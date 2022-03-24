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армія РФ (13489) війна (56511) Генштаб ЗС (4515) втрати (3823)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,8 тис. осіб, 108 літаків, 124 гелікоптери, 530 танків і майже 1,6 тис. броньованих машин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 15 800 осіб особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15800 осіб,

танків  ‒ 530 од,

бойових броньованих машин ‒ 1597 од,

артилерійських систем – 280 од,

РСЗВ  - 82 од,

засоби ППО- 47 од,

літаків  – 108 од,

гелікоптерів  – 124 од,

автомобільної техніки  - 1033 од,

кораблі /катери  - 4 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.

Спеціальна техніка  - 16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО вважають, що загальні втрати РФ у війні проти України можуть сягати 30-40 тис., - журналіст Селдін

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,8 тис. осіб, 108 літаків, 124 гелікоптери, 530 танків і майже 1,6 тис. броньованих машин 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Все, що заходить до нас із кацапстану , буде знищене , розтрощене і спалене , так і знайте , кацапські дикуни 😡
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24.03.2022 09:35
+20
И это за один месяц войны!
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24.03.2022 09:35
+19
Вітаю 15800 росіян з правильним вибором!
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24.03.2022 09:43
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Все, що заходить до нас із кацапстану , буде знищене , розтрощене і спалене , так і знайте , кацапські дикуни 😡
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24.03.2022 09:35 Відповісти
И это за один месяц войны!
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24.03.2022 09:35 Відповісти
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24.03.2022 11:36 Відповісти
Смерть кацапам!
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24.03.2022 09:37 Відповісти
Це чудово!
Але трохи непокоїть відсутність фото та відео звітів по збитим літакам як це було раніше...
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24.03.2022 09:39 Відповісти
Перші їхні літаки збивали майже в нас над головою з ПЗРК, тому й були фото.....
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24.03.2022 09:40 Відповісти
І що саме непокоїть...? Як ти собі це уявляеш, як що зараз працює ППО?
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24.03.2022 10:00 Відповісти
Обещаем подтянуться...
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24.03.2022 09:40 Відповісти
Именно убиты на поле боя. раненые и подохшие после -- это бонусом сверху.
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24.03.2022 09:48 Відповісти
Та ні! Це ті 15 800, що вже перегнивають в полях. Як раз для соняхів добре, бо сильно сонях землю збіднює. А тут вже й вивозити на поля не треба. Саме прилізло.
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24.03.2022 09:50 Відповісти
Тільки вбиті. Поранені, полонені, пропавші безвісті не пораховані.
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24.03.2022 09:54 Відповісти
Британская разведка даёт приблизительную цифру с учётом всех потерь - в 40 тыс.
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24.03.2022 13:50 Відповісти
Уахха салоед какой ты город освободил.Кстати Азов под солнцепёками греется, бандеровцы
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25.03.2022 09:52 Відповісти
Сегодня месяц войне: 24.02 - 24.03
Потери личного состава(15.800) как за 9 лет Афганской войны, 1980-1989 гг. - 16.000 человек.
Потери командного состава и генералитета вообще наиболее серьезные со времен Второй мировой.
Прямые потери военной техники оцениваются в самых приблизительных подсчетах - 6-8 млрд. долларов, косвенных потерь никто пока не считал, но там счет уже пошел на десятки миллиардов.
"Вторая в мире", "непобедимая и легендарная" вполне оправдала свое реноме - "блестяще" воюет там, где не встречает сопротивления. Там где ей начинают сопротивляться - моментально сдувается и превращается в банду мародеров и убийц.
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24.03.2022 09:41 Відповісти
Офіційні втрати в афгані - 13861 радянських солдат.
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24.03.2022 09:44 Відповісти
Командующий ОКСАВА, 40-й армией, генерал Громов писал в воспоминаниях.
- "К нам приехал представитель Генштаба, один из последних генералов, прошедших войну. Начал проверку и задает мне вопрос - Почему до сих пор не взята ****** высота? Отвечаю, решили повременить, так как атака в лоб повлечет большие жертвы среди личного состава. Он изумился - Вам дан приказ, а потери подсчитаем потом. Я ему ответил прямо, что буду беречь солдат и данный приказ выполнять не намерен".

