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Кулеба закликає країни ЄС не платити за російський газ та нафту в рублях: Це все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - вбивати нас
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу, не платити Росії в рублях та відмовитися від покупки російського газу та нафти.
Про це Кулеба пише в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо будь-яка країна ЄС прийме принизливі вимоги Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", - написав він.
Топ коментарі
+14 Ivan Pupkin b2770a7a
показати весь коментар24.03.2022 10:40
+11 Володимир Пастушенко
показати весь коментар24.03.2022 10:47
+9 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар24.03.2022 11:12
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Будь ласка, зачекайте...
Да, отличная идея!
Европа покупает газ у россии?
О чём Вы спорите?..
Пока Европа покупает рашистский газ и пока у нас есть функционирующий газопровод - нам придётся "транзитить" газ, иначе вместо нашего газопровода Европа воспользуется СП-2, он уже построен, только сертификацию осталось провести.
Почему кацапы сами не повредят наш газопровод? Потому что иначе они ещё сильнее подтолкнут Европу к поиску альтернативных ПОСТАВЩИКОВ и к новым санкциям, которые ЕС сейчас вводит уже с нежеланием (Кулеба вчера сказал, что в ЕС "устали" вводить всё новые и новые санкции)!
Да и на ремонт повреждённого газопровода уйдёт время, в течении которого кацапы не смогут поставлять газ Европе и получать за это такие нужные им деньги!
Европа уже сказала, что от кацапского газа сейчас не откажется. Если Украина прекратит обеспечивать транзит по имеющимся у нас трубам просто по политическим причинам - Европа покрутит у виска, сертифицирует СП-2 и всё равно купит кацапский газ, а мы из надёжного партнёра превратимся в неадекватов, которые препятствуют отоплению домов граждан ЕС только потому, что мы, с*ка, обиделись!!!
Просто определитесь 2 раза: надёжный - не надёжный, для вас это возможно?
1) Армия ***** не бомбит наш транзитный газопровод и ***** повреждать наш газопровод незачем, пока Европа покупает его газ.
2) Пока Украина делает от неё зависящее для транзита - Украина надёжный транзитёр.
3) "Северный поток-2" уже построен, для использования достаточно сертифицировать его, и российский газ пойдёт в обход Украины.
Просто определитесь 2 раза: надёжный - не надёжный, для вас это возможно?
Если путлерские войска повредят наш газопровод, то:
1) Прервётся бесперебойная поставка газа в Европу и бесперебойный поток бабла на россию за этот газ, на ремонт газопровода уйдёт неопределённое время, в итоге кацапы недопоставят газ и недополучат за него деньги, которых у них и так всё меньше и меньше.
2) ЕС, который сейчас "устал" вводить новые санкции против рассеи, воспрянет с новой силой и затянет рассее пояса ещё туже.
3) ЕС, который сейчас не готов полностью отказаться от рашистского газа, получит дополнительную мотивацию быстрее найти других поставщиков даже ценой возросших затрат и недостаточного отопления европейских помещений.
Потому путлеру такое развитие событий невыгодно и потому по нашему газопроводу и вблизи него они даже целиться не будут. И потому да, Украина - надёжный поставщик, пока не закручивает вентель.
А ***** нужны деньги (понятно, зачем? Или и это объяснить?), потому ***** заинтересовано, чтобы газ попадал к европейским потребителям и Европа платила за него.
Говорю же - на жирных троллей у меня иммунитет, так что продолжаем
Повторю - ***** за повреждение его орками нашего транзитного газопровода получит только негативные последствия, какие - перечислил в позапрошлом сообщении.
А к СП-2 Европа прибегнет в случае, если Украина перекроет вентель.
P.S. Если писать без замены букв, незалогиненным посетителям всё слово показывает звёздочками, а мне хочется, чтобы слово отображалось, потому *****.
СП-2 будут использовать в случае отказа Украины от транзита российского газа в Европу. В случае повреждения газопровода кацапами СП-2 использовать не будут.
О надёжности кацапов как поставщиков газа я написал в последнем абзаце 24.03.2022 17:38 - ***** очень важно получать от Европы бабло за газ и пока он не найдёт альтернативных покупателей сопоставимых объёмов - он будет ***********, сколько угодно, но поставлять будет, а его фашистские вояки будут обстреливать что угодно, но не основные газопроводы.
Европа не отказалась от покупки кацапских энергоносителей, обосновала это тем, что сейчас, мягко говоря, очень сложно найти им полную альтернативу. То есть, Европе сейчас нужен газ из паРаши.
А Вы говорите - та насрать, что там Европе нужно, возьмём и перекроем вентель.
