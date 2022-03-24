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Війська РФ обстріляли центр Харкова "Калібрами", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Уночі російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами типу "Калібр", випущеними із кораблів у Чорному морі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі каналу "Рада", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракет типу "Калібр", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає.

Ситуація по Харкову, можна сказати, стабільна. Однак у нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною", - розповів він.

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За словами голови ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм. Також вранці 24 березня окупанти обстріляли місто Золочів, а 23 березня – місто Балаклея.

Синєгубов додав, що влада слідкує за ситуацією в області і намагається довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це складно, бо ворог не дає "зелених коридорів" для доставки.

Він також зазначив, що поліція у Харкові працює постійно – правоохоронці слідкують за порядком і протидіють мародерству.

Збройні сили, за словами, голови ОВА тримають оборону, і "немає сумніву, що ворог не зможе зайти у Харків".

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Також у місті поступово налагоджують вирішення інших проблем – розбирають завали, вивозять сміття, відновлюють роботу банківської системи, зокрема, видачі готівки.

За словами Синєгубова, росіяни продовжують терор проти представників органів місцевого самоврядування.

Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко, якого викрали 2 дні тому, досі перебуває в полоні ворога.
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Топ коментарі
+25
Что значил провалить финансирование программы Нептуна. Сейчас бы сидели и только считали потопленные кацапские корабли как самолеты. Дорого украинцам обошлись дороги и ковидная тысяча.
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24.03.2022 10:15
+22
В Киеве слышны взрывы со стороны Ирпеня-Гостомеля-Бучи. Тревоги и необходимости последовать в укрытие нет. Надеюсь и ожидаю сообщений, что наши уничтожают котёл. Берегите себя наши доблестные защитники
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24.03.2022 10:16
+16
А чё им напрягаться если сами разооружали армию 2.5 года , закатывая в асфальт то , что теперь вдруг злая НАТО обязана отдать . Скажите спасибо хоть за какую то помощь
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24.03.2022 10:27
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По крайней мере не рассказали оркским корректировщикам точки и результаты попаданий. Это уже хорошо.
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24.03.2022 10:10 Відповісти
Плакат 2 Св. війни "Нагорода за балаканину. Не розказуйте про рух військових частин, кораблів, спорядження".

