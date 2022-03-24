ЗСУ відкинули російських окупантів на 25-35 км на схід від Києва, - Пентагон

Збройні Сили України змогли посунути лінію фронту на 25-35 км на схід від Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомило джерело в Пентагоні.

Джерело поіфнормувало, що російські війська знаходяться на відстані приблизно 55 кілометрів від центру Києва на схід, що на 25-35 кілометрів далі в порівнянні зі вчорашнім днем.

На північний захід від центру Києва російські окупанти "окопуються і встановлюють оборонні позиції".

Джерело в Пентагоні також повідомило, що війська окупантів активізувалися в Донецькій та Луганській областях.

"Ми починаємо спостерігати, як вони начебто окопуються навколо Києва, але насправді намагаючись частіше йти в атаку. Також вони збільшили активність у східній частині", - додали в Пентагоні.

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