Сегодня мы видим прямую модель того, как СССР воевал в годы войны - Сидящий в бункере параноик требует от ссущихся генералов взять город, а они понимая, что взять его невозможно, все равно гонят и гонят на убой солдатское мясо.
О вопросах морали уже не говорим. Какая уж там мораль...?
С военной точки зрения российская армия полное говно и кроме как заваливать своего противника трупами не умела и не умеет ничего.
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24.03.2022 10:06 Відповісти
😨
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24.03.2022 10:14 Відповісти
...13 835 человек. Эти данные впервые появились в газете «Правда» 17 августа 1989 года. В дальнейшем итоговая цифра несколько увеличивалась. По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в Афганской войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) оценивались следующим образом[1]:

Советская Армия - 14 427
КГБ - 576 (в том числе 514 военнослужащих погранвойск[2])
МВД - 28

В том числе 5 генералов(4 ген.-майора и 1 ген.-лейт.) из которых 3 погибли во время военных действий и два скончались от болезней.
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24.03.2022 10:18 Відповісти
Полноценный месяц это 30-31 день.Тут пока что прошло только 28 дней.
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24.03.2022 16:29 Відповісти
Вітаю 15800 росіян з правильним вибором!
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24.03.2022 09:43 Відповісти
Там еще пожизненных калек столько же: безрукие, безногие существа.
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24.03.2022 09:51 Відповісти
Згоден. Є певні недопрацювання. Та хто з нас без гріха.
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24.03.2022 09:55 Відповісти
Враховуючи кацапське ставлення до покалічених ветеранів, ці обрубки та самовари позаздрять загиблим.
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24.03.2022 10:22 Відповісти
Там ще по двох лаптєплавах прилетіло. Писали, що "Саратов" лапті [самі] затопили.
Та й до кінця дня ще багато часу. Ану як оркам вистачить дурного глузду ще кудись всунутись? В Чорнобаївці попри всі потуги артезіанської бояри вони так і не знайшли, то тре' шукати в іншому місці. Ібо сказана, іщітє і обрящєтє...
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24.03.2022 12:17 Відповісти
кораблі /катери - 4 од,

+БДК Орск
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24.03.2022 09:48 Відповісти
Вообще-то Азовцы катер утопили возле Марика, с оркском должно быть 5!
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24.03.2022 10:02 Відповісти
Я так і написав: 4+орск.
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24.03.2022 10:35 Відповісти
По Изюму взяли в рот орки вместе с конашенковым!
https://www.instagram.com/p/CbexBgyNxNi/?utm_medium=copy_link
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24.03.2022 11:10 Відповісти
Мало😉😉😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦браво! Біс!
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24.03.2022 09:50 Відповісти
Якби цю всю техніку вистроїти в ланцюжок, скільки б кілометрів він зайняв, враховуючи габарити? А якщо по площі міряти?
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24.03.2022 09:51 Відповісти
Танков 5500м.п.
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24.03.2022 09:59 Відповісти
Десь у мене чуйка , що треба берегти Залужного не тільки від кацапів
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24.03.2022 09:53 Відповісти
Там ещё логистика длинная и долгая.
тяжёлые не дождавшись нормальной медицины дохнут.
средние становятся тяжёлыми. лёгкие становятся средними.
И это всё сверху 15ти тысяч.
Реально тех, что уже отвоевались--гораздо более 50ти тысяч.
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24.03.2022 09:54 Відповісти
Всі вони стануть хорошими росіянами.
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24.03.2022 09:57 Відповісти
ты можешь это сделать прямо сейчас...
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24.03.2022 10:14 Відповісти
вас свиноцабак по арбату кадыровцы на путине катают...
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24.03.2022 11:06 Відповісти
Лаптєногій боря, іді *****.
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24.03.2022 12:20 Відповісти
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24.03.2022 09:57 Відповісти
МЕСЯЦ ВОЙНЫ

