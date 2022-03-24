ВР зафіксувала злочин проти мелітопольської журналістки Залізецької та вимагає покарання злочинців
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Комітет ВР України з питань свободи слова зафіксував злочин проти журналістки Світлани Залізецької та вимагає покарання злочинців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
У повідомленні нагадується, що 23 березня 2022 року окупанти взяли в заручники літнього батька відомої мелітопольської журналістки, директорки видання "Главная газета Мелитополя" та онлайн-медіа "Ріа-Мелітополь", члена НСЖУ Світлани Залізецької. Озброєні люди провели повний обшук приміщень, а оскільки самої медійниці у той момент не було вдома, взяли у заручники її 75-річного батька. За інформацією НСЖУ, загарбники вимагають, аби журналістка особисто з’явилася до них і лише за цієї умови дадуть свободу її батьку, старому чоловіку, який нещодавно переніс інсульт.
"Комітет з питань свободи слова заявляє про системний тиск окупантів на представників медіа. Головні інструменти ворога: затримання й примусове утримання медійників і членів їхніх родин в полоні, залякування і знущання. Закликаємо міжнародну спільноту активно включатись у боротьбу за свободу слова, який включає в себе і особливий захист представників медіа", - зауважили в пресслужбі ВР.
Як інформує газета "Ріа-Мелітополь", батька Світлани Залізецької досі так і не відпустили. Вчора після 20.00 на її телефон надійшов дзвінок із невідомого номера. Трубку передали батькові.
"Тато сказав, що його тримають у якомусь підвалі. Що бажають від нього, він не знає. Чоловік, що поруч стояв, з чеченським акцентом сказав: "Хочемо, щоб вона була поруч". Я сказала: "Тату, не повторюй, я і так все чую. Прошу тебе терпи і не здавайся. Я не збираюся ні до кого йти. А їм передай, нехай ідуть у відомому напрямку, куди послали російський корабель". Я кричала в трубку, що розповідатиму всьому світу про ті гестапівські методи, які вони застосовують до людей похилого віку і вимагала відпустити батька, який абсолютно не має жодного відношення до моєї журналістської діяльності, - зауважила журналістка Залізецька.
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Скажи спасибо, что для этого "всего лишь" комитет понадобился. А ведь могли бы и целое министерство организовать. Удаленно. Где-нибудь в Вене, например. Ведь сейчас самая секретная государственная тайна: В каком городе сейчас находятся все эти "слуги", министры, чиновники, и пр. сволота.
‼️Прямо сейчас русские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в россию!
Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию россии. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.
Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря от куда потом перераспределяют по разным отдаленным городам россии. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта.
Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колону и не дают возможности безопасно спасти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города.
«То, что делают русские оккупанты не поддается никакому объяснению. Вначале они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильственно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов - рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину», - городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. https://t.me/mariupolrada/8987