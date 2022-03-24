УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13211 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
30 651 75
Сумська область (2206) екологія (926) труп (97)

Екологічна катастрофа в зв'язку із розкладанням трупів російських окупантів насувається на Сумщину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

труп

В.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолій Котляр оприлюднив інформацію щодо екологічної катастрофи внаслідок розкладання трупів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє Дзеркало тижня. 

"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", - заявив Котляр.

За його словами, тіла без документів — складно ідентифікувати. Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів, але через блокування деяких залізничних напрямків їх досі не доставили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдати РФ на добриво не перетворюються, збирайте їхні тіла в мішечки, - Кім звернувся до громадян

У результаті тіла загиблих пакують у пакети.

Наразі вирішується питання про поховання тіл, щоб після закінчення військових дій ексгумувати та передати близьким до Росії для поховання окупантів на рідній землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна знову просить Червоний Хрест вплинути на Росію, яка не хоче забирати тіла свої військових, - Верещук

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+49
В скотомогильники. Нафик их сохранять, они и живые своему фюреру не особо были нужны, а теперь тем более - просто гнилое мясо.
показати весь коментар
24.03.2022 02:07
+45
вовки та лиси цього року на Сумщині будуть жирними...
показати весь коментар
24.03.2022 02:02
+43
А скільки їх по лісам і посадкам під Києвом гниє... Знайомі "мисливці" виходять на "сафарі" і кажуть що цифри втрат кацапів схоже значно занижені. Знаходять вбитих з мисливської зброї але вже ретельно обеззброєних місцевим населенням. Зброя дорога і здавати її ніхто не збирається. Тим більше зброя "чиста" тобто не відстріляна по базі. В звязку з цим про місцезнаходження трупів кацапів ніхто не рапортує.
показати весь коментар
24.03.2022 02:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вовки та лиси цього року на Сумщині будуть жирними...
показати весь коментар
24.03.2022 02:02 Відповісти
КАкие рефрежираторы ??? В скотовозку и ***** ВЗАД
показати весь коментар
24.03.2022 03:35 Відповісти
і їжачки потовстішають, як не як живляться різними дрібними тваринами - комахами, молюсками, анелідами, ящірками, дрібними гризунами і мертвими кацапами.
показати весь коментар
24.03.2022 08:00 Відповісти
Це гівно навіть на добрива не годиться.
показати весь коментар
24.03.2022 02:03 Відповісти
годиться !

я щурів на дачі під яблунею прикопую - яблучка маю румяні
показати весь коментар
24.03.2022 02:07 Відповісти
Там полно заразы. Лучше собирать шо осталось в пакет и мамане, если найдется, в страну берез.
показати весь коментар
24.03.2022 02:14 Відповісти
да ***** вони здалися щоб в холоильниках тримати !

у селян проблема з азотними добривами !!!
показати весь коментар
24.03.2022 02:04 Відповісти
А звідки взялися у нас такі родючі чорноземи
Запитайте у тих самих половців з печенігами + монголів + ...багато ще кого - деякі народи - навіть в істориків вже невідомі .
показати весь коментар
24.03.2022 11:11 Відповісти
В скотомогильники. Нафик их сохранять, они и живые своему фюреру не особо были нужны, а теперь тем более - просто гнилое мясо.
показати весь коментар
24.03.2022 02:07 Відповісти
остання директива фюрера тундряного рейха:

- технику беречь,
- приемлимые потери 50 тыс.

