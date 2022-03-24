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В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів "Орск" (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили в захопленому окупантами порту Бердянська ворожий десантний корабель "Орск".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" чорноморського флоту окупантів", - йдеться у повідомленні.

В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів Орск (оновлено) 01
В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів Орск (оновлено) 02

Раніше мешканці Бердянська публікували в соцмережах відео вибухів та пожежі в порту.

В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів Орск (оновлено) 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+110
Расєйскіє караблі пайдут на....
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24.03.2022 08:16
+82
Да специально все подожгли, чтоб в Чернобаевку не ехать
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24.03.2022 08:21
+78
Пусть кацапские корабли все згорят до единого
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24.03.2022 08:16
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Символічно ОРСК у Орків, як підтвердження
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24.03.2022 10:41 Відповісти
Як ви лодку назвете, так вона і попливе.
давня морська мудрість.
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24.03.2022 10:45 Відповісти
В названии русского корабля допущена ошибка: правильно пишется :Оркск".
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25.03.2022 03:21 Відповісти
Оце так новина!!! Отак би дивився і дивився!! Як мультяшний вовк з Ну погоді , клацав і клацав би камерою з різних боків і під різним кутом!!!
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24.03.2022 10:43 Відповісти
Все буде Чорнобаівка, все буде 🇺🇦
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24.03.2022 10:44 Відповісти
Було б файно того клятого моста до Криму обрушити, в тій частині де кооаблі під ним проходять. Це був би реально нищівний удар по іх лініям поповненя.
сподіваюсь наші над цим працюють
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24.03.2022 10:52 Відповісти
Очень хорошая идея,давн опора
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24.03.2022 11:12 Відповісти
Разрушать гражданские объекты - да, прекрасная идея! На кацапов за это санкции накладывают, а нас, конечно же, только похвалят! И как это списать на "самозащиту" - подрыв моста, по которому катается гражданское население?
Пока у нас имидж защищающейся страны - нам дают вооружение.

Да и оружия, способного сильно повредить тот мост, у Украины нет и нам такое не дают.
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24.03.2022 14:05 Відповісти
мирное по мосту уже не ездит-запрет на выезд из крыма подписан путиным
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24.03.2022 14:50 Відповісти
Он уже устал , ему пора
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24.03.2022 16:29 Відповісти
І пу і мосту!!!
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24.03.2022 18:34 Відповісти
WOW!Кто же так красиво поработал!МОЛОДЦЫ!
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24.03.2022 11:15 Відповісти
Ех, другий утік, падла. Але то тимчасово
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24.03.2022 11:28 Відповісти
Орск - це походить від «орків корабель»?
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24.03.2022 11:43 Відповісти
Місто таке на кордоні оркостану та Казахстану. В 19 ст. там відбував частину заслання Тарас Григорович Шевченко
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24.03.2022 15:36 Відповісти
Орск то абревіатура що походить ще з царських часів. (російською) ОРСК = Отдаленный Район Ссылок и Каторжников
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24.03.2022 16:00 Відповісти
Також майже аналогічно: Томск = Таежное отдаленное место ссылки каторжников
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24.03.2022 16:04 Відповісти
слава Богу.надеемся что он был не пустой.горит земля у пидаров под ногами и море тоже пусть горит.пацаны кто это сотворил дай Вам Бог здоровья и пусть вражеские пули и осколки пролетают мимо.
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24.03.2022 11:59 Відповісти
Уже пишуть, що крім оркська ще один десантний корабель всьо... Чи то сам затонув, чи то кацапи затопили (як Варяг, ****), щоб ********** в трюмі не рванули. І ще два кораблі пошкоджено!
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24.03.2022 12:06 Відповісти
оркск
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24.03.2022 12:10 Відповісти
"Утро четверга, 24 марта, наполнилось для жителей Бердянска звуками взрывов. Однако в этот раз они символизируют очередную победу украинской армии - в местном порту был уничтожен огромный резервуар с топливом, который "держали" российские оккупанты."

Подробности и видео с места событий опубликовал в Facebook журналист Игорь Мосийчук.
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24.03.2022 12:19 Відповісти
Как это наши умудрились? "Азову" в Мариуполь подвезли "Нептун"? Или он там и был и "Азов" его не показывал, пока в Бердянск не заплыла интересная "рыба"?
В любом случае, КРУТО!
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24.03.2022 12:28 Відповісти
Видаліть негайно! Не здавайте позиції!
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24.03.2022 13:56 Відповісти
видалив.. але це зі смі
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24.03.2022 14:11 Відповісти
НА ЭТО МОЖНО СМОТРЕТЬ ВЕЧНО, ТАМ ПО ХОДУ И ЕЩЕ ОДНО КОРЫТО ГОРИТ

https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
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24.03.2022 13:11 Відповісти
есть информация, что взрыв произошёл на БДК Саратов.. БДК Орск стоял рядом и загорелся.. получив серьёзные повреждения.. и ещё 2 БДК получив меньшие повреждения ушли в открытое море. ПРочему говорят только про ОРСК.. Потому что в пропагандистских роликах накануне.. снимали разгрузку именно .. с него
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24.03.2022 13:15 Відповісти
Писали - що орск уже затонув. Ще два кораблі пошкоджені + склади з паливом і ************: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334084/
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24.03.2022 13:20 Відповісти
там было 4.. БДК
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24.03.2022 13:23 Відповісти
На видео новых видно что стоящий на рейде нахер разорвало, +два убегающих было, на одном из них небольшой пожар, где 4тый хз
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24.03.2022 14:31 Відповісти
можливо.. є відео більш детальне. Є свідоцтво,що в порту було 4 (поіменно).. можливо на момент вибуху це й не так
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24.03.2022 14:43 Відповісти
Мова йде не лише про один корабель: ЗСУ знищили великий корабель РФ: горять тисячі тонн палива та **********
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24.03.2022 13:18 Відповісти
Я так зрозумів що орки сами себе не погано утілізують
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24.03.2022 13:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cCkZVpvg728


