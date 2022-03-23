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"Переламані ребра, розтрощене обличчя, струс мозку": Російські окупанти у Херсоні катують місцевих, які виходять на мітинги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські нацисти почали використовувати брудні методи - катувати людей, які виходять на мітинги.

Про це у Facebook повідомила журналістка Олена Балаба, інформує Цензор.НЕТ.

"Прослідили після мітингу, і коли виходив з тролейбуса, скрутили, накинувши на голову мішок і вдягнувши кайданки, потім запхали в легкове авто. Мішок з голови так і не знімали, то не бачив ні обличь, ні місця - куди привезли. Сім годин катували і допитували, а потім відвезли і викинули просто на вулиці буквально перед початком комендантської години, мабуть сподівалися, що патруль пристрелить, але зміг заховатися і ледь живий дістався додому.

Сьогодні медики в діагностували струс мозку, чотири переламані ребра, сильні забої на руці, розтрощене обличчя з переламом кісток біля ока. Зараз вдома, по знайомих знайшли антибіотики - бо біля ока небезпечне запалення", - цитує вона одного з потерпілих.

За словами хлопця, скоріш за все, це відбувалося в будівлі обладміністрації.

Також, він заявив, що десь поруч сильно катували дівчину і закликає, щоб жінки не виходили на мітинги.

