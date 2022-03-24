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Попереду дуже важкий період. Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю. Єдиний шлях українців - вистояти під навалою Мордора, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що період війни, що розпочалася нападом Росії на Крим понад вісім років тому, увійде в історію як "місяць незламності".

"Наші воїни вже уразили понад 100 російських літаків і понад 125 гелікоптерів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин. Сумарні втрати ворога – вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти – вже становлять понад 40 тис. людей. Збільшується кількість дезертирів", - написав Резніков у соцмережі фейсбук у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Водночас глава Міноборони зазначив, що попереду в України ще "дуже важкий період".

"Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю своїх солдатів. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але залякане і пасивне", - написав він.

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"Тому єдиний наш шлях – вистояти під навалою Мордора. Через біль, страх, втрати. Через усі випробування", - наголосив Резніков.

Він заявив, що українська армія вистояла та посилюється за рахунок резерву. "Стримує ворога і переходить до активної оборони. Поступово збільшується міжнародна підтримка", - зазначив глава Міноборони.

Резніков зазначає, що нині головне - щоб працювала економіка, яка "поступово переводиться на військові рейки".

"Щоб встояли системи життєзабезпечення, працювала логістика. Тут є складнощі, які ми не збираємося ховати та сприймаємо як завдання для вирішення", - пояснив міністр.

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"Ми їх виженемо. Ми все відбудуємо. Ми очистимо нашу землю від наслідків війни. Це вимагатиме від нас напруження всіх сил і часу", - заявив Резніков.
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Топ коментарі
+18
Kavkaz Center
@newkc14
WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. Якобы путинский вор содействует в переговорах.

Всем известно, что Абрамович держатель путинского общака. Обращение Зеленского - это фактически просьба к США не трогать деньги Путина. Это маразм или что хуже?
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24.03.2022 10:33
+18
"Пощади не буде. Нам доведеться вбити їх усіх, кожного рашиста, кожного окупанта. Не з помсти. Не тому, що вони на це заслуговують. Не тому, що світ без них стане кращим. Нам потрібна гори трупів та купи згорілої техніки для того, щоб ***** в своєму бункері в Ямантау порахував би вигоди та збитки та зрозумів, що сваритися з Україною - собі дорожче"(с)
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24.03.2022 10:36
+13
вот же баран... выстоять... единственная нация, хвастающаяся своими поражениями - это нация этого очкарика и ашкенази... не выстоять - а УБИВАТЬ КАЖДОГО ПЕРВОГО КАЦАПА БЕЗ ПОЩАДЫ... ввести строжайший контразведывательный режим в отношении всех сотрудников офиса президента...а также дать ответ - какая падла дала приказ на уборку противотанковых заграждений на перешейке в крым и разминирование этой территории... и чем раньше будет дан ответ на эти вопросы, тем лучше...
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24.03.2022 10:44
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Kavkaz Center
@newkc14
WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. Якобы путинский вор содействует в переговорах.

