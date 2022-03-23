Кожен російський окупант суворо відповість за згвалтування українських жінок, якщо залишиться живим, - МВС
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За зґвалтування українських жінок і дівчат суворо відповість кожен російський військовий, якщо залишиться живим.
Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"З початку війни українські правоохоронці отримують повідомлення про скоєння військовими РФ насильницьких злочинів, зокрема статевих, проти мирного населення. У перехоплених нашими захисниками розмовах окупанти навіть вихваляються такими "подвигами", - зазначила Павличенко.
У МВС наголосили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники тримають населення у страху і не дають повноцінно працювати правоохоронцям, рятувальникам і лікарям, тому не всі цивільні мають можливість повідомити про той чи інший злочин.
"Окупанти відчувають безкарність та вседозволеність, але це ненадовго", - додала Павличенко.
Так, заступник міністра внутрішніх справ нагадала, що раніше поліція Київської області встановила особу ґвалтівника, який під час окупації села у Броварському районі застрелив господаря одного з будинків, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Російського військового, за оперативною інформацією, було ліквідовано військовими України.
"Гвалтівнику зараз заочно оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Мерзотник буде оголошений через Інтерпол у міждержавний розшук. Якщо він все ж таки живий, він буде переданий українському правосуддю і понесе покарання за скоєне - йому загрожуватиме довічне позбавлення волі", - заявили у МВС.
Наразі жінка з дитиною перебувають у безпеці, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.
"Правоохоронці й надалі робитимуть все для того, щоб знайти та покарати кожного рашиста", - наголосила Павличенко.
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Как минимум, изгнать ***** и его рабов с Украины, а не договариваться с убийцами и насильниками о мире.
Гонорові армії мають план: зайти звідти і звідти, атакувати то і то, захопити ось це.
Українці ж мають тільки одну МЕТУ - вбити, знищити ворога на своїй землі. Будь чим, будь де, будь яким методом, планом, стратегією. Будь якою зброєю - від банки помідорів до джавеліна.
Головне - вбити, знешкодити, знищити.
Тому всі армії постійно програють у захопленні нашої землі.
Про другу, негативну рису українців наразі прромовчу - після перемоги будемо говорити або, коли перемога вже буде на порозі. Щоб знову не зробити вікових помилок.
Про те, що майже всі наші перемоги і здобутки шляхом крові і жертв в кінцевому результаті ми втрачаємо сторіччями?
Ну давай хоч доб'ємось, щоб нинішня перемога була вже близько. І будем вирішувати, пам'ятаючи гіркий досвід минулого.
Сьогодні суперечки тільки на руку ворогові.
https://www.youtube.com/watch?v=zS3urTqC_7A