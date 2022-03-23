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За добу на сході країни відбито 6 атак, знищено 100 окупантів, 4 танки, 9 САУ та гармат, 1 РСЗВ, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч агресору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Так, протягом доби, наші захисники відбили 6 атак та знищили:

особового складу – до 100; танки – 4; БМП – 4; БТР – 1; САУ, гармат – 9; РСЗВ – 1; АТ – 8; БПЛА – 1; захоплено БМП-3 – 2

Як бачимо, чергова примусова мобілізація не допомагає. Набраний людський ресурс виявився не підготовленим та деморалізованим, і кращий варіант для окупантів просто здатися у полон, бо в інакшому варіанті – тільки смерть!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни в зоні ООС відбили 7 атак, знищили 4 літаки, 7 танків, 6 БМП, 6 артсистем та близько 100 окупантів, - пресцентр штабу ООС

Автор: Роман Свиридович
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23.03.2022 23:58 Відповісти
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24.03.2022 00:47 Відповісти
Сплять стомлені іг - рашки, танки сплять
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24.03.2022 01:01 Відповісти
Рашист приїхав на "юга" відпочити та погрітися під українським сонечком. Погрівся:
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24.03.2022 06:33 Відповісти
 
 