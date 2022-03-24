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Кулеба закликає країни ЄС не платити за російський газ та нафту в рублях: Це все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - вбивати нас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу, не платити Росії в рублях та відмовитися від покупки російського газу та нафти.

Про це Кулеба пише в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо будь-яка країна ЄС прийме принизливі вимоги Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Європи змушені будуть платити за газ РФ у рублях, - доручення Путіна

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Украина в ответ может прекратить транспорт газа в связи с войной и угрозой техногенной катастрофы и Европа вынуждена будет получать газ не из рашки
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24.03.2022 10:40
+11
я також такої думки, пора.
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24.03.2022 10:47
+9
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24.03.2022 11:12
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Пусть Нам платят..
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24.03.2022 10:36 Відповісти
да все гораздо проще - пусть снимают гуманитарную пошлину в ращмере 50-70% в фонд восстановления Украины и пострадавших фирм со всех платежей за нефть и газ
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24.03.2022 13:56 Відповісти
Украина в ответ может прекратить транспорт газа в связи с войной и угрозой техногенной катастрофы и Европа вынуждена будет получать газ не из рашки
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24.03.2022 10:40 Відповісти
я також такої думки, пора.
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24.03.2022 10:47 Відповісти
Они запустят СП-2 в таком случае.
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24.03.2022 11:40 Відповісти
|вы идиоты оба - немцы и европейцы сейчас заполняют под завязку все свои газовые хранилища что-бы осенью или зимой отказаться от закупок в рашке
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24.03.2022 13:58 Відповісти
А по северному потоку 2 что ли?
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24.03.2022 11:20 Відповісти
Это утвердит Европу в мысли, что Украина - ненадёжный транзитёр газа и что нужно запустить "Северный поток-2".
Да, отличная идея!
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24.03.2022 11:30 Відповісти
Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа?
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24.03.2022 11:35 Відповісти
У нас разбомблен газопровод?
Европа покупает газ у россии?
О чём Вы спорите?..

Пока Европа покупает рашистский газ и пока у нас есть функционирующий газопровод - нам придётся "транзитить" газ, иначе вместо нашего газопровода Европа воспользуется СП-2, он уже построен, только сертификацию осталось провести.
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24.03.2022 12:08 Відповісти
А конкретно на вопросы можете ответить? Напомню:Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа? Если в понятиях что вкладываются в слова не сможете разобраться спрашивайте конкретно какие слова вам непонятны в понятиях.
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24.03.2022 12:53 Відповісти
Для транзита газа нужна лишь неповреждённая труба, у Украины она есть.
Почему кацапы сами не повредят наш газопровод? Потому что иначе они ещё сильнее подтолкнут Европу к поиску альтернативных ПОСТАВЩИКОВ и к новым санкциям, которые ЕС сейчас вводит уже с нежеланием (Кулеба вчера сказал, что в ЕС "устали" вводить всё новые и новые санкции)!
Да и на ремонт повреждённого газопровода уйдёт время, в течении которого кацапы не смогут поставлять газ Европе и получать за это такие нужные им деньги!

