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В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів "Орск" (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили в захопленому окупантами порту Бердянська ворожий десантний корабель "Орск".
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" чорноморського флоту окупантів", - йдеться у повідомленні.
Раніше мешканці Бердянська публікували в соцмережах відео вибухів та пожежі в порту.
Топ коментарі
+110 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.03.2022 08:16
+82 Odessa_1232
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+78 Василий СПРУТ
показати весь коментар24.03.2022 08:16
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Будь ласка, зачекайте...
давня морська мудрість.
сподіваюсь наші над цим працюють
Пока у нас имидж защищающейся страны - нам дают вооружение.
Да и оружия, способного сильно повредить тот мост, у Украины нет и нам такое не дают.
Подробности и видео с места событий опубликовал в Facebook журналист Игорь Мосийчук.
В любом случае, КРУТО!
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
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Ну, понятно, что там ещё внутри много чего сгорело (техника, боекомплект . . .). Но сам корабль сколько в долларах стоит ?
Недорого. Принимаем чеки, векселя, талоны на бензин и даже монгольские тугрики.
А його підйом після війни коштуватиме дорожче його вартості на вагу. Та й відповідного обладнання для підйому в Україні нема
Радянські криголами важили 3-4 тисячі тон. Цей на вигляд меньше, але порядок цифр такий
І не повторюй тут москальської брехні про "15 тисяч німецьких курсантів- підводників ", ти палишся, кацапе
Пишут что таки Точкой-У накрыли....
1. Мелітополь
2. Бердянськ
3. Захід та північ від Маріуполя
4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )
?