Всем известно, что Абрамович держатель путинского общака. Обращение Зеленского - это фактически просьба к США не трогать деньги Путина. Это маразм или что хуже?
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24.03.2022 10:33 Відповісти
Вам прямо з Кремля платять за розповсюдження брехні, чи ви просто щирий і наївний ідіот, і тягнете до рота різне гівно?
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24.03.2022 10:49 Відповісти
А зокрема лайнометання , чи є в вас контрарггументи назустріч, пане ? Що саме брехня? Що абрамович, кишеня х**ла ? Або може довчора абрамович з самого початку був активний у во всіх переговорчіх процессах й ми давно й неодноразово чули його прізвисько у цьому сенсі? Чи він не раптом з*явився тут як чорт з табакерки? Причому в дужке делікатній площині...
А може ви даси нам пруфи скількі разів український президент звертався до ам ериканського захищая не країну, а персону...та ще й не укрїнця ?
Чи вам прямо з ОП платять за розповсюдження лайна, в якому ані трішечки контрагументів ? Саме лайно стовідсоткове, як й його джерело.
Тож , доки ви не доказали взоротнього, кожен може рахувати, що ктось знов з*їздив на лижах до Оману.
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24.03.2022 11:02 Відповісти
Не маючи аргументив паплюжити співрозмовників - ознака бидла. Ненавиджу бидло.
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24.03.2022 11:10 Відповісти
WSJ - Wall Street Journal - лівацька газета, працює на "демократичну" партію і байдена.
Як CNN, New York Times і всі лівацькі видання, поступово і цілеспрямовано продукує інформаційний потік, який завдає шкоди Україні і вигідний москві.
Ті, хто пише такі вкиди - ймовірно, боти.
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24.03.2022 11:05 Відповісти
Ви бачили фото з "переговорів"? З абрамовичем?
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24.03.2022 11:12 Відповісти
Та ми власне не бачили і запису переговорів Зеленського з Байденом де він просив не вводити санкції проти Арамовича.
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24.03.2022 11:34 Відповісти
Чому Абрамович грає у миротворця | Віталій Портников
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24.03.2022 18:55 Відповісти
А нашо мені відео Портнікова? Я не бачив відео де Зеленський звертається до Байдена щоб той посприяв не вводити санкції проти Абрамовіча.
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24.03.2022 19:13 Відповісти
Якщо зеленський сам підтвердить цей секрет полішинеля факт, ваше ставлення зміниться?
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24.03.2022 19:41 Відповісти
Можливо. Але буду зважати на обставини, які він можливо оприлюднить. Поки що подібної заяви ані від нього, ані від Байдена не бачив і не чув.
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24.03.2022 20:23 Відповісти
згадався "незамінний переговорник" мертвячук
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24.03.2022 11:41 Відповісти
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24.03.2022 10:33 Відповісти
вот за этим и нужен Арестович, при всех его недостатках...
а то прочие... тяжелые годы уходят, борьба за свободу страны... за ними другие приходят, они будут тоже трудны )
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24.03.2022 10:33 Відповісти
"Пощади не буде. Нам доведеться вбити їх усіх, кожного рашиста, кожного окупанта. Не з помсти. Не тому, що вони на це заслуговують. Не тому, що світ без них стане кращим. Нам потрібна гори трупів та купи згорілої техніки для того, щоб ***** в своєму бункері в Ямантау порахував би вигоди та збитки та зрозумів, що сваритися з Україною - собі дорожче"(с)
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24.03.2022 10:36 Відповісти
Не-не не мир.. Победа..
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24.03.2022 10:40 Відповісти
вот же баран... выстоять... единственная нация, хвастающаяся своими поражениями - это нация этого очкарика и ашкенази... не выстоять - а УБИВАТЬ КАЖДОГО ПЕРВОГО КАЦАПА БЕЗ ПОЩАДЫ... ввести строжайший контразведывательный режим в отношении всех сотрудников офиса президента...а также дать ответ - какая падла дала приказ на уборку противотанковых заграждений на перешейке в крым и разминирование этой территории... и чем раньше будет дан ответ на эти вопросы, тем лучше...
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24.03.2022 10:44 Відповісти
В какую терооборону тебе оружие раздать? Тероборона в городах находится и толку от раздачи его нет, когда оно необходимо, там где идут бои и где наступает противник.
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24.03.2022 11:03 Відповісти
Це на жаль так. І так було завжди і тому було прогнозовано.
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24.03.2022 10:53 Відповісти
Пока не сдохнет путлер война будет продолжаться.
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24.03.2022 10:59 Відповісти
***** тут не при чем, он коллективное порождение всех стремлений и мечткацапов. Они не «запуганные и пассивные», как говорит Резников, они рукоплещут и радуются в подавляющем своём большинстве. Только полное уничтожение и развал Лаптерейха! И «ножек Буша» в этот раз не присылать.
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24.03.2022 11:53 Відповісти
Вот в этом и загадочность рабссейской души. Как только путлер сдохнет, так по всей рабссее не найдешь его поклонника через неделю-две. На примере зебирателей можно посмотреть.
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24.03.2022 12:02 Відповісти
Ще ніколи рабсія не воювала з усім світом без союзників.
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24.03.2022 11:19 Відповісти
Його вже виключили з переговорної групи за раскачіваніє лодкі?
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24.03.2022 11:23 Відповісти
Резніков, паскуда, а як же Мордор не нападе? Ти думаєш українці забудуть твої заспокоювання?
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24.03.2022 11:30 Відповісти
(Минутка пессимизма). Другими словами - стране пиз**ц? Учитывая, что от нас уже де факто открестились "союзнички", которые обсираются от одной мысли закрыть небо или передать самолеты, ***** просто выбомбит все города и в итоге вы все равно подпишите капитуляцию, только уже ценой сотен тысяч жизней украинцев?
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24.03.2022 11:33 Відповісти
Мне кажется что скоро они ВСУ будут сдерживать и "нинадо нападать на расеюшку", "Мы сейчас мир подпишим, мы уже почти все освободили!" и т.д.

Главное потом хер на власть положить и действовать до конца. Не до "мира", а до "Победы".
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24.03.2022 11:33 Відповісти
Єдиний шлях - ібашить по кацапії. І нема другого шляха ***. Убєдіте зеленого.
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24.03.2022 11:48 Відповісти
Єдиний шлях - огризатися, навіть в безнадійній ситуації.
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24.03.2022 12:37 Відповісти
Війна триватиме до останньої рашистських ракети і до останнього рашистського танку!
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24.03.2022 13:21 Відповісти
 
 