Европа уже сказала, что от кацапского газа сейчас не откажется. Если Украина прекратит обеспечивать транзит по имеющимся у нас трубам просто по политическим причинам - Европа покрутит у виска, сертифицирует СП-2 и всё равно купит кацапский газ, а мы из надёжного партнёра превратимся в неадекватов, которые препятствуют отоплению домов граждан ЕС только потому, что мы, с*ка, обиделись!!!
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24.03.2022 13:18 Відповісти
Да вы не увиливайте в свою бредовую логику. Вы можете определиться в этих двух вопросах, что б потом как то логически осмыслить ситуацию, на бис:Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа?
Просто определитесь 2 раза: надёжный - не надёжный, для вас это возможно?
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24.03.2022 15:43 Відповісти
Ещё раз повторяю для тех, кто не умеет читать:
1) Армия ***** не бомбит наш транзитный газопровод и ***** повреждать наш газопровод незачем, пока Европа покупает его газ.
2) Пока Украина делает от неё зависящее для транзита - Украина надёжный транзитёр.
3) "Северный поток-2" уже построен, для использования достаточно сертифицировать его, и российский газ пойдёт в обход Украины.
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24.03.2022 16:40 Відповісти
Ваш идиотизм что если газ не будет идти через Украину, то запустят северный поток 2, поэтому ***** не бомбит газопровод, повторяю еще раз обсуждать не будем в силу идиотской противоречащей самой себе логики. Вы изначально рассусоливали о "Украина - ненадёжный транзитёр газа" к надежнасти поставок газа куда либо зависят не только от транзитера а еще от надежности поставщика газа. Вам эти понятия ясны? Вы сможете определиться, на бис: Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа?
Просто определитесь 2 раза: надёжный - не надёжный, для вас это возможно?
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24.03.2022 17:14 Відповісти
У меня иммунитет против троллей, потому могу хоть неделями продолжать объяснять Вам очевидные для любого неглупого человека вещи.

Если путлерские войска повредят наш газопровод, то:
1) Прервётся бесперебойная поставка газа в Европу и бесперебойный поток бабла на россию за этот газ, на ремонт газопровода уйдёт неопределённое время, в итоге кацапы недопоставят газ и недополучат за него деньги, которых у них и так всё меньше и меньше.
2) ЕС, который сейчас "устал" вводить новые санкции против рассеи, воспрянет с новой силой и затянет рассее пояса ещё туже.
3) ЕС, который сейчас не готов полностью отказаться от рашистского газа, получит дополнительную мотивацию быстрее найти других поставщиков даже ценой возросших затрат и недостаточного отопления европейских помещений.

Потому путлеру такое развитие событий невыгодно и потому по нашему газопроводу и вблизи него они даже целиться не будут. И потому да, Украина - надёжный поставщик, пока не закручивает вентель.

А ***** нужны деньги (понятно, зачем? Или и это объяснить?), потому ***** заинтересовано, чтобы газ попадал к европейским потребителям и Европа платила за него.
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24.03.2022 17:38 Відповісти
Идиотизмы свои можете не повторять, хоть вы и сдыдливо потеряли уже сп2 в своих рассуждениях, хотя и пхнули ранее его куда попало и уже чуть не запустили своей маразматической логикой. У вас не иммунитет на что то а кретинизм с такой логикой. Все что может быть разбомблено в любой момент и перестанет существовать, для вас надежное понятие и на него можно всегда рассчитывать? Вы ещё стыдливо пропустили о надежности ********** как поставщика. Судя по вашей идиотской логике он тоже в ваших понятиях надежный?
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24.03.2022 18:34 Відповісти
Разбомблено в любой момент может быть то, что будут бомбить. Но кацапы наш газопровод не бомбят, потому что им же хуже будет. А если мы сыграем роль обиженных малолеток и сами перекроем вентель - поддерживавшая нас до того момента Европа останется без газа - для них произойдёт то, чего они избегали, когда не отказывались от рашистского газа, и они запустят СП-2.
Говорю же - на жирных троллей у меня иммунитет, так что продолжаем
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24.03.2022 20:22 Відповісти
Как блин не бомбят? Вы хоть на карту посмотрите где идут бои, как раз там где заходят газопроводы в харьковской сумской и луганских областях. Так что ваши бредни о избирательности бомб и снарядов, что они при попадании в трубу гтс стают паралоновыми и не взрываются это просто бредни. Ну опять откровенный дебилизм о сп2: если газ не будет идти через Украину то запустят сп2, поэтому ***** не бомбит украинскую гтс. Повторяю опять очевидное известие для вас: это не иммунитет у вас, а кретинизм. Ну на один изначальный вопрос вы наконец определились с присущим вам кретинизмом: разбомбленый газопровод будет надёжным транзитером газа в вашей гениальной логике. Что там со вторым? Напоминаю: ***** надёжный поставщик газа? И не стесняйтесь на слово ***** в Украине это уже практически официально утвержденное название вашего шибздика, как и лозунг: русский корабль иди на ***.
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24.03.2022 20:45 Відповісти
Война уже целый месяц идёт - сколько раз повредили наш транзитный газопровод?
Повторю - ***** за повреждение его орками нашего транзитного газопровода получит только негативные последствия, какие - перечислил в позапрошлом сообщении.
А к СП-2 Европа прибегнет в случае, если Украина перекроет вентель.

