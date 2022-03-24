УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6353 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
18 070 25
відставка (1203) Путін (21440) Росія (47229) економіка (714) Набіулліна (14)

Голова Центробанку РФ Набіулліна хотіла піти у відставку. Путін не пустив, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,набіулліна

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна намагалася піти у відставку після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зробити це їй не дозволив президент РФ Володимир Путін.

Про це пише з посиланням на чотири джерела Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Їй доведеться справлятися з наслідками війни, яка швидко звела нанівець багато з того, чого вона досягла за дев'ять років на цій посаді. За словами джерел, її відхід зараз буде розцінений Путіним як зрада", - пише агентство.

Центробанк РФ твердить, що ця інформація не відповідає дійсності.

Повноваження Набіулліної спливають влітку. Вона очолює російський Центробанк із 2013 року. 18 березня Путін вніс до Держдуми кандидатуру Набіулліної для перепризначення на посаду голови Центробанку на третій п'ятирічний термін.

Читайте: Голова Центробанку РФ Набіулліна подала у відставку, Путін відмовив

Bloomberg звертає увагу, що під її керівництвом російський регулятор накопичив один із найбільших у світі запасів іноземної валюти та золота, впорався з кредиторами, яких вважали погано керованими чи недостатньо капіталізованими, і довів інфляцію до найнижчого рівня у пострадянській історії Росії.

Тепер співрозмовники Bloomberg у Центробанку говорять про "стан безнадійності" та відчуття, що вони опинилися в пастці – їх орієнтовані на ринкову економіку навички та досвід не стануть у нагоді, оскільки "Росія відрізана від світу".

Дивіться: "Коли нема з чим порівняти, то вважаєш, що все добре. Головне знищити тих, хто знав старі часи", - бізнесмен Потапенко про перспективи життя в РФ. ВIДЕО

"У якийсь момент темп звільнень із Центробанку був настільки інтенсивним, що IT-департамент не встигав відключати облікові записи співробітників. Водночас деякі відділи зіштовхнулися зі шквалом резюме, що надходить із банків, на які накладено санкції", - розповіли джерела агентства. .

Bloomberg зазначає, що перед вторгненням російські чиновники змоделювали сценарії, які включали можливе відключення SWIFT, але можливість санкцій щодо резервів Центрального банку визнали надто екстремальною і розглядали лише як гіпотетичну.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Как Папанов говорил ,СПОКОЙНО ,СЯДЕМ ВСЕ !
показати весь коментар
24.03.2022 07:40
+13
Продолжит *********** кацапов
показати весь коментар
24.03.2022 07:46
+11
Козліха відпущення треба полюбасу! ***** завжди прикривається кимось.
показати весь коментар
24.03.2022 07:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как Папанов говорил ,СПОКОЙНО ,СЯДЕМ ВСЕ !
показати весь коментар
24.03.2022 07:40 Відповісти
***** не жадное , славой от умертвления экономики рашки , поделится со всеми подельниками
показати весь коментар
24.03.2022 07:45 Відповісти
Продолжит *********** кацапов
показати весь коментар
24.03.2022 07:46 Відповісти
Козліха відпущення треба полюбасу! ***** завжди прикривається кимось.
показати весь коментар
24.03.2022 07:46 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 07:47 Відповісти
У кривавого маніяка, бандита та грабіжника *********** відставка співучасників тільки до Пекла, бо вони скільки можуть розповісти...
показати весь коментар
24.03.2022 07:49 Відповісти
и это правильно. ********** еще не до конца выполнила своё предназначение. Вот когда в гофрокартон банкнот начнут добавлять пеньку, тогда уже и в отставку пойдёт.
показати весь коментар
24.03.2022 07:50 Відповісти
Новости уже недели три.
показати весь коментар
24.03.2022 07:51 Відповісти
Набібуліна іді нах в отставку ілі куда подальше, не баісь ***** іму пізда скоро
показати весь коментар
24.03.2022 07:56 Відповісти
деточки... у него для вас для всех уже готовы ампулы... соскочить с иглы будет очень трудно...
показати весь коментар
24.03.2022 07:57 Відповісти
Ну ця курка розуміє весь рівень пізд.....ца для парашки...
показати весь коментар
24.03.2022 07:58 Відповісти
Їй просто життєво необхідно зникнути...
показати весь коментар
24.03.2022 08:01 Відповісти
Вони просто не розраховували шо так стрімко введуть санкції..якшо б Захід так зволікав як з 2014 року.то так вони б мали час обхідними шляхами робити свою чорну справу фінансування..Вважаю що і зараз вони це роблять шляхом пікупу і лобіювання інтересів..звичайно не публічно а скритно через таємні рахунки
показати весь коментар
24.03.2022 08:05 Відповісти
і коштує їм це тепер ще дорожче, ну як ризик все таке інше.
показати весь коментар
24.03.2022 08:14 Відповісти
НаселенІе мордора вже потрошку підтявкує з приводу золотовалютних ресурсів, "что і как можно било" але жодна курка не поставила питання - якого полізли війною в Україну, для чого і якби не лізли то не було б цього." Один конь печальний тільки промукав, що вони не очікували на такі наджорстокі санкції.
показати весь коментар
24.03.2022 08:18 Відповісти
А почему не ушла? Войны же нет, так спецоперашка...
показати весь коментар
24.03.2022 08:21 Відповісти
В отставку там нельзя, там можно только в отбой..
показати весь коментар
24.03.2022 08:26 Відповісти
Ой, да запросто! Пистолет к виску, нажала на курок и всё - в отставке!
показати весь коментар
24.03.2022 09:01 Відповісти
Набиуллина просилась несколько дней тому, а ей сказали "сидеть".
Это лучший путинский кадр, который он ставит в пример всем,
даже своему Шойгу.
показати весь коментар
24.03.2022 08:38 Відповісти
путлер цю бібіуліну ще й розклав на столі тр** нув ... от сволота-не хотіла давати
показати весь коментар
24.03.2022 09:14 Відповісти
Эльвирочка, сольнце ты моё ясное, а куда это ты собралася, а?
показати весь коментар
24.03.2022 10:25 Відповісти
це вже в котрий раз ця ********* хоче пiти а уйло не пускае
показати весь коментар
24.03.2022 10:35 Відповісти
Це нам дуже цікавий цей дует параськи та карася !
показати весь коментар
24.03.2022 11:07 Відповісти
стара новина
показати весь коментар
24.03.2022 12:31 Відповісти
 
 