Uže na vsex internešnl novostiax
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24.03.2022 13:27 Відповісти
Кто-то знает приблизительную стоимость этого БДК "Орск" ?
Ну, понятно, что там ещё внутри много чего сгорело (техника, боекомплект . . .). Но сам корабль сколько в долларах стоит ?
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24.03.2022 13:44 Відповісти
вам купить или продавать?
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24.03.2022 15:06 Відповісти
Могу продать все 9 оставшихся у оккупантов БДК (больших десантных кораблей) на условиях самовывоза из Крыма

Недорого. Принимаем чеки, векселя, талоны на бензин и даже монгольские тугрики.
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24.03.2022 21:56 Відповісти
Скільки техніки було в його трюмах - знають тільки рашистська військові.
А його підйом після війни коштуватиме дорожче його вартості на вагу. Та й відповідного обладнання для підйому в Україні нема

Радянські криголами важили 3-4 тисячі тон. Цей на вигляд меньше, але порядок цифр такий
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24.03.2022 15:33 Відповісти
На третьем снизу видео (длительностью минута 29 секунд) "всё попалят, суки" - это ватница типа недовольна, что ВСУ ******* кацапское корыто?..
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24.03.2022 13:49 Відповісти
да тоже заметил,думаю там таких немало ,пока их жучить ,грабить и насиловать шантрапа из луггандонии не начнет ,они не изменятся
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24.03.2022 15:09 Відповісти
Даже это не поможет - скажут, что это "бандеровцы" их разозлили и вынудили. Такие и сдают врагу позиции нашей армии, а кацапов реально считают освободителями. Это просто пздц.
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24.03.2022 15:46 Відповісти
Вона ж не знала що кацапи горять , думала що майно порту , вона патріотка
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24.03.2022 16:32 Відповісти
Мені також це здалося, вона не знала і не думала що ВСУ!
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24.03.2022 18:05 Відповісти
Отлично! Дай бог, не последний!
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24.03.2022 13:54 Відповісти
Это Маринеску со своими подводниками на море ,Бандера на суше.Кацапам лучше утопиться в море.
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24.03.2022 14:24 Відповісти
Світле ім'я Бандери писати недоречно поруч з Марінеско, вбивцею 15 тисяч біженців з Помераніі.
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24.03.2022 15:26 Відповісти
Неуч там були не біженці ,а екіпажи підводних човнів, які топили союзні конвої та були такими же терористами на морі, як зараз мордор зі своїми ракетними та бомбовими ударами.
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29.03.2022 06:14 Відповісти
Нєуч я тут живу і місце потоплення бачу щодня з балкону , почитай більше хто на Густлові і Гойі був, такі самі біженці від кацапських дикунів, як зараз.
І не повторюй тут москальської брехні про "15 тисяч німецьких курсантів- підводників ", ти палишся, кацапе
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29.03.2022 15:04 Відповісти
Взагалі у кацапів стріляти (бомбами, ракетами, торпедами ) по мирняку це традиція !
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29.03.2022 15:15 Відповісти
А я гадаю, що то московські нацисти самі себе і підпалили, курили наркомани на палубі от і сталося як з Кузєю...
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24.03.2022 15:19 Відповісти
Це далекосяжна індукція. Орськ індуковав пожежу на кузі 🧐
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24.03.2022 15:30 Відповісти
Неприємно, що досі частина, здавалось би, патріотичних постів тут написана мовою окупанта. Панове, вам досі не по феншую спілкуватися українською на українському сайті? Пальці викручені, як і челюсті в мокшів?
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24.03.2022 16:49 Відповісти
очень грамотная операция, дождались пока подтянутся другие оркские корабли, жаль только, что те не утонули, но и потопленный ОРсК блестящая работа
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24.03.2022 17:13 Відповісти
Ну Саратов притопили на 5 метров, его если и восстановят то не так быстро
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24.03.2022 17:36 Відповісти
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ !
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24.03.2022 17:42 Відповісти
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24.03.2022 18:44 Відповісти
РоZZийские говноиды визжат, что ОРКСК не уничтожен а притоплен с елью недопустить детонации, хорошо бы потом глянуть когда догорит, что там осталось...

Пишут что таки Точкой-У накрыли....
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24.03.2022 21:20 Відповісти
Это какая-то акварусофобия прямо!
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24.03.2022 23:14 Відповісти
Прошу Генштаб дати орієнтири - яка кількість путінських майбутніх трупів тримає в окупації такі місця:

1. Мелітополь

2. Бердянськ

3. Захід та північ від Маріуполя

4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )

?
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24.03.2022 23:42 Відповісти
Браво !Можна бісс?
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24.03.2022 23:56 Відповісти
На мо думку, в назві кораБЛЯ " Орск" букву "с" зайва. Повинно бути "Орк"
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25.03.2022 04:04 Відповісти
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