УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4325 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 138 12
війна (56511) діти (4405) смерть (6551) воєнні злочини (1567) Офіс Генпрокурора (2351)

Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 128 дітей, 172 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти,бомбардування

Станом на ранок 24 березня 2022 року від російської агресії в Україні загинуло 128 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 172 дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 43, Донецькій - 43, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях.

"У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Маленька спортсменка неодноразово перемагала на великих змаганнях", - нагадують у Офісі генпрокурора.

Такоє повідомляється, що 11 березня 2022 року під час евакуації цивільного населення в с. Перемога Броварського району Київської області військовими РФ було застосовано зброю по колоні автомобілів, внаслідок чого був вбитий 13-річний хлопець.

13 березня 2022 року у м. Бучі Київської області військовослужбовцями збройних сил РФ безжально розстріляно автомобіль, в якому перебувала родина, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули.

Офіс генпрокурора інформує, що до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими поранення внаслідок обстрілів військовими РФ доставлено 9 дітей із м. Маріуполя та м. Сєвєродонецька.

Читайте також: В Маріуполі від обстрілу окупантів загинула 11-річна гімнастка Катерина Дьяченко. ФОТО

"Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Серед закладів освіти зазнали пошкоджень та руйнувань більше 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Крім того, зазнали руйнувань більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зауважується, ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українське слово ДІТИ треба писати на усіх парканах і асфальтах , шоб европейці зрозуміли , що гибнут інші европейці, поки другі пиво пьють
показати весь коментар
24.03.2022 09:08 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 09:11 Відповісти
Знищення орків в ночі https://vimeo.com/691713407?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
показати весь коментар
24.03.2022 09:13 Відповісти
Скорее всего это неполные и точно установленные факты гибели наших детей. Никто не может назвать сколько еще детей было убито орками на временно оккупированных территориях, сколько детей погибло под завалами в Харькове, Мариуполе и других городах. Скорее всего сколько детской крови на руках ***** и его орков мы не узнаем никогда
показати весь коментар
24.03.2022 09:14 Відповісти
И вам два раза того же..
показати весь коментар
24.03.2022 09:15 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 09:21 Відповісти
Доброго ранку, ми з України. ЗСУ знищили БДК "Орськ".
показати весь коментар
24.03.2022 09:23 Відповісти
Вбивати дітей це в рашистів називаєтся денацифікація ? Боже покарай ворогів .
показати весь коментар
24.03.2022 09:33 Відповісти
Твои Всу и особенно азов прячутся в домах.А 8 лет на донбасе
показати весь коментар
25.03.2022 07:30 Відповісти
Згинь рашиська паскуда.
показати весь коментар
25.03.2022 08:41 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2022 07:39 Відповісти
 
 