ЗСУ ще два місяці каців хреначити до виконання рознарядки ?
показати весь коментар
24.03.2022 02:19 Відповісти
поздновато они решили технику беречь)))
показати весь коментар
24.03.2022 02:23 Відповісти
На самом деле потери русни, по версии МО Украины, занижены. Сколько их селяне по лесам и лесопосадкам постреляли? Кто этих считал?
показати весь коментар
24.03.2022 02:28 Відповісти
ну так "Великая Отечественная спецоперация" - пару десятков тысяч плюс-минус
показати весь коментар
24.03.2022 02:41 Відповісти
потери это не только убитыми но ещё и ранеными наверное надо считать(они же недееспособные)
Если убитыми 15 тысяч то надо в среднем на 3 умножать и получаеться количество раненых.
Если 45 тысяч раненых и 15 тыс убитыми то план перевыполнен уже
показати весь коментар
24.03.2022 02:51 Відповісти
убитыми, убитыми хло требует !
только тушками!
никаких подранков !
показати весь коментар
24.03.2022 04:08 Відповісти
"Подранок" это часто-густо тяжелее для бюджета, чем трупик. Того закопали и пошли. А этот инвалид - есть пить-просит, и каждый день напоминает окружающим, что война - это не бравурные речи от Соловьева с Киселевым
показати весь коментар
24.03.2022 21:55 Відповісти
потери это не только убитыми но ещё и ранеными считать надо,они ведь недееспособные .
Если убитыми 15 тысяч то надо в среднем на 3 умножать и получаеться количество раненых.
Если 45 тысяч раненых и 15 тыс убитыми то план перевыполнен уже
показати весь коментар
24.03.2022 02:53 Відповісти
прийдеться робити так, як робили за татарської навали - треба палити.
показати весь коментар
24.03.2022 08:06 Відповісти
Є змога то прикопуйте скотів. Вам що зайнятись більше нема чим, ще з трупаками орків тягатися?
показати весь коментар
24.03.2022 02:15 Відповісти
Закапывать эту дохлятину в общих могилах. Отмечать эти места GPS метками в закрытой базе. После победы базу рассекретить. Пускай приезжают, раскапывают, вывозят, опознают хоть до усрачки. Естественно под присмотром специально обученных людей
показати весь коментар
24.03.2022 11:13 Відповісти
А скільки їх по лісам і посадкам під Києвом гниє... Знайомі "мисливці" виходять на "сафарі" і кажуть що цифри втрат кацапів схоже значно занижені. Знаходять вбитих з мисливської зброї але вже ретельно обеззброєних місцевим населенням. Зброя дорога і здавати її ніхто не збирається. Тим більше зброя "чиста" тобто не відстріляна по базі. В звязку з цим про місцезнаходження трупів кацапів ніхто не рапортує.
показати весь коментар
24.03.2022 02:15 Відповісти
Стрiлецка зброя то таке...читал где-то про непонятно кому принадлежащий танк, который непонятно откуда появился, расстрелял 3 русский БТРа, и непонятно куда ушел.
показати весь коментар
24.03.2022 02:25 Відповісти
то хтось став куркулем
показати весь коментар
24.03.2022 02:43 Відповісти
Так то ж хазяйського батька дитина!
показати весь коментар
24.03.2022 03:40 Відповісти
Мабуть ті цигани, що вкрали танка. Перефарбували і тепер шустрять
показати весь коментар
24.03.2022 04:42 Відповісти
І Ви повірили? Байки про циган розповсюджує Геращенко (за звичкою з часів Авакова).
показати весь коментар
24.03.2022 04:52 Відповісти
На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто Джерело: https://censor.net/ua/b3327792
показати весь коментар
24.03.2022 04:53 Відповісти
Я бачила цей текст авторства Колумбета.
показати весь коментар
24.03.2022 07:40 Відповісти
тоже бачив от і нагадав
показати весь коментар
24.03.2022 19:30 Відповісти
Казочка про білого бичка. Під час війни таке буває
показати весь коментар
24.03.2022 08:05 Відповісти
Та це не казочка. Це цілком можливо. Танк з якогось підрозділу про який той хто писав просто не знає.
показати весь коментар
24.03.2022 09:06 Відповісти
там в коментах є таке звертання до автора:

Agnieszka Włodarczyk

Автор просто не має квалифікації, щоб зрозумити процеси.
Для глядача-дитини гра в футбол - це хаос.
Для профі-тренера - це впорядкований процес.
показати весь коментар
24.03.2022 19:29 Відповісти
Моя улюблена стаття! Навіть посилання зберегла:

https://dilo.net.ua/dumka/na-kyyivshhyni-rozgornulos-povnotsinne-dyke-pole/?fbclid=IwAR1oSzbHuFcL_VAfYAlMEK91sYBNL3UDrAFDBeFzxD8jbCDDmnhVoemrNwM
показати весь коментар
24.03.2022 10:02 Відповісти
Уже писал.одно из биологических орудий ху*ла. Не прикол и не шутка. хз что там может пойти.чума .еще что.а второе.это скрыть реальные потери.отодвинуть тот колоссальный поток трупов. репаедов в кацапстан. ху*лу по*уй .для него. это просто расходник . достижение своих ****утых хотелок. Накачивает пропагандай величая по телевизору тех *********.обещает деньги.которые больше половины тех трупов родственники уже не увидят.потому как вряд ли смогут доказать что он умер или жив.
показати весь коментар
24.03.2022 02:18 Відповісти
І взагалі ця арєстовщіна, що ми :"далжни бить єврапєйцамі, плєнних не убівать а ахранять іх лучше наших салдат, не желать смерті рускім, нє матюкаться і нє паказивать трупи оркав" ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕ. ДУМАЙТЕ ПРО СЕБЕ І СВОЮ СІМ'Ю І НАРОД. А ПРО КАЦАПІВ НЕ#УЙ ДУМАТЬ , ПРИКОПАЛИ І ЗАБУЛИ.
показати весь коментар
24.03.2022 02:22 Відповісти
арестович со своими вбросами идет на х..й за его же кораблем
показати весь коментар
24.03.2022 03:35 Відповісти
"арестович со своими вбросами идет на х..й за его же кораблем"

