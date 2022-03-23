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Кожен російський окупант суворо відповість за згвалтування українських жінок, якщо залишиться живим, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

насильство,згвалтування

За зґвалтування українських жінок і дівчат суворо відповість кожен російський військовий, якщо залишиться живим.

Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З початку війни українські правоохоронці отримують повідомлення про скоєння військовими РФ насильницьких злочинів, зокрема статевих, проти мирного населення. У перехоплених нашими захисниками розмовах окупанти навіть вихваляються такими "подвигами", - зазначила Павличенко.

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У МВС наголосили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники тримають населення у страху і не дають повноцінно працювати правоохоронцям, рятувальникам і лікарям, тому не всі цивільні мають можливість повідомити про той чи інший злочин.

"Окупанти відчувають безкарність та вседозволеність, але це ненадовго", - додала Павличенко.

Так, заступник міністра внутрішніх справ нагадала, що раніше поліція Київської області встановила особу ґвалтівника, який під час окупації села у Броварському районі застрелив господаря одного з будинків, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Російського військового, за оперативною інформацією, було ліквідовано військовими України.

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"Гвалтівнику зараз заочно оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Мерзотник буде оголошений через Інтерпол у міждержавний розшук. Якщо він все ж таки живий, він буде переданий українському правосуддю і понесе покарання за скоєне - йому загрожуватиме довічне позбавлення волі", - заявили у МВС.

Наразі жінка з дитиною перебувають у безпеці, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

"Правоохоронці й надалі робитимуть все для того, щоб знайти та покарати кожного рашиста", - наголосила Павличенко.

Також дивіться: "Маленькая девочка пистолет игрушечный хватает, ну, и на нас. Путин же сказал - похер на мирное население", - окупант розповідає про "осмотр" іграшкового магазину. ВIДЕО
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Топ коментарі
+21
здохніть *********, як і ваш збочений лисий ***** педофіл
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23.03.2022 22:52
+19
Навіть якщо гвалтівника ліквідовано, його безпосередній командир має понести покарання. Бо командир несе особисту відповідальність за дії своїх підлеглих.
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23.03.2022 22:58
+10
добре написав - "якщо виживе"
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23.03.2022 22:54
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здохніть *********, як і ваш збочений лисий ***** педофіл
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23.03.2022 22:52 Відповісти
добре написав - "якщо виживе"
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23.03.2022 22:54 Відповісти
К этому и надо стремиться...
Как минимум, изгнать ***** и его рабов с Украины, а не договариваться с убийцами и насильниками о мире.
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23.03.2022 23:03 Відповісти
Со всех оккупированных с 14-года территорий...
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23.03.2022 23:07 Відповісти
А ти не задумувався, чим українське військо відрізняється від усіх гонорових армій світу за всі віки?
Гонорові армії мають план: зайти звідти і звідти, атакувати то і то, захопити ось це.
Українці ж мають тільки одну МЕТУ - вбити, знищити ворога на своїй землі. Будь чим, будь де, будь яким методом, планом, стратегією. Будь якою зброєю - від банки помідорів до джавеліна.
Головне - вбити, знешкодити, знищити.
Тому всі армії постійно програють у захопленні нашої землі.

Про другу, негативну рису українців наразі прромовчу - після перемоги будемо говорити або, коли перемога вже буде на порозі. Щоб знову не зробити вікових помилок.
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23.03.2022 23:54 Відповісти
Нельзя оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня...
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24.03.2022 00:06 Відповісти
Ти про другу рису українців?
Про те, що майже всі наші перемоги і здобутки шляхом крові і жертв в кінцевому результаті ми втрачаємо сторіччями?
Ну давай хоч доб'ємось, щоб нинішня перемога була вже близько. І будем вирішувати, пам'ятаючи гіркий досвід минулого.
Сьогодні суперечки тільки на руку ворогові.
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24.03.2022 00:22 Відповісти
гвалтують жінок, а винні все одно геї? У тебе щось з мозком також трохи не добре...
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23.03.2022 23:18 Відповісти
Нові Петрівці: історія батька, чию 2-річну дитину вбив російський снаряд

https://www.youtube.com/watch?v=zS3urTqC_7A
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23.03.2022 22:52 Відповісти
Да ,отрезать яйца и скармливать в сыром виде ,ну а потом снимать кожу не спеша и сажать на кол ....
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23.03.2022 22:53 Відповісти
Краще без надмірної жорстокості - відстрелити яйця з дробовика й нехай живе...
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23.03.2022 23:12 Відповісти
Що значить "нехай живе"? Відпустити звіра? Чикатило був імпотентом, це не заважало йому скоювати злочини. Жага насильства зосереджена у мізках. Тому стріляти тільки в мозок.
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24.03.2022 00:15 Відповісти
Кацапи дізнаються що таке - ВЕНДЕТТА.
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23.03.2022 22:53 Відповісти
створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 22:56 Відповісти
Условие номер 1 от Украины - всех военных преступников передать Украине!
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23.03.2022 22:57 Відповісти
Навіть якщо гвалтівника ліквідовано, його безпосередній командир має понести покарання. Бо командир несе особисту відповідальність за дії своїх підлеглих.
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23.03.2022 22:58 Відповісти
Й живі рашисти позаздрять мертвим...
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23.03.2022 23:09 Відповісти
А за вбивство чоловіків напувають чаєм та кладуть в тепло спати... В полон брати тіки строковиків, головорізів усіх в росход, гвалтували вони чи ні, вони прийшли нас убивати...
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23.03.2022 23:20 Відповісти
Ви занадто ідеалізуєте строковиків. Багато з них по вбивствам та ґвалтуванням контрактників посоромлять...
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23.03.2022 23:56 Відповісти
Члены отрезаем по яички!
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23.03.2022 23:32 Відповісти
Якщо залишиться
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23.03.2022 23:54 Відповісти
 
 