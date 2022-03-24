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Білорусь (5969) війна (56511) Кулеба Дмитро (3172)

Білоруська армія не хоче й не готова воювати проти України. Ми дуже чітко скомунікували, що будемо їх нещадно знищувати, так само як війська РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Київ дуже чітко довів до білоруської сторони: якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України і розпочнуть бойові дії, то будуть знищуватися так само нещадно, як і російські війська.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже просто і чітко скомунікували білоруській стороні, що якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України, розпочнуть якісь тут бойові дії, то будуть нещадно знищуватися, так само як знищується російська армія. І я думаю, останнє, що має цікавити білорусів - щоб їхні діти, брати і чоловіки тут гинули за якісь абсурдні ідеї путіна і лукашенка", - зазначив глава української дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На східному фланзі НАТО розуміють можливість нападу РФ, - Кулеба

За його словами, Київ володіє інформацією про те, що білоруська армія не хоче і не готова воювати.
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Топ коментарі
+13
БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️
Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.

Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.

У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.

Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.

Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.

Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.

У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.

Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.

А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.

Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?

За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.

Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.

АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
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24.03.2022 09:43
+9
Заходить можно! Воевать нельзя! Можно и нужно только сдаваться и переходить на сторону ВСУ! И тогда ждет почет и слава не только от беларусов, но и от украинцев!
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24.03.2022 09:35
+8
Минэнерго РФ на фоне санкций Запада и росте цен на нефть сообщило о «неожиданной критической аварии» на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, который обеспечивает поставки на экспорт нефти из Казахстана, прежде всего в страны ЕС. Руководство подконтрольного РФ консорциума утверждает, что ремонт оборудования будет длиться до двух месяцев.
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24.03.2022 09:31
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Минэнерго РФ на фоне санкций Запада и росте цен на нефть сообщило о «неожиданной критической аварии» на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, который обеспечивает поставки на экспорт нефти из Казахстана, прежде всего в страны ЕС. Руководство подконтрольного РФ консорциума утверждает, что ремонт оборудования будет длиться до двух месяцев.
показати весь коментар
24.03.2022 09:31 Відповісти
Все они понимают. Им же инет не отключили.
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24.03.2022 09:32 Відповісти
Інет у них давно, і більшість нічого не розуміла, білорасєянам вставляє розум не інет а прозектури і лікарні мозиря та гомелю, область невеличка інфа поширюється швидше як у белінтернеті...
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24.03.2022 09:38 Відповісти
Заходить можно! Воевать нельзя! Можно и нужно только сдаваться и переходить на сторону ВСУ! И тогда ждет почет и слава не только от беларусов, но и от украинцев!
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24.03.2022 09:35 Відповісти
Повага і шана від білорасєян?))) ти мабуть з 95 кварталу...))))
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24.03.2022 09:39 Відповісти
Тебе что беларусы плохого сделали?
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24.03.2022 10:05 Відповісти
Те що тридцять років смокчуть расєянам і майже стільки ж часу обирають одну і ту ж потвору президентом, решта причин згори, навчися читати, і не задавай питання як з фсбешних нотаток...
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24.03.2022 10:09 Відповісти
Ми хоч і далі зайшли в просуванні демократії в країні ніж білоруси, але до нас теж багато питань по внутрішній політиці за останні 30 років. На мою думку кожен сам винен що наробив чи допустив у себе в державі. Але як тільки перетнув кордон зі зброєю - ти окупант і будеш знищений. А в полон або воювати на нашому боці вперед і з піснями.
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24.03.2022 10:20 Відповісти
Сосешь ты у пуйла сидя на его довольствии.
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24.03.2022 10:24 Відповісти
Вийми москальського *** із рота і напиши українською або польською, хоч раз...)))
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24.03.2022 11:00 Відповісти
А з чиєї території йде наступ на Київ?
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24.03.2022 12:18 Відповісти
В одну мить стадо боягузів нацією не стане. Хіба що їхня техніка послужить Україні.
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24.03.2022 09:40 Відповісти
Ты очень хочешь настроить беларусов против украинцев я вижу.
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24.03.2022 09:52 Відповісти
Я тридцять років мушу бувати у білорасєї, переважна більшісь ставиться до України і українців зневажливо, навилико, як до людей другого ґатунку, вважають нас самою бідною країною. Це ти, клоун, розповсюджуєш свій метеоризм про нібито дружніх нам братів білорасєян, хоча вони насправді гірші за расєян, і від мого бажання чи не бажання нічого у цьому сенсі не зміниться...
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24.03.2022 10:02 Відповісти
Врешь **********.
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24.03.2022 10:06 Відповісти
если былобы так как ты говоришь, армия РБ уже палила бы по нашим городам третью неделю.
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24.03.2022 10:47 Відповісти
Москалько, яка армія рб?))) ти занадто захопилася парадами калхозенфюрера))) армії рб на три дні не вистачить, невігласко...
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24.03.2022 10:55 Відповісти
Москаль по п'яні зачинав тебе на ********.
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24.03.2022 12:10 Відповісти
А тебе, ґрієбанову вже точно зачали десь у кандалкші під парканом два тверезі інтернаціоналісти...))))
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24.03.2022 13:03 Відповісти
Вони нацією не стануть ніколи бо їх вигадали більшовики у 1917, і той факт що вони сикуни на це не впливає...
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24.03.2022 10:05 Відповісти
Так же, как украинцев создал Ленин.
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24.03.2022 10:07 Відповісти
Вчи історію невігласе, білорусів вигадали більшовики, до того на тих землях були литвини та жемайти з поляками...
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24.03.2022 10:53 Відповісти
Навряд чи більшовики вигадали (це як теревені про Україну, створену члєніним). Більшовики просто задушили паростки білоруської нації у зародку.
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24.03.2022 10:08 Відповісти
Литвини це була нація а у теребеньки у твоїй дурнуватій довбешці, ви тут усі схиблені на цьому гнилому народішку...
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24.03.2022 10:58 Відповісти
У тебе язик заплітається, піди проспись.
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24.03.2022 11:06 Відповісти
Це у твоїй довбешці нічого не заплітається)) усе рівненько як за за лазерним нівеліром...)))
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24.03.2022 11:19 Відповісти
Реально вважаєте, що ЗСУ спокійно будуть дивитись як заходять білоруси і гадати з чим вони зайшли?
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24.03.2022 09:47 Відповісти
Текст прочитай и осмысли полностью.
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24.03.2022 09:53 Відповісти
вони не захотіли воювати ЗА СВОЮ КРАЇНУ