P.S. Если писать без замены букв, незалогиненным посетителям всё слово показывает звёздочками, а мне хочется, чтобы слово отображалось, потому *****.
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24.03.2022 21:31 Відповісти
Уже раз повреждали погуглите. Ну а носом тыкать вас в ваш идиотизм с противоречивой логикой с сп2 уже надоело. Просто повторю у вас не какой-то иммунитет а дебилизм. Про ***** вы наверно сбрехали у других же как то получается. Ну а в чем причина что вы ни как не можете о надёжности ***** как поставщика определиться?
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25.03.2022 07:48 Відповісти
Неточность. Уже не раз повреждали.
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25.03.2022 07:56 Відповісти
Повреждали какие газопроводы? Распределительные - ответвления, снабжающие газом отдельные города Украины? Если "нитка" газопровода оканчивается в пределах Украины и не идёт в Европу, то она не используется для транзита, такие "нитки" действительно повреждали, но предназначенные для Европы объёмы газа всё равно попадают в Европу.

СП-2 будут использовать в случае отказа Украины от транзита российского газа в Европу. В случае повреждения газопровода кацапами СП-2 использовать не будут.

О надёжности кацапов как поставщиков газа я написал в последнем абзаце 24.03.2022 17:38 - ***** очень важно получать от Европы бабло за газ и пока он не найдёт альтернативных покупателей сопоставимых объёмов - он будет ***********, сколько угодно, но поставлять будет, а его фашистские вояки будут обстреливать что угодно, но не основные газопроводы.
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25.03.2022 13:08 Відповісти
Газопроводы повреждали до вас дошло, то что вам не нравится что этими повреждениями не перекрыли транзит в Европу, так это дело техники и времени, кода расхерачат так что ни никак не перенаправить но это в ваших понятиях надёжный транзит. Выдуманные и противоречивые ваши бредни уже не обсуждаем, просто нет смысла и надоела ваша откровенная и противоречивая глупость. Так в чем проблема определиться является ли ***** надёжным поставщиком? Если вы забыли что писали, ссылаясь на свой пост то напомню вы в нем написали свой обычный бред: что Украина надёжный поставщик.
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25.03.2022 14:53 Відповісти
Давайте проанализируем.
Европа не отказалась от покупки кацапских энергоносителей, обосновала это тем, что сейчас, мягко говоря, очень сложно найти им полную альтернативу. То есть, Европе сейчас нужен газ из паРаши.
А Вы говорите - та насрать, что там Европе нужно, возьмём и перекроем вентель.

Ещё раз - Европа сейчас не может отказаться от покупки рашистского газа. А мы им "бац!" - перекрыли вентель и говорим "нас не волнует, что вам надо, ищите других поставщиков".
Как думаете, Европа продолжит оказывать нам такую же поддержку, если мы насрём на их потребность в кацапском газе и откажем в его транзите?

P.S. Неумелые попытки вывести меня из себя переходом на личности Вам не помогут, говорю же - у меня иммунитет на жирных троллей.
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25.03.2022 15:14 Відповісти
Ваш бредовые выдумки, как вам уже писалось не интересуют. Хорошо хоть перестали оперировать противоречивыми заявлениями по сп 2. Но это ни как не отменяет того факта что у вас не иммунитет а дебилизм, тк, в частности вы до сих пор не можете не можете разродиться ответом на вопрос: ***** надёжный поставщик газа?Подтверждаемые так же ярким проявлением вашего кретинизма в ответе на первый вопрос: разбомбленый в любой момент газопровод надёжный транзитер газа. Кто писал за вас вчерашние посты, если вы не знаете что в них написано?
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25.03.2022 17:52 Відповісти
Вам всё равно придётся признать Вашу неправоту в вопросе целесообразности прекращения Украиной транзита газа в Европу - либо вербально, либо путём прекращения этой дискуссии.

