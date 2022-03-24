Екологічна катастрофа в зв'язку із розкладанням трупів російських окупантів насувається на Сумщину
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолій Котляр оприлюднив інформацію щодо екологічної катастрофи внаслідок розкладання трупів російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє Дзеркало тижня.
"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", - заявив Котляр.
За його словами, тіла без документів — складно ідентифікувати. Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів, але через блокування деяких залізничних напрямків їх досі не доставили.
У результаті тіла загиблих пакують у пакети.
Наразі вирішується питання про поховання тіл, щоб після закінчення військових дій ексгумувати та передати близьким до Росії для поховання окупантів на рідній землі.
Будь ласка, зачекайте...
я щурів на дачі під яблунею прикопую - яблучка маю румяні
у селян проблема з азотними добривами !!!
Запитайте у тих самих половців з печенігами + монголів + ...багато ще кого - деякі народи - навіть в істориків вже невідомі .
- технику беречь,
- приемлимые потери 50 тыс.
ЗСУ ще два місяці каців хреначити до виконання рознарядки ?
Если убитыми 15 тысяч то надо в среднем на 3 умножать и получаеться количество раненых.
Если 45 тысяч раненых и 15 тыс убитыми то план перевыполнен уже
только тушками!
никаких подранков !
Если убитыми 15 тысяч то надо в среднем на 3 умножать и получаеться количество раненых.
Если 45 тысяч раненых и 15 тыс убитыми то план перевыполнен уже
Agnieszka Włodarczyk
Автор просто не має квалифікації, щоб зрозумити процеси.
Для глядача-дитини гра в футбол - це хаос.
Для профі-тренера - це впорядкований процес.
https://dilo.net.ua/dumka/na-kyyivshhyni-rozgornulos-povnotsinne-dyke-pole/?fbclid=IwAR1oSzbHuFcL_VAfYAlMEK91sYBNL3UDrAFDBeFzxD8jbCDDmnhVoemrNwM
ну побажання воно і є лиш побажання.
а факт того що ця гаварящая галава далі транслює гаварілкі ОПУ через усі існуючі медія, залишається факто.
і нажаль має достатню аудиторію своїх ватних "хахлов"
Чому полоненних не вбивати, не бажати їх дітям смерті і всяких проклять, не матюкатися? Чому обов'язково треба ховати трупи загарбників? Абсолютно не підтримую думку про рефрижератори і генетичну експертизу - занадто багато честі буде. І якщо про трупи трохи вже починають розуміти, то про інші цивілізаційні речі багато бачу чи не розуміють. Чи це вороги намагаються показати світу, що ми мало чим відрізняємося від кацапів. Але ми - не вони.
Українська милозвучна мова і московський матюк - непоєднані речі. Якраз саме зараз нагода відходу від москальських звичок. А ще треба пам'ятати про нашу велику місію у перевиховуванні москальского скоту у людину. Це дуже важка і невдячна справа, але як вже стає видно, що ми з нею справляємося.
а після нашої перемоги, полоненні отримають різні терміни - хто п'ять років, а хто й тридцять п'ять будуть відбудовувати нашу країну чорноробами. Та й сортувати сміття на сортувальних лініях комусь же потрібно?
Дуже яскравий приклад: російський танкіст переїхав свого командира. Наші стали зразу: чому лише ноги. але найшлись і більш глибокодумні коментатори. Бо якраз отой командир вдома, щоб він не молов про свої подвиги і про нас, але він вже буде являтися елементом виховної роботи. Так, як безногий казлов у 2014.
Закопали край дороги та й годі. Хай ще за це спасибі скажуть. Ну може посмердить трохи. Головне з городів прибрати на сторону, та від колодязів. А так, сама біота від того біосміття нічого не залишить, особливо на землі на сонці.
Нема вапна - так можна закопати, ну або обкласти чимось горючим, чого не шкода, мотлохом, та спалити.
Наразі - це останнє про що в нас має боліти голова.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Health_risks_from_dead_bodies
А може кожному мавзолей вистроїти, бо інших проблем у нас же немає