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23 березня було збито 7 російських літаків, 1 гелікоптер, 1 безпілотник та 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Командування Повітряних сил оприлюднило результати боротьби з російською агресією в небі 23 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомлненні зазначається: "23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів: 7 літаків;  1 гелікоптер;  1 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети".

Також читайте: За добу 22 березня збито 5 ворожих літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
Фантастика 👍🏼✊💪
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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24.03.2022 00:53
+34
Так вони й прийшли.
Не з рогаток ж позбивали.
Ще прийдуть цiкавiшi цяцьки.
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24.03.2022 01:05
+31
Дякуємо наші Герої!!!
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24.03.2022 01:00
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- 107???
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24.03.2022 00:52 Відповісти
Yees!!
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24.03.2022 03:19 Відповісти
108!
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24.03.2022 07:26 Відповісти
Фантастика 👍🏼✊💪
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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24.03.2022 00:53 Відповісти
Скоріш би до нас надійшли обіцяні засоби ППО, тоді наше небо стане де-факто "безпольотною зоною"💥🔥 💀для *********** авіації!
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24.03.2022 00:58 Відповісти
Так вони й прийшли.
Не з рогаток ж позбивали.
Ще прийдуть цiкавiшi цяцьки.
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24.03.2022 01:05 Відповісти
Я тоже думаю, что это не БУКом единым. Британцы ж уже похвастали, что ихними вундервафлями успехи пошли.
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24.03.2022 01:10 Відповісти
надали та ще додадуть, щоб кацапопад влаштує всіх: Великобританія надасть Україні 6000 ракет
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24.03.2022 08:34 Відповісти
Це взагалі нічого не змінить, бо те що обіцяли і так є, просто його стане трохи більше.
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24.03.2022 10:45 Відповісти
Дякуємо наші Герої!!!
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24.03.2022 01:00 Відповісти
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24.03.2022 08:29 Відповісти
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24.03.2022 08:31 Відповісти
Вчера сбили 5 самолётов, а в общей статистике добавилось только +2 (было 99, стало 101). Как это понимать?

Сегодня сбили 7 самолётов, завтра утром в общей статистике должно быть 108. Посмотрим...
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24.03.2022 01:01 Відповісти
Есть статистика за день и есть за сутки. Как-то по хитрому считают, потому и не сходится. В конце всё должно уравняться)
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24.03.2022 01:07 Відповісти
Стосовно літаків, на відміну від інших повітряних цілей, влучання ракети не означає 100% знищення цілей. Тому в добовому звіті дають однозначно знищені
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24.03.2022 01:16 Відповісти
В сводках генштаба всё правильно посчитано. А в прессе что угодно может быть.

Скажем из позавчера сбитых 5, два были сбиты ночью и в сводки не попали. Теперь они вылезли во вчерашних сводках (всего 7 шт) . Сегодня по генштабу должно быть 108
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24.03.2022 08:01 Відповісти
7 лiтакiв ? это что же "курсанты" пошли "молодая телятина" ну ничего себе - это же сотни миллионов долларов- а соловьиный помет вещает что вы все врете
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24.03.2022 01:04 Відповісти
Фото и видео ванек на бутылках тоже мало, а сидят же…
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24.03.2022 01:11 Відповісти
Фото спеціалісту дає можливість визначити, з якого саме ЗРК збито літак. Так що правильно зробили, що припинили фото давати...
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24.03.2022 01:19 Відповісти
ты Ванёк лучше дави помидоры трактором...!
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24.03.2022 06:54 Відповісти
Такими темпами ещё месяц и они потеряют реально больше половины своей армии вообще в целом.
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24.03.2022 01:19 Відповісти
Наразі в Україні загрузли та несуть втрати 4 армії із 10 наявних. Тобто це лише початок. Але проблема в тому що в них ще є можливість мобілізації, проте тактика Жукова закидати трупами вимагає шаленого примусового терору. РФ в змозі й таке зробити, але сподіваюсь не вдасться.
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24.03.2022 01:52 Відповісти
мобілізувати пілотів ? з кукурузника на міг ?
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24.03.2022 02:08 Відповісти
ото я й кажу, що "сподіваюсь не вдасться"
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24.03.2022 02:14 Відповісти
Йессс! 125-й гелікоптер - це 50% від їхньої кількості на 24 лютого. От що робить свята чорнобаївська сила!
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24.03.2022 01:20 Відповісти
А таки свята!

Екатерина Саевская

21 March, 18:19 ·

Окупанти не знали, що наша Чорнобаївка - це чарівний містичний трикутник!

Легенда про Чорнобаївку

Наприкінці 17 ст. козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку.

Чорноброва добре знали і уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали його Чорним баєм (володарем), найближчі ж друзі отамана почали звати його Чорнобаєм.

«За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована , мала козацька церковця Пресвятої Покрови і закладене кладовище.»
[ТАМ РЕАЛЬНО ТРИКУТНИК ]

Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурман (близько 1000), з награбованим майном і полоненими дівчатами.
Загін Чорнобая налічував десь 150 чоловік, але вони розбили бусурманів при цьому поранення отримали всього 20 козаків.
[Я ВАМ КАЖУ ТЕ МІСЦЕ ЗАЧАРОВАНЕ ]

Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили кров'ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння.
Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з 17 ст. характерниками.

Ось вам і містика
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24.03.2022 02:35 Відповісти
на Сході та Півдні аеродроми орків далекувато від передка і встигають засікти проліт. А небо до 6 000 м перекрито пересувними ППО для крилатих ракет і літаків. під Києвом вони "оперували " с Полісся і над Поліссям, обмежена здатність для виявлення. Орки користувались ДРЛО і в них була вся карта української авіації. І гуляли де хотіли. А щодо числа-перестали дратувати командування ВВС орків, хай самі звітують про свої втрати. Один експерт, азер, повідомив, що крім збитих є ще 15-20 процентів тих, які повернулись і потребують ремонту. Цифри втрат ВВС завжди, з боїв у Китаї 1936 року старанно приховувалась. До цього часу невідомо, скільки втратили в Кореї, у Вьєтнамі, в Афгані і т.д. Так і у Велику війну. І після війни в рузге ніхто так і не взнає.
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24.03.2022 01:25 Відповісти
На рашці й самі не знають, бо в них чесної статистики втрат немає і ніколи не було. Людські втрати і втрати техніки неправдиві, та ще й цю неправду засекречено.
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24.03.2022 01:42 Відповісти
Командування точно знає втрати.

Просто людям не має сенсу казати правду, бо вони - не дай Боже - раптом почнуть думати, а це буде смерть для рашистської Хунти!

До речі - Хунта перекладається як військова рада.

А як буде називатись спецслужбистська, КДБ-шна рада?
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24.03.2022 02:32 Відповісти
це просто казка якась!👍
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24.03.2022 01:47 Відповісти
101 ? 108 ? Та чим більше - тим краще !
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24.03.2022 02:14 Відповісти
Краще 101+108 ))
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24.03.2022 10:11 Відповісти
Дуже добра швидкість демілітаризації російських літаків! Так тримати!

Літаки - найбільш важливі цілі для ППО, потім - вертольоти. Тому що ракети мають по 1 удару кожна, а літак може скинути по декілька потужних бомб за кожний виліт, а вильотів теж може зробити декілька.
Крім того, пілот може навести зброю літака більш точно, аніж наведена ракета дальнього радіусу дії.
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24.03.2022 02:22 Відповісти
БПЛА теж важливі, бо вони здійснюють розвідку і наводять артилерію.
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24.03.2022 02:28 Відповісти
На війні дрібниць не буває.
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24.03.2022 10:12 Відповісти
Вчора писали, що збили 6 літаків, але в загальних втратах додалось лише 2 літаки - з 99 до 101.

