7 гуманітарних коридорів з 3 областей погоджено на 24 березня, - Верещук. ПЕРЕЛІК
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Україна та Росія погодили на 24 березня сім гуманітарних коридорів для евакуації людей з місць, де тривають активні бойові дії.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
Донецька область
Для евакуації людей з Маріуполя буде працювати коридор із Бердянська до Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
Наразі 24 автобуси на в’їзді до Бердянська. До них доєднається ще 21 автобус, який о 6:00 виїхав із міста Токмак. Після проходження блокпосту вони прибудуть на місце зборів маріупольців.
Крім того, бензовоз має оновити запаси пального для маріупольців. Місця дозаправлення: проспект Східний, 4а та вул. Мелітопольське шосе, 87б (Бердянськ). Також у штабах допомоги маріупольцям мають оновити запаси продуктів та ліків.
У міністерстві очікують на звільнення водіїв та рятувальників у Мангуші, яких затримали 22 березня.
Запорізька область
з міста Пологи до Запоріжжя.
Місце зборів: міська рада. Автобуси для евакуації вирушили з міста Токмак.
з Мелітополя до Запоріжжя.
Місце зборів: пожежна частина №9. Автобус мають направити з Запоріжжя.
Київська область
Велика Димерка — Бровари.
Місце зборів: будинок сільради на вулиці Бобрицька,1.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
Богданівка — Бровари.
Місце зборів: сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219.
Макарів — Житомир.
Місце зборів: сільська рада, вул. Ростовського, 30.
Бервиця — Бровари.
Місце зборів: з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна.
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Бервиця - Бровари.
Місце зборів: з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна.
Прикинув по карті: 8-10 км, залежно де живуть. А якщо це мама з дітьми і речами? А старенькі?
Підскочити і забрати людей із зовсім невеличкого села складно?