РФ планує "великий терор" у Херсоні - ФСБ готується депортувати проукраїнських, навіть якщо їх буде "півміста", - "Times"
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Росія планує влаштувати "великий терор" в окупованому Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Times з посиланням на лист ймовірно написаний співробітником ФСБ Росії
У листі йдеться, що Кремль більше не хоче "грати по-хорошому" з протестувальниками в Херсоні.
Людей заберуть із будинків серед ночі, і "навіть якщо нам треба буде депортувати півміста – ми до цього готові".
Топ коментарі
+44 НБ
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+37 stels400
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+35 Алекс Мышкевич
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Кроме того в городе школа милиции и две мореходки. Где херсонское сопротивление?
Почему крестяне в николаевской, черниговской, сумской и киевской областях оказьІвают сопротивление оркам, а херсонцьІ хороводят из флагами как белорусьІ?
Може вже пора проснутися і трьохсоттисячному місту?
Рабів до раю не пускають.
Герої не вмирають! Смерть ворогам!!