Ответ на вопрос о надёжности ***** как поставщика газа я уже давал ранее, тот абзац начинается с большой буквы "А" (дату и время сообщения с ответом уже указывал). У россии есть газ и возможность пускать его по украинской трубе, а также желание его поставлять для получения больших и нужных денег взамен, потому они будут пускать газ в украинские трубы и не будут повреждать трубы, по которым газ идёт через Украину в Европу.

В свою очередь, "Северные потоки" были нужны, чтобы поставлять газ в обход Украины и прекращение нами транзита не прекратит поступление рашистского газа в Европу, зато ухудшит имидж Украины в Европе и уменьшит поддержку Украины, а СП-2 сертифицируют и используют для продолжения поступления рашистского газа в Европу.
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25.03.2022 18:16 Відповісти
Бессмысленный поток слов пожалуйста не печатайте и так ясно что пишите глупость и количеством слов это не изменить. На первый вопрос вы ответили однозначно идиотизмом, напоминаю: разбомбленый в любой момент трубопровод это надёжный транзитер газа. Ответьте и на второй так же без стеснения и однозначно: ***** надёжный поставщик газа или нет? Просто да или нет, демонстрировать вашим словесным поносом собственный кретинизм не обязательно, пожалуйста просто да или нет на вопрос: ***** надёжный поставщик газа или нет? Сколько ещё раз вам это повторить?
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25.03.2022 19:02 Відповісти
Жирный троллинг на меня не действует, не старайтесь

И никуда Вы не денетесь от осознания, что орда не повредит транзитный газопровод, потому что ***** нужны деньги за газ. Они обстреливают нашу армию, чтобы подавить сопротивление, они обстреливают гражданскую инфраструктуру, чтобы сломать мирных жителей и вынудить их давить на Зеленского для прекращения войны любой ценой (т.е. ценой капитуляции). А газопровод, по которому рашистский газ идёт в Европу, они ни разу за месяц не задели. Догадайтесь, почему?

На вопрос о надёжности уже ответил, см. второй абзац предыдущего моего сообщения.
Про что Вам ещё раз объяснить? Может, про СП-2?
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26.03.2022 00:40 Відповісти
Вас что там несколько кретинов которые пишут одну глупость из методички не читая что писал предыдущий? На бис это у вас не иммунитет а очередное проявление кретинизма раз вы не можете на вопрос ответить уже который день просто да или нет. Пробуем ещё: ***** надёжный поставщик? Да или нет?
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26.03.2022 07:49 Відповісти
Я буду Вам объяснять элементарные вещи, пока Вы со мной не согласитесь, это всё равно произойдёт - хоть сегодня, хоть через полгода, но пока Вы здесь - я не оставлю надежду убедить Вас, что 2 + 2 = 4 вне зависимости, нравится это Вам или не нравится.
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27.03.2022 13:14 Відповісти
Вы вообще забыли о чем речь идёт что впадаете в бессмысленное словоблудие? Или просто очередной бот сменился который не знает о чем речь идёт и какую методичку строчить? Напоминаю: ***** надёжный поставщик? В чем проблема определиться в этом? С газопроводом выж как то определились: что взованый в любой момент газопровод может быть надёжным транзитером.
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27.03.2022 13:20 Відповісти
Не нервничайте - это мешает вбирать в себя информацию, которую я Вам посылаю.

Понимаю Ваше неудовлетворение тем, что Европа продолжает покупать кацапский газ и Вы наивно полагаете, что перекрытый Украиной вентель - это именно та недостающая мотивация, необходимая для отказа от покупки Европой газа из паРаши.
Но, к сожалению, перекрытым вентелем Украина добьётся лишь угасания её поддержки Европой.

