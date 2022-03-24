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У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською мовою, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Російські солдати змушують мелітопольських вчителів відновити навчальний процес у школах російською мовою.

Про це під час прямого ефіру в соцмережах сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою", - сказав він.

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Федоров також зазначив, що у місті були складнощі з виплатою зарплат, пов'язані з тим, що казначейська служба заблокувала всі виплати щодо міста Мелітополя.

"Було не зрозуміло, де я є, члени команди. На сьогодні всі захищені по місту Мелітополю платежі розблоковані, у тому числі і наш відділ освіти. Швидше за все найближчим часом вони отримають свої зарплати за березень", - додав мер.
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Та пофиг, русскоговорящие ненавидят вас уже больше "бандеровцев"..
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24.03.2022 09:25 Відповісти
"Пофиг" наверное лишнее, суть думаю ясна..
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24.03.2022 09:27 Відповісти
Ага! "Рускагаварящіх на фронтє больше, чєм украінцев." (с)
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24.03.2022 09:33 Відповісти
Откуда знаешь? С фронта пишешь? А по-моему нас тут треть,если не четверть.
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24.03.2022 09:41 Відповісти
Я навів той вислів як цитату від російськомовних. Які вважають, що мова не має значення, що "не на часі". Ця війна якраз і є прямим наслідком слабкості України як нації. Мова - це націєтворчий чинник, і нехтувати нею, послуговуючись мовою колонізатора, означає відкладати час звільнення, і також провокувати колонізатора на реванш. Що і сталося. Українізація як спасіння, відвернення майбутніх загроз.
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24.03.2022 10:05 Відповісти
ну почему же я бы не против-- чтобы у нас было как в Швейцарии или Канаде или Норвегии несколько языков что тут поганого компактно проживающие немцы во Франции говорят на немецком как и баски на своем языке в Германии французы разговаривают в местах суб компактного проживания на французском в Швейцарии 4 языка официальные.. в Бельгии два языка а столице три +английский со своим особым диалектом.. и никто никого не напрягает и не навязывает нельзя язык -мову навязывать принуждением и силой.. экономический фактор вот главное станет Украина членом Евросоюза и достойными перспективами и зарплатами и пенсиями у нас с России будет очередь до Владивостока стоять переехать причем выучившие украинский язык и письмо в совершенстве.. просто все вопросы нужно спокойно принимать референдумом широким обществом осуждением и прийти к знаменателю согласно статистики опросов социологии и реализма.. дело в том что РУССКИЙ ЯЗЫК СЛОЖНЫЙ И РОССИЯНЕ А НЕ РУССКИЕ ИМЕННО РОССИЯНЕ ЕГО НЕ ЗНАЮТ практически досконально отсюда оправдание типа диалекты говор и особенности употребления определенных слов по месту нахождения.. такое есть в каждом языке и оно пришло эволюционным путем --а не революционным.. или с помощью войны..
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24.03.2022 11:07 Відповісти
Схоже, Ви не знаєте справжнього становища з мовами у Швейцарії. Але нехай. Я сподіваюся в Україні нарешті викристалізується справжня УКРАЇНСЬКА еліта. Яка буде поводитися як еліта, а не як плебеї.
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24.03.2022 11:21 Відповісти
Пане, по-перше навчіться більш-менш зрозуміло писати російською (розділяйте речення на абзаци, групуйте логічні думки і так далі). По-друге, якщо Ви ще й досі цього не зробили, почитайте історію України і про ДЕСЯТКИ (якщо не сотні) спроб орди знищити українську мову як явище. Коли Ви це все знатимете і усвідомлюватимете, у Вас ніколи не виникне навіть думки порівнювати Україну зі Швейцарією, Канадою чи Бельгією.
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24.03.2022 11:58 Відповісти
Не пофіг. Вчіть мову і не придурюйтнсь.
Самім не гидко ?
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24.03.2022 09:49 Відповісти
Роблять те що завжди робили, чому результат видно навіть на цьому сайті. Щоб було встидно треба мати совість
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24.03.2022 10:37 Відповісти
"Рускоговорящие бандеровцы" будуть мати межу ненависті до кацапів більшу ніж "україномовні бандеповці". Про це читав ще в 2004 році.

