Білоруська армія не хоче й не готова воювати проти України. Ми дуже чітко скомунікували, що будемо їх нещадно знищувати, так само як війська РФ, - Кулеба
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Київ дуже чітко довів до білоруської сторони: якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України і розпочнуть бойові дії, то будуть знищуватися так само нещадно, як і російські війська.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже просто і чітко скомунікували білоруській стороні, що якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України, розпочнуть якісь тут бойові дії, то будуть нещадно знищуватися, так само як знищується російська армія. І я думаю, останнє, що має цікавити білорусів - щоб їхні діти, брати і чоловіки тут гинули за якісь абсурдні ідеї путіна і лукашенка", - зазначив глава української дипломатії.
За його словами, Київ володіє інформацією про те, що білоруська армія не хоче і не готова воювати.
Будь ласка, зачекайте...
ви певні, що вони захочуть воювати за Україну?
ті білоруси, що хотіли щось робити - роблять, он там на залізниці повний кірдик - і це навряд дії військових
ті що хотіли воювати за Україну вже воюють тут
і я ще хочу нагадати, Михайло Жизневський - один з перших в Небесній Сотні також був білорусом
Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.
Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.
Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.
У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.
Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.
Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.
В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.
Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.
Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.
У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.
Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.
Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.
Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.
А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.
Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.
Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.
С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.
И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?
За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.
Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
https://m.facebook.com/groups/1467815686858311/permalink/2850222155284317/
Хотите, как и Украине? А с 24.02 им точно, на нашей, гостеприимной для друзей будет такой-же прием, как и репоедам. Если сунутся, то в лучшем случае вернутся домой в чорном мусорном мешке. Пусть лучше не испытывают судьбу, целее будут. Скоро весна, надо бульбу садить.
В администрации президента Джо Байдена отметили, что будут сотрудничать с другими странами для преследования правонарушителей. "Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся в настоящее время информации правительство США оценивает, что военнослужащие Российской Федерации совершили военные преступления в Украине", - сказал Блинкен.
Теперь Русский солдат никуда не сможет выехать с России.
Всi вiдомi украiньскi сайти тут заблокованi, цiлий день на телебаченнi лухта, що "нас оточили вороги i провокують".
Зараз спробують мiняти командирiв в частинах ...бiлоруськiх - геть, замiсть них росiяни.