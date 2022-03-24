Велика Британія ввела санкції проти Альфа-банку, РЖД, банкіра Тінькова, олігарха Швідлера та СЕО Сбєрбанку (оновлено)

Британія додала в санкційний список 26 юридичних осіб з РФ та Білорусі, зокрема – Альфа-банк та Російську залізницю.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Так, уряд Сполученого Королівства всього наклав санкції на шість російських банків.

Серед них, передусім, – Альфа-банк Михайла Фрідмана (вже знаходиться під санкціями Британії). Альфа-банк є одним із 10 найбільших банків Росії за капіталом. Уряд Британії наголошує, що компанія пов’язана з українським Альфа-банком, проте остання під санкції не потрапила.

Також під санкції потрапила найбільша в світі компанія з видобутку алмазів, АЛРОСА, що спеціалізується на розвідці, видобутку, виробництві та продажу алмазів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Мирному, Росія, а її ринкова капіталізація оцінюється в 4,69 млрд фунтів.

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Серед внесених до санкційного переліку юросіб також є: оборонна компанія Кронштадт (зокрема, розробляє безпілотники), Державний ракетний центр ім. Макеєва, Совкомфлот, Державне агентство оборонної промисловості Білорусі та білоруське оборонне підприємство "ОКБ ТСП", яке виробляє зенітний ракетний комплекс та іншу оборонну продукцію.

Решта компаній у переліку: Всеросійський інститут авіаційних матеріалів, Ексар (експортна кредитна інституція російського уряду), Белспецвнештехніка, Салавацький хімзавод, Атлант С, Inspira Invest A, Мінський завод колесних тягачів, "Оборонні ініціативи", технокомпанія Планар, енергетична компанія РусГідро та Радіоавтоматика.

Також в рамках опублікованих 24 березня санкцій проти Росії Британія внесла до переліку олігарха Євгєнія Швідлера, засновника Тінькофф-банку Олега Тінькова, СЕО Сбєрбанку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

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Крім низки юросіб, серед яких російських Альфа-банк Міхаіла Фрідмана та Російська залізниця, Британія внесла до санкційного списку низку юросіб. Серед них:

Євгеній Швідлер, бізнесмен-мільярдер, близький друг Романа Абрамовича, який знаходиться під британськими санкціями з 10 березня. Статки оцінюються в 1,2 мільярда фунтів.



Олег Тиньков, засновник Тінькофф Банку. Статки оцінюються в 3,4 мільярда фунтів стерлінгів.



Герман Греф, головний виконавчий директор найбільшого російського банку – Сбєрбанку. Банкір є близьким другом президента Путіна відколи вони почали працювати разом в уряді Санкт-Петербурга в 1990-х роках. Він обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі Путіна з 2000 по 2007 роки, після чого очолив Сбєрбанк.



Олег Аксютін, заступник голови правління російської транснаціональної енергетичної корпорації ПАТ "Газпром".



Дідьє Казіміру, перший віце-президент російської державної нафтової компанії "Роснефть".



Желько Руньє, заступник голови правління, перший віце-президент з розвитку нафти, газу та шельфу "Роснефти"