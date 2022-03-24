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війна (56511) мобілізація (1458) патрульна поліція (1400) Білошицький Олексій (116)

Військовозобов'язаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Патрульна поліція буде сприяти врученню повісток військовозобов'язаним громадянам, які порушують комендантську годину і грубо порушують ПДР.

Про це повідомив заступник глави Патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 01

"Патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію: на час війни, всіх нечемних на блокпостах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз. Окрім адміністративної відповідальності, ми сприяємо отриманню ще такого спеціального подарунку, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ", - написав Білошицький у фейсбуці.

"Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу!", - зазначив поліцейський і додав декілька фото перших отримувачів.

Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 02
Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 03
Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 04

Також читайте: Міноборони спростовує фейк про активну мобілізацію переселенців у західних областях

Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 05
Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 06
Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 07

Читайте: Триває мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, - ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Не розділяю такого. Захищати Батьківщину - це не покарання, це поклик. Багато чоловіків у чергах стоять. Така демотивація не піднімає бойовий дух, тим більше публічно це не озвучується.
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23.03.2022 21:51
+26
Шикарно! Тоесть я могу попасть в войска, даже несмотря на их - "нужны будете вызовем"? Лайфхак блин
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23.03.2022 21:50
+21
не всім же воювати. Робота по забезпеченню армії завжди знайдеться.
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23.03.2022 21:50
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я долго буду гнать велосипед
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23.03.2022 21:48 Відповісти
З них такі солдати, як з гімна куля.
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23.03.2022 21:49 Відповісти
не всім же воювати. Робота по забезпеченню армії завжди знайдеться.
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23.03.2022 21:50 Відповісти
двбйб? Можеш на парашу втекти, там всі такі як ти.
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23.03.2022 22:00 Відповісти
вояки - ніякі, а окопи рити згодиться !!!
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23.03.2022 22:01 Відповісти
іди рий. жінку свою ще прихвати. .. мішки носити...
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24.03.2022 11:12 Відповісти
Тільки в дисбат, копать
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23.03.2022 21:49 Відповісти
Та при чім тут дисбат? Далеко не всім військовозобов'язаним вручили повістки.
І не факт, що саме оці переховувались від призову.

Взагалі те що я бачу в нас (в себе в області) з мобілізацією - просто совок. Дали рознарядку і все.

