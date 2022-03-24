Війська РФ обстріляли центр Харкова "Калібрами", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ, - Синєгубов
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Уночі російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами типу "Калібр", випущеними із кораблів у Чорному морі.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі каналу "Рада", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"У нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракет типу "Калібр", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає.
Ситуація по Харкову, можна сказати, стабільна. Однак у нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною", - розповів він.
За словами голови ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм. Також вранці 24 березня окупанти обстріляли місто Золочів, а 23 березня – місто Балаклея.
Синєгубов додав, що влада слідкує за ситуацією в області і намагається довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це складно, бо ворог не дає "зелених коридорів" для доставки.
Він також зазначив, що поліція у Харкові працює постійно – правоохоронці слідкують за порядком і протидіють мародерству.
Збройні сили, за словами, голови ОВА тримають оборону, і "немає сумніву, що ворог не зможе зайти у Харків".
Також у місті поступово налагоджують вирішення інших проблем – розбирають завали, вивозять сміття, відновлюють роботу банківської системи, зокрема, видачі готівки.
За словами Синєгубова, росіяни продовжують терор проти представників органів місцевого самоврядування.
Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко, якого викрали 2 дні тому, досі перебуває в полоні ворога.
Будь ласка, зачекайте...
А мій Харків буде відбудований і стане кращім ніж був!
Після перемоги вимагати вибори раз на рік!
Гёте и Вагнера.
Кто они, русскоязычные бандеровцы на Украине?
26 февраля 2014
161
бандеровцы не являются истинными националистами Украины не только потому, что они не общаются на украинском языке образца Тернополя, не только потому, что они не ходят в греко-католические церкви, а потому, что это гремучая смесь американизма, либерализма, европеизма, русофобии (боязнь возврата к «совку» и ассоциация с коррупцией) и агностицизма. Их легко обратить в бегство. Они трусливы. Потому что у них в крови - приспособленчество и тяга к либеральному комфорту. У западенцев, кроме русофобии, есть стержень - христианская вера, жаль, что предательская. А у русскоязычных русофобов только либеральные понты и псевдонационализм. Почти все мои "знакомые" русскоязычные укр. националисты из Бердянска остались дома, им страшно свою либеральную "душонку" было отдавать под пули. Лучше и безопаснее писать русскоязычные русофобские комментарии на страницах русскоязычной газеты "Бердянские ведомости" в русскоязычном городе Бердянске, который основал русский граф Воронцов. Западенский враг у меня больше вызывает уважение, чем предатели русского народа. Приспособленцы, одним словом. Сейчас они вылезли, когда Киев пал, и хотят снести памятник Ленину на Приморской площади. Местный мэр А. Бакай уже готов обсудить технические моменты демонтажа. На защиту памятника вышли около 100 человек - это из 112-тысячного города! Следующий будет памятник графу Воронцову и советским десантникам-освободителям в парке Шмидта, я почти уверен. Но для этого нужно еще 5 лет, чтобы подросло новое поколение на еще более радикальных учебниках под редакцией Тягнибока и "Правого сектора".
А на другом берегу Азовского моря, южнее, есть город Ейск. Там тоже есть памятник Ленину, там тоже есть памятник графу Воронцову (строителю Новороссии) и тоже памятник павшему советскому солдату, но там люди не только говорят по-русски, там они знают, что они русские. Вот так два русских города стали антагонистами. Дайте мне город Владивосток, учебник истории Украины, и через 23 года он будет на 40% русофобским, хоть и русскоязычным.
Русские в России! Убивайте либерализм на корню, возрождайте русские традиции! Либералы бьют в спину!
Кто они, русскоязычные бандеровцы на Украине?
26 февраля 2014
161
https://www.youtube.com/watch?v=LjFrosJrTkI
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
кацапи мабуть ліліпутіну докладали що всьо, ЗСУ немає, Зе армію
розвалив. І не розвалив, а послабив, зато кацапи по гарному асфальту
зайшли в Україну.
А Коля Тищенко в теробороні чи в бабу перевдягнувся і махнув в
Голандію ?