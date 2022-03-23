За добу на сході країни відбито 6 атак, знищено 100 окупантів, 4 танки, 9 САУ та гармат, 1 РСЗВ, - ОТУ "Схід"
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Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч агресору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Так, протягом доби, наші захисники відбили 6 атак та знищили:
особового складу – до 100; танки – 4; БМП – 4; БТР – 1; САУ, гармат – 9; РСЗВ – 1; АТ – 8; БПЛА – 1; захоплено БМП-3 – 2
Як бачимо, чергова примусова мобілізація не допомагає. Набраний людський ресурс виявився не підготовленим та деморалізованим, і кращий варіант для окупантів просто здатися у полон, бо в інакшому варіанті – тільки смерть!"
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Шимус
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Jancis
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Slava Investor
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Nick Vasyutin
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