ну побажання воно і є лиш побажання.
а факт того що ця гаварящая галава далі транслює гаварілкі ОПУ через усі існуючі медія, залишається факто.
і нажаль має достатню аудиторію своїх ватних "хахлов"
показати весь коментар
24.03.2022 05:54 Відповісти
це не арестовщина - це моє бачення, котре я (і мої однодумці) вже місяць пропагую в коментах. Ці умніки, такі як арестович чи портніков, читають і видають за власні думки, але не завжди можуть аргументувати.
Чому полоненних не вбивати, не бажати їх дітям смерті і всяких проклять, не матюкатися? Чому обов'язково треба ховати трупи загарбників? Абсолютно не підтримую думку про рефрижератори і генетичну експертизу - занадто багато честі буде. І якщо про трупи трохи вже починають розуміти, то про інші цивілізаційні речі багато бачу чи не розуміють. Чи це вороги намагаються показати світу, що ми мало чим відрізняємося від кацапів. Але ми - не вони.
Українська милозвучна мова і московський матюк - непоєднані речі. Якраз саме зараз нагода відходу від москальських звичок. А ще треба пам'ятати про нашу велику місію у перевиховуванні москальского скоту у людину. Це дуже важка і невдячна справа, але як вже стає видно, що ми з нею справляємося.
а після нашої перемоги, полоненні отримають різні терміни - хто п'ять років, а хто й тридцять п'ять будуть відбудовувати нашу країну чорноробами. Та й сортувати сміття на сортувальних лініях комусь же потрібно?
Дуже яскравий приклад: російський танкіст переїхав свого командира. Наші стали зразу: чому лише ноги. але найшлись і більш глибокодумні коментатори. Бо якраз отой командир вдома, щоб він не молов про свої подвиги і про нас, але він вже буде являтися елементом виховної роботи. Так, як безногий казлов у 2014.
показати весь коментар
24.03.2022 09:56 Відповісти
Тактика ***** закидати нас кацапським м"ясом - то не метафора.
показати весь коментар
24.03.2022 02:35 Відповісти
В.о. директора управління охорони здоровля може замовити в британців екзоскелети, запхати в них трупи кацапів і нехай топають додому своїм ходом. Вельмишановна пані Трасс не відмовіть козакові в екологічній скруті.