Ещё раз - Европа сейчас не может отказаться от покупки рашистского газа. А мы им "бац!" - перекрыли вентель и говорим "нас не волнует, что вам надо, ищите других поставщиков".
Как думаете, Европа продолжит оказывать нам такую же поддержку, если мы насрём на их потребность в кацапском газе и откажем в его транзите?
P.S. Неумелые попытки вывести меня из себя переходом на личности Вам не помогут, говорю же - у меня иммунитет на жирных троллей.
Ответ на вопрос о надёжности ***** как поставщика газа я уже давал ранее, тот абзац начинается с большой буквы "А" (дату и время сообщения с ответом уже указывал). У россии есть газ и возможность пускать его по украинской трубе, а также желание его поставлять для получения больших и нужных денег взамен, потому они будут пускать газ в украинские трубы и не будут повреждать трубы, по которым газ идёт через Украину в Европу.
В свою очередь, "Северные потоки" были нужны, чтобы поставлять газ в обход Украины и прекращение нами транзита не прекратит поступление рашистского газа в Европу, зато ухудшит имидж Украины в Европе и уменьшит поддержку Украины, а СП-2 сертифицируют и используют для продолжения поступления рашистского газа в Европу.
И никуда Вы не денетесь от осознания, что орда не повредит транзитный газопровод, потому что ***** нужны деньги за газ. Они обстреливают нашу армию, чтобы подавить сопротивление, они обстреливают гражданскую инфраструктуру, чтобы сломать мирных жителей и вынудить их давить на Зеленского для прекращения войны любой ценой (т.е. ценой капитуляции). А газопровод, по которому рашистский газ идёт в Европу, они ни разу за месяц не задели. Догадайтесь, почему?
На вопрос о надёжности уже ответил, см. второй абзац предыдущего моего сообщения.
Про что Вам ещё раз объяснить? Может, про СП-2?
Понимаю Ваше неудовлетворение тем, что Европа продолжает покупать кацапский газ и Вы наивно полагаете, что перекрытый Украиной вентель - это именно та недостающая мотивация, необходимая для отказа от покупки Европой газа из паРаши.
Но, к сожалению, перекрытым вентелем Украина добьётся лишь угасания её поддержки Европой.
паРаша заинтересована в продаже газа Европе ещё больше, чем Европа - в его покупке, потому транзитный газопровод никто за 32 дня войны так ни разу и не повредил и не повредит во время отопительного сезона, потому кацапы будут стабильно запускать газ в наш газопровод и ни в коем случае не обстреливать ни один из его отрезков, по которым газ уходит из Украины в Европу. <-- если не поняли ответ по предыдущим комментариям, вот Вам ещё один
***** заинтересован в поставке газа Европе в том числе через Украину, т.к. использовать СП-2 сейчас невозможно из-за санкций. Потому кацапы продолжат исправно поставлять газ по нашему газопроводу и не тронут его в отопительный сезон.
Умеете считать? Знаете, что такое абзац? Ответ - снова во втором абзаце.
И пока для ***** продавать газ Европе - важнее, чем для Европы - покупать его, Европа продолжит покупать поступающий из нашей трубы рашистский газ, а ***** - закачивать этот газ в трубу и запрещать своим оркам обстреливать эту трубу.
Понимаю - Вам такое положение дел не нравится, но так есть и так будет где-то до конца отопительного сезона.
Пока транспортировщик, через территорию которого идёт газ в Европу, имеет неразбомбленную трубу и адекватность, чтобы не поддаваться эмоциям и не перекрывать вентель - через его территорию будет идти газ транзитом в Европу.
Европа пообещала отказаться от кацапских энергоносителей то ли только в конце этого года, то ли в течении двух лет, потому Европа продолжит закупать кацапский газ. Остальное - эмоции.
И потом ещё напоминаю, что различные официальные лица стран ЕС несколько раз прямым текстом отказались вводить эмбарго на кацапские энергоносители, потому что сейчас их нечем заменить.
Это - факты. Субъективные оценочные суждения о "надёжности" эти факты не изменят.
Выиграш будет на разнице покупка-продажа
Курсом рубля москва не сможет поиграть
Цена на мировых биржах энергоносителей в евро/долларах
И если цена в рублях по любому курсу цб будет выше мировой после покупки рублей за евро, то никто не купит тот газ
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
Вот что ты мелишь хрень ? Украине никто ничего не должен, а малоросы конченые что то клянчат, не хотят быть самостоятельными Украинцами.
завтра в монгольских тугриках...
І що??
Уся Європа повинна цілувати його дупу??
Є контракт де написано ДОЛЯРИ!! І крапка
Якщо бажає якусь іншу валюту
хай сплачує 50% неустойки
Завжди позор їх за це!