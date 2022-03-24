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Війська РФ різко посилили обстріли Чернігова. Маріуполь у блокаді, але бореться. Тривають бої в Ізюмському районі, - звіти ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські війська збільшили кількість обстрілів Чернігова, тривають бої на Київщині та Харківщині.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 24 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Київщина

Вночі повітряні тривоги лунали по всій області. Був бій в Ірпені, Гостомелі. Постійні артилерійські обстріли. В Фастівському районі обстріляли село Ясногородка. Коцюбинське в Бучанському районі — мінометний обстріл. Інформація про загиблих та поранених серед мирних мешканців уточнюється, дані про руйнування відсутні.

Чернігівщина

Оборона Чернігова триває. Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів. Особливо інтенсивно з вечора. Увечері 23 березня пошкоджено аміакопровід на одному з найбільших підприємство харчової промисловості Чернігова.

На місці працювали ДСНС, попередньо витоку аміаку не зафіксовано. Населення міста на всяк випадок попереджено про порядок дій у разі хімічної загрози. Дані про руйнування внаслідок обстрілів уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє дітей підірвалися на боєприпасі на Запоріжжі

Житомирщина

Ніч була неспокійною. Було декілька тривог. Влучання ракети в промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає.

Кіровоградська область

Ніч минула спокійно

Дніпропетровщина

Вночі кілька нічних тривог. На ранок — спокійно.

Сумщина

Окрім Охтирського району, де тривали бої і рух ворожих колон, ніч в області пройшла відносно тихо. Інформація щодо руйнувань і постраждалого мирного населення наразі відсутня.

Харківщина

На Харків уночі збільшилася кількість атак з далеких відстаней, але ЗСУ на своїх позиціях, проривів ворога не відбулося.

Область: тривають бої в Ізюмському районі, вчора там збили два літака окупантів. Увечері відбувся обстріл Старого Салтова, є постраждалі та одна людина загибла.

Запорізька область

Ситуація контрольована, ніч минула відносно спокійно

На Волині, Вінничині, Закарпатті, Львівщині, Полтавщині, Рівненщині, Хмельницькій області, в Тернополі, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську ніч минула спокійно.

Луганщина

Обстріли Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

По окраїнах Рубіжного, за даними місцевої влади завданоу удару фосфорними бомбами. Чотири загиблих, двоє з яких — діти, та шестеро поранених.

Донеччина

Ситуація напружена. Авдіївка, Очеретине — бої.

У середу обстріляли Бахмут.

Маріуполь у блокаді, але бореться. Жоден гуманітарний вантаж, на жаль, не доїхав.

Мар'їнку доруйновують окупанти - наступають, наші ЗСУ їх відкидають назад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли центр Харкова "Калібрами", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ, - Синєгубов

Миколаївщина

На Миколаївщині ніч пройшла відносно спокійно, без урахування повітряних тривог. Продовжуються роботи щодо підключення знеструмлених населених пунктів до електрики

Херсонщина

Становище області залишається складним. Постріли та сильні вибухи були вночі у Чорнобаївці. Надходили повідомлення про вибухи у громадах біля Снігурівки та на межі із Дніпропетровщиною.

Щодо викрадень — вчора пізно було звільнено з полону директора театру Олександра Книгу.

Одеса

Ситуація під контролем. Зранку була повітряна тривога.
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Топ коментарі
+4
У них на севере проблемы побольше 3х БДК. Довольно большая группировка по-факту в окружении. Они пришли к Киеву в основном через Сумскую обл. хоть и с потерями. Так вот назад тем же путём сейчас уйти невозможно. Дороги перезаны и топлива нет на такое расстояние.

Поэтому будут пытаться прорваться на север через Чернигов.
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24.03.2022 11:02
+2
припадок у припадка..
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24.03.2022 10:54
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Київ веде переговори щодо гарантій безпеки із США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Франция и Немцы засцут.
Штаты воздержатся.
Но нам будет вполне достаточно Бриттов и Янычар.
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24.03.2022 10:53 Відповісти
бред собачий толку от переговров - одна гарантия победа в войне и демонтаж рашки или режима путина
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24.03.2022 14:28 Відповісти
припадок у припадка..
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24.03.2022 10:54 Відповісти
Вата бесится за 3 подбитых БДК.
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24.03.2022 10:55 Відповісти
У них на севере проблемы побольше 3х БДК. Довольно большая группировка по-факту в окружении. Они пришли к Киеву в основном через Сумскую обл. хоть и с потерями. Так вот назад тем же путём сейчас уйти невозможно. Дороги перезаны и топлива нет на такое расстояние.

Поэтому будут пытаться прорваться на север через Чернигов.
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24.03.2022 11:02 Відповісти
ночью разбомбили Ахтырку. были попадания в многоэтажки. очень много людей остались без крыши над головой. в многих многоэтажных домах повылитали все рамы в окнах и на балконах. мер сообщает что есть жертвы. кстати вчера мэр призыва именно людей из это микрорайона выходить и убирать стекла, сажать цветы. НАКАРКАЛ. ему уже многие говорили что бы лучше молчал. а то после его позитивного фейсбука всегда прилетает
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24.03.2022 11:05 Відповісти
мер охтырки просто мудак еще наверное лыбится на видосиках после обстрелов - как Ким или Зеленский с Арестовчием
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24.03.2022 14:30 Відповісти
просто там бк подвезли
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24.03.2022 11:09 Відповісти
не зрозумів, хто істерично обстрілює ліс, і хто там сидить. Чий танк а чиї БМП. А шо за мутні типи мародери. Але коли автор згадав про Холодний Яр і таку ж нерозбериху -козаччину, стало зрозуміло Діма Тютюнник ( Табачник повернувся) таки повернувся і засоряє ефір. Ну що ж при ділах. Його давній корифан Мединський аж переговорщиком став ну і цей ************* допомогу. Як вчора влучно сказав Невзоров -Мединський це пусте місце., а якщо очолює переговори , то значить, що ніяких переговорів немає.
А Холодноярська республіка стала жертвою провокації - від імені Тютюнника, УНР, агента ВЧК в ті краї був засланий вертлявий ферт Карін, запевнив -потрібно виробити спільну стратегію. Зібралися і їх перебили. А всіх учасників зі сторони ВЧК Баліцького Ізя Леплевський перебив у 1937 році, а самого Ізю теж учасники від Євдокимова "приговорили" у 1938 році. А вже Берія випалив кубло "ізвращенцев"Євдокимова разом з колькою єжовим. Вижив один Карін, його ще направили для розколу ГКПЦ, однак потім посміялись - як то вертлявий ферт буде віщувати про християнство. Так і помер сліпим у м.Києві, та щось там написав релігію в соавторстві з Табачником.
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24.03.2022 13:55 Відповісти
баян трехдневный
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24.03.2022 14:33 Відповісти
 
 