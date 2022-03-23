НАНУ виходить зі складу Міжнародної асоціації академій наук через відсутність реакції організації на військову агресію Росії

Національна академія наук України виходить зі складу Міжнародної асоціації академій наук через дистанціювання організації від засудження військової агресії Росії.

Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби НАНУ.

"17 березня 2022 року на засіданні президії НАН України було розглянуто та схвалено звернення НАН України до керівництва Міжнародної асоціації академій наук із закликом чітко висловити свою позицію та засудити нічим не спровоковану військову агресію Російської Федерації проти України. У своїй відповіді МААН фактично дистанціювалася дій російського агресора", - зазначається у тексті.

Зазначається, що Асоціація ніяк не відреагувала на бомбардування мирних міст та руйнування цивільної, зокрема наукової, інфраструктури, не висловила жодної підтримки на адресу Національної академії наук України, українських громадян та держави.

"Така позиція МААН докорінно відрізняється від позиції величезної кількості міжнародних наукових організацій, об'єднань, дослідницьких центрів, зарубіжних академій наук, окремих учених та просто людей доброї волі, які засудили російську військову агресію проти мирної країни та висловили свою підтримку Національній академії наук України та всьому українському. народу. Враховуючи це, президія НАН України ухвалила рішення про вихід Національної академії наук України зі складу Міжнародної асоціації академій наук", - йдеться в повідомленні.

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