"Зараз там нема ані спостерігачів ОБСЄ або інших міжнародних організацій. Нема прав і свобод. Але в тому же Дніпрі можна створити тимчасову Херсонську обласну адміністрацію з головою, якому будуть довіряти херсонці і правоохоронцями, які будуть фіксувати всі подібні випадки і вираховувати цих катів. Якщо ми всі, українці, будемо знати в обличчя цю мерзоту - вони не зможуть уникнути правосуддя, а херсонці будуть знати, що вони не одні в своїй боротьбі - ми всі підтримуємо їх. Люди, зламати українців зараз на тимчасово окупованих територіях - це загубити все. Давайте будемо разом з тими, хто зараз страждає і б'ється там за Україну. Прошу достукатися до влади і тих, хто приймає такі рішення", - підсумувала Балаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тимчасово окупованих територіях російські військові б’ють і катують людей, викрадають перехожих, відбирають автомобілі, - Денісова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Они нацизм не победили а усыновили
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23.03.2022 23:24
+24
********, калічать наших людей.
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23.03.2022 23:12
+24
Митинги это конечно хорошо ,но гораздо эффективнее мочить кацапов из под тишка-из за угла ...они слов не понимают а сдохнуть боятся ,надо организовывать вооружённое подполье и партизанскую войну .
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23.03.2022 23:18
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Это они так с нацизмом борятся.
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23.03.2022 23:12 Відповісти
Они нацизм не победили а усыновили
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23.03.2022 23:24 Відповісти
Они до сих пор говорят что они с нацизмом борятся. Чем больше таких доказательств - тем меньше им кто-то поверит.
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23.03.2022 23:28 Відповісти
Хоч трісни не можу зрозуміти як воно кончене лізе до нас із своїм свинячим рилом свої порядки встановлювати
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24.03.2022 02:59 Відповісти
********, калічать наших людей.
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23.03.2022 23:12 Відповісти
Все эти вещи реально надо собирать и передавать на весь мир. Пусть знают что такое Россия.
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23.03.2022 23:14 Відповісти
Особенно Шольцу полезно было бы показывать ежедневно перед завтраком , про орбана и сиярто молчу они предатели и суки им позже думаю достанется по крайней мере неуважение и всеобщий позо
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23.03.2022 23:24 Відповісти
Я надеюсь что все эти доказательства собирают. Потому что это важно не только для Украины, но и вообще. Этой дикости не место на планете Земля.
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23.03.2022 23:25 Відповісти
В нас этим занимается, а также открывает уголовные производства и отчитывается по ТВ, как и положено по статусу Венедиктова
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23.03.2022 23:34 Відповісти
Есть подозрение что это не кацапы, а местные коллаборанты такое вытворяют.
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23.03.2022 23:39 Відповісти
скорее всего луг-гандоныши,а не местные .
На азербайджанских каналах в твиттере есть видео с расстреляными нашими пленными ушлепками из луг-гандонии-все тела поражены в затылок
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24.03.2022 00:17 Відповісти
А поставиш таке чмо до стінки то воно ноги тобі цілуватиме тільки б не вбивали
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24.03.2022 03:00 Відповісти
Бо не мітинги треба робити, а вбивати кацапів
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23.03.2022 23:14 Відповісти
ja tak ponimaju shto net u nih oruzhija
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23.03.2022 23:16 Відповісти
опа
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23.03.2022 23:32 Відповісти
Ни один из президентов Украины не доверял тем ,кто его выбирал и доверял.оружие граждане,да и то не все получили только тогда когда Война стала угрожать Власти чиновников Украины напрямую.Чем граждане Украины могут убивать оккупантов? да и тот же Бутусов пишет ,что подозрительно несвоевременно разминировали крымский перешеек и мосты в сторону южных городов
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23.03.2022 23:19 Відповісти
Видали,лише,коли обсцикалися,припинили,бо знрв почали обсцикатися
До того ж повидавали,без надання статусу... Тобто,чи,то,маєш право,си,то ні
Якби,не,це ********,ситувція була,б зовсім іншою
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23.03.2022 23:37 Відповісти
В тих містах, які були окуповані в перші два-три дні зброю не видавали. Є трохи не нарізної. І хоча президент підписав закон, який дозволяє цивільним вбивати окупантів з будь-якої зброї, навіть як що вона нелегальна або трофейна. Але спробуйте затрофеїти ту зброю. Вчора до нашої демонстрації вийшло троє в балаклавах та бронежилетах поверх цивільного одягу та почали провокувати активістів вийти і поговорити з ними «сам на сам». Кричали, що вони теж без зброї, хоча в них за спинами стояло біль десяти автоматників. Тому поки що мешканцям в окупації залишається кожного дня виходити на вулиці із прапорами та співати гімн України.
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24.03.2022 07:33 Відповісти
Согласен.ссыкуны что зелень,что порох,что до них .вон постоянно призывают берите узвар бендеры и т.д.
Угу, только ты возьми намешай,а храниться это недолго,а потом за танком побегай.я видео смотрел как через Черниговскую область орки перли.да десяток РПГ и все кроме танков плачет.нет,зассали .
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24.03.2022 15:03 Відповісти
Ну частично они выдали закон типа можно ли убивать оккупантов и даже тебе за это ничего не будет.оцените юмор.
Это при том что конституция Украины прямо требует от граждан Украины защищать свою жизнь и имущество.закон лишь прописывает как лучше это сделать
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24.03.2022 14:59 Відповісти
Наче,когось цікавив її пердіжний закон
Правомірне посилання на Конституцію!!
Все,інше- дешеве паскудство
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24.03.2022 15:32 Відповісти
Наверное об етом нужно было думать когда сдавали Херсон без особого сопротивления. Врага легче не пустить в город чем потом его выбить оттуда
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24.03.2022 00:01 Відповісти
да - ну и высовываться пацанам тупо под пули без оружия наверное не стоит лучше ночью гасить по возможности или диверсии какие ..
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24.03.2022 00:46 Відповісти
Пора потребовать денацификации мордора на международном уровне.
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23.03.2022 23:17 Відповісти
от кого потребовать мир сейчас слаб - и в нем есть целые бочки говна типа Китая Индии и несколько европейских ублюдочных стран
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24.03.2022 00:49 Відповісти
Митинги это конечно хорошо ,но гораздо эффективнее мочить кацапов из под тишка-из за угла ...они слов не понимают а сдохнуть боятся ,надо организовывать вооружённое подполье и партизанскую войну .
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23.03.2022 23:18 Відповісти
Загал,ще нерозуміє,всієї краси гнидоти. Бачить,але не осягає
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23.03.2022 23:40 Відповісти
Может нужно переходить к партизанской борьбе ,как это происходит в других городах..Демонстрации это сильно,но становится более опасно и чем ближе будут украинские войска,тем агрессивнее будут рашисты..
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23.03.2022 23:19 Відповісти
Митинги важны. Они мешают чувствовать себя как дома. Отсюда и попытки террора.
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23.03.2022 23:21 Відповісти
И да. Это они сейчас хватают тех кто митингует. Если кто-то посмотрит на ОРДЛО, то террор там способ жизни. Так что это не зависит от этого никак. Чем больше им позволять - тем больше они делают. Но, конечно, это не значит, что надо подставляться.
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23.03.2022 23:23 Відповісти
Це,не попитки,це терор! Таким шляхом,йде винищення здорового. Рстаннє неприпустимо,бо приведе к деградауійним процесам Загалу. Лишається, захоплення зброї й виявлення,й знищення кацппської й прокацамської херні. Вічне правило хто-кого знище
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23.03.2022 23:47 Відповісти
Это попытки запугать. Терор это как бы и значит - страх с латыни.
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23.03.2022 23:56 Відповісти
И да. Психологически убивать сложнее, чем избивать. Оттого террор психологически легче для исполнителей.
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23.03.2022 23:58 Відповісти
Реально до "выборов" в ХНР скорее всего никого специально в Херсоне убивать не будут,будут больше издеваться.А вот потом повторится Луг-гандония-методика производства манкуртов там отработана до совершенства,особенно с учетом приличной прослойки ваты на востоке и юге страны.
Смотрел недавно про мариуполь -беженцев один нормальный российский оружейный канал (они помогают выехать в россию желающим и развозят гуманитарку от себя)-так там многие мариупольцы чуть ли не руки целуют оккупантам и отзваниваются родственникам в воронеж и брянск (при том сьёмки явно не постановочные,а в реале)
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24.03.2022 00:27 Відповісти
Разница тут на самом деле очень простая. Донбасс это был упаднический криминальный регион, а Херсон совсем не такой. Ватка, конечно, там есть, но эти методы не прокатят.
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24.03.2022 00:32 Відповісти
дай бог конечно,но у меня родственники в Кривом Роге-и тоже были ватой,правда сейчас уже прозрели ,но мать с сестрами до сих пор не разговаривает
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24.03.2022 00:46 Відповісти
створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 23:20 Відповісти
Й заборона опи
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23.03.2022 23:48 Відповісти
Ви себе поводите як боягузливе російське бидло, а вони привикли бити тих хто проявляє страх!!! Де коктейлі Молотова??? Де диверсії, і захоплення їхньої зброї??? Ви ***** ще на лавочки як білоруси, розуті повставайте!!! Безхребетні люди в Херсоні, на відміну від Маріуполя!!! Яка чисельність чоловіків в Херсоні??? Де ваша любов для свободи??? Так і помрете рабами!
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23.03.2022 23:23 Відповісти
Саме страшне, що на цю новину меньше злості у наших людей, чим на новину зі згвалтуваннями, але мало хто між згвалтуванням і інвалідністю і спотворенням на все життя обере друге... Не треба цих тварин брати у полон, може лише строковикфв, усіх контрактників і омонівців просто мочити після "пристрасного" допитування
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23.03.2022 23:24 Відповісти
Это профессиональные садисты, а не солдаты. Может какие-то ОМОНвцы или еще кто-то такой, а может просто бандиты. Может их бьет их же херсонец, который ватан. Мрази не имеют национальности и гражданства.
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23.03.2022 23:27 Відповісти
Потрібно звільняти Херсон.

