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Новини Війна в Україні
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Німеччина (4531) зброя (5760) Габек (49) Ламбрехт (57)

Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити, - міністерка оборони Ламбрехт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ламбрехт

У Бундесверу більше немає зброї, яку можна було би передати Україні. Проте Німеччина шукає, де цю зброю можна купити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сповіщає "Європейська правда" із посиланням на Der Tagesspiegel, такі заяви зробили міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, а також віцеканцлер та Федеральний міністр економіки Роберт Габек.

Зокрема, Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості передачи Укораїні зброї з резервів Бундесвера вже вичерпані. "І ми вивчаємо, які існують інші варіанти", - додала вона.

Проте, вона уточнює, якщо зброя буде закуповується у німецьких компаній для доставки в Україну, то це буде "не маршрут, який проходить через Міноборони, а скоріше маршрут, який проходитиме через Мінекономіки,адже тоді мова йде про експорт зброї".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція надасть Україні додатково 5 тисяч гранатометів, - міністр оборони Гультквіст

Згодом таку можливість підтвердив і Роберт Габек. На запитання, чи дасть він добро на можливі закупівлі озброєння для експорту в Україну, він відповів: "Так, звичайно".

"Яка різниця, окрім матеріальної, чи буде федеральний уряд постачати зброю із запасів Бундесверу, чи Німеччина буде проводити постачання зброї з інших запасів?",- додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц: НАТО не буде стороною війни в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
У ***** купить, він же ваш друг та партнер.
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24.03.2022 01:51
+18
Тогда мы можем поделиться с Германием разбитыми рашистскими танками, бронемашинами. вертолетами.
Кстати западные коллекционеры, в том числе и гансы, готовы платить хорошие деньги за эти "московские сувениры" продырявленные, сгоревшие, заляпанные кровью. ЗСУ готово предоставить документы и видеоролики.
Мадам Ламбрехт лично подарим разбитый Панцирь,. Шоб ей было не стыдно.
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24.03.2022 01:56
+17
Ох і тварюки ж ви любителі пуйла.
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24.03.2022 01:52
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У ***** купить, він же ваш друг та партнер.
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24.03.2022 01:51 Відповісти
отут я їй вірю !!!
німці самі ********* від розвалу бундесверу !

а все тому що весь час мало того що квотні міністри, так ще й баби !
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24.03.2022 02:21 Відповісти
да бундес знатно одряхлел,12! боеспособных ударных вертолетов это сильно,и вертолеты все начала нулевых,3 подлодки в каких то фантастических ремонтах по три - четыре года,а лодки тоже свежие,истребителей боеготовых десятка два от силы,это писец,и сотня леопардов в строю,остальные на хранении...
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24.03.2022 02:28 Відповісти
капець !!!!!!!!!
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24.03.2022 02:31 Відповісти
бундестаг походу крепче высказался на всю эту жопу.раз они решили потратить на нужды обороны около 100млрд евро за сколько там лет,начина с 22го года)))
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24.03.2022 02:36 Відповісти
Готували країну до сдачі куйлу. Якраз, за задумом, після "бліцкріга" по Україні, після котрого вони б просто в черговий раз висловили "озабочєнность" та знову впали би в "лєтаргію" й деграданство.
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24.03.2022 03:37 Відповісти
куйло ж не просто так повторював весь час мантру про "от Ліссабона до Владівостока"
От, якраз би, другу-Володє й передали би увесь свій економічний та віськово-промисловий потенціал
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24.03.2022 03:40 Відповісти
цілу Європу скорше за все, як і раніше поділити, і гайки би їм були.
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24.03.2022 08:33 Відповісти
А що вже у німців припинили виготовляти танки типу ЛЕОПАРД - 2, ЗСУ ГЕПАРД. Далекобійні гармати БРУНО, ТОР
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24.03.2022 03:04 Відповісти
зразки !
зразки зачьотні, але не масове виробництво
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24.03.2022 04:14 Відповісти
"подивіться, що ми можемо виробляти! але не станемо. Але ви знайте - ми можемо"
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24.03.2022 08:30 Відповісти
Це такі ліві тренди у світі. Жінки не можуть керувати військами. Ну не їх це справа. В 80-х роках армія Західної Німеччини була дуже сильна. В сухопутній армії тоді налічувалося тисячі танків повітряні мили, декілька сотень літаків.
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24.03.2022 04:51 Відповісти
Це такі ліві тренди у світі. Жінки не можуть керувати військами. Ну не їх це справа.