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24.03.2022 10:25 Відповісти
"Калибры" это крилаті ракети наземного та морського базування. Дуже схожі на Х-55 КРПБ, які використовуються з Ту-160, та Ту-95 МС.
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24.03.2022 10:25 Відповісти
Ну еще они очень похожи на КР"Томагавк", только "30 лет лет спустя", т.с. ).
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24.03.2022 13:33 Відповісти
Эксперт мля, крылатая ракета, баллистическая - один хрен, да?
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24.03.2022 10:30 Відповісти
Хотілося більш детальну інформацію щодо Ізюма. А то путлерасти вже черговий раз кажуть що захопили.
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24.03.2022 10:12 Відповісти
приезжай - расскажем
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24.03.2022 10:21 Відповісти
Напиши на яких позиціях сидиш, приїду.
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24.03.2022 10:31 Відповісти
Они и Марьинку еще 3 дня "взяли"
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24.03.2022 10:24 Відповісти
****, ордоіроди!
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24.03.2022 10:12 Відповісти
Эти калибры на большой высоте летят? Сбить их можно только при снижении?
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24.03.2022 10:13 Відповісти
Простіше було би їх кораблі потопити...
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24.03.2022 10:15 Відповісти
Хтозна, що там з ППО. Якщо самі Стінгери, то вночі нема шансів. Буки і С-300 могли б прикрити небо. що доводить Київ.
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24.03.2022 10:17 Відповісти
А всё потому что сцыкливое НАТО только наблюдает..-"А ну, не защищайте Украину!.."-"Хорошо, не будем"..ТАК получается..Выгоднее наблюдать, да "газики" получать..Никакого единства.Одни страны из кожи лезут, чтобы хоть чем помочь..А другие и компании не выводят..Судятся-радятся..Гнильё. Особенно немцы!Сто лет в обед, а боятся как и раньше..
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24.03.2022 10:22 Відповісти
А чё им напрягаться если сами разооружали армию 2.5 года , закатывая в асфальт то , что теперь вдруг злая НАТО обязана отдать . Скажите спасибо хоть за какую то помощь
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24.03.2022 10:27 Відповісти
Ця ваша теза справедлива на вчора. Зараз уже очевидно, що швидше кацапердія зазнає поразки, то менше доведеться тратитися на відбудову, про збережені життя мирних громадян годі й говорити. Европа мала б уже зрозуміти, що Україна, не розбещена постмодерними виї*нами, стала зразком справжності в обороні цінностей. Тому ця війна має стати війною всього світу проти тотального зла.
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24.03.2022 10:41 Відповісти
Щойно прочитав якогось військового експосадовця НАТО. Говорить, від Байдена на словах одне, а на ділі протилежне, виходом бачить зміну влади в США (Упс!). І теж очманілий від такої беззубості НАТО. Каже, Україна переможе, і вже перемагає. Але якою ціною?!
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24.03.2022 10:29 Відповісти
Калибры- крылатые ракеты которые летят на дозвуковой скорости на высоте около 50-100 метров. Сбить их из ПЗРК раз плюнуть. Главное оказаться в нужном месте в нужное время. А судя из того что ети ракеты летят одна за одной по одному и тому самому маршруту так как кацапам лень для каждой ракеты создавать разные маршруты то увидев пролет одной ракеты садишься и ждешь следующие. Для того чтобы услышать, обнаружить визуально ракету и ее сбить нужно уложиться примерно в 10-20 секунд.
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24.03.2022 10:24 Відповісти
Система наведення з заміром висоти у контрольних точках. Раніше цілі вводила СІС (спеціальна інженерна служба), за допоиогою первокарт. Повинен бути достатній перепад висот.
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24.03.2022 10:30 Відповісти
Козломордые сложных путей не ищут. Они украли наши карты Госгеокадастр с застройками и рельефом и с помощью диверсантов рисуют на земле метки согласно системы координат прокладывая трассу для первой ракеты. А следующие ракеты уже идут по *дороге* первой. Поетому диверсантам тем кто рисует метки нужно отрубать голову на месте
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24.03.2022 11:14 Відповісти
Это, что то из серии о вреде спутниковых тарелок. Они, что при подлёте к цели по нарисованным на земле меткам ориентируются? Навигатора у них лишнего не нашлось?
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24.03.2022 22:07 Відповісти
Тут є один тактичний момент, якщо на шляху калібрів вдруг виявиться якась система ППО, то у неї просто не хватить цільових каналів збити всі цілі, тому і інтервал пуску декілька секунд. А ВДРУГ тому, що маршрут прокладається по розвідданих про наявні ППО. А на кінцевому етапі ракети розходяться по своїх цілях і тут теж легко перебити кількість цільових каналів ППО. За рахунок малої висоти ракети знаходяться мало часу в зоні виявлення та зоні ураження, мало часу на реакцію і тому мала імовірність встигнути повторно обстріляти цілі. Масований удар крилатими ракетами це одна з основних світових тактик подолання ППО.
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24.03.2022 11:37 Відповісти
На траекторії 65-80 м.
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24.03.2022 10:27 Відповісти
На небольшой. Истребитель может их перехватить и уничтожить.
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24.03.2022 12:01 Відповісти
Будьте ви прокляті, кацапи!
А мій Харків буде відбудований і стане кращім ніж був!
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24.03.2022 10:14 Відповісти
Что значил провалить финансирование программы Нептуна. Сейчас бы сидели и только считали потопленные кацапские корабли как самолеты. Дорого украинцам обошлись дороги и ковидная тысяча.
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24.03.2022 10:15 Відповісти
А кораблики олигархов расейских?Даром??А денежки у лилипутика откель?Дебилы. Это рашке обойдётся не дешевле её "апирацыя"..
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24.03.2022 10:17 Відповісти
Он и щас раздает всем страдальцам, а там будет , что будет. Ему нужны овации и прям щас.
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24.03.2022 10:18 Відповісти
Нептуни ще себе покажуть... Не прийшов час!
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24.03.2022 10:24 Відповісти
Теж чекаю, дуже хочу вірити.
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24.03.2022 11:39 Відповісти
Уточнюю: дорого українцям, як і завжди, обійшлася та сама галочка в бюлетені.
Після перемоги вимагати вибори раз на рік!
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24.03.2022 10:25 Відповісти
В Киеве слышны взрывы со стороны Ирпеня-Гостомеля-Бучи. Тревоги и необходимости последовать в укрытие нет. Надеюсь и ожидаю сообщений, что наши уничтожают котёл. Берегите себя наши доблестные защитники
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24.03.2022 10:16 Відповісти
А касапские гамнотазики не тонут???
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24.03.2022 10:17 Відповісти
Що, нептунів взагалі нема? Не можна знищити ті кораблі?
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24.03.2022 10:18 Відповісти
Даже если бы и были, 270 км максимальная дальность.
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24.03.2022 10:25 Відповісти
Финансирование ушло на дороги
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24.03.2022 10:30 Відповісти
Британских ракет 6000 прибыло.. Осталось найти корабли
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24.03.2022 10:20 Відповісти
Противотанковыми флот не потопить дальность 1-2 км.
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24.03.2022 10:30 Відповісти
смешные ракеты оказывается? Танк и то дальше стреляет
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24.03.2022 10:35 Відповісти
Кацапские танкисты так смеются, что аж башни у танков срывает.
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24.03.2022 11:13 Відповісти
Не в обіду, но при таких познаннях у військовій справі відповідь буде дуже велика. По простому кожна ракета для своєї цілі.
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24.03.2022 11:41 Відповісти
Ты долбобебль? Этими смешными сожжено уже 2000 единиц бронетехники. Американцы в Ираке сожгли столько же за неделю, но то таке...Саддам идиот просто все в кучу собрал что упростило задачу по времени.
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24.03.2022 15:50 Відповісти
pora topytj eti koryta
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24.03.2022 10:20 Відповісти
Виродки... За що терор? Неможе один таке горе наробити. Ще 12 років тому серед недоумків 67% виказували ворожнечу до українців... По соловйових було очевидно, що випустили психів... Як народ Ломоносова, Пушкіна ....міг дійти до вбивства невинних дітей, жінок та немічних?
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24.03.2022 10:22 Відповісти
этот народ не "дошёл" , он таким и был со времен Ивана Грозного.
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24.03.2022 10:32 Відповісти
Так же как народ
Гёте и Вагнера.
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24.03.2022 10:37 Відповісти
Кацапи, вам прощення ніколи не буде!
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24.03.2022 10:22 Відповісти

