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В Рубіжному і Попасній окупанти закріпилися, але повністю їх не зайняли, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

попасна

Російська окупаційна армія частково зайняла міста Рубіжне та Попасну Луганської області й закріпилася там, але саме місто не зайняла.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну так буває – це війна. Не бачимо тут жодної такої прямо катастрофи. Нині перегрупування буде і наші повибивають їх з усіх міст", - сказав Гайдай в ефірі телеканалу "Київ".

Водночас він зазначив, що в окупантів панічні настрої – "чому вони й закидають бомбами та ракетами". "Вони чітко розуміють, що наразі відкинуть їх там від Києва і до нас підійде настільки величезне підкріплення, що гнатимемо до самого російського кордону", - сказав голова обладміністрації. Гайдай також розповів, що в окупованих населених пунктах Луганської області ще залишаються мирні жителі, не всі змогли виїхати, й окупанти не узгоджують "зелених коридорів" для евакуації тих, хто залишився.

Дивіться: На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Закріплюйтеся, пірнайте у воду, маскуйтеся... Все одне буде, як в анекдоті:
Перед першою шлюбною ніччю молода питає у мами:
- а які трусики одягнути в ліжко: з кружевами чи білі?
- Та які не одягай, доню, результат буде однаковий.
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24.03.2022 11:29
+6
Кацапи їх "взяли" ще на третій день, а тут он воно як - пройшов місяць, поки вони туди нарешті зайшли. Звичайно, можна взяти місто, перед цим знищивши його вщент. Так що нічого такого у відступі наших військ немає - треба перегруповуватися і максимально палити русню, а оця савєцька херня про "гєроічєскоє взятіє висоти 239" нікому не треба. Хто при розумі буде сидіти на руїнах?
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24.03.2022 11:59
+3
Не буде наступів, поки не буде чіткої переваги. Задача - максимально палити русню з мінімальними втратами та тягнути час.
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24.03.2022 12:01
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Закріплюйтеся, пірнайте у воду, маскуйтеся... Все одне буде, як в анекдоті:
Перед першою шлюбною ніччю молода питає у мами:
- а які трусики одягнути в ліжко: з кружевами чи білі?
- Та які не одягай, доню, результат буде однаковий.
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24.03.2022 11:29 Відповісти
мда
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24.03.2022 11:30 Відповісти
а выбивать это потери
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24.03.2022 11:34 Відповісти
Звичайно потери - війна взагалі це втрати. По твоїй логіці люди що живуть в Рубіжному і Попасній це не наші люди- вони не заслуговують жити в Україні?
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24.03.2022 11:37 Відповісти
по моей логике лучше не давать закрепиться изначально чтоб потом не пришлось обивать с большими потерями
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24.03.2022 14:23 Відповісти
Попасне і Рубіжне - все. Якшо ще є наші - на окраїні
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24.03.2022 11:36 Відповісти
Кацапи їх "взяли" ще на третій день, а тут он воно як - пройшов місяць, поки вони туди нарешті зайшли. Звичайно, можна взяти місто, перед цим знищивши його вщент. Так що нічого такого у відступі наших військ немає - треба перегруповуватися і максимально палити русню, а оця савєцька херня про "гєроічєскоє взятіє висоти 239" нікому не треба. Хто при розумі буде сидіти на руїнах?
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24.03.2022 11:59 Відповісти
все правильно главное сохранить жизни наших солдат для контрнаступления - а вот главная вина и преступление зе-власти это напрочь проваленная эвакуация - если бы сразу сказали выезжайте куда угодно хоть в ращку лишь бы по дальше от обстрелов
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24.03.2022 14:36 Відповісти
Те города, которые орки берут с боем, обычно представляют собой руины.
Какие могут быть переговоры? О чём?
Что мы сами всё починим?
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24.03.2022 11:36 Відповісти
***, или отступаем, или на месте.
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24.03.2022 11:45 Відповісти
Не буде наступів, поки не буде чіткої переваги. Задача - максимально палити русню з мінімальними втратами та тягнути час.
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24.03.2022 12:01 Відповісти
 
 