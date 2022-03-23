Перша жінка-держсекретар США Мадлен Олбрайт померла у віці 84 років

В США у віці 84 років померла Мадлен Олбрайт, перша жінка на посаді держсекретаря США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Причиною смерті став рак, йдеться в заяві її сім'ї. Олбрайт була оточена родиною та друзями", - йдеться в повідомленні.

Олбрайт, працювала при президенті Біллі Клінтоні як 64-й держсекретар, народилася в Празі і приїхала до Сполучених Штатів як біженець, піднявшись "до висот американської політики", за словами її родини. Вона була "невтомною поборницею демократії та прав людини".

Також читайте: Екс-держсекретар США Олбрайт виступила за надання Україні оборонної зброї