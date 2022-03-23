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НАНУ виходить зі складу Міжнародної асоціації академій наук через відсутність реакції організації на військову агресію Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нан,нану

Національна академія наук України виходить зі складу Міжнародної асоціації академій наук через дистанціювання організації від засудження військової агресії Росії.

Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби НАНУ.

"17 березня 2022 року на засіданні президії НАН України було розглянуто та схвалено звернення НАН України до керівництва Міжнародної асоціації академій наук із закликом чітко висловити свою позицію та засудити нічим не спровоковану військову агресію Російської Федерації проти України. У своїй відповіді МААН фактично дистанціювалася дій російського агресора", - зазначається у тексті. 

Зазначається, що Асоціація ніяк не відреагувала на бомбардування мирних міст та руйнування цивільної, зокрема наукової, інфраструктури, не висловила жодної підтримки на адресу Національної академії наук України, українських громадян та держави.

"Така позиція МААН докорінно відрізняється від позиції величезної кількості міжнародних наукових організацій, об'єднань, дослідницьких центрів, зарубіжних академій наук, окремих учених та просто людей доброї волі, які засудили російську військову агресію проти мирної країни та висловили свою підтримку Національній академії наук України та всьому українському. народу. Враховуючи це, президія НАН України ухвалила рішення про вихід Національної академії наук України зі складу Міжнародної асоціації академій наук", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
ну й правильно зробили, що вийшли.
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23.03.2022 22:19
+11
заправляет в этой шалабуде левацкая мразь...по хорошему исключить нужно было *********,после того как сотни (!!!) руководителей вузов поддержали нападение фашистов.
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23.03.2022 22:21
+9
будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 22:18
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будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 22:18 Відповісти
ну й правильно зробили, що вийшли.
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23.03.2022 22:19 Відповісти
Ні, це вчинок дитини. Треба вимагати виключення рашки з усіх міжнародних організацій, а самим навпаки бути всюди, де наш голос почують.
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24.03.2022 06:57 Відповісти
виходить що не почули, і нічого іншого як демарш не залишилося, між іншим теж може бути дієво.
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24.03.2022 08:27 Відповісти
Так, це теж діє. Окупанти вимушені тримати в місті сотні вояків, щоб охороняти свої комунікації замість того щоб відправити їх у бій. І це допомога нашім хлопцям від мешканців окупованих міст.
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24.03.2022 08:34 Відповісти
На Волині під час дії заборони на алкоголь злочинність впала майже до нуля.
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23.03.2022 22:19 Відповісти
Так що в майбутньому задумайтесь.
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23.03.2022 22:20 Відповісти
после войны это будет проблема,потому что справится с этим всем горем столько психологов нет...будут пить люди
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23.03.2022 22:24 Відповісти
Поганенько ти українців знаєш.
З горя п'ють ......
А ми будемо жити далі, а про горе - пом'ятати вічно.
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23.03.2022 22:31 Відповісти
Розкажи про наркоманів, чи немає статистики!?!?
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23.03.2022 23:15 Відповісти
Пакують шукачів закладок. Багато київських наркоманів приїхало, паляться.
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24.03.2022 05:23 Відповісти
заправляет в этой шалабуде левацкая мразь...по хорошему исключить нужно было *********,после того как сотни (!!!) руководителей вузов поддержали нападение фашистов.
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23.03.2022 22:21 Відповісти
Це вони називають "міжнародною асоціацією"?!

http://www.int-maan.by/eng/iaas.html

Подивіться лишень, хто там у складі.
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23.03.2022 22:23 Відповісти
как наши там вообще оказались ?
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23.03.2022 22:36 Відповісти
инерция качения... совка
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23.03.2022 23:07 Відповісти
International Association of Academies of Sciences was established on the initiative of the President of the National Academy of Sciences of Ukraine, academician Paton Boris
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24.03.2022 09:12 Відповісти
а в других то странах Академиев и нет !!!

кроме Американской академии киноискусств
Акдемия как научно-исследовательский центр это - отрыжка совка.
Во всех других странах "Академии" это сообщества по интересам, например - любителей Оскара
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23.03.2022 23:06 Відповісти
Я взагалом вважаю цю асоціацію дуже сумнівним об"єднанням .
Бо в вільних країнах це недержавна й не бюджетна спілка . Навпаки - вона живе за рахунок членських внесків й трохи за до донати .
Асоціація університетів більш потужнійша , більш комерційна й тому більш принципова .

Бо як раз там де чесні гроші там важлива репутація , яка на десятирічча працює й яка важливійша за ситуативний прибуток .

А академики це люди зазвичай немолоді . В основному - атеїсти . Й їм пофіг на те , яка буде в його репутація після смерті . В кожного родина , діти , унуки й праунуки . Усі їсти просять .

А "боротьба проти НАТО" дуже непогано оплачується , тим більш що багато серед академіків ліваків , які й за невеликі гроші це робили би .
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23.03.2022 22:34 Відповісти
Молодці, нпм не по дорозі з нацистами і їх союзниками... Геть російських вбивць!
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23.03.2022 22:43 Відповісти
 
 