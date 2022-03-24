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У зв'язку із численними втратами російські окупанти активізували укладення контрактів та залучають окупантів, які повертаються із Сирії, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації з поповненням рашистських військ новими резервами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У зв’язку з численними втратами командування окупаційних військ, з метою покращення ситуації на фронті, продовжує формувати та переміщувати додаткові підрозділів збройних сил російської федерації до кордонів України. За наявною інформацією, з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовано заходи з укладання контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.

У прикордонні з Україною райони Гомельської області республіки білорусь з території росії прибувають залишки підрозділів Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ".

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Автор: Роман Свиридович
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Русские свиноматки! Торопитесь продать вашему фюреру мясо ваших сыновей! Скоро у него срубли закончатся, будет их забесплатно брать.
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24.03.2022 02:31 Відповісти
В Сирии тихо и командировочные капают, а в Украине некисло постреливают Асвабадителей и можно стать главным героем видоса: "позвоню-ка я из плена жидо-бендеровцев мамуле домой в Улан-Уде"... Поэтому будут вербовать всякий биомусор, да стягивать последние резервы, лишь-бы додавить количеством, пока Европа чешется
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24.03.2022 02:32 Відповісти
Вот именно, пойдет просто другое пушечное мясо - сирийское.
Где-то проскакивала инфа, что сирийским наемникам предлагают за участие в войне против Украины где-то 30 тысяч рублей. По реальному курсу доллара к рублю это сколько? 100 баксов?
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24.03.2022 06:36 Відповісти
Это-ж хорошо когда на убой будут слать такую вот биомассу. Без обучения, без боевой слаженности и так далее. Все что нам остается делать - стрелять в их сторону. Лишь бы патронов хватило. Никакой реальной угрозы в бою они не представляют, эффективность как боевой единицы, даже не нулевая, а минусовая, потому как половина даже не знает из какого конца автомат стреляет...
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24.03.2022 02:53 Відповісти
та давайте уже и тех, которые в обоих Суданах, ЦАР, Мали, Мозамбике, Ливии, Анголе, Зимбаве и остальных Гвинеях. Ну, шоб нам два раза не вставать. А за "уборку" этого африканского мусора западное сообщество дополнительно безвозмездно выделит нам пять ярдов долларов. Всякая работа должна оплачиваться достойно. Даже если это временная работа ассенизатором.
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24.03.2022 07:21 Відповісти
 
 