ви певні, що вони захочуть воювати за Україну?

ті білоруси, що хотіли щось робити - роблять, он там на залізниці повний кірдик - і це навряд дії військових
ті що хотіли воювати за Україну вже воюють тут

і я ще хочу нагадати, Михайло Жизневський - один з перших в Небесній Сотні також був білорусом
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24.03.2022 10:01 Відповісти
Страшно???? Смешно...
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24.03.2022 09:38 Відповісти
Страшно смешно..
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24.03.2022 09:39 Відповісти
БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️
Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.

Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.

У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.

Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.

Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.

Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.

У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.

Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.

А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.

Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?

За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.

Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.

АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
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24.03.2022 09:43 Відповісти
Долго вы это шоу устраивать будете с призывами? С их территории летят ракеты, которые убивают мирное население, в жопу ***** этих ********* еще поцелуй!
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24.03.2022 09:50 Відповісти
Поцелуй в жопу своего кровного брата Лукашенко. А еще родившегося в Чернигове мэра Гомеля. А еще родившегося в Чугуеве генерала авиации оккупационных войск Маковецкого под командованием которого бомбят Харьков и тот же Чугуев.
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24.03.2022 09:59 Відповісти
Ще довго, бо горе від відсутності розуму...
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24.03.2022 11:22 Відповісти
В это время в палате номер 13..
https://m.facebook.com/groups/1467815686858311/permalink/2850222155284317/
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24.03.2022 09:44 Відповісти
Скомунікувало їх ЗСУ і морги Мозиря.
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24.03.2022 09:46 Відповісти
ходит пока не уточненная информация, что белорусов с нетерпением ждут чеченские батальоны имени Джохара Дудаева и Шаха Мансура. Пока они заняты на другом участке, так как не могут сидеть и ждать проедая сухпаек. Но просили как только так сразу переориентировать их силы на бульбашистов. Потому как везде в мире больше всего ненавидят предателей. Ну а раз Кадырка в бегах, то у них появилась новая цель. К ним не против присоединится и легион из белорусов, у них есть свои счеты с лука-воинством.
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24.03.2022 09:48 Відповісти
Как только ступят на украинскую землю, всех в расход.
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24.03.2022 09:48 Відповісти
Шо кукарекала бульбопропоганда по шаблонах лапотных репоедов?
Хотите, как и Украине? А с 24.02 им точно, на нашей, гостеприимной для друзей будет такой-же прием, как и репоедам. Если сунутся, то в лучшем случае вернутся домой в чорном мусорном мешке. Пусть лучше не испытывают судьбу, целее будут. Скоро весна, надо бульбу садить.
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24.03.2022 09:51 Відповісти
Никуя не понятно чем они лучче. Наоборот им достанется отгребти больше і красівей, по-братски, по-соседскі.
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24.03.2022 09:58 Відповісти
США Турция и Польша официально обвинили РФ в военных преступлениях в Украине

В администрации президента Джо Байдена отметили, что будут сотрудничать с другими странами для преследования правонарушителей. "Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся в настоящее время информации правительство США оценивает, что военнослужащие Российской Федерации совершили военные преступления в Украине", - сказал Блинкен.

Теперь Русский солдат никуда не сможет выехать с России.
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24.03.2022 09:59 Відповісти
Перефразовуючи відомий вислів - хто не бажав воювати рік тому за свою свободу, буде помирати за маразматичні скрєпні ідеї чужинців.
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24.03.2022 09:59 Відповісти
Немае серед вiйськових бажаючих воювати..хiба що якiсь шаленi.
Всi вiдомi украiньскi сайти тут заблокованi, цiлий день на телебаченнi лухта, що "нас оточили вороги i провокують".
Зараз спробують мiняти командирiв в частинах ...бiлоруськiх - геть, замiсть них росiяни.
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24.03.2022 11:50 Відповісти
 
 