паРаша заинтересована в продаже газа Европе ещё больше, чем Европа - в его покупке, потому транзитный газопровод никто за 32 дня войны так ни разу и не повредил и не повредит во время отопительного сезона, потому кацапы будут стабильно запускать газ в наш газопровод и ни в коем случае не обстреливать ни один из его отрезков, по которым газ уходит из Украины в Европу. <-- если не поняли ответ по предыдущим комментариям, вот Вам ещё один
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27.03.2022 13:40 Відповісти
Ну ваш бред шо вы себе навыдумывали и усиленно пропихиваете не имеет отношения к тому о чем вас спрашивали. Напоминаю: вы определились что Украина надёжный транзитер не смотря на разбомбленные в любой момент газопроводы, которые по факту уже повреждались обстрелами. Но ни как не можете определиться ***** надёжный поставщик? Пробуйте один вопрос осталось вам определиться.
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27.03.2022 14:11 Відповісти
Касаемо разбомбленного газопровода и надёжности ответил в последнем абзаце.
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27.03.2022 14:18 Відповісти
Ну не стоит только врать. Давайте не бессмысленные разсусоливания а конкретный ответ как в случае транзита. На бис: ***** надёжный поставщик газа ?
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27.03.2022 14:21 Відповісти
Украина заинтересована, чтобы её считали надёжным партнёром в том числе по транзиту безальтернативного на данный момент кацапского газа. Пока Украина не идёт на поводу у школоты и не перекрывает вентель, Украина - надёжный партнёр по транзиту газа.

***** заинтересован в поставке газа Европе в том числе через Украину, т.к. использовать СП-2 сейчас невозможно из-за санкций. Потому кацапы продолжат исправно поставлять газ по нашему газопроводу и не тронут его в отопительный сезон.