Думаю, ща завтра ми прочитаємо, що збито десь 103-104 літаки.

Нажаль, виходить так, що права руки не знає, що пише ліва!
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24.03.2022 02:28 Відповісти
Читайте коментарі вище.
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24.03.2022 05:36 Відповісти
Зарано радієте.Всі забули про найгрізнішу зброю їхніх міжпланетно-галактичних сил-путлєр на стєрхах.Це страшніше за ядерну бомбу!!
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24.03.2022 06:06 Відповісти
Читав одного експерта з ЗСУ, він пише, що підготовка одного військового льотчика - це 7 років і більш ніж 6 млн баксів + вартість літака. Одже тільки за вчора, рашисти ******** в Україні по літакам мінімум 245 млн баксів. А за весь час війни більше 4 млрд баксів. Якщо додати сюди ще й гелікоптери, то втрати будуть на рівні 6 млрд тільки по авіації. бункерне куйло таки вирішило повністю демілітаризувати свою гівноімперію
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24.03.2022 06:10 Відповісти
А скільки коштує підготувати 6+ генералів, 12 полковників, 12 підполковників та беззліч всяких майорів, капітанів, старлеїв????
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24.03.2022 06:54 Відповісти
А в сумму подготовки надо включать то, что они украдут за время службы?
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24.03.2022 07:21 Відповісти
Одного не понятно, почему перестали выкладывать видео подбитых пикирующих орков, или хотя бы какие-то обломки на земле? Ведь это все было в первые дни войны и это так мотивировало как ничто другое. Неужели они все падают на неконтролируемой территории, а у наших ни у кого не было мобилы под рукой? А жареные летуны? Помните, как у них "не раскрывались парашюты", а на самом деле их добивали скорее всего уже наши на земле. В каком-то из эфиров Фейгин Live, который он ведет раз в день с Арестовичем, Арестович сказал, что 2 шт. ИЛ-76, якобы сбитых кабы не под Гостомелем, так и не нашли по причине того, что скорее всего там просто летело два истребителя рядом и на радаре это выглядело как одна большая цель. Хотя точно помню, что говорили как наши пилоты в воздушном бою лично подбили их обоих с десантом. Потом оказалось, что с десантом был только один, второй якобы уже успел его высадить. Теперь Арестович сказал, что никаких ИЛ-76 не было, просто на радаре так показалось. Не уподобляйтесь оркам, те тоже сбили в первый же день 150 байрактаров наших, хотя их всего 6 штук было куплено на момент начала войны.
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24.03.2022 07:10 Відповісти
Куплено 6 эскадрилий, не свисти если не знаешь. Аферистович свистит всегда - можно не слушать вообще. Ил был сбит ищи видео в инете.
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24.03.2022 07:35 Відповісти
Поискал. Есть только одно видео на сайте ua.news как что-то на горизонте горит. Говорят, что это Белая Церковь. Фото/видео с места падения нет. В новостях есть еще сбитие ИЛ-76 под Кропивницким (ни фото, ни видео) и под Васильковым (ни фото, ни видео). Все только в текстовом виде, к сожалению.
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24.03.2022 09:06 Відповісти
И еще один факт меня настораживает. Первые дни войны было валом видео работы байрактаров. Уже как минимум пару недель нет ни одного нового, хотя погода просто сказка. Или их (байрактаров) больше нет, или закончились ракеты к ним. Надеюсь, что все же таки второе.
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24.03.2022 09:12 Відповісти
Самолёты когда-нибудь закончатся у *****?
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24.03.2022 07:11 Відповісти
нет типов самолетов и не будет их в сводке за сутки.... пишут про 7, в сводке будет плюс 1. как вчера...
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24.03.2022 07:28 Відповісти
О ЦЕ ВРОЖАЙ !)
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24.03.2022 08:06 Відповісти
После смерти оккупанты попадают в Чернобаевку, и там их сжигают снова и снова.....
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24.03.2022 08:09 Відповісти
 
 