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Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пентагон заявив, що США поки не бачать ознак того, що Білорусь готується приєднатися до війни Росії проти України. Однак небезпека зберігається.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Пентагону.
"Ми як і раніше не бачимо ознак того, що Білорусь готується ввести свої війська в Україну", - сказав представник відомства.
Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що згідно з оцінками НАТО, Мінськ готується найближчим часом приєднатися до війни Росії проти України.
При цьому стверджувалося, що джерела телеканалу не бачать ознак підготовки білоруських військ для участі в бойових діях на території сусідньої країни.
Топ коментарі
+14 Вася Шевченко f77d76ba
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+5 Павло ШОвте
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+2 Vyacheslav Sensor 7a808794
показати весь коментар24.03.2022 00:35
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"Это просто труба с порохом. Главное не бояться и активно маневрировать. За годы моей службы ни один наш танк не был подбит этими хвалёными "джавелинами". Ни-о-дин!"
Никаких "или"!!!
Дебил эталонный!
Ведь с точностью до наоборот эти гады кривлялись и смеялись с него как с паникующего старичка, а недавно Данилов высрал: так мы еще с ноября знали шо нападут(!!)
То есть, может мариупольцы и солдаты это должны знать? как и те кто сейчас отважно сюсюкает от деяний этих "деятелей"? - ноют шо мало помогают и чуть ли не угрожают НАТО, а Люся вообще обзывается, "речет" и "советует".