Наша влада дождеться поки там ХНР створять, і рублі запустять в обіг.
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23.03.2022 23:27 Відповісти
а какая разница освобождать сейчас или потом тоже самое и с лугандонами -освобождать будут когда будет возможность и силы
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24.03.2022 00:53 Відповісти
При деоккупации Херсона наши ребята этих орков "подлечат"и даже очень
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23.03.2022 23:28 Відповісти
они сбегут первыми не будьте наивными
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24.03.2022 00:54 Відповісти
В Херсоне все очень похоже на слив местными властями города и области и причина этому граница с Крымом где жители херсонской области подрабатывали даже при его оккупации. Местные видимо не особо хотят создавать диверсионные загоны чтобы утилизировать русню по тихому и даже если кто нибудь осмелится, тут же будет слит российским спецслужбам. В херсонской области, нужно сначала устранить сеть предателей и устранить группы диверсантов и только потом зачищать от кацапов.
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23.03.2022 23:28 Відповісти
Я не знаю, як це довести мешканцям Херсону, що вони саме мале, що можуть зробити для Перемоги, це постійно на вулицях, всюди розмовляти українською. Вони ж дотепер вважають, що нема різниці. А рашисти вважають, що прийшли додому - бо їм все зрозуміло та розмовляють по-їхньому. Уявіть себе в Китаю, коли ніхто не розмовляє навіть англійською і бачиш тільки ієрогліфи. Зручно? Чи вдома тоді?
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24.03.2022 08:54 Відповісти
Уверен, у кацапов щас пам'ятка по действиям ейзацкоманд в Белорусии, настольная книга. Скоро будуть сжигать людей в сараях.
.
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23.03.2022 23:29 Відповісти
Несомненно ,но этого недостаточно ,особенно когда террор становится агрессивнее..Как история показала и во Вторую мировую и к примеру когда Израиль был под Английской оккупацией в стране ,проводилась сильная партизанская подрывная работа.и такая сильная ,что англичане не выдержали..Я уверена ,что они начнут не только избивать ,насиловать ,но и будут растреливат
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23.03.2022 23:32 Відповісти
Нелюдскість,в усіх проявах,- істинна сутність кацапизму. Так аони поводяться століттями
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23.03.2022 23:42 Відповісти
Треба створювати партизанські загони на Херсонщині

