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РФ планує "великий терор" у Херсоні - ФСБ готується депортувати проукраїнських, навіть якщо їх буде "півміста", - "Times"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Росія планує влаштувати "великий терор" в окупованому Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Times з посиланням на лист ймовірно написаний співробітником ФСБ Росії

У листі йдеться, що Кремль більше не хоче "грати по-хорошому" з протестувальниками в Херсоні.

Людей заберуть із будинків серед ночі, і "навіть якщо нам треба буде депортувати півміста – ми до цього готові".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Переламані ребра, розтрощене обличчя, струс мозку": Російські окупанти у Херсоні катують місцевих, які виходять на мітинги

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
Зеленський "по відосікам" і ніякої ролі, дякувати Богу, в військових операціях не грає. Ви уявляєте що було б якби цей блазень-уклоніст керував військовими операціями? Мені стає страшно за долю країни навіть коли він починає просто від себе без папірця щось гундосити...
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24.03.2022 01:58
+37
На юге слишком стремительно было всё плюс вопросы к руководству многих южных городов да и в целом по югу.Тероборона была небольшая без всу и её сразу перебили.Вопросы есть 300 тыс город без оружия...Есть полиция есть спецотделы есть армия и всего в раз не стало.Пару сотен орков держат город .
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24.03.2022 01:44
+35
інакше кажучи, термінова етнічна чистка

Донбас вони чистили 8 років - в Україну виїхало 1,5 млн. людей
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24.03.2022 01:30
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А с другой стороны, часть вины за присхождящее лежит на "мудром нАриде"
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24.03.2022 08:49 Відповісти
А где херсонская территориальная оборона? В городе три райотдела милиции, управление облмилиции,управление СБУ, которьІе бьІли вооруженьІ автоматическим оружием.
Кроме того в городе школа милиции и две мореходки. Где херсонское сопротивление?
Почему крестяне в николаевской, черниговской, сумской и киевской областях оказьІвают сопротивление оркам, а херсонцьІ хороводят из флагами как белорусьІ?
Може вже пора проснутися і трьохсоттисячному місту?
Рабів до раю не пускають.
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24.03.2022 10:58 Відповісти
Бо херсонці навибирали. Там коаліція слуг, обзж і проросійського Сальдо. Гроші на тероборону в бюджет виділили 0гр. "Ха-ха, опять Путін нападе?"!
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24.03.2022 11:40 Відповісти
На Херсоні здається поставили "хрест", виглядає як розмін. Південь відтягнув на себе сили ворога бо армію відвели в глиб України, в результаті ця територія під окупантами відразу. Під Києвом зосередили сили і він обороняється, але то я так думаю.
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24.03.2022 12:47 Відповісти
Залишається,обеднуватися у групи30 чоловік та ночами вирізати казарми, а там іє зброя.Нажаль афганські маджахеди спицею у вухо вирізали цілими взводами. Смерть блискавична та без зайвого шуму.
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24.03.2022 08:54 Відповісти
Треба визволяти Херсон
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24.03.2022 09:10 Відповісти
Когда уже мост ******?
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24.03.2022 09:23 Відповісти
Схиляю голову перед полеглими захисниками Херсону з місцевої терроборони, чиї тіла були на тому відео, з парку по вул. Нафтовиків, від 01.03.2022 (https://www.youtube.com/watch?v=mD3gIx6H_bA).
Герої не вмирають! Смерть ворогам!!
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24.03.2022 09:30 Відповісти
Понятно, что это , как до стенки... но ещё раз повторяю: может не надо призывать людей чтоб они выходили с силой протестов там , где ВСУ временно, к сожалению, не удержала город силой оружия ? Или надо помочь оккупантам выявить кого депортировать ? Может наоборот , обратиться к ним со словами благодарности за верность и сказать, чтоб затихарились пока потому, что они нужны Украине, а выйдут на площадь в день освобождения города ВСУ ?
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24.03.2022 10:37 Відповісти
твари поганые чтоб вы сдохли!геноцид УКРАИНЦЕВ продолжается
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24.03.2022 12:00 Відповісти
Такое более чем вероятно, тут решение может быть только одно, затихариться и ждать украинскую армию. Конечно же, возможно ждать придётся очень долго, многие в таком случае не доживут до этого счастливого момента, но другого выхода нет. Кстати, если украинская армия не поторопится то на оккупированных территориях вырастет новое поколение уже манкуртов, ничего не помнящих об Украине, как это случилось в ЛДНР. Такова реальность.
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24.03.2022 12:27 Відповісти
Молодец Иван. Бот касапский. Сколько вас тут таких я балдею. Дыра стала дырой именно потому , что там никто сам за себя не боролся. Украинцы должны бороться за то , чтобы не превратится р ордло. Это русня деградировала до мышей подплинтусных, а Херсон победит орков.
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24.03.2022 12:35 Відповісти
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