Умеете считать? Знаете, что такое абзац? Ответ - снова во втором абзаце.
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27.03.2022 14:32 Відповісти
О да вы уже и с первым вопросом запетляли. Ну что ж начнем сначала:Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа?
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27.03.2022 14:52 Відповісти
*****, бомбящий украинский транзитный газопровод, существует только в Вашей фантазии. Почему ему невыгодно повреждать этот газопровод - многократно объяснил выше, но могу объяснить снова и снова, пока Вы не признаете Вашу неправоту.
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27.03.2022 16:43 Відповісти
Опять размазывает сопли по щекам? Выгодно невыгодно, хочет не хочет и тд. Напоминаю вопросы:Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа? Определились наконец.
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27.03.2022 18:07 Відповісти
Пока страной-транзитёром не руководит школота и она не отказывается от транзита газа по исправному транзитному газопроводу - она надёжный транзитёр.
И пока для ***** продавать газ Европе - важнее, чем для Европы - покупать его, Европа продолжит покупать поступающий из нашей трубы рашистский газ, а ***** - закачивать этот газ в трубу и запрещать своим оркам обстреливать эту трубу.
Понимаю - Вам такое положение дел не нравится, но так есть и так будет где-то до конца отопительного сезона.
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27.03.2022 21:26 Відповісти
Пока не пока, школота не школота, нравится не нравится, бредни продолжаются. Напоминаю в чем вы ни как не можете определиться:Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа?
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28.03.2022 07:27 Відповісти
Пока поставщик газа заинтересован в его поставке - он будет поставлять газ, а его орки не будут бомбить газопровод, по которому он поставляется.
Пока транспортировщик, через территорию которого идёт газ в Европу, имеет неразбомбленную трубу и адекватность, чтобы не поддаваться эмоциям и не перекрывать вентель - через его территорию будет идти газ транзитом в Европу.
Европа пообещала отказаться от кацапских энергоносителей то ли только в конце этого года, то ли в течении двух лет, потому Европа продолжит закупать кацапский газ. Остальное - эмоции.
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29.03.2022 01:14 Відповісти
Опять вы со своей чуть чуть беременностью: пока не пока, обещала не обещала. Напоминаю:Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа? Вам в этом нужно определиться что б что то рассуждать.
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29.03.2022 07:06 Відповісти
Напоминаю: за 34 дня войны кацапы, бомбящие "что попало", ни разу не разбомбили газопровод, идущий в Европу.
И потом ещё напоминаю, что различные официальные лица стран ЕС несколько раз прямым текстом отказались вводить эмбарго на кацапские энергоносители, потому что сейчас их нечем заменить.
Это - факты. Субъективные оценочные суждения о "надёжности" эти факты не изменят.
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29.03.2022 17:44 Відповісти
Не несите чушь. У вас туповатая версия почему не разбомблены пока магистрали, подумайте, если сможете. Про "субъективное оценочное суждение" смешно. Напоминаю:Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа? Вам в этом нужно определиться что б что то рассуждать.
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29.03.2022 19:16 Відповісти
Бомбят что угодно, но не транзитный газопровод. Потому что х у й л у выгодно поставлять газ, а у Европы сейчас нет равноценной замены. А вот равноценная замена украинского транзита у Европы уже давно построена и называется СП-2, осталось лишь сертифицировать.
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29.03.2022 20:21 Відповісти
Напоминаю о чем вы начали рассуждать но ни как не можете определиться:Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа? Вам в этом нужно определиться что б что то рассуждать.
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30.03.2022 08:05 Відповісти
Напоминаю о чем вы начали рассуждать но ни как не можете определиться:Cтрана в которой ***** бомбит что попало надёжный транзитер газа? А ***** надёжный поставщик газа? Вам в этом нужно определиться что б что то рассуждать.
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30.03.2022 22:00 Відповісти
ты кацапсикй тролль - хватит нести бред ты еще напиши что нам надо сейчас ядерное оружие
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24.03.2022 14:00 Відповісти
Могли бы и не представляется. И так ясно что если у Украины будет яо вы в ********* обосретесь сразу же и с болот своих выползать не будете, только выть.
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24.03.2022 14:17 Відповісти
кацап ты спалился -не пиши ерунды если не хочешь в бан
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24.03.2022 14:25 Відповісти
Сиди пока вой на своих болотах, отсюда если выгоним и там потом достанем.
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24.03.2022 15:37 Відповісти
дебил ватный в Киеве нет болот подьеть я тебя **** в асфальте закопаю
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24.03.2022 15:55 Відповісти
Вой вой слышно откуда воешь и почему обсераеся даже от мысли о яо у Украины.
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24.03.2022 16:05 Відповісти
ты тупой кацап сдохнешь с семечками в кармане
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24.03.2022 16:09 Відповісти
Если кто понимает в финансах,разъясните непонятку плиз.Если покупать газ за евро,то мы имеем газ в Германии,а евро ушли а росию.Если за евро купить рубли,а потом за рубли газ,то в сухом остатке мы имеем тоже самое-газ в Германии,евро ушли в росию.Какой смысл в промежуточной операции с рублями?
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24.03.2022 10:41 Відповісти
Как минимум, повышается курс ***** за счет того, что его начинают покупать?
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24.03.2022 10:50 Відповісти
Смысл в курсе. Куйло хочет, чтобы срубли у него покупали за евро и доллары по тому внутреннему курсу, что они сами себе нарисовали, а не по реальному. Эти курсы отличаются в 2-3 раза, поэтому покупатели в срублях будут переплачивать в долларах и евро соответственно. Правда, покупатели сразу же исчезли, но это для Куйла не главное...
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24.03.2022 10:55 Відповісти
Курс, сейчас еде держат искуственно, за счет транзакций евро/рубль - будет рисоваться картинка укрепления. Но это все фигня, я сам механизм понять не могу - европа запретила ввоз наличного евро, каким боком будут расчеты? Через юани по курсу цб ******** в казахстане? Какой идиот будет играть с шуллером при непонятной колоде?
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24.03.2022 10:59 Відповісти
Вырастет оборот и востребованность рубля на мировых финансовых рынках
Выиграш будет на разнице покупка-продажа