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23.03.2022 23:44 Відповісти
Запізно.
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24.03.2022 00:33 Відповісти
партизаны в степи без оружия - подвести людей под мясорубку
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24.03.2022 00:55 Відповісти
Яркий пример что ето самообман что вы сдадите город врагу без боя и заживете с ним дружно и счастливо. Херсон сдали практически без сопротивления поверив что окупанты будут вести себя тихо и мирно и всем будут дарить цветы. Но ето еще цветочки. Дальше подтянутся росийские НКВДшники, гестаповцы, и прочее кацапское отродье которое оторвется по полной программе на местном населении, чтобы осуществить свое больное желание которое они терпели всю жизнь.
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23.03.2022 23:58 Відповісти
У всех ватанов горизонт планирования очень узкий. Им надо как бы объяснять, что вы не можете жить хорошо просто потому что на саму Россию денег не хватит.
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24.03.2022 00:11 Відповісти
погибло 8 человек местной терробороны,что пытались коктейлями молотова и одной мухой (не успели даже стрельнуть) остановить колонну-и были расстреляны с 30 мм автоматической пушки буквально на куски вместе с деревьями за которыми прятались.Поступок героический для невоеннных людей.
Вот и весь ответ-почему все безоружия оказались?Где сбу,милиция,все военнобязанные 40 летние пенсионеры с органов?
Про перешеек с крыма я уж молчу.
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24.03.2022 00:42 Відповісти
где сбу и милиция? а за кого эти люди голосовали на выборах в том числе и прещилдентских? что они требовали от своих депутатов в первую очередь?вот и расплата..
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24.03.2022 00:58 Відповісти
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24.03.2022 00:17 Відповісти
шо то у него рожа пореченкова!
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24.03.2022 03:18 Відповісти
Так может, сильно любящему украинцев зеленскому , попросить людей в оккупации не выходить под и избиения и издевательства? Или видосики зеленский любит больше ?
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24.03.2022 00:30 Відповісти
он просто моральный урод который загребает жар чужими руками..
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24.03.2022 00:59 Відповісти
А хто там зазивав виходити на мітинги в окупованих містах?
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24.03.2022 10:34 Відповісти
 
 