УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13211 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 821 32
війна (56444) Зеленський (17450)

Кожне місто ми відбудуємо, а окупантів притягнемо до відповідальності за кожен злочин, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Президент Володимир Зеленський зазначив, що кожне місто, яке постраждало внаслідок агресії РФ, відбудують.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожне місто, яке героїчно чинить спротив, ми відбудуємо. За кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка і Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм і Донецьк, і Луганськ, і Чорнобаївка... Усі наші люди будуть жити у вільній Україні після нашої перемоги, яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності", - наголосив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС та "Великої сімки", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Это лёгкий намёк на Большую Стройку по всей стране с мегараспилами, откатами и заносами?.. То что было ДО войны боюсь уже народ не допустит ПОСЛЕ, хорош уже, накэрувалыся
показати весь коментар
24.03.2022 02:24
+10
моя мечта что бы он поскорее заткнулся и не давал не выполнимых обещаний - восстанавливать все разрушеное я надеюсь будут уже не при нем
показати весь коментар
24.03.2022 03:23
+9
да нет дофига видят в нем "мессию" похлеще чем в 19м это ******...
показати весь коментар
24.03.2022 02:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моя мечта, что Зеленский когда-нибудь выйдет в эфир и скажет: "Готовьте цветы, будем встречать войска НАТО!"
показати весь коментар
24.03.2022 02:20 Відповісти
Готов расквартировать у себя "проклятых пиндосов". Дом хороший, рядом пруд, лес недалеко).
показати весь коментар
24.03.2022 02:24 Відповісти
моя мечта что бы он поскорее заткнулся и не давал не выполнимых обещаний - восстанавливать все разрушеное я надеюсь будут уже не при нем
показати весь коментар
24.03.2022 03:23 Відповісти
А тех, кто давал команды перед нападением убирать мины с проходов на Крым и вынимать годами лежащую взрывчатку в мостах перешейка, их уже повысили в званиях и ордена вручили????
показати весь коментар
24.03.2022 10:37 Відповісти
Тю! В мене простіша - "Я устал. Я ухожу." І здох щоб уникнути розслідування, суду, тюрми...
показати весь коментар
24.03.2022 05:08 Відповісти
Конечно отстроим, главное, чтобы ты Зеленский не объявил "Велике будивництво" перешедшее в Крадивництво.
показати весь коментар
24.03.2022 08:36 Відповісти
Это лёгкий намёк на Большую Стройку по всей стране с мегараспилами, откатами и заносами?.. То что было ДО войны боюсь уже народ не допустит ПОСЛЕ, хорош уже, накэрувалыся
показати весь коментар
24.03.2022 02:24 Відповісти
да нет дофига видят в нем "мессию" похлеще чем в 19м это ******...
показати весь коментар
24.03.2022 02:25 Відповісти
та це ще як подивитись...
показати весь коментар
24.03.2022 02:35 Відповісти
ну хз,вокруг меня очень много от него кипятком ссут,а на люську арестовну чуть не дрочат,я в ауте и коматозе от них и это западная Украина...
показати весь коментар
24.03.2022 02:39 Відповісти
Де ж ти там на західній Україні такий руськочєлюсний сказочнік знайшовся?
показати весь коментар
24.03.2022 02:43 Відповісти
уж поверь я тебе страшную тайну открою во Львове по рузге многие гутарят,а пишу по рузге,ибо на МОВЕ ругаться не красиво,а насчет любви к блаженному то тут ее не так много было до войны,а щас как прорвало...я хз шо с людьми
показати весь коментар
24.03.2022 02:57 Відповісти
Кацап, нє напрягай сільно сваю чєлюсть...
показати весь коментар
24.03.2022 03:02 Відповісти
в зеркале кацапа увидешь чудо впн-ное)))
показати весь коментар
24.03.2022 03:12 Відповісти
"Кацап,не напружуй свою щелепу",позорище МОВА это не твое)))носитель наречья СУРЖИК
показати весь коментар
24.03.2022 03:14 Відповісти
От бісова ковінька. Так невдобно палучілось..
показати весь коментар
24.03.2022 04:36 Відповісти
Особливо ті бачать "мессію", чиє житло і майно знищені. Завдання Президента було не допустити такого, або мінімізувати наслідки. Інколи здається, що у багатьох владних вельмож є зацікавленість в якомога більших руйнуваннях інфраструктури- це ж буде після війни золоте дно просто по відмиванню західних коштів.
показати весь коментар
24.03.2022 08:38 Відповісти
А ссыкотно то таки будет. Оружия то на руках будет столько что вежливость станции национальной идеей.
показати весь коментар
24.03.2022 02:26 Відповісти
Зе точно не буде, най ще вибори виграє лицемір! За свою підставу України ще відповідатиме
показати весь коментар
24.03.2022 02:32 Відповісти
Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Джерело: https://censor.net/ua/n3328025
показати весь коментар
24.03.2022 02:35 Відповісти
это блэт как?
показати весь коментар
24.03.2022 02:41 Відповісти
Бо абрамович друг роднянського,а роднянський це наш шоу-біз,дерьмак,подляк,..
показати весь коментар
24.03.2022 09:13 Відповісти
Відповідальність буде страшна, кожен окупант під особистим наглядом президента гратиме прутнем на пекельному роялі.

