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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Велика Британія (3673) санкції (6850) Альфа-банк (44)

Велика Британія ввела санкції проти Альфа-банку, РЖД, банкіра Тінькова, олігарха Швідлера та СЕО Сбєрбанку (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Британія додала в санкційний список 26 юридичних осіб з РФ та Білорусі, зокрема – Альфа-банк та Російську залізницю.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Так, уряд Сполученого Королівства всього наклав санкції на шість російських банків.

Серед них, передусім, – Альфа-банк Михайла Фрідмана (вже знаходиться під санкціями Британії). Альфа-банк є одним із 10 найбільших банків Росії за капіталом. Уряд Британії наголошує, що компанія пов’язана з українським Альфа-банком, проте остання під санкції не потрапила.

Також під санкції потрапила найбільша в світі компанія з видобутку алмазів, АЛРОСА, що спеціалізується на розвідці, видобутку, виробництві та продажу алмазів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Мирному, Росія, а її ринкова капіталізація оцінюється в 4,69 млрд фунтів.

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Серед внесених до санкційного переліку юросіб також є: оборонна компанія Кронштадт (зокрема, розробляє безпілотники), Державний ракетний центр ім. Макеєва, Совкомфлот, Державне агентство оборонної промисловості Білорусі та білоруське оборонне підприємство "ОКБ ТСП", яке виробляє зенітний ракетний комплекс та іншу оборонну продукцію.

Решта компаній у переліку: Всеросійський інститут авіаційних матеріалів, Ексар (експортна кредитна інституція російського уряду), Белспецвнештехніка, Салавацький хімзавод, Атлант С, Inspira Invest A, Мінський завод колесних тягачів, "Оборонні ініціативи", технокомпанія Планар, енергетична компанія РусГідро та Радіоавтоматика.

Також в рамках опублікованих 24 березня санкцій проти Росії Британія внесла до переліку олігарха Євгєнія Швідлера, засновника Тінькофф-банку Олега Тінькова, СЕО Сбєрбанку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

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Крім низки юросіб, серед яких російських Альфа-банк Міхаіла Фрідмана та Російська залізниця, Британія внесла до санкційного списку низку юросіб. Серед них:

Євгеній Швідлер, бізнесмен-мільярдер, близький друг Романа Абрамовича, який знаходиться під британськими санкціями з 10 березня. Статки оцінюються в 1,2 мільярда фунтів.

Олег Тиньков, засновник Тінькофф Банку. Статки оцінюються в 3,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Герман Греф, головний виконавчий директор найбільшого російського банку – Сбєрбанку. Банкір є близьким другом президента Путіна відколи вони почали працювати разом в уряді Санкт-Петербурга в 1990-х роках. Він обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі Путіна з 2000 по 2007 роки, після чого очолив Сбєрбанк.

Олег Аксютін, заступник голови правління російської транснаціональної енергетичної корпорації ПАТ "Газпром".

Дідьє Казіміру, перший віце-президент російської державної нафтової компанії "Роснефть".

Желько Руньє, заступник голови правління, перший віце-президент з розвитку нафти, газу та шельфу "Роснефти"
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Топ коментарі
+2
Ай-я-яй! А чого ж британці не проконсультувалися з мером Львова Садовим? Він проти санкцій для Альфа-Банку свого годувальника Фрідмана! Ну ніз-з-зя - як же джазовий фєстіваль і бабло на вибори?
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24.03.2022 11:33
+1
Дякую Британія.
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24.03.2022 11:51
+1
цікаво чи дочекаємось ми від95 кварталу , накінець санкцій, проти ********* і всіх хто зв"язаний з підарашкою?!(
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24.03.2022 13:06
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Ай-я-яй! А чого ж британці не проконсультувалися з мером Львова Садовим? Він проти санкцій для Альфа-Банку свого годувальника Фрідмана! Ну ніз-з-зя - як же джазовий фєстіваль і бабло на вибори?
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24.03.2022 11:33 Відповісти
Проти українського Альфа-Банку санкцій немає.
Читай текст перед тим, як відробляти єрмаківську кістку
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24.03.2022 12:15 Відповісти
Немає і ніколи не було ніякого "українського Альфа-Банку". Є філія кацапського. Що не ясно?
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24.03.2022 12:25 Відповісти
Уряд Британії наголошує, що компанія пов'язана з українським Альфа-банком, проте остання під санкції не потрапила.

Ніяка це не філія, а цілком українська юрособа, у якої ще й конфіскована частина, що належала Фрідману, та іншим кацапським олігархам.

Все з тобою ясно підстилка кремльовська
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24.03.2022 12:29 Відповісти
Це ти підстилка **********! Читай Вікі "Станом на 1 січня 2021 кінцевими власниками істотної участі в «Альфа-Банку», через холдингові компанії ABH Holdings S.A. (Люксембург), 57,6 % акцій і ABH Ukraine Limited (Кіпр) 42,4 % акцій, є:[7][8] уродженець Львова, українсько-російсько-ізраїльський бізнесмен Михайло Фрідман - 32,86 %; громадянин Росії та Ізраїлю Герман Хан - 20,97 %; двоє громадян РФ і мешканців Москви, які разом мають частку 28,72 %." І тільки не пробуй ляпати що британці дурні, а ти, як той "**** суслік", розумний.
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24.03.2022 13:34 Відповісти
Це божевільний ольгинський бот. У нього тут було безліч ніків. Живуче, падло.
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24.03.2022 13:44 Відповісти
ПНХ шльондра кремльовська
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24.03.2022 14:11 Відповісти
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24.03.2022 14:30 Відповісти
До чого тут власники, бовдур ватний? Український Альфа-банк - це український банк, а зовсім не філія кацапського, а саме тому до нього не застосовано санкцій.
Згідно з законом про націоналізацію власності кацапських олігархів на території України - їхні частки мають бути конфісковані, і вони навіть самі вже заявляли про добровільну передачу. Інша справа, як себе поводить українська влада і як вона виконує власні закони.
У нас 70% усіх підприємств мають кацапських власників, і в усьому цьому винний Садовий?
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24.03.2022 14:10 Відповісти
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24.03.2022 14:37 Відповісти
Дякую Британія.
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24.03.2022 11:51 Відповісти
цікаво чи дочекаємось ми від95 кварталу , накінець санкцій, проти ********* і всіх хто зв"язаний з підарашкою?!(
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24.03.2022 13:06 Відповісти
Господа, не ссорьтесь! Не пройдет и недели как наш Верховный помчится звонить Джонсону повременить с санкциями против швидлеров, фридманов, абрамовичей и других рабиновичей как "важнейших споспешествующих" мирным переговорам, без которых его "головний відповідальний" Арахамия и "головний повідомляючий" Подоляка заколебаются договариваться...
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24.03.2022 15:38 Відповісти
 
 