Драстє. То залежить од жінки.
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24.03.2022 07:43 Відповісти
у лівих то залежить не від жінки, то залежить від "гендеру" їх вже там три сотні у них, і чим він вичурніший тим більше шансів, ще залежить від кольору шкіри, чим тимніша тим більше шансів, ну й так далі.
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24.03.2022 08:32 Відповісти
Щодо лівих - цілком згодна.
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25.03.2022 00:18 Відповісти
Радуйтесь, что у нас не Верещук МО. А ведь могла бы. Страшно даже представить.
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24.03.2022 09:15 Відповісти
немцы говорят, что запасы фаустпатронов для нас уже закончились. Теперь смогут помочь только короваями, которые были приготовлены для встречи кацапов в Берлине.
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24.03.2022 09:00 Відповісти
Ох і тварюки ж ви любителі пуйла.
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24.03.2022 01:52 Відповісти
і за широкою спиною поляків та за ядерною пазухою дядьки Сема сидять.
пфеніги економлять
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24.03.2022 02:23 Відповісти
самим клепать тоже нужно. можно и заграницей.
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24.03.2022 01:52 Відповісти
відрядити Коростильова та групу інженерів Луча на заводи Круппа та Райнметалл
 для організації виробництва зброї, бо німці вже забули як ружжа робити
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24.03.2022 02:26 Відповісти
обійдуться, нам про своє виробництво би подумати.
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24.03.2022 08:34 Відповісти
Я про це писав зразу після перших новин від потомків гітлера, де вони почали плакати що в них мало зброї. Франція теж після макроніади по телефону с ******, заявила що треба готуватись до війни і що треба дивитись скільки а них там зброї. І цілком випадково ці дві країни є в самих тісних економічних та других зв'язках з ******.
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24.03.2022 01:56 Відповісти
Тогда мы можем поделиться с Германием разбитыми рашистскими танками, бронемашинами. вертолетами.
Кстати западные коллекционеры, в том числе и гансы, готовы платить хорошие деньги за эти "московские сувениры" продырявленные, сгоревшие, заляпанные кровью. ЗСУ готово предоставить документы и видеоролики.
Мадам Ламбрехт лично подарим разбитый Панцирь,. Шоб ей было не стыдно.
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24.03.2022 01:56 Відповісти
у некрофетишисты)))
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24.03.2022 02:29 Відповісти
Зря она так сказала, ща наши деловары начнут ей парить то что запад дал, все равно сюда вернут... и так можно до бесконечности
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24.03.2022 01:59 Відповісти
Я думаю мошканские генералы с удовольствием продадут (прецеденты были и в афгане и в чичне)
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24.03.2022 02:01 Відповісти
Передали все що "могли"...
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24.03.2022 02:04 Відповісти
Дивлюсь на її нахабну задоволену пику - і не вірю ні слову. Подивіться на фото всіх цих берборок,шольців,меркельш ,шрьодерів - на любому фото у них вигляд якихось несусвітніх п#здунів, які готові на будь яку гидоту, тільки б продовжувати отримувати кацапські гроші.
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24.03.2022 02:06 Відповісти
но людей принимают наших и деньги как ни крути выделяют .. и за это спасибо
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24.03.2022 03:40 Відповісти
А как деньги помогают войне? Бумажки идут в атаку? Все оружие, что поставляется -бесплатное, так как УЖЕ произведено и за них платить Германии не надо.
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24.03.2022 05:08 Відповісти
Резерви закінчились?))))
Це якийсь прікол?!((((
Ну не дивно що вони не хочуть закрити небо... походу нема чим...
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24.03.2022 02:06 Відповісти
Україні потрiбнo взяти «готів» як союзників і відігнати мухосранських загарбників.


Вбивці і мародери путіна вбивають Українців за зарплату, за пoгони, за пайок. Тут немає ніякої ідеології, як майже немає хитро зроблених москвичів, суцільний злиденний мухосранськ.

І Крим i Донбас належить Україні! В результаті розпаду СРСР кордони між колишніми радянськими республіками були встановлені так, як вони були в СРСР. Інакше існувала б невизначеність кордонів між колишніми радянськими республіками, які в різний час входили до складу різних держав тa імперій. Виберіть зручний для себе період часу І ви можете претендувати практично на будь-яку територію. Тому турки не визнають Крим російським. І навіть монголи радісно нагадують, що Московське князівство отримало ярлик від орди на право існування , a Кримське ханство з'явилося в результаті розпаду імперії Чингісхана. Тай «європейці» не пасут задних.

