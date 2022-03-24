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Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції про "допомогу" Україні: "За" проголосували лише РФ та Китай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,радбез

Рада Безпеки ООН відхилила підготовлений росією проєкт резолюції про надання "допомоги" та "захист" цивільного населення в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За ухвалення документа проголосували лише двоє з 15 членів Радбезу – росія і Китай, натомість 13 утрималися – це Велика Британія, Франція, США, Ірландія, Норвегія, Албанія, Мексика, Бразилія, Гана, Кенія, Габон, Індія та ОАЕ.

"Якби росія дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбити дітей і відмовилася від тактики облоги міст. Але вона цього не зробила", - сказала посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд після голосування.

Росія скликала засідання Радбезу щодо гуманітарної ситуації в Україні в той самий день, коли це питання розглядала Генеральна Асамблея ООН.

Члени Радбезу Франція та Мексика відмовилися виносити підготовлений ними проєкт резолюції на розгляд РБ, усвідомлюючи, що Росія, яка є постійним членом РБ, наклала б на нього вето. Тому проєкт документа було винесено на обговорення Генасамблеї, яка ухвалює рішення простою більшістю.

У російському проєкті сама РФ як винуватець гуманітарної катастрофи не згадується жодного разу.

Такий самий проєкт, який з подачі Москви підготувала Південна Африка, росія намагається протягнути через голосування в Генасамблеї, проте дуже велика ймовірність того, що він також буде відхилений.

Натомість Генасамблея, як очікується, ухвалить у четвер резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Что вообще нацисты убивающие детей делают в оон? Они уже должы быть уже изнаны с позором и клеймом убийцы в направлении ее военного корабля
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24.03.2022 01:47
+41
Знову Китай ,,, пля, щось мені це неподобається
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24.03.2022 01:42
+38
Власне, якби за Росією не маячив Китай, вона б й не напала. І зрозуміло, також, що в разі, якби, за задумом Росії, Україна пала б - Китай би від цього отримав свій зиск. Вони б через Рашу "освоювали" б наші землі, ресурси, той же "Мотор-Січ", все, що завгодно. Вони на двох, зробили би тут пустелю з залишками маргіналізованого населення, котре використовували б як "м'ясо" (за прикладом ОРДЛО) для поступового захоплення, пограбування й руйнування інших країн Європи.
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24.03.2022 01:54
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Знову Китай ,,, пля, щось мені це неподобається
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24.03.2022 01:42 Відповісти
Власне, якби за Росією не маячив Китай, вона б й не напала. І зрозуміло, також, що в разі, якби, за задумом Росії, Україна пала б - Китай би від цього отримав свій зиск. Вони б через Рашу "освоювали" б наші землі, ресурси, той же "Мотор-Січ", все, що завгодно. Вони на двох, зробили би тут пустелю з залишками маргіналізованого населення, котре використовували б як "м'ясо" (за прикладом ОРДЛО) для поступового захоплення, пограбування й руйнування інших країн Європи.
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24.03.2022 01:54 Відповісти
Нарешті слушна думка про політику Китая. А то всі кричать:"Давайте віддамо Китаю території рашки до Уралу!" Рашка - монстр, що вже здихає. А Китай - монстр, що тільки народжується. І не треба його відгодовувати і посилювати. І рашка, і Китай мають стати звичайними країнами без претензій на світове панування.
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24.03.2022 02:11 Відповісти
Китай це і є саранча 21 століття .Ще час і це буде велика проблема для всіх.
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24.03.2022 02:16 Відповісти
всетаки 80% денег от экспорта нефтегаза рашка получает из европы а не из Китая. Европа фактически выкормила Путинский режим Без миллиарда долларов в день поступлений из Европы наа нефтегаз-Рашка-бы не имлела возможности существовать физиески. А Китай просто моментом пользуется
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24.03.2022 12:05 Відповісти
в свете последних событий кетайцы круглосуточно благодарят Будду, что не полезли на Тайвань. Позор был бы всемирный, независимо от того, были ли бы рядом АУГ США. У тайваньцев с ПКР, эшелонированной ПВО и прочим высокоточным вооружением все в порядке, и причем давно
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24.03.2022 02:32 Відповісти
Товарища Си расстреляли бы как врага народа.
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24.03.2022 08:34 Відповісти
Лише зараз? А раніше сумнівів не було? До речі, імператор-комуніст та цар-імперіаліст подобаються один одному, у них "хімія". За Мордором і Китаєм ще стирчить хвора на голову Індія, хоч і без махараджи-самодержця, але все одно друг Мордора. Світ складний.
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24.03.2022 05:20 Відповісти
Я ТАК ДУМАЮ, ЩО В ЦЬОМУ РОЦІ УКРАЇНСЬКУ ПШЕНИЦЮ КИТАЮ НЕ ВАРТО ПРОДАВАТИ. ХАЙ ГОРОБЦІВ ПОЇДЯТЬ ТРОХИ, ЯК ПРИ МАО БУЛО...
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24.03.2022 07:51 Відповісти
Циничные у**ки. Оба
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24.03.2022 01:43 Відповісти
трое..с ЮАР((
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24.03.2022 01:44 Відповісти
Что вообще нацисты убивающие детей делают в оон? Они уже должы быть уже изнаны с позором и клеймом убийцы в направлении ее военного корабля
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24.03.2022 01:47 Відповісти
Це стане можливим після воєнного розгрому рашки, після суду в Гаазі над воєнним злочинцем Пуйлом з посіпаками, після засудження рашистської ідеології і рашки як держави-терориста. На сьогодня ООН не має механізмів для виключення рашки з РБ.
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24.03.2022 02:17 Відповісти
Значит такая организация не имеет право на существование. Или глубокая реорганизация и изменения до действующей и имеющей рычаги влияния,или за кораблем на три буквы
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24.03.2022 10:04 Відповісти
вот по итогам войны в Украине пересмотрят роль и состав ООН. А то и вынесут эту контору вперед ногами.