Курсом рубля москва не сможет поиграть
Цена на мировых биржах энергоносителей в евро/долларах
И если цена в рублях по любому курсу цб будет выше мировой после покупки рублей за евро, то никто не купит тот газ
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24.03.2022 12:03 Відповісти
А авансові проплати на убивство українців при закупівлі електроенергії українською владою перед війною ?
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24.03.2022 10:48 Відповісти
Зрозуміло, що деякі країни не можуть відмовитись від газу та нафти з РФ, тому потрібно вести іншу політику.
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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24.03.2022 11:02 Відповісти
да именно так - только процент модна и по-больше снимать пока не остановят войну а потом уде решуливраоть в щасисмости от пеоведения епанутых кацапов
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24.03.2022 14:04 Відповісти
Австрийский газовый оператор вчера ответил, что контракт не предусматривает других валют оплаты, кроме евро. Уверен, такая же ситуация во всех странах ЕС. Только две из них особо дружественные к *****. Одни фуры с товарами для кацапов отпускают, вторые не имеют желания воздействовать на рено и мерлин...
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24.03.2022 11:07 Відповісти
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24.03.2022 11:12 Відповісти
давно пора всех родственников рассейских чиновников лишить гражданства и выслать в рассеюшку, пусть живут в Йошкар-Оле, отличный ведь город, по крайней мере так кацапы считают
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24.03.2022 12:00 Відповісти
хорошо если бы было правдой - только нужно и других его шлюх забанить и его детей внебрачных
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24.03.2022 14:05 Відповісти
Кулеба конечно молоток, но я бы не стал уподобляться конченым придуркам которые что то там просят от Европы. Тот кто что то по хамски "требует" от Европы, тот вообще враг народа хуже москалей. Надо быть благодарным даже за спичечный коробок, который какая то страна передала. Не прекращать говорить "спасибо" и каждую секунду помнить что это рашка напала на Украину и помогала им в этом только наша конченая пятая колона, наши коррупционеры и наши "надо просто перестать". И всё.
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24.03.2022 11:17 Відповісти
Благодарным ? Они нарушили Будапештсткий договор как и кацапия, они обязаны без всяких напоминаний и просьб со стороны Украины помогать нам оружием и деньгами иначе чем они от кацапии отличаются
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24.03.2022 12:02 Відповісти
Будапештсткий не был договором, что ты мелешь? Это был меморандум к договору о не распростронении ЯО, причем не ратифицированый. И "гарантии безопасности" в этом документе НЕ ПРОПИСАНЫ. В нем прописаны КОНСУЛЬТАЦИИ, которые были проведены в соответствии с меморандумом ЕЩЕ В 2014 году после анексии Крыма.

Вот что ты мелишь хрень ? Украине никто ничего не должен, а малоросы конченые что то клянчат, не хотят быть самостоятельными Украинцами.
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24.03.2022 12:15 Відповісти
ничего они не нарушили кацап - учи мат часть что такое меморандум и почему его не ратифицировала наша Верховна Рада
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24.03.2022 14:06 Відповісти
А не в рублях тобто можна?.
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24.03.2022 11:18 Відповісти
В том-то и беда,что можно.
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24.03.2022 11:21 Відповісти
Дайте вгадаю, Угорщина, Австрія, можливо Нідерланди
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24.03.2022 11:25 Відповісти
Сьогодні Фуйло вимагає платити в фуфлях,
завтра в монгольских тугриках...
І що??
Уся Європа повинна цілувати його дупу??
Є контракт де написано ДОЛЯРИ!! І крапка
Якщо бажає якусь іншу валюту
хай сплачує 50% неустойки
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24.03.2022 12:04 Відповісти
платить за газ в куях..... кубокуях- кв метр куях і т д
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24.03.2022 12:39 Відповісти
Правильно, припозор їх Кулеба.
Завжди позор їх за це!
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24.03.2022 15:48 Відповісти
 
 