Кто они, русскоязычные бандеровцы на Украине?
26 февраля 2014
161

бандеровцы не являются истинными националистами Украины не только потому, что они не общаются на украинском языке образца Тернополя, не только потому, что они не ходят в греко-католические церкви, а потому, что это гремучая смесь американизма, либерализма, европеизма, русофобии (боязнь возврата к «совку» и ассоциация с коррупцией) и агностицизма. Их легко обратить в бегство. Они трусливы. Потому что у них в крови - приспособленчество и тяга к либеральному комфорту. У западенцев, кроме русофобии, есть стержень - христианская вера, жаль, что предательская. А у русскоязычных русофобов только либеральные понты и псевдонационализм. Почти все мои "знакомые" русскоязычные укр. националисты из Бердянска остались дома, им страшно свою либеральную "душонку" было отдавать под пули. Лучше и безопаснее писать русскоязычные русофобские комментарии на страницах русскоязычной газеты "Бердянские ведомости" в русскоязычном городе Бердянске, который основал русский граф Воронцов. Западенский враг у меня больше вызывает уважение, чем предатели русского народа. Приспособленцы, одним словом. Сейчас они вылезли, когда Киев пал, и хотят снести памятник Ленину на Приморской площади. Местный мэр А. Бакай уже готов обсудить технические моменты демонтажа. На защиту памятника вышли около 100 человек - это из 112-тысячного города! Следующий будет памятник графу Воронцову и советским десантникам-освободителям в парке Шмидта, я почти уверен. Но для этого нужно еще 5 лет, чтобы подросло новое поколение на еще более радикальных учебниках под редакцией Тягнибока и "Правого сектора".