"Готи - це назва союзу германських племен, що кочyвали під час Великої міграції народів в III столітті в регіони Північного Причорномор'я. Готи опинилися в Криму під час міграцій пізньої античності, в III столітті нашої ери. У Криму готи швидко захопили і асимілювали решту аланів і окупували весь півострів, крім Херсонеса. В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою півострова". Вікіпедія

Тож Україні потрiбнo взяти «готів» як союзників і відігнати мухосранських загарбників.









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24.03.2022 02:06 Відповісти
Одним словом -Шредерка
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24.03.2022 02:09 Відповісти
Немцы как обычно, в своём репертуаре. Зачем нам всем эта бесполезная инфа? Что там на складах Бундесвера, через какое ведомство будет проходить, какие маршруты, у кого мы купим или передумаем? Зачем всё это? Сделайте как бриты : тихо, оперативно, эффективно. Дак нет же, надо развести демагогию на всю Ивановскую, какбе чего не случилось
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24.03.2022 02:10 Відповісти
черговий пінг-понг
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24.03.2022 02:28 Відповісти
Це ж відкритість німецької політики! Все прозоро і чесно! І ніяких шпигунів не треба!
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24.03.2022 02:40 Відповісти
Давайте действуйте быстрее, а то на путинских рашистских танках уже появляються надписи НА БЕРЛИН ! И красные знамёна с серпом и молотом !
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24.03.2022 02:11 Відповісти
Міністерство надлишкового майна

12 год ·

Ось таку записку рашистам залишили люди на Херсонщині в покинутій оселі.

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24.03.2022 02:12 Відповісти
І з "сиром" пироги...!
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24.03.2022 02:30 Відповісти
І на побутовій техніці, меблях і... унітазі: "Угадай, что заминировано?"
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24.03.2022 07:18 Відповісти
щойно не медузі один економіст з рузге (за кордоном) сказав цікаву думку -жоден політик з великих країн Європи не бажав введення санкцій в повній мірі, на це і розраховував плешивий, однак їх погнала громадська думка, і вони елементарно злякались своїх громадян.
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24.03.2022 02:16 Відповісти
Вони США злякались, бо громадяни там за свій гаманець тільки думають. Одна справа на мітинг з прапором прийти, а інше- більше коштів за паливо і все інше сплачувати.
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24.03.2022 08:27 Відповісти
.... Твою дивізію! Слів не підберу...
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24.03.2022 02:18 Відповісти
Я сестрі кажу (вона наразі у ФРН) - за місяць-півтори уся ця німецька "солідарність" зійде нанівець, а за 2 місяці на українських біженців вони будуть косо дивитись.... Далі я не розвивав тему, але впевнений на 100% - на відбудову України Німеччина нам не дасть ані пфеннінгу!
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24.03.2022 02:21 Відповісти
а що ж так, на "біженців" з Африки вони косо не дивляться, хоч ті вже роками сидять у них на шиї. понабрали собі під виглядом біженців з Африки бойовиків асадівських, корчать з себе гуманітаріїв, ціла Європа цими маргіналами наповнена за мілості макрелі, вигнали би їх або ж хоча би змусили би працювати і грошики з"явилиися би, хоча чого це я, від них можна і по балді отримати, ні, вони будуть тиснути на українців і поляків. Німці вони такі толерантні і за рівність хоч гуся з табуректою зрівняти, але українець або поляк рівний німцю - ні.
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24.03.2022 08:42 Відповісти
И это третья сильнейшая страна НАТО????
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24.03.2022 02:22 Відповісти
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24.03.2022 02:32 Відповісти
самые сильные,не самые большие а именно сильные,армии нато,это бриты,турки,возможно французы и поляки,дальше уже германия,италия,испания и остальные
ну и отдельно янки ибо их групировка в европе понятие ростяжимое.сегодня их 10000, а за дня три уже 100000)
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24.03.2022 02:34 Відповісти
я розуую чому так казився Трамп від європейських сюзничків по НАТІ, витискаючи із них зайві піввідсотка витрат на оборону
і ці падлюки ще роблять розпальцовку США, які є 90 % того НАТО, а решта 10% мабуть Туреччина !!!
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24.03.2022 02:35 Відповісти
Бриты еще. Ну, и Польша стремительно движется в том же направлении. Остальное НАТО - балласт. Ну, кроме стран Балтии, которые сражаться будут, но у них сил маловато.
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24.03.2022 02:42 Відповісти
Маю надію що Україна добре прополе кацапській сорняк,і дружнім странам партнерам залишиться тільки допомогти.Але руйнувань дуже багато,робити українці вміють потрібні будуть кошти.Нажаль багато чого нам вже не повернути ніколи
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24.03.2022 02:49 Відповісти
Трамп казився, казився, а потім прийшло Пуйло робити ревізію...
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24.03.2022 02:43 Відповісти
не лишние а те что были прописаны в уставе,а это 2% ввп,так вот меньше всего тратили гансы,около 0.8% не удиветильно что у чубчика так пердак горел,ведь гансы очень хорошо устроились под зонтиком ПРО США)))
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24.03.2022 02:53 Відповісти
ага,трета найсильніша країна з тих, що мають половину економіки залежну від русского газу.
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25.03.2022 09:36 Відповісти
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24.03.2022 02:46 Відповісти
кстати не плохие брычки,но их жаба задавит их отдать
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24.03.2022 03:05 Відповісти
якщо це Мардер, то свого часу навіть зараз на порядок виший бехи !!!

