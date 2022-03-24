Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції про "допомогу" Україні: "За" проголосували лише РФ та Китай

Рада Безпеки ООН відхилила підготовлений росією проєкт резолюції про надання "допомоги" та "захист" цивільного населення в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За ухвалення документа проголосували лише двоє з 15 членів Радбезу – росія і Китай, натомість 13 утрималися – це Велика Британія, Франція, США, Ірландія, Норвегія, Албанія, Мексика, Бразилія, Гана, Кенія, Габон, Індія та ОАЕ.

"Якби росія дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбити дітей і відмовилася від тактики облоги міст. Але вона цього не зробила", - сказала посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд після голосування.

Росія скликала засідання Радбезу щодо гуманітарної ситуації в Україні в той самий день, коли це питання розглядала Генеральна Асамблея ООН.

Члени Радбезу Франція та Мексика відмовилися виносити підготовлений ними проєкт резолюції на розгляд РБ, усвідомлюючи, що Росія, яка є постійним членом РБ, наклала б на нього вето. Тому проєкт документа було винесено на обговорення Генасамблеї, яка ухвалює рішення простою більшістю.

У російському проєкті сама РФ як винуватець гуманітарної катастрофи не згадується жодного разу.

Такий самий проєкт, який з подачі Москви підготувала Південна Африка, росія намагається протягнути через голосування в Генасамблеї, проте дуже велика ймовірність того, що він також буде відхилений.

Натомість Генасамблея, як очікується, ухвалить у четвер резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України".

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