показати весь коментар
24.03.2022 02:48 Відповісти
на своїх хай додому шуруть !
показати весь коментар
24.03.2022 04:11 Відповісти
Се треба шоб їх Ленін покусав, вічно живий.
показати весь коментар
24.03.2022 05:44 Відповісти
ми краще для своїх поранених такі екзошкелети прикупимо.
показати весь коментар
24.03.2022 08:07 Відповісти
Я наголошую: Україні конче потрібні пересувні крематорії! Трупаки орків ніде діти! Трупна отрута шкодить землі і воді!
показати весь коментар
24.03.2022 02:56 Відповісти
Витрачати дорогоцінні ресурси, паливо - на оту потороч? Коли в нас економіка того, й купа інших проблем? Коли живим людям допомагати треба? Чи комусь й на цьому гроші "видмити" хочеться?
Закопали край дороги та й годі. Хай ще за це спасибі скажуть. Ну може посмердить трохи. Головне з городів прибрати на сторону, та від колодязів. А так, сама біота від того біосміття нічого не залишить, особливо на землі на сонці.
показати весь коментар
24.03.2022 03:23 Відповісти
кто будет копать и закапывать? да еще в серых зонах? пусть мамки сами приезжают опознают и бегом ипотеку закрывать
показати весь коментар
24.03.2022 03:37 Відповісти
їх мамки за ними живими до частини не поїхали забрати, за мертвими тим більше це нереально, крематорії потрібні.
показати весь коментар
24.03.2022 08:10 Відповісти
треба мух завести..
показати весь коментар
24.03.2022 06:18 Відповісти
мухи цю заразу тільки рознесуть, потрібні крематорії, або й просто так спалювати.
показати весь коментар
24.03.2022 08:08 Відповісти
Які нафіг рефрижератори? Зразок ДНК взяли (якщо є бажання заморочитися), сфотографували - кинули в яму, присипали хлоркой, вапном й закопали. Занесли в журнал, відзвітували, що де як, зробили записи. І все. Чистота й жодних проблем. Кому потім треба буде - приїдуть - відкопають те, що залишилося.
Нема вапна - так можна закопати, ну або обкласти чимось горючим, чого не шкода, мотлохом, та спалити.
Наразі - це останнє про що в нас має боліти голова.
показати весь коментар
24.03.2022 02:59 Відповісти
Говорити, що це екологічна катастрофа, неправда. Ось стаття, яка відокремлює факт від вигадки. Просто не робіть дурних речей, наприклад, їжте трупи чи торкайтеся гнилих тіл без рукавичок. Інакше це те саме, що щури гинуть у полях. він просто гниє і повертається в грунт.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Health_risks_from_dead_bodies
показати весь коментар
24.03.2022 06:11 Відповісти
а обіцяли по два раба...єх мрії мрії
показати весь коментар
24.03.2022 06:16 Відповісти
Бульдозер..яма..хлорка.
показати весь коментар
24.03.2022 06:19 Відповісти
у ґрунтові води потрапить зараза
показати весь коментар
24.03.2022 09:05 Відповісти
Бульдозер...погрузчик...печь.
показати весь коментар
24.03.2022 09:11 Відповісти
Була вже пропозиція - по завершенні війни, на всіх в'їздах з немитої в Україну обабіч доріг влаштувати цвинтарі їхніх жмурів - все цивільненько, й встановити стели з написом: "Хто до нас з мечем прийде, від меча й загине".
показати весь коментар
24.03.2022 06:29 Відповісти
немаємо ні часу ні грошей на це зараз, а проблему треба негайно вирішуати, крематорій те що треба.
показати весь коментар
24.03.2022 08:11 Відповісти
Ну, крематорій - це дорого. Обладнання, газ. Якщо по-хазяйськи - опаришів вирощувати.
показати весь коментар
24.03.2022 08:41 Відповісти
опариші нам стільки куди? та й господаркою невідомо як ще буде. палити к чортам. вони навіть дохлі нашкодять, мухи зараз це все лайно рознесуть.
показати весь коментар
24.03.2022 08:53 Відповісти
Опариші - це офігенний корм для риби, птиці, свиней.
показати весь коментар
24.03.2022 09:09 Відповісти
Залишати трупи на полі бою - це теж підла кацапська тактика і вона вже працює.
показати весь коментар
24.03.2022 07:59 Відповісти
На Бородінському полі в 1812 році було залишено понад 30 тис поранених , а мертвих не відомо.
показати весь коментар
24.03.2022 09:00 Відповісти
Нужно их трупы в Днепр сбрасывать. Пусть в Крым плывут. Ну на границе там где окупанты стоят
показати весь коментар
24.03.2022 08:15 Відповісти
Так вот оно биологическое оружие. Вот в чем задумка *****. Он хочет чтобы мы отравились вонью гниющих руzких
показати весь коментар
24.03.2022 08:28 Відповісти
Хлорку надо завезти и посыпать трупыоккупантов - дезинфицировать
показати весь коментар
24.03.2022 08:36 Відповісти
Може це і є той самий план, за яким нібито у кацапів все іде добре?
показати весь коментар
24.03.2022 08:45 Відповісти
Фрезою для прибирання пеньків пройтись і все буде чорнозем.
показати весь коментар
24.03.2022 08:52 Відповісти
Patentujte cij sposob sročno.
показати весь коментар
24.03.2022 12:50 Відповісти
Ні, хай забирають свої бебехи звідси. Сміттю в Україні не місце. На скотомогильниках наші тваринки. Москальським решткам не місце в Україні.
показати весь коментар
24.03.2022 09:42 Відповісти
Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів

А може кожному мавзолей вистроїти, бо інших проблем у нас же немає
показати весь коментар
24.03.2022 10:54 Відповісти
все экологи мира должны бить в набат!!! не пущайте роZZиян в чужой дом с оружием!! они не удобрения, они паразиты!!!
показати весь коментар
24.03.2022 10:58 Відповісти
а кому это говно всралось чтобы хоронить?хоронят людей,а это биомусор!
показати весь коментар
24.03.2022 12:04 Відповісти
А всё теплеет и теплеет....
показати весь коментар
24.03.2022 14:16 Відповісти
 
 