390 единиц Marder 1A2/A3/A4/A5, по состоянию на 2018 год
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24.03.2022 04:33 Відповісти
Німеччина - локомотив Євросоюзу!

Ви це серьозно??? Оці злідарі - локомотив???
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24.03.2022 02:54 Відповісти
Три тижні тому Байден послав свої війська у Німеттчіну для "підтримки"...
Тобто німці будуть з Фуйлом торгувати
а амери їх захищати!!!
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24.03.2022 03:49 Відповісти
Трамп і Байден, правда, є різниця? Діменція це дуже стрьомно.
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24.03.2022 05:23 Відповісти
Німці реально нікчемна нація!
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24.03.2022 05:20 Відповісти
Рашу - агресора потрібно роззброїти, знищити її ядерну зброю, цього хочуть Всі. Тому дайте України наступальну зброю.
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24.03.2022 05:50 Відповісти
Німеччина не має більше зброї для Україна, але готова її купити??? Зброї немає, але готові,- можливо ??!!!, - купити? В Німеччині видумали нову формулу прикриття саботажу/підігрування Росії-агресору: немає більше зброї для Україна, але готова її купити?.?

Між іншим НЕМАЄ - у заперечному слові «немає» частка «не» пишеться разом. В реченні його можна замінити словом «нема». За значенням це слово є близьким до прикметника «відсутній». ""
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24.03.2022 06:24 Відповісти
для нас ви ніколи не мали... бюргери срані
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24.03.2022 07:08 Відповісти
Эта дура уже начинает раздражать и лучше бы вообще ничего у это Германии не покупали и не брали, так как они нам старьё только передавали и ещё за наши же деньги...
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24.03.2022 07:12 Відповісти
Цікаво інше! ФРН може втратити позиції на ринку озброєня,як що не надасть(продасть) зброю ЗСУ!
Те,що надавала (продала) у вигляді ключових компонентів зброї та зброю раші,яка програє - скоріш антіреклама ВПК ФРН!
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24.03.2022 08:10 Відповісти
о як, а ще зовсім нещодавно Німеччина хотіла щоб ЄС був федерацією а Німеччина центром, і щоб були всі закони спільні а видумані в Німеччині і стосувалися би всіх сфер життя, як дітей виховувати, як жити, що їсти, і щоб армія була спільна а керувала би армією знову ж таки Німеччина. От як би це їм вдалося би - о то був би триндець, до Ліссабона би кацапи спокійно би дійшли би. То ж недивно що для нас у них вічно немає, ми їм кайф поламали.
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24.03.2022 08:47 Відповісти
С началом войны, большие европейские страны срочно начали ревизию своих армий и имеющихся резервов. И ... окуели. Оказалось, что при такой интенсивности боев, как сейчас в Украине, их войск и резервов хватит на 2-3 недели войны. (маленькие европейские страны даже не пытались провести такую ревизию)
Сейчас начинаются консультации и дебаты о радикальном пересмотре бюджетов в пользу армий, ВПК, разработок новых вооружений и пр. Подчеркиваю: КОНСУЛЬТАЦИИ и ДЕБАТЫ. И ещё не известно чем они закончатся. Т.к. в большинстве стран Европы у власти находятся левые популисты по сути (как бы они сами себя не называли). И они не готовы сокращать социалку в пользу ВПК и Армии.
Это всё уже было в 2014 г. Когда на фоне агрессии ********* в Крыму и на Донбассе, все заявили о необходимости увеличения оборонных бюджетов. На деле, бюджеты были увеличены на 0,0...% и картину обороноспособности Европы не изменило. А с 2018 г. вообще начали сокращать эти бюджеты.
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24.03.2022 08:53 Відповісти
 
 