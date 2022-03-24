В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів "Орск" (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Захисники України знищили в захопленому окупантами порту Бердянська ворожий десантний корабель "Орск".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" чорноморського флоту окупантів", - йдеться у повідомленні.





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Раніше мешканці Бердянська публікували в соцмережах відео вибухів та пожежі в порту.

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