ЗСУ відкинули російських окупантів на 25-35 км на схід від Києва, - Пентагон
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Збройні Сили України змогли посунути лінію фронту на 25-35 км на схід від Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомило джерело в Пентагоні.
Джерело поіфнормувало, що російські війська знаходяться на відстані приблизно 55 кілометрів від центру Києва на схід, що на 25-35 кілометрів далі в порівнянні зі вчорашнім днем.
На північний захід від центру Києва російські окупанти "окопуються і встановлюють оборонні позиції".
Джерело в Пентагоні також повідомило, що війська окупантів активізувалися в Донецькій та Луганській областях.
"Ми починаємо спостерігати, як вони начебто окопуються навколо Києва, але насправді намагаючись частіше йти в атаку. Також вони збільшили активність у східній частині", - додали в Пентагоні.
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цікаве слово.
супутники чи що ?
"23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів:
7 літаків;
1 гелікоптер;
1 БпЛА (ОТР);
2 крилаті ракети".
28-й день війни, 23 березня.
Київ - без змін. Як і вчора, цілий день активно мусувалась інформація про оточення російських військ в районі Буча - Ірпінь - Гостомель. Проте оскільки офіційного підтвердження від Генштабу ми так і не побачили, то я утримаюсь від переможних реляцій. В чому можна бути впевненим - так це в тривалих боях на цій ділянці фронту, втім, результат їх наразі ще не визначений. До речі мер Ірпеня Олександр Маркушин, розповідаючи про ситуацію в місті сказав, що 80% Ірпеня під контролем ЗСУ, в місті діють диверсійні групи та мародери, а ворог обстрілює Ірпінь з «Градів».
Чернігів - під обстрілами протягом дня, навколо локальні бої, саме місто залишається напівблокованим.
Харків - без змін. Локальні бої на підступах, обстріли як самого Харкова, так і міст області.
Ізюм - тривають запеклі бої за південну частину Ізюму та Каменку. Ворог постійно тисне, за потужної підтримки артилерії та авіації. ЗСУ відповідають точним артилерійським та мінометним вогнем, а при потребі контратакують невеликими танковими групами, по 2-3 машини з піхотою. І так цілий день. За даними Генерального штабу в районі Ізюма ЗСУ знищили до 60% особового складу і військової техніки задіяних на цій ділянці військ російської 6-ї армії.
Луганська область - без змін, бої на лінії Рубіжне - Северодонецьк - Лисичанськ та навколо Попасної. Ворог обстрілює населені пункти, зокрема, влучили в житловий будинок у Рубіжному, 3 загиблих, 2 з них - діти.
Донецька область - продовжуються бої на рубежі Донецьк - Горлівка та продовження безуспішних спроб російських військ з району Вугледару наступати на Курахово.
Фортеця-Маріуполь. 11 березня я писав, що російські воєнні оглядачі сходяться на думці, що для захоплення Маріуполя їм знадобиться 5-10 днів. З того часу минуло вже 12 днів, а над Маріуполем досі гордо реє український прапор. Сьогодні окупанти виставили нашому героїчному гарнізону черговий ультиматум, за їхніми словами «останній»: скласти зброю до 23:59. З натяком, що з 00:00 24 березня в полон українських вояків там брати не будуть. Думаю, не варто і згадувати, що ультиматум залишився без відповіді. Також не важко уявити, якою буде реакція вояків ЗСУ на всіх фронтах на вістку про відкриті вбивства загарбниками українських полонених. Особливо, враховуючи, що ми щодня їх захоплюємо.
Запорізька, Миколаївська та Херсонська області - достовірної інформації звідти в мене нема.
Загалом, становище залишається стабільним, хоча і важким. Там де ворог застряг раніше - він продовжує стояти, а там де просувався - зупинився. Втім, розслаблятись не варто, бо зазвичай, такі зупинки використовуються для перегрупування, підтягування резервів та поповнення запасів *********** та пального. Потужний наступ російських військ на всіх напрямках розпочнеться вже скоро.
Сьогодні знову багато говорили про Білорусь, яка закриває українське консульство в Бресті. Значна кількість українських дипломатів, звинувачених у «зв'язках зі спецслужбами», мають за 72 години покинути територію Білорусі. Проте про розрив дипломатичних стосунків мова поки не йде. Сьогодні ж генсек НАТО Йенс Столтенберг в котре підкреслив очевидне заявив, що «Білорусь була співучасником цього вторгнення з самого початку, фактично, ще до початку. Білорусь дозволила використати свою територію як полігон для мобілізації, зосередження військ, що вторглися в Україну. Білорусь продовжує сприяти вторгненню, надаючи територію, аеродроми, військову інфраструктуру та бази. А також дозволяючи Росії використовувати білоруський повітряний простір для завдання ударів щоночі, щодня по українських містах, по українському цивільному населенню, по українському народу». Вторгнення лукашенківської армії в Україну теж варто чекати найближчим часом.
Крім заяви Столтенберга, НАТО нагадало про себе і в іншому контексті: канцлер ФРН Олаф Шольц сьогодні вкотре заявив про неможливість участі НАТО «в українських подіях», виключив відправку в Україну миротворців і, само собою, створення безпольотної зони. «Ми на це не підемо» - заявив він. Знаю, що багато хто з моїх читачів з надією чекає на завтрашній саміт НАТО, який, після цих заяв Шольца перетвориться на пусту формальність.
Проте наразі ми і самі непогано впорюємся. І коли переможемо Росію, будемо завдавати власний тон в європейській геополітиці.