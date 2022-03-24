Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити, - міністерка оборони Ламбрехт
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У Бундесверу більше немає зброї, яку можна було би передати Україні. Проте Німеччина шукає, де цю зброю можна купити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сповіщає "Європейська правда" із посиланням на Der Tagesspiegel, такі заяви зробили міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, а також віцеканцлер та Федеральний міністр економіки Роберт Габек.
Зокрема, Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості передачи Укораїні зброї з резервів Бундесвера вже вичерпані. "І ми вивчаємо, які існують інші варіанти", - додала вона.
Проте, вона уточнює, якщо зброя буде закуповується у німецьких компаній для доставки в Україну, то це буде "не маршрут, який проходить через Міноборони, а скоріше маршрут, який проходитиме через Мінекономіки,адже тоді мова йде про експорт зброї".
Згодом таку можливість підтвердив і Роберт Габек. На запитання, чи дасть він добро на можливі закупівлі озброєння для експорту в Україну, він відповів: "Так, звичайно".
"Яка різниця, окрім матеріальної, чи буде федеральний уряд постачати зброю із запасів Бундесверу, чи Німеччина буде проводити постачання зброї з інших запасів?",- додав він.
Будь ласка, зачекайте...
німці самі ********* від розвалу бундесверу !
а все тому що весь час мало того що квотні міністри, так ще й баби !
От, якраз би, другу-Володє й передали би увесь свій економічний та віськово-промисловий потенціал
зразки зачьотні, але не масове виробництво
Драстє. То залежить од жінки.
пфеніги економлять
для організації виробництва зброї, бо німці вже забули як ружжа робити
Кстати западные коллекционеры, в том числе и гансы, готовы платить хорошие деньги за эти "московские сувениры" продырявленные, сгоревшие, заляпанные кровью. ЗСУ готово предоставить документы и видеоролики.
Мадам Ламбрехт лично подарим разбитый Панцирь,. Шоб ей было не стыдно.
Це якийсь прікол?!((((
Ну не дивно що вони не хочуть закрити небо... походу нема чим...
Вбивці і мародери путіна вбивають Українців за зарплату, за пoгони, за пайок. Тут немає ніякої ідеології, як майже немає хитро зроблених москвичів, суцільний злиденний мухосранськ.
І Крим i Донбас належить Україні! В результаті розпаду СРСР кордони між колишніми радянськими республіками були встановлені так, як вони були в СРСР. Інакше існувала б невизначеність кордонів між колишніми радянськими республіками, які в різний час входили до складу різних держав тa імперій. Виберіть зручний для себе період часу І ви можете претендувати практично на будь-яку територію. Тому турки не визнають Крим російським. І навіть монголи радісно нагадують, що Московське князівство отримало ярлик від орди на право існування , a Кримське ханство з'явилося в результаті розпаду імперії Чингісхана. Тай «європейці» не пасут задних.
"Готи - це назва союзу германських племен, що кочyвали під час Великої міграції народів в III столітті в регіони Північного Причорномор'я. Готи опинилися в Криму під час міграцій пізньої античності, в III столітті нашої ери. У Криму готи швидко захопили і асимілювали решту аланів і окупували весь півострів, крім Херсонеса. В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою півострова". Вікіпедія
Тож Україні потрiбнo взяти «готів» як союзників і відігнати мухосранських загарбників.
12 год ·
Ось таку записку рашистам залишили люди на Херсонщині в покинутій оселі.
ну и отдельно янки ибо их групировка в европе понятие ростяжимое.сегодня их 10000, а за дня три уже 100000)
і ці падлюки ще роблять розпальцовку США, які є 90 % того НАТО, а решта 10% мабуть Туреччина !!!
390 единиц Marder 1A2/A3/A4/A5, по состоянию на 2018 год
Ви це серьозно??? Оці злідарі - локомотив???
Тобто німці будуть з Фуйлом торгувати
а амери їх захищати!!!
Між іншим НЕМАЄ - у заперечному слові «немає» частка «не» пишеться разом. В реченні його можна замінити словом «нема». За значенням це слово є близьким до прикметника «відсутній». ""
Те,що надавала (продала) у вигляді ключових компонентів зброї та зброю раші,яка програє - скоріш антіреклама ВПК ФРН!
Сейчас начинаются консультации и дебаты о радикальном пересмотре бюджетов в пользу армий, ВПК, разработок новых вооружений и пр. Подчеркиваю: КОНСУЛЬТАЦИИ и ДЕБАТЫ. И ещё не известно чем они закончатся. Т.к. в большинстве стран Европы у власти находятся левые популисты по сути (как бы они сами себя не называли). И они не готовы сокращать социалку в пользу ВПК и Армии.
Это всё уже было в 2014 г. Когда на фоне агрессии ********* в Крыму и на Донбассе, все заявили о необходимости увеличения оборонных бюджетов. На деле, бюджеты были увеличены на 0,0...% и картину обороноспособности Европы не изменило. А с 2018 г. вообще начали сокращать эти бюджеты.