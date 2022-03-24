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Кожне місто ми відбудуємо, а окупантів притягнемо до відповідальності за кожен злочин, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський зазначив, що кожне місто, яке постраждало внаслідок агресії РФ, відбудують.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожне місто, яке героїчно чинить спротив, ми відбудуємо. За кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка і Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм і Донецьк, і Луганськ, і Чорнобаївка... Усі наші люди будуть жити у вільній Україні після нашої перемоги, яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності", - наголосив президент.
Топ коментарі
+14 Дмитрий Иванов 933bda32
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+10 Vyacheslav Sensor 7a808794
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+9 ghfhg jhjh
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Питання з яких ресурсів?
Потрібні інвестори.
Твої олігархи до війни інвестували у свої бізнеси лише у міру, достатню аби бізнес функціонував і міг перекачувати бютжетні кошти до їхніх закордонних рахунків. Тож питання їхніх фінансів у інвестиціях не варто навіть розглядати.
Західний інвесто у нейтральну/позаблокову Україну не увійде. Ризик втратити все навідь більший від ризиків вже ставшого традиційним в Україні рейдерства.
З твоїми метаннями між ЄС/НАТО чи ********* залишається лиш відбудовувати у вигляді хатин під солом'яним дахом з садком вишневим коло.
попутно зауважу що і безвіз, який дає можливісь українцям надсилати щорічно до України мільярдні (у долларах) суми, під ризиком піти вслід за "рускім карабльом", не рахуючи декілька мільйонів українців які не захочуть повертатися до руїн а натомість заберуть для возєднання сімей ще декілька мільйонів з України, знаючи що відбудовувати будуть "експерти Великого Будівництва" .