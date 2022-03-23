НАНУ виходить зі складу Міжнародної асоціації академій наук через відсутність реакції організації на військову агресію Росії
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Національна академія наук України виходить зі складу Міжнародної асоціації академій наук через дистанціювання організації від засудження військової агресії Росії.
Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби НАНУ.
"17 березня 2022 року на засіданні президії НАН України було розглянуто та схвалено звернення НАН України до керівництва Міжнародної асоціації академій наук із закликом чітко висловити свою позицію та засудити нічим не спровоковану військову агресію Російської Федерації проти України. У своїй відповіді МААН фактично дистанціювалася дій російського агресора", - зазначається у тексті.
Зазначається, що Асоціація ніяк не відреагувала на бомбардування мирних міст та руйнування цивільної, зокрема наукової, інфраструктури, не висловила жодної підтримки на адресу Національної академії наук України, українських громадян та держави.
"Така позиція МААН докорінно відрізняється від позиції величезної кількості міжнародних наукових організацій, об'єднань, дослідницьких центрів, зарубіжних академій наук, окремих учених та просто людей доброї волі, які засудили російську військову агресію проти мирної країни та висловили свою підтримку Національній академії наук України та всьому українському. народу. Враховуючи це, президія НАН України ухвалила рішення про вихід Національної академії наук України зі складу Міжнародної асоціації академій наук", - йдеться в повідомленні.
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З горя п'ють ......
А ми будемо жити далі, а про горе - пом'ятати вічно.
http://www.int-maan.by/eng/iaas.html
Подивіться лишень, хто там у складі.
кроме Американской академии киноискусств
Акдемия как научно-исследовательский центр это - отрыжка совка.
Во всех других странах "Академии" это сообщества по интересам, например - любителей Оскара
Бо в вільних країнах це недержавна й не бюджетна спілка . Навпаки - вона живе за рахунок членських внесків й трохи за до донати .
Асоціація університетів більш потужнійша , більш комерційна й тому більш принципова .
Бо як раз там де чесні гроші там важлива репутація , яка на десятирічча працює й яка важливійша за ситуативний прибуток .
А академики це люди зазвичай немолоді . В основному - атеїсти . Й їм пофіг на те , яка буде в його репутація після смерті . В кожного родина , діти , унуки й праунуки . Усі їсти просять .
А "боротьба проти НАТО" дуже непогано оплачується , тим більш що багато серед академіків ліваків , які й за невеликі гроші це робили би .
1хвилина 40 сек - подивіться, там 5 сек достатньо, щоб зрозуміти яка мразота в нас в НАНУ!