anti-colorados 24 Березня, 2022

Сегодня исполнился ровно месяц с момента, когда прутин за два дня захватывает Киев и за три дня - Украину. За это время его армия потеряла практически все свои ударные подразделения, которые в любых оперативных планах значились как острие атаки. Если говорить проще, то ведомство Шойгу сожгло все то, что в принципе или в теории должно было обеспечить саму возможность осуществить блицкриг. Ведь на самом деле, только немногие армии мира имеют в своем составе штурмовые подразделения или соединения, суть существования которых как раз и заключается в том, чтобы дать возможность командованию избежать долгого и кровавого побоища, достигнув именно военных целей битвы в максимально сжатый срок.
Это потому, что характер и состав армии определяется военной доктриной конкретной страны и если она имеет оборонительный характер, то элитные подразделения как раз и заточены для того, чтобы наносить противнику максимальный урон в обороне. А если основной концепцией ведения боевых действий является наступательная, агрессивная война, то и структура армии будет соответствующей. Ее элитные подразделения будут иметь ярко выраженный наступательный характер. Поэтому, что бы там ни рассказывали представители конкретной страны, просто глядя на структуру ее армии, можно с уверенностью говорить о том, что это армия - агрессор. Таковой, безусловно, была армия роZZии.
Ведь если вы формируете армию вокруг атакующей ее части, то все остальное будет лишь подчеркивать агрессивную суть ее планов. И в данном случае, роZZия сформировала именно такой вид армии, где максимальная боеготовность и оснащение специально заточенным вооружением и техникой была именно у десантных дивизий, многочисленных бригад спецназа и ударных, танковых армий. Между прочим, здесь нет ничего нового, поскольку перед Второй Мировой войной красная армия имела примерно такую же структуру. Было сформировано около десятка воздушно-десантных дивизий, механизированные корпуса стали основой ударных армий и все это вместе должно было стать наконечником копья, способного проломить любую оборону противника.Но как известно, на двух стульях усидеть довольно сложно и особенно сложно исполнять это упражнение долго. Отсюда следует, что изначальный выбор основной концепции для будущего применения вооруженных сил не дает возможности иметь и наступательную, и оборонительную армии одновременно. Как говорил древнеримский историк Тацит: «Ты или Вася, или не Вася», то есть - ты либо вкладываешься в наступательную армию, либо в оборонительную. И это связано не только именно с боевым планированием и даже не с набором вооружений, которое заказывается промышленности, но и с теми военными специалистами, которые долго воспитываются и обучаются именно для выполнения именно таких задач.
Таким образом, вполне можно говорить о том, что армия, довольно хорошо подготовленная для наступательной войны, будет выглядеть намного хуже в обороне, чем та армия, которая изначально во главу угла ставила свои оборонительные возможности. Вытекает это как раз из всего того комплекса условий, которые были изложены выше, поскольку центр тяжести был смещен именно на атакующие возможности армии. Отсюда следует, что нормальная армия должна иметь некий баланс между своими наступательными и оборонительными возможностями. В таком случае она сможет довольно успешно воевать в любой ипостаси, но она никогда не сможет обеспечить то, что нам известно под определением «блицкриг» или молниеносная война.
И наоборот армия, заточенная под оборону, будет очень эффективной именно в этом виде боевых действий, поскольку и вооружения, и техника, и выучка личного состава будут направлена на то, чтобы сковать любые маневры противника и нанести ему поражение настолько мощное, чтобы он просто утратил возможность вести наступательные действия. Как пример именно такого выбора, можно привести финскую армию 1939-40 годов. Она оказалась на порядок меньше армии противника, а ее оснащение было настолько несопоставимым, что в совке вообще обходили вопрос о соотношении танков, самолетов, пушек и прочего, что в любом другом случае делалось даже не с удовольствием, а с остервенением.
И вот эта маленькая, но оборонительная армия показала настолько успешную войну, что даже для совка, который не привык обращать внимание на потери, это стало неподъемной ношей. Да, можно было говорить о том, что большевики могли кратно нарастить свою группировку, которая на финише уже и так впитала в себя миллион личного состава, но в тех условиях этого решительно нельзя было сделать. А в сухом остатке, финская оборонительная армия показала просто чудовищную способность к перемалыванию армии вторжения. И как показали дальнейшие события, командование финской армии довольно трезво оценило свои возможности, в плане ведения наступательной войны и вернув назад свои территории, все же не пошла на захват всего Кольского полуострова.
И если уж говорить о чистой обороне, но уже в исполнении наступательной армии, то как это выглядит, продемонстрировала все та же красная армия, но уже летом 1941 года. Перекос армии большевиков в сторону атакующих способностей был настолько очевидным и безусловным, что даже слепцу было понятен принцип ее строительства. В гигантском масштабе был воплощен принцип американского штурмовика А-10, который строился вокруг мощной пушки. Все возможности самолета вращались вокруг центральной константы - пушки. Так и красная армия строилась вокруг своей ударной группировки. Все остальное носило вспомогательный характер.



