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Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Пентагон заявив, що США поки не бачать ознак того, що Білорусь готується приєднатися до війни Росії проти України. Однак небезпека зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Пентагону.

"Ми як і раніше не бачимо ознак того, що Білорусь готується ввести свої війська в Україну", - сказав представник відомства.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що згідно з оцінками НАТО, Мінськ готується найближчим часом приєднатися до війни Росії проти України.

При цьому стверджувалося, що джерела телеканалу не бачать ознак підготовки білоруських військ для участі в бойових діях на території сусідньої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська "здатні та хочуть" повернути собі втрачені території, - чиновник Пентагону

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
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24.03.2022 00:07
+5
Олександр Лукашенко призвав білоруських танкістів не боятися "джавелінів":
"Это просто труба с порохом. Главное не бояться и активно маневрировать. За годы моей службы ни один наш танк не был подбит этими хвалёными "джавелинами". Ни-о-дин!"
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24.03.2022 00:19
+2
а поляки зайдут с боку и вдарят луку в зад
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24.03.2022 00:35
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То бачить то не бачить? А завтра знов побачить?
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24.03.2022 00:07 Відповісти
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24.03.2022 00:07 Відповісти
Бульбаши зрозуміли, що можуть прорости соняшникамиабо перетворитися на бульбу-фрі.
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24.03.2022 00:13 Відповісти
Олександр Лукашенко призвав білоруських танкістів не боятися "джавелінів":
"Это просто труба с порохом. Главное не бояться и активно маневрировать. За годы моей службы ни один наш танк не был подбит этими хвалёными "джавелинами". Ни-о-дин!"
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24.03.2022 00:19 Відповісти
Это же шутка?) Или...
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24.03.2022 00:20 Відповісти
Или... Просто идиот.
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24.03.2022 00:25 Відповісти
Прекращайте свои инсинуации.
Никаких "или"!!!
Дебил эталонный!
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24.03.2022 08:35 Відповісти
танк лукашенко одной бульбой подбили на огороде ..
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24.03.2022 00:34 Відповісти
Учитывая , что отец Лукашенко погиб на войне за 15 лет до рождения Лукашенко, вполне допустимо, что в 70х, когда служил Лукашенко, джавелины, поступившие на вооружение только в 1996, так и не смогли подбить танк...
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24.03.2022 07:43 Відповісти
Это уловка! Кацапы, нагнетая страх возможности вторжения, хотят, чтобы Украина держала там свои войска, которые можно было бы перебросить на юг, например.
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24.03.2022 00:24 Відповісти
а поляки зайдут с боку и вдарят луку в зад
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24.03.2022 00:35 Відповісти
Господи, а у него ещё и зад на боку?
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24.03.2022 08:42 Відповісти
Арахнохламидия и Зеля должны сейчас наоборот: Байден, почему ты не нагнетаешь, они ведь сейчас нападут, помогите, тревога, уже неотвратимо нападут, дайте оружия, торговле конец, уже почти напали Пацька уже приняла решение, Байден, очнись!!!!111

Ведь с точностью до наоборот эти гады кривлялись и смеялись с него как с паникующего старичка, а недавно Данилов высрал: так мы еще с ноября знали шо нападут(!!)

То есть, может мариупольцы и солдаты это должны знать? как и те кто сейчас отважно сюсюкает от деяний этих "деятелей"? - ноют шо мало помогают и чуть ли не угрожают НАТО, а Люся вообще обзывается, "речет" и "советует".
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24.03.2022 06:30 Відповісти
Не бачать, бо воно вже давно сталося
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24.03.2022 10:39 Відповісти
 
 