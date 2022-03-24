Попереду дуже важкий період. Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю. Єдиний шлях українців - вистояти під навалою Мордора, - Резніков
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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що період війни, що розпочалася нападом Росії на Крим понад вісім років тому, увійде в історію як "місяць незламності".
"Наші воїни вже уразили понад 100 російських літаків і понад 125 гелікоптерів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин. Сумарні втрати ворога – вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти – вже становлять понад 40 тис. людей. Збільшується кількість дезертирів", - написав Резніков у соцмережі фейсбук у четвер, передає Цензор.НЕТ.
Водночас глава Міноборони зазначив, що попереду в України ще "дуже важкий період".
"Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю своїх солдатів. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але залякане і пасивне", - написав він.
"Тому єдиний наш шлях – вистояти під навалою Мордора. Через біль, страх, втрати. Через усі випробування", - наголосив Резніков.
Він заявив, що українська армія вистояла та посилюється за рахунок резерву. "Стримує ворога і переходить до активної оборони. Поступово збільшується міжнародна підтримка", - зазначив глава Міноборони.
Резніков зазначає, що нині головне - щоб працювала економіка, яка "поступово переводиться на військові рейки".
"Щоб встояли системи життєзабезпечення, працювала логістика. Тут є складнощі, які ми не збираємося ховати та сприймаємо як завдання для вирішення", - пояснив міністр.
"Ми їх виженемо. Ми все відбудуємо. Ми очистимо нашу землю від наслідків війни. Це вимагатиме від нас напруження всіх сил і часу", - заявив Резніков.
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@newkc14
WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. Якобы путинский вор содействует в переговорах.
Всем известно, что Абрамович держатель путинского общака. Обращение Зеленского - это фактически просьба к США не трогать деньги Путина. Это маразм или что хуже?
А може ви даси нам пруфи скількі разів український президент звертався до ам ериканського захищая не країну, а персону...та ще й не укрїнця ?
Чи вам прямо з ОП платять за розповсюдження лайна, в якому ані трішечки контрагументів ? Саме лайно стовідсоткове, як й його джерело.
Тож , доки ви не доказали взоротнього, кожен може рахувати, що ктось знов з*їздив на лижах до Оману.
Як CNN, New York Times і всі лівацькі видання, поступово і цілеспрямовано продукує інформаційний потік, який завдає шкоди Україні і вигідний москві.
Ті, хто пише такі вкиди - ймовірно, боти.
секрет полішинеляфакт, ваше ставлення зміниться?
а то прочие... тяжелые годы уходят, борьба за свободу страны... за ними другие приходят, они будут тоже трудны )
Главное потом хер на власть положить и действовать до конца. Не до "мира", а до "Победы".