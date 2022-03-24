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Міноборони РФ відмовляється спілкуватися з Пентагоном

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пентагон

Протягом останнього місяця представники Пентагону неодноразово намагалися поговорити з Міністерством оборони Росії. Всі спроби було відкинуто.

Про це заявив представник американського оборонного відомства Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після початку відкритої агресії Росії в Україні міністр оборони США Ллойд Остін та голова Комітету начальників штабів (КНШ) генерал Марк Міллі намагалися організувати телефонні переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Проте російська сторона "досі відмовлялася від участі" у діалозі, заявив Кірбі.

Зазначається, що Москва та Вашингтон підтримують зв'язок для усунення конфліктів через пряму телефонну лінію.

Представники міністерства оборони США описали її як тактичний механізм, що дозволяє уникнути прорахунків, особливо коли йдеться про захист повітряного простору або території НАТО, але його функціональність може бути обмежена.

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У США вважають, що контакти між високопоставленими військовими лідерами потрібні, щоб уникнути непотрібної ескалації.

За словами Кірбі, Пентагон дотримується думки, що взаємодія між керівниками оборонних відомств США та Росії "критично важлива зараз".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Кацапи, ідіть *****! У нас горілки не має, а якщо і є, то для вас, ординців, тільки отруйна!
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24.03.2022 06:43
+13
Не треба з ними зв'язуватись - про що з цими дебілами розмовляти? Вони тільки цього і бажають, щоб їх благали... Статевий орган вам на комірець, сволота!
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24.03.2022 06:54
+12
они обиделись..
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24.03.2022 06:52
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Кацапи, ідіть *****! У нас горілки не має, а якщо і є, то для вас, ординців, тільки отруйна!
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24.03.2022 06:43 Відповісти
Пентагон, пошли их на ***!
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24.03.2022 08:31 Відповісти
shoigu's dead, baby
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24.03.2022 06:45 Відповісти
Шойгу здох чи не здох?
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24.03.2022 06:47 Відповісти
хто ж тих щурів бункерних розбере. з 11.03.2022 не з'являється в публічному просторі і не робить ніяких заяв, думай що хочеш. здох, ув'язнений, під києвом з кадиркою, забухав, емігрував в жіночому платті - вибирайте що подобається.
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24.03.2022 06:57 Відповісти
або йде підготовка до чогось грандіозного..тишина завжди насторожує
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24.03.2022 07:17 Відповісти
Скоро дізнаємося, у нього двійників не помічали ))
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24.03.2022 09:19 Відповісти
они обиделись..
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24.03.2022 06:52 Відповісти
Они просто ссутся, любое их неосторожное слово будет истолковано главной крысой как измена.
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24.03.2022 07:12 Відповісти
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24.03.2022 07:44 Відповісти
Не треба з ними зв'язуватись - про що з цими дебілами розмовляти? Вони тільки цього і бажають, щоб їх благали... Статевий орган вам на комірець, сволота!
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24.03.2022 06:54 Відповісти
Пентагон .шо хоче вказати на прорахунки підорації? --Шойгу зайнятий..--а шо робить?--в Тайзі шаманить,ляльки вуду стругає за Чорнобаївку
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24.03.2022 06:58 Відповісти
Ніколи, зайняті на учєніях.
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24.03.2022 07:11 Відповісти
конвульсии *********...обосрались и включили типа психов
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24.03.2022 07:16 Відповісти
Шойгу втекло в тайгу.
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24.03.2022 07:18 Відповісти
В США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если президент страны-агрессора Владимир Путин применит ядерное оружие и нападет не только на Украину, но и на другие страны. "Команда тигров" встречается трижды в неделю на секретных заседаниях.Об этом пишет издание New York Times с ссылкой на три источника в Белом доме.
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24.03.2022 07:28 Відповісти
не вижу альтернативы превентивному удару
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24.03.2022 11:02 Відповісти
Підфуйловнікі абіділісь
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24.03.2022 07:33 Відповісти
Перекладач втік?
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24.03.2022 07:40 Відповісти
Министерство обороны США во времена Второй мировой войны тоже пыталось связаться с Кейтелем и Йодлем "для взаимодействия"? Ну что,блеать за абсурд?
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24.03.2022 08:01 Відповісти
якісь контакти (через посередників) були. адже можна запропонувати безбідне життя командуванню при неефективній роботі. піймати за руку таких не просто.
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24.03.2022 09:31 Відповісти
Моська відмовляється спілкуватися зі Слоном
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24.03.2022 08:17 Відповісти
а це тому, що моська отримавши чоботом по їбалу в Україні, почала спонтанно сратись під себе від будь якого шороху.
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24.03.2022 09:40 Відповісти
Скорее, всего, что абонент занят, потому что кормит червяков.
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24.03.2022 08:40 Відповісти
Эта телефонная линия присоединена к полиграфу?
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24.03.2022 09:18 Відповісти
Нема вже ні Шойгу ні Герасімова. Їх по московській традиціі як Єршова та Ко знищили "за заслуги".
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24.03.2022 11:03 Відповісти
Удивляет ,что они вообще пытались в рашистами говорить..,тем более теми кто терпит фиаско..
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24.03.2022 11:18 Відповісти
 
 