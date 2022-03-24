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На Сумщині понад добу не вдається загасити пожежу на одному з підприємств через обстріли окупантів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа

В Тростянецькій громаді на Сумщині вже більше доби не можуть загасити пожежу через обстріли російських окупантів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. інформує Цензор.НЕТ.

"Третю добу поспіль Тростянець залишається найгарячішою точкою, йдуть запеклі бої. Орки розташували свою артилерію у Боромлянській громаді, і звідти розстрілюють Тростянецьку громаду. Вчора ввечері (22 березня. - Ред.) на одному з підприємств почалася велика пожежа, яка горить до сьогоднішнього дня. На жаль, через обстріли, через бойові дії неможливо туди доїхати деесенесникам, пожежникам для того, щоб припинити цю пожежу", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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24.03.2022 03:50 Відповісти
 
 