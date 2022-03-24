РФ планує "великий терор" у Херсоні - ФСБ готується депортувати проукраїнських, навіть якщо їх буде "півміста", - "Times"

Росія планує влаштувати "великий терор" в окупованому Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Times з посиланням на лист ймовірно написаний співробітником ФСБ Росії

У листі йдеться, що Кремль більше не хоче "грати по-хорошому" з протестувальниками в Херсоні.

Людей заберуть із будинків серед ночі, і "навіть якщо нам треба буде депортувати півміста – ми до цього готові".

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