А на другом берегу Азовского моря, южнее, есть город Ейск. Там тоже есть памятник Ленину, там тоже есть памятник графу Воронцову (строителю Новороссии) и тоже памятник павшему советскому солдату, но там люди не только говорят по-русски, там они знают, что они русские. Вот так два русских города стали антагонистами. Дайте мне город Владивосток, учебник истории Украины, и через 23 года он будет на 40% русофобским, хоть и русскоязычным.

Русские в России! Убивайте либерализм на корню, возрождайте русские традиции! Либералы бьют в спину!
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24.03.2022 10:35 Відповісти
https://topwar.ru/40291-kto-oni-russkoyazychnye-banderovcy-na-ukraine.html


Кто они, русскоязычные бандеровцы на Украине?
26 февраля 2014
161
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24.03.2022 10:36 Відповісти
Кацапы говорят что взяли Изюм, интересно правда
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24.03.2022 10:37 Відповісти
Чим, курсантами?
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24.03.2022 10:47 Відповісти
Чим Курсантами?
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24.03.2022 10:48 Відповісти
Очень. Ведь неделю назад уже его "взяли". Месяц как уничтожены ВВС и ПВО ВСУ, все кацапы говорят...говорят...говорят...
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24.03.2022 13:39 Відповісти
Хлопчики, негайно потрібно розпочинати "ВЕлику охоту за руськими кораблями", ну як за "Орском", щоб вони йшли на х...... в правильному руслі.
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24.03.2022 10:46 Відповісти
На Харьков и мариупольское направление нужно кинуть байрактары.Харьков кошмарят грандами и смерчами,а это в поле деятельности байрактаров .Так же Чернигов .
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24.03.2022 11:13 Відповісти
А ще байрактари над Маріуполем і Харковом дуже легка здобич для пануючої там москальської авіації... Я думаю генштаб знає що робить, не все зараз нам по силу, але працюймо хлопці.
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24.03.2022 11:44 Відповісти
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24.03.2022 11:14 Відповісти
Якби Зе з Єрмаком не "заморозили" програму "Нептунів" то всі ці кацапські лоханки вже б давно були на дні... Зе дуже хоче щоб ми про це забули. Так ось фіг йому! - відповість, ****, за кожну смерть!!!
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24.03.2022 11:41 Відповісти
а если бы ещё кучма не сдал всё ядерное оружие
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24.03.2022 12:00 Відповісти
Кучма здав не все. Останні 5 зарядів здав Янукович. До речі, мінімальна вартість ядерного заряду 2 мільярди баксів. Той мудак який подарував працю поколінь українців кацапам хай буде проклятий навіки... (Було 800 зарядів).
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24.03.2022 13:49 Відповісти
согласен. Много тварей должно бы быть или строгого режима навечно посажено или прилюдно уничтожено, добрые мы слишком, от 7 до 15 за убийство - это насмешка для всех живущих, а для тех кто пострадал - издевательство и высший цинизм. Такие сроки должны быть за хулиганство, мошенничество и воровство. Как в войне с кацапами только сила всё решает, так и в мирное время только страх может остановить преступников.
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24.03.2022 14:53 Відповісти
вот так кацапское корыто стреляет ракетами по нам с ипаного севастополя
https://www.youtube.com/watch?v=LjFrosJrTkI
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24.03.2022 12:04 Відповісти
НА ЭТО МОЖНО СМОТРЕТЬ ВЕЧНО, ТАМ ПО ХОДУ И ЕЩЕ ОДНО КОРЫТО ГОРИТ
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
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24.03.2022 13:15 Відповісти
Та да, два роки душити рідну армію, воно без наслідків не пройде.
кацапи мабуть ліліпутіну докладали що всьо, ЗСУ немає, Зе армію
розвалив. І не розвалив, а послабив, зато кацапи по гарному асфальту
зайшли в Україну.
А Коля Тищенко в теробороні чи в бабу перевдягнувся і махнув в
Голандію ?
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24.03.2022 16:33 Відповісти
 
 