Результат - в обласному центрі черга - не беруть хлопців, які реально будуть бійцями, а по селах збирають всяких (чого гріха таїти - є в нас такі, що в 35 без чарки вже не робітник, не те, шо боєць), тому що до рознарядки не вистачає по району.
І нікому нема діла до цього.
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23.03.2022 22:09 Відповісти
Хто тут хотів відео місяця?
https://youtu.be/_ovrEwTwFxo
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23.03.2022 21:49 Відповісти
tut nado uzhe hor trupikov smontirovatj....tam byla fotka s goloi zadnicoi i otorvanym chlenom.....
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23.03.2022 21:55 Відповісти
мощно !!!
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23.03.2022 22:07 Відповісти
Шикарно! Тоесть я могу попасть в войска, даже несмотря на их - "нужны будете вызовем"? Лайфхак блин
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23.03.2022 21:50 Відповісти
Теж про це подумав)
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23.03.2022 21:57 Відповісти
Судя по их довольным лицам они для этого и нарушали)))
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23.03.2022 22:10 Відповісти
Надо поторопится, а то будет как в Киевской теробороне - вы в резерве, резерв заполнен на 200%.
Кстати, а если всем желающим набиться в автобус, всем повестки дадут, или только водиле?
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23.03.2022 22:14 Відповісти
Нет, просто автобус для гумконвоя заберут
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23.03.2022 22:39 Відповісти
Короче, мне шо, придётся взятку давать шоб в хоть в тероборону попасть?
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23.03.2022 22:45 Відповісти
Максимум что мне удалось это пока электриком поработать в госпитале. А так тоже "мест нет, ждите".
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23.03.2022 22:54 Відповісти
По моему, пора брать опыт трактористов. Думаю если приехать на своём танке, не откажут?
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23.03.2022 23:31 Відповісти
и автомат за свой счёт купить...
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23.03.2022 22:59 Відповісти
лучше бы оружие вручали желающим страну защищать
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23.03.2022 21:51 Відповісти
И может лучше наконец то начнете брать тех кто сам приходит?
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23.03.2022 21:51 Відповісти
Не розділяю такого. Захищати Батьківщину - це не покарання, це поклик. Багато чоловіків у чергах стоять. Така демотивація не піднімає бойовий дух, тим більше публічно це не озвучується.
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23.03.2022 21:51 Відповісти
Такие могут и в спину своим шмальнуть.
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24.03.2022 06:06 Відповісти
Пасибо я думал как бистро получить повестку
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23.03.2022 21:53 Відповісти
В Вінниці сьогодні цікавий кейс.
Їздив у Турбів (30км від Вінниці) віддавав кошти водію, який завтра вирушає в Італію. Кошти на жилети розвантаження та наколінники/налокотники для тер.оборони.
На зворотньому шляху, на в'їзді (біля Водоканалу, хто знає) всіх зупиняли та вручали повістки.
Така "акція" у нас. Ні про яке порушення не йдеться.
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23.03.2022 21:55 Відповісти
так это ж хорошо. Нам вот не вручают, ждите говорят(
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23.03.2022 21:57 Відповісти
можливо і так, але є нюанси
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23.03.2022 22:03 Відповісти
І що, вони прямо на місці виписували ці повістки, чи яка там процедура була???
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23.03.2022 22:22 Відповісти
Так, чисті бланки з печаткою та підписом. Прямо на колінці з паспорту вписували ПІБ та ДН і під розписку віддавали.
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24.03.2022 16:19 Відповісти
мотивированные бойцы будут.... зато в терробороне автомат не допросишься....
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23.03.2022 21:58 Відповісти
Купа мотивованих людей чекають коли їх візьмуть а вони хочуть брати бомжів і всяку алкашню. Не інакше як саботаж
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23.03.2022 21:59 Відповісти
Люди чекають на зброю, тероборони розпускають,а вони пужають повістками.Комендантську годину звісно треба дотримуватися,але тероборона вже воює поряд з ЗСУ,ті хто тудти йдуть не бояться призову.І таких- черги.Пужайте таким ДБР з Ермаком , котри бігають по Києву за примарами замість воювати.
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23.03.2022 22:02 Відповісти
Ну таке . Ліва рука не знає , що права робить. Захищати Україну не може бути покаранням -це перше . А друге - повно мотивованих бійців ,яких відфутболюють з воєнкоматів . Де логіка ,Карл ?
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23.03.2022 22:03 Відповісти
Дивно, що в нас ще хтось залишився в поліції. Я думав, що вони вже всі на фронті. А виявляється, що ці дармоїди туди відправляють інших людей. Цікаво , коли від того непотребу - поліції, буде якийсь реальний зиск.
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23.03.2022 22:05 Відповісти
Билошицкий - идиот. Этого для него служба - наказание.
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23.03.2022 22:06 Відповісти
ЩО ЦЕ ЗА ХЄРНЯ МУСОРСЬКА? БАЖАЮЧИХ НЕ БЕРУТЬ,А ЦЕ ЛАЙНО НАЩО В ЗСУ? НЕХАЙ ЗАВАЛИ РОЗГРІБАЮТЬ,ДОПОМАГАЮЧИ ДСНС !
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23.03.2022 22:12 Відповісти
Это типа наказание такое? С поезда в нацгвардию?

Представляю какое шоу устроят на кацапстане как прознают - украинцев насильно гребут в ВСУ! Добровольцев давно нет!