показати весь коментар
24.03.2022 03:08 Відповісти
после нашей победы, будет еще одна война , с коррупцией , в верховной раде, судах, прокуратурах, сбу, мвд, облсоветах, горсоветах, громадах, и тд, и эта война должна быть на столько жесткой ,что бы даже в страшном сне ни кому не приснилось бы брать взятки, их нужно или убивать, или садить пожизненно .
показати весь коментар
24.03.2022 03:16 Відповісти
после войны нужно сразу провести выборы и убрать из всех органов власти в том числе и высших - все что связано с русской тухлятиной
показати весь коментар
24.03.2022 03:28 Відповісти
Неплохо было бы притянуть к ответственности всех причастных к оголению южного направления, начиная с Малхасяна....а может, и кого повыше.
показати весь коментар
24.03.2022 03:38 Відповісти
ЗЕчмо уже задрал своими видосиками! Надеюсь, после войны оно ответит за все попытки капитуляции Украины, которые сейчас проталкивают члены ЗЕшоблы. Обидно думать, что это ЗЕчмо могут выбрать на второй срок. Это будет вобще катастрофа
показати весь коментар
24.03.2022 05:13 Відповісти
Ну відбудовувати звичайно доведеться.
Питання з яких ресурсів?
Потрібні інвестори.
Твої олігархи до війни інвестували у свої бізнеси лише у міру, достатню аби бізнес функціонував і міг перекачувати бютжетні кошти до їхніх закордонних рахунків. Тож питання їхніх фінансів у інвестиціях не варто навіть розглядати.
Західний інвесто у нейтральну/позаблокову Україну не увійде. Ризик втратити все навідь більший від ризиків вже ставшого традиційним в Україні рейдерства.
З твоїми метаннями між ЄС/НАТО чи ********* залишається лиш відбудовувати у вигляді хатин під солом'яним дахом з садком вишневим коло.

попутно зауважу що і безвіз, який дає можливісь українцям надсилати щорічно до України мільярдні (у долларах) суми, під ризиком піти вслід за "рускім карабльом", не рахуючи декілька мільйонів українців які не захочуть повертатися до руїн а натомість заберуть для возєднання сімей ще декілька мільйонів з України, знаючи що відбудовувати будуть "експерти Великого Будівництва" .
показати весь коментар
24.03.2022 05:24 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 08:06 Відповісти
Ми вже в травні мали шашлики істи...
показати весь коментар
24.03.2022 09:11 Відповісти
Як-небудь без вас відбудуємо, без тисяч вілл на узбережжі Середземного...
показати весь коментар
24.03.2022 10:56 Відповісти
 
 