Кто-то может убедительно пояснить, какую такую исключительную пользу принесла эта бюрократическая конструкция с момента создани и доныне?
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24.03.2022 12:15 Відповісти
Никакую.Европи**оболы на хороших дотациях.
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24.03.2022 12:20 Відповісти
я раніше і не підозрював, які китайці суки. жив собі і невіть не знав цього.
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24.03.2022 01:45 Відповісти
то суки куди більш підступніші й цинічніші, ніж росіянці. Просто вони далі од нас. І поки їх небагато, воліють робити й загарбувати все без зайвого галасу, лицемірно посміхаючись тобі в обличчя.
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24.03.2022 01:58 Відповісти
Що далі від нас я згодна. А що їх не багато... то НІ! Їх стільки як саранчі. І розповзлись по всьому світу. А які противні і ненависні... як кацапи.
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24.03.2022 04:53 Відповісти
Мене ви дивуєте! Комуняки в будь яких країнах завжди були, є й будуть людоненависниками та людожерами.
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24.03.2022 02:03 Відповісти
Ви, мабуть, дуже молода людина. Ті, хто жив у совку, прекрасно обізнані з історією Китая 20-го сторіччя і не очікують від Китая нічого доброго.
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24.03.2022 02:29 Відповісти
Арахамія, Лєнка та інші ЗЕльоні - друзі Китаю....
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24.03.2022 02:51 Відповісти
ну не знаю, всі русские ототожнюють себе з радянським народом, але...вони в упор не бачать що Китай є ворожим по відношенню до них, замість не очікування нічого доброго від Китаю, вони вважають його мінімум партнером а Україну, яка ніколи нічого їм поганого не зробила ненавидять. Ненавидять вони й НАТО хоча НАТО здебільшого з ними торгувати тільки хотіли так же як і з Китаєм.
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24.03.2022 09:07 Відповісти
То есть ты не слышал про геноцид уйгуров китайским правительством? не слышал про площадь Тяньаньмэнь?
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24.03.2022 07:41 Відповісти
Московію пора викинути з ООН,
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24.03.2022 01:46 Відповісти
можно этот импотентный оон выкинуть вместе с московией.

Как тебе такое, Илон Маск?
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24.03.2022 12:19 Відповісти
Сраний хотрожопий китай, знову показав свою плоску морду з єхидною ухмилкою, і шипить тихенька - тайваняаааа
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24.03.2022 01:50 Відповісти
Індія ДУЖЕ неоднорідна, хоча мені теж її політика ЦЕНТРАЛЬНОГО уряду щодо України огидна. Бо зискоглядна, шакаляча... Знов ж таки, я про Делі. Не здивуюсь, якщо Бенгалія (індійський штат) іншу позицію має
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24.03.2022 02:10 Відповісти
Цілком згодна з першим абзацем вашого опусу.
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24.03.2022 02:23 Відповісти
із Китаєм розірвати усі стосунки, бо той співучасник злочину!
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24.03.2022 01:58 Відповісти
шизофренія - одна з головних духовних скреп. в них навіть пєтух на гербі і той двоголовий!
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24.03.2022 02:15 Відповісти
рвать все отношения с Китаем... он оказался просто придорожным дешевым проститутом... просто напыжился как попугай, а внутри пустота...
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24.03.2022 06:01 Відповісти
китайский народ - *******
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24.03.2022 06:29 Відповісти
Но вполне ожидаемо
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24.03.2022 06:31 Відповісти
В Світі йде війна між демократією і диктатурою.
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24.03.2022 08:36 Відповісти
демократія троха стала перетворюватися на охлократію, і диктатура вирішила що може всю демократію купити а потім порвати як тузік грілку.
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24.03.2022 09:03 Відповісти
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24.03.2022 08:15 Відповісти
Це якийсь лепрозорій !

Як може бути повноправним членом ООН країна яка має ознаки фашистської , скоює військові злочини , вдерлася на територію суверенноі країни без попередження і повідомлення війни ?

Як таке може бути ?
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24.03.2022 08:30 Відповісти
Пора вже гнати паРашу з ООН сраною мітлою.
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24.03.2022 08:33 Відповісти
Китайские бренды идут найух.
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24.03.2022 08:49 Відповісти
один вопрос, что делают в ООН представители ПИД,,,рашенского Фекалистана и ботаксного, Педофильного Шныря???
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24.03.2022 11:02 Відповісти
пошли вы ***** твари ****** со своей помощью!сдохните все,этим вы очень поможете всему миру!
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24.03.2022 12:09 Відповісти
до сраки сборище болтунов и импотентов. можно смело посылать на йух
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24.03.2022 12:21 Відповісти
 
 