Хорошим делом занялись, браво от скабеевых
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23.03.2022 22:15 Відповісти
Одних евакуюють в польщу, а інших за шкирку і на фронт. Р - рівні права в конституції...
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23.03.2022 22:16 Відповісти
Усик уехал ему закон не писан, у нас тут все равны, так чт не парься.
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23.03.2022 22:22 Відповісти
Тобто щоб чоловіку втекти від війни йому ВСЬОГО-НАВСЬОГО треба бути зіркою світового масштабу, котрих на країну меньше 10ти, а жінці треба зробити велетенський вклад в суспільство - народитися з ******, при цьому можна нею навіть не користуватися, так, дуже рівноправно))
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23.03.2022 22:25 Відповісти
Все ти чітко і правильно сказав. Статева дискримінація мужчин. Що в РФ, що в Україні, що в країнах Європи. Але в нас ще гірше... що беззаконно ловлять, без процедури, порушуючи Конституцію. - мужчина гарматне мясо, вибору лишили, а жінки.. а їм з їхньої привілейованної колокольні дуже весело . вони просто насміхаються над тими мужчинами, котрі про це говорять, проте хвалять тих мужчин, хто викрикує "я герой!", і бездумно готовий бути скаліченим на потіху самкам.. Це називається "доброзичлива мізандрія".
Нажаль, читаючи коменти, вражає рабська позиція самих же мужчин... Нас тут таких двоє-троє-, котрі ось так прямо про це говорять. деякі лише зараз трішки активізувалимь та своє обурення виявили... решта це повні раби, невільники, холопи.. вони вважають, що так має бути, втратили достоїнство, гідність чодовічу, перевернули все з ніг на голову... саме тому москальня йде війною на інші країни, бо вони раби...
---
А як насміхалися з лднр, що вони хапають по вулицях мужчин і забирають воювати... А самі що?
Так блін, знаю, що у львівській області пихали повістки просто в двері, без іменпрізвищ, що просто заходили в магазин і виписували повістки присутнім там хлопцям (бо ж НС і всі з документами мають ходити...) так що предьявляти паспорт, лише поліцейському, і то після предьяви від нього його документів.. і все, не давати в руки, не давати переписувати, не давати нормально, блін, читати... бо запамятав і одразу записав в той листочок злочинний..
Хочу, щоби жінкам повістки почали вручати .. а то я заскучив за їхніми візгами, за їхньою злобою, обуренням гнівливим, за їхньою істерикою...... шутка, не заскучив .. в коментах мене так пробують унизити, зганьбити, обезчестити, попустити, що це жах! Просто хочу, щоби це вже було наяву! Щоби ці високомірні інфантілки зрозуміли, ЯК ЦЕ...
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24.03.2022 11:08 Відповісти
а по кав'ярням та ресторанам Львова та Буковелі слабо повістки порозносити...
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23.03.2022 22:31 Відповісти
слабо їм до депутата, до сина депутата підійти. вже мовчу, щоби взагалі будь-якій жінці вручити повістку... священній корові...
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24.03.2022 11:10 Відповісти
будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 22:19 Відповісти
Просьбы это к кацапам. Вигнати нах, оце треба.
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24.03.2022 01:19 Відповісти
На Волині під час дії заборони на алкоголь злочинність впала майже до нуля.
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23.03.2022 22:21 Відповісти
"..всіх нечемних на блок-постах,"... це як , плят,.. за цигарками відмовився зганяти чи два рази не присів перед "пж"? ..
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23.03.2022 22:25 Відповісти
Напевне, це ті, хто зразу з грішми на напівзігнутих не виповз.
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23.03.2022 22:36 Відповісти
ПОРАДИ ДЛЯ НОВОБРАНЦІВ АТО ВІД ПРОФЕСІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ

Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!

ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.

1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.

Пам'ятайте про це.

16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт
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23.03.2022 22:38 Відповісти
На войну как наказание... Идиотизм! И какой из него будет вояка? Это хорошо еще если своим в спину не станет стрелять...
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23.03.2022 22:39 Відповісти
в армію не беруть )) в тер оборону тоже мож хоч так попаду
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23.03.2022 22:41 Відповісти
Менити не робіть дурницю !

По перше піти зараз в армію , це честь !

По други ви ставите знак рівно між покаранням і повісткою навіщо ?

По третє вмотивованій людині зараз недостоятися в військомат тому , що ви всім впідряд понатикали цих повісток .

Ви пріорітети для себе сформуйте: дрг шукайте , паліїв , навідників , міточників , любителів руськага міра , а тільки після цього займайтеся повістками .
Повірте військові комісаріати в змозі забезпечити і без вас явку людей тим паче зараз іде перевантаження .

коротше до чого це все , а до того , що ця радянщина повинна зникнути як в гаших головах так і в наших діях
СЛАВА УКРАЇНІ !
СЛАВА ЗСУ !
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23.03.2022 22:43 Відповісти
Шо это за дрочня зеленых идиотов? Ой дебилы......дебилы

Что ждать от клинических идиотов
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23.03.2022 22:57 Відповісти
Лучше бы их штрафовали и корыта отбирали. Не в обиду всем беженцам потому как далеко не каждый алкаш и дебошир, но многие ведут себя будто приехали на курорт или вообще в отрыв уходят (в подробности вдаваться не буду потому как их описание их приключений займет кучу времени и много буковв). Причем если бы ехали из мест, где реально опасно, так нет...прут зачастую из разного рода городов, где максимум была пара прилетов, а так как мужиков из Украины не выпускают, ну и заплатить может далеко не каждый, они тусят в городках и селах Одесской области и на западе страны.
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23.03.2022 23:22 Відповісти
Повістки роздають не поліцаї,а начальник центру комплектування,з зарання вписаним прізвищем,згідно з своїм планом.Не потрібно йому заважати і не порушуйте закон,бо ви для того щоб його дотримувались.
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24.03.2022 02:19 Відповісти
Якщо ти так про законність... то Закон приписує рівноправья, і заборону дискримінації по статевому признаку, і приписує бути призванним по мобілізаці також і жінкам... Що ти тепер скажеш?
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24.03.2022 11:47 Відповісти
По фото одразу "Повістку на відправку" видають. А як же медкомісія? Чи у військовий час медкомісії не проводять взагалі?
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24.03.2022 07:07 Відповісти
Десь у керівництві засіли тупі мусора
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24.03.2022 09:17 Відповісти
О цей ЗЕ-пiар вiд полiцii, нiкому не потрiбен.
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24.03.2022 09:27 Відповісти
це не піар, це самодискредитація... )
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24.03.2022 11:48 Відповісти
 
 