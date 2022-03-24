7 гуманітарних коридорів з 3 областей погоджено на 24 березня, - Верещук. ПЕРЕЛІК

Україна та Росія погодили на 24 березня сім гуманітарних коридорів для евакуації людей з місць, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

Донецька область

Для евакуації людей з Маріуполя буде працювати коридор із Бердянська до Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

Наразі 24 автобуси на в’їзді до Бердянська. До них доєднається ще 21 автобус, який о 6:00 виїхав із міста Токмак. Після проходження блокпосту вони прибудуть на місце зборів маріупольців.

Крім того, бензовоз має оновити запаси пального для маріупольців. Місця дозаправлення: проспект Східний, 4а та вул. Мелітопольське шосе, 87б (Бердянськ). Також у штабах допомоги маріупольцям мають оновити запаси продуктів та ліків.

У міністерстві очікують на звільнення водіїв та рятувальників у Мангуші, яких затримали 22 березня.

Читайте: Не можна говорити про неформальні коридори, по яких люди евакуюються з окупованих територій. Це створює додаткову небезпеку, - ОП

Запорізька область

з міста Пологи до Запоріжжя.

Місце зборів: міська рада. Автобуси для евакуації вирушили з міста Токмак.

з Мелітополя до Запоріжжя.

Місце зборів: пожежна частина №9. Автобус мають направити з Запоріжжя.

Київська область

Велика Димерка — Бровари.

Місце зборів: будинок сільради на вулиці Бобрицька,1.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

Також читайте: 23 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 4 554 українці, - ОП

Богданівка — Бровари.

Місце зборів: сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219.

Макарів — Житомир.

Місце зборів: сільська рада, вул. Ростовського, 30.

Бервиця — Бровари.

Місце зборів: з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна.