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Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям підрозділів тероборони, які створені у громадах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям, які з початку російського вторгнення створили у громадах підрозділи територіальної оборони.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як відомо, відповідно до закону "Про основи національного спротиву", Сили територіальної оборони Збройних сил України є окремим родом сил ЗСУ. Однак з перших днів війни загони територіальної оборони також масово формуються на добровільній основі у містах та селах по всій країні. Тисячі людей долучаються до захисту держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Тростянці героїчною смертю загинув член добровольчого формування територіальної громади Іван Мартиновський, - міськрада. ФОТО

"Ми маємо посилити і прирівняти добровольчі підрозділи до бійців тероборони Збройних сил. Дати їм можливості щодо соціального захисту. Якщо, не дай Бог, він поранений або загинув, то страхування щодо компенсацій, вшанування героїв і надання всіх інших прав щоб було вирівняно", – пропонує Порошенко.

"Ми цей законопроект запропонували, і сподіваюсь, що це буде реалізовано", – говорить Порошенко.

"Я дякую кожному, хто зі зброєю в руках дивує світ, зупинив російську навалу. Ми впевнені в тому, що перемога буде за нами", – наголошує Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+17
Не ті часи , щоби ставити палки в колеса Пороху і всім Учасникам Тероборони в нашій краіні , а іх дуже багато !

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24.03.2022 10:17
+10
даремно він запропонував це від себе. з цими зеленими треба робити так, аби вони вважали якусь ідею своєю. А інакше назло не проголосують.
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24.03.2022 10:14
+10
Привіт від ТРО Києва. Слава Україні !!!🇺🇦🇺🇦
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24.03.2022 10:21
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даремно він запропонував це від себе. з цими зеленими треба робити так, аби вони вважали якусь ідею своєю. А інакше назло не проголосують.
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24.03.2022 10:14 Відповісти
Не ті часи , щоби ставити палки в колеса Пороху і всім Учасникам Тероборони в нашій краіні , а іх дуже багато !

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24.03.2022 10:17 Відповісти
Цей проект уже був розглянутий і якось невизначно було сказано,що добровольців і тероборону прирівняно до учасників війни
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24.03.2022 10:17 Відповісти
у ВР ще не розглядали цей законопроект , так як його тільки подали для розгляду😠
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24.03.2022 10:20 Відповісти
Звичайно, що це вже питання розглянуто і вирішиться на днях, тому й така заява. Ви в дитинстві чули байку про блискавку і грім? Коли блискавка робить, а потім через деякий час гримить грім...Отож бо
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24.03.2022 10:22 Відповісти
Да, розглядали, як окрему поправку в Законі про тероборону (влітку минулого року), але в залі голосуванням не підтримали. І тільки в понеділок на погоджувальній раді підтримали законопроект від ЄС стосовно змін до Закону. До речі, не одну поправку стосовно статусу бійців ТО, там є ще деякі, які винесуть в зал, наприклад, стосовно особистої зброї бійців ТО.

Так що перед тим, як брехати - раджу кожному подляковому боту поцікавитись; ну, хоча би, послухати пряму мову того же Порошенка.
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24.03.2022 10:36 Відповісти
Ой..
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24.03.2022 10:15 Відповісти
Що таке, обосрався?
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24.03.2022 10:18 Відповісти
Ага.. тема "порошенко" - сразу бан..
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24.03.2022 10:32 Відповісти
Пиши правду і не буде спаму 😡
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24.03.2022 10:34 Відповісти
А ты уверен что правду знаешь??
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24.03.2022 10:35 Відповісти
Ну, у тебя одна правда "Липецк, канхвэты, абырвалг"
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24.03.2022 10:51 Відповісти
Ше медведвчук
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24.03.2022 11:29 Відповісти
ага, которого кое-кто из Украпины выпустил. Я угадал?
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24.03.2022 13:05 Відповісти
Украины, пардон
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24.03.2022 13:06 Відповісти
Згоден!
Наразі час усім політсилам об'єднатися в боротьбі з агресором.
Ті, хто ЗАРАЗ намагається розділити українців на Зелених чи Порохоботів -- є ворогами країни!
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24.03.2022 10:20 Відповісти
Привіт від ТРО Києва. Слава Україні !!!🇺🇦🇺🇦
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24.03.2022 10:21 Відповісти
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24.03.2022 10:27 Відповісти
ти ідіот
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24.03.2022 10:28 Відповісти
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24.03.2022 10:37 Відповісти
Знаю багатьох людей , які намагаються потрапити до Тероборони і навіть пропонують гроші , бо бояться , що не вистачить орків для них
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24.03.2022 10:24 Відповісти
Порошенко всю передвиборчу кампанію розказував, що Зеленський уклоніст і не хоче захищати країну, а коли прийшов час воювати Порошенка не видно з автоматом в окопах, тільки бігає за людьми зі зброєю і піариться.
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24.03.2022 10:31 Відповісти
Закрий є@ло , погань зелена , як то кажуть , не на часі !

Потім із тобою розберемось 😡
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24.03.2022 10:38 Відповісти
Воно Ольгінське!!!!
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24.03.2022 10:46 Відповісти
Воно хворе + голодранець , так як відвертою брехнею заробляє, потвора 😠
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24.03.2022 11:20 Відповісти
Бути багатим , на мій погляд, це мати клепку в голові і совість 😡
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24.03.2022 13:07 Відповісти
Дякую, що згуртовуєте і не розєднуєте людей на тлі російської агресії. Зараз це на часі.
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24.03.2022 10:48 Відповісти
Так ти і роз'єднуєш, валянок.
Порошенко не має воювати особисто. Він набагато цінніший як переговорник і меценат.
Треба бути повним ідіотом, щоб ризикувати такою людиною на передовій.
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24.03.2022 11:19 Відповісти
ТАКЕ ПИСАЛИ КАЦАПИ!

Кто они, русскоязычные бандеровцы на Украине?
26 февраля 2014
161
Русскоязычные бандеровцы не являются истинными националистами Украины не только потому, что они не общаются на украинском языке образца Тернополя, не только потому, что они не ходят в греко-католические церкви, а потому, что это гремучая смесь американизма, либерализма, европеизма, русофобии (боязнь возврата к «совку» и ассоциация с коррупцией) и агностицизма. Их легко обратить в бегство. Они трусливы. Потому что у них в крови - приспособленчество и тяга к либеральному комфорту. У западенцев, кроме русофобии, есть стержень - христианская вера, жаль, что предательская. А у русскоязычных русофобов только либеральные понты и псевдонационализм.

ТЕПЕР ПОБАЧИМО, ХТО ТАКІ "Русскоязычные бандеровцы "
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24.03.2022 10:32 Відповісти
Дивлюсь через інтернет Прямий , 5-й і Еспрессо 😠
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24.03.2022 11:01 Відповісти
24 та Еспресо досить адекватні, хоч і вимушені транслювати тупорилу пропаганду інтер+украіна
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24.03.2022 11:22 Відповісти
Та нехай хоч зброю нададуть нарешті! За.бало ходити з ліхтариком і ножем.
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24.03.2022 11:21 Відповісти
 
 