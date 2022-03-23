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Перша жінка-держсекретар США Мадлен Олбрайт померла у віці 84 років
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В США у віці 84 років померла Мадлен Олбрайт, перша жінка на посаді держсекретаря США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Причиною смерті став рак, йдеться в заяві її сім'ї. Олбрайт була оточена родиною та друзями", - йдеться в повідомленні.
Олбрайт, працювала при президенті Біллі Клінтоні як 64-й держсекретар, народилася в Празі і приїхала до Сполучених Штатів як біженець, піднявшись "до висот американської політики", за словами її родини. Вона була "невтомною поборницею демократії та прав людини".
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