"Кто такие бандеровцы и за что они борются"
"Проти засилля поліції... За побудову безкласового суспільства, за справжнє знищення експлуатації людини людиною... За демократію, проти диктатури і тоталітаризму, за свободу слова й зібрань... За забезпечення національним меншинам України всіх прав".
1 СІЧНЯ 2012
https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/01/1/67086/
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24.03.2022 10:17 Відповісти
Учителям пора прекратить работу. Всем.
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24.03.2022 09:26 Відповісти
Там немає навчання. Їх хочуть заставити робити з 1 квітня.
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24.03.2022 10:54 Відповісти
Є ще ті хто вважає, що мова не має значення?
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24.03.2022 09:29 Відповісти
Такі мабуть ще є, але вони на примусову українізацію підуть.
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24.03.2022 10:12 Відповісти
Достатньо почитати коменти тут, щоб зрозуміти, що руцкочєлюстниє типу-украінци не лише є, а їх й досі дуже багато.
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24.03.2022 11:15 Відповісти
А кацапи вважають, що україномовних в Україні забагато для остаточного вирішення українського питання... Особливо після Майдану та освітніх реформ Пороха....
Сам був в шоці коли пару років назад спілкувався з групою підлітків на рідній Миколаївщині на мові практично без суржику....
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24.03.2022 11:35 Відповісти
Не знаю як на Миколаївщині, але Київ після обрання клоуна президентом обрусєл дуже сильно.
Колись вивісок на кацапській майже не було, а зараз чи не третина усіх. Діти у школах між собою спілкуються виключно кацапською, навіть, якщо у сім'ї - українською. Такої русифікації, як в останні роки не було навіть у часи совка.
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24.03.2022 12:39 Відповісти
У Мелітополі купа ватників, та й сам Федоров теж любить на мокшанській триндіти
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24.03.2022 09:29 Відповісти
Мокша́нська мо́ва (мокш. мокшень кяль) - одна з фіно-волзьких мов фіно-угорської мовної групи. У атласі мов ЮНЕСКО мокшанська позначена як мова, що знаходиться під загрозою зникнення[1].
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24.03.2022 09:48 Відповісти
Угу, чтобы потом типа "укрофашисты" теракты устраивали?
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24.03.2022 09:29 Відповісти
Це просто жах , і це ж може бути на роки як із лугандоном , щей 2 атомні станції відібрали
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24.03.2022 09:32 Відповісти
не бзди в канистру, будут бежать хрен догонишь или пойдут на удобрения
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24.03.2022 09:48 Відповісти
Кая учеба в окупированном городе? Люди, прячте своих детей. Или вы не поняли еще какие нацисты в ваш город зашли? 100% сделают или теракт или увезут ваших детей как заложников
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24.03.2022 09:33 Відповісти
А куди сховати дітей , місто окуповане в кільці .
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24.03.2022 09:38 Відповісти
Детям будет в радость не ходить в школу! Просто каникулы до конца войны!
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24.03.2022 10:04 Відповісти
А учебники с Толстоевским и Пушкентовым привезли?
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24.03.2022 09:33 Відповісти
До речі, якось було опитування мордорівської молоді " хто написав "Война і ми" - тиша навкруги, сплять усі птахи. Нічорта не знають, але всіх поучають
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24.03.2022 09:37 Відповісти
"Война и мир", вибачте
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24.03.2022 09:38 Відповісти
Опечатка, просто людина доносить свою думку.
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24.03.2022 10:01 Відповісти
Достоверно известно то, что прямые предки Достоевского в первой половине XVIII века жили на Волыни.
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24.03.2022 09:41 Відповісти
Так у фашиків мова розмовно-матюклива, російською вони й самі не володіють
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24.03.2022 09:33 Відповісти
Що ці варвари можуть запропонувати окрім свого собачого язика.
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24.03.2022 09:36 Відповісти
Це саме прикре в цій ситуації
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24.03.2022 09:51 Відповісти
назвіть ім* я того хероя!!!!
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24.03.2022 11:39 Відповісти
Найвеличайший..: ну вы поняли.
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24.03.2022 12:09 Відповісти
Що ці варвари можуть запропонувати окрім свого собачого язика ?
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24.03.2022 09:37 Відповісти
...а все останнє є вже результатом русскаязичіванія.
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24.03.2022 09:54 Відповісти
Урок 1. Путин *****
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24.03.2022 09:39 Відповісти
А потом поставят возле школы свою артилерию и будут стрелять по ВСУ прикрываясь детьми. Да и окупантам в случай чего не нужно будет искать кем прикрыться чтобы или в наступление идти или убегать. Так что не пускайте детей в школу. А учителя вообще должны исчезнуть и не появляться на глаза окупантам. Иначе будет как с Лугандоном или на Пидоросию вывезут в качестве раба или отправят воевать с Украиной, взяв в заложники ваших же детей
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24.03.2022 09:39 Відповісти
Єдина недорозуміння у світі "рашистська *********" котра завжди розпочинала і починає кровопролитні війни ,приводом котрих є "защита язычников"
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24.03.2022 09:46 Відповісти
Кацапи , не спішіть поперед батька в пекло , так як ви ще не перемогли ,а вже намагаєтесь нас окулачити😡
в Украіні є гарне прислів'я з цього приводу :,, ще теля в сраці ,
а дурний із довбнею бігає"
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24.03.2022 09:50 Відповісти
По моєму так: "лоша в сраці, а циган вже їде". Якось так. (перепрошую)
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24.03.2022 10:04 Відповісти
"Лоша в сраці, а циган вже їде"
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24.03.2022 10:06 Відповісти
На сьогодні всі захищені по місту Мелітополю платежі розблоковані, у тому числі і наш відділ освіти. Швидше за все найближчим часом вони отримають свої зарплати за березень", - додав мер. Джерело: https://censor.net/ua/n3328130

А тепер розкажіть яким чином можна буде отримати ту зарплатню в окупованому місті, хіба банки зможуть завезти готівку в банківські термінали, чи є у достатній кількості готівка у сховищах банків
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24.03.2022 10:07 Відповісти
І хай тепер якась наволоч спробує сказати що какаяразніца на каком язікє разгаварівать. Першим чином вони починають із знищення мови. Ні слова у публічному просторі не повинно бути на русскам, за незгоду - покарання
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24.03.2022 10:15 Відповісти
.русскіє є штучним утворенням, утворене штучною мовою.
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24.03.2022 10:21 Відповісти
руzzкіх вигадав кітайскій гєнштаб
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24.03.2022 17:13 Відповісти
 
 