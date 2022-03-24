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У Конгресі США вимагають провести розслідування смерті двох американських громадян від російських окупантів в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рено,брент

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про то, що у Конгресі США вимагають розслідування обставин смерті двох американських громадян, які загинули в Україні внаслідок російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

Геращенко зазначив: "Член Конгресу США Eric Swalwell звернувся до Генерального Прокурора США з вимогою негайно розпочати кримінальне розслідування вбивства окупантами двох американських громадян: журналіста Brent Renaud, убитий в Ірпені. І волонтера Jimmy Hill, убитого у Чернігові.

Конгресмен вимагає встановити та притягнути до відповідальності російських військових злочинців, які це вчинили та їхніх командирів.

Усі українські правоохоронні органи та розвідки нададуть Генеральній прокуратурі США, ФБР, ЦРУ, усю можливу допомогу у встановленні імен командирів підрозділів, генералів, полковників та інших, які віддавали команди стріляти у беззбройних українських та американських громадян із гармат, мінометів та кулеметів.

У нас для цього накопичено вже чимало фактів та доказів, у тому числі у вигляді перехоплень розмов ублюдків, які я регулярно публікую на моєму каналі на YouTube. З цими записами можна ознайомитись за посиланням".

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У Конгресі США вимагають провести розслідування смерті двох американських громадян від російських окупантів в Україні 01

Автор: Роман Свиридович
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Введіть війська НАТО і розслідуйте!
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24.03.2022 00:12 Відповісти
хто почав війну? путін!

від чого загинули журналісти? від війни!

кому треба оголосити смертний вирок? путіну!
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24.03.2022 00:13 Відповісти
Закривайте небо, а потім розслідувайте!
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24.03.2022 00:20 Відповісти
Кулебу десь забули, а на передній план знову лізе всяке чмо.
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24.03.2022 00:31 Відповісти
Я вам пишу, я Jimmy Hill - щось не те пишуть вверху цієї сторінки???
Я не перший рік на цьому сайті. старожили мене знають тут давно.
Скажіть Конгресу, що я на цьому сайті і живий - слава Богу і слава Україні.
Не розумію, якась помилка?
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24.03.2022 01:02 Відповісти
 
 