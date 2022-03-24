Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям підрозділів тероборони, які створені у громадах
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Петро Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям, які з початку російського вторгнення створили у громадах підрозділи територіальної оборони.
Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
Як відомо, відповідно до закону "Про основи національного спротиву", Сили територіальної оборони Збройних сил України є окремим родом сил ЗСУ. Однак з перших днів війни загони територіальної оборони також масово формуються на добровільній основі у містах та селах по всій країні. Тисячі людей долучаються до захисту держави.
"Ми маємо посилити і прирівняти добровольчі підрозділи до бійців тероборони Збройних сил. Дати їм можливості щодо соціального захисту. Якщо, не дай Бог, він поранений або загинув, то страхування щодо компенсацій, вшанування героїв і надання всіх інших прав щоб було вирівняно", – пропонує Порошенко.
"Ми цей законопроект запропонували, і сподіваюсь, що це буде реалізовано", – говорить Порошенко.
"Я дякую кожному, хто зі зброєю в руках дивує світ, зупинив російську навалу. Ми впевнені в тому, що перемога буде за нами", – наголошує Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Так що перед тим, як брехати - раджу кожному подляковому боту поцікавитись; ну, хоча би, послухати пряму мову того же Порошенка.
Наразі час усім політсилам об'єднатися в боротьбі з агресором.
Ті, хто ЗАРАЗ намагається розділити українців на Зелених чи Порохоботів -- є ворогами країни!
Потім із тобою розберемось 😡
Порошенко не має воювати особисто. Він набагато цінніший як переговорник і меценат.
Треба бути повним ідіотом, щоб ризикувати такою людиною на передовій.
Кто они, русскоязычные бандеровцы на Украине?
26 февраля 2014
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Русскоязычные бандеровцы не являются истинными националистами Украины не только потому, что они не общаются на украинском языке образца Тернополя, не только потому, что они не ходят в греко-католические церкви, а потому, что это гремучая смесь американизма, либерализма, европеизма, русофобии (боязнь возврата к «совку» и ассоциация с коррупцией) и агностицизма. Их легко обратить в бегство. Они трусливы. Потому что у них в крови - приспособленчество и тяга к либеральному комфорту. У западенцев, кроме русофобии, есть стержень - христианская вера, жаль, что предательская. А у русскоязычных русофобов только либеральные понты и псевдонационализм.
ТЕПЕР ПОБАЧИМО, ХТО ТАКІ "Русскоязычные бандеровцы "