И вот когда Вермахт, который безусловно, был такой же наступательной машиной, нанес первый удар, то случилось вполне ожидаемое. Совковые историографы пишут о том, что благодаря внезапности, германские войска взломали оборону красной армии, и как всегда - соврали в каждом слове. Как мы уже не раз писали, никакой внезапности не было и быть не могло, ведь если на твоей границе противник собирает именно ударную группировку войск в миллионы штыков, то сказав слово «внезапность», ты одновременно называешь себя идиотом. Но это - гарнир, а вот основное блюдо в этой формулировке касается «взлома обороны». Ведь на самом деле, взламывать было нечего, поскольку никакой обороны не было в принципе.
Как только соединения вермахта опрокинули первый эшелон красной армии, прижатых в полосе 10-30 км к границе и вышли в их тыл, то оказалось, что дальше вообще нет ничего, что можно было бы назвать оборонительными порядками. Ни соответствующих войск, ни вооружений, ни техники, ни подготовленных оборонительных позиций там просто не было и потому взламывать было нечего. И красная армия мучительно стала перемонтировать себя уже в ту самую, сбалансированную армию, которая может вести не только наступательные, но и оборонительные бои. Ведь оказалось, что именно для организации обороны у красной армии даже кадров не было, поскольку в последние годы штамповались офицеры для ведения глубоких, наступательных маневров, а в обороне их навыки оказались бесполезными. И как мы знаем, все десантные дивизии тут же были переформированы в стрелковые - пехотные.
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24.03.2022 10:04 Відповісти
Со всем уважением, но Антиколорадос ведёт просто остервенелую пропаганду... против украинского правительства.
Одному мне понятно, что именно СЕЙЧАС антиправительственная пропаганда - это содействие врагу.
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24.03.2022 10:16 Відповісти
Нет. Не одному. Еще тем, кто выберет Александрочива на вторую каденцию. Кстати, торжества будут на борту яхты Абрамовича. Вы не приглашены?
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24.03.2022 10:28 Відповісти
а розмови про референдуми під час війни це що ?
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24.03.2022 10:59 Відповісти
Пентагон повідомив про серйозний успіх ЗСУ під Києвом.

Східний фланг орків навколо української столиці був змушений частково відступити через неможливість прорвати кільце оборони.
Як стверджують у Міноборони США, станом на 24 березня позиції окупантів знаходяться від Києва на відстані 55 км, що приблизно наполовину далі, ніж днем раніше.

Телеграм "Оперативний ЗСУ"

ЗІ: цікаво, що офіційний канал прес-служби ЗСУ посилається на Пентагон, а не на власних чиновникі в Генштабі...
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24.03.2022 10:10 Відповісти
кацапы решили кастрик в лесочке попалить, согреться, чайку попить.... тут прилетел Spectator с тепловизором, и настучал куда надо. Кто успел отбежать - тот точно не замёрз. Горячего хватило всем.
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/277140984_698895117824090_1516110475066810169_n.mp4?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=2scUfc9kCZoAX-maNw1&rl=300&vabr=139&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT-vp5dpR-mxh7ZK5Nei8rTfsC991Qh3RqgwPAay9SOFTA&oe=623C52A1
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24.03.2022 10:25 Відповісти
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24.03.2022 11:58 Відповісти
Как сообщалось, 24 марта Вооруженные силы Украины в десятый раз атаковали силы захватчиков, сосредоточенные в Чернобаевке Херсонской области.
в десятый раз, Карл, в десятый раз...
Это какой то портал???
Куда???
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25.03.2022 20:13 Відповісти
Каждый день сотни тупых скотов с путлеровского рашкистана посылают мне "приветы".

Я вас тоже люблю...

Но больше всего меня интересует что будет когда Украина победит этот фашистский режим.

Как изменится поведение тех тупых скотов.

Как они будут смотреть в глаза всему миру.

Американцы после войны заставляли немцев смотреть фильмы про зверства фашистов.

Это была часть процесса денацификации.

Тогда немцы могли и незнать, что творил вермахт в захваченных территориях.

Но щас ХХ век.

У всех есть интернет. Множество источников информации.

Но тупо смотрят в ящик и верят.

Даже ваши отцы и деды не верили, а в кухнях сочиняли анекдоты про власть.

Но дети и внуки деградировали до тупых скотов.

На столько отупели, что с "можем повторить" потерпели фиаско - ******.

Как и их фюрер...
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26.03.2022 01:24 Відповісти
 
 