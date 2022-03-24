Росія випустила по Україні вже понад 1200 ракет: війська РФ все ще мають понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення, - Пентагон
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З початку вторгнення Росії в Україну війська РФ запустили понад 1200 ракет.
Про це посиланням на Міноборони США передає ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Ми все ще оцінюємо, що у них (РФ. — Ред.) є переважна більшість зібраного наявного інвентарю ракет "земля-повітря" і крилатих ракет", — цитують журналісти високопоставленого чиновника Міноборони США.
За словами представника Пентагону, незважаючи на те, що російські військові витратили велику кількість ракет, підготовлених для дій в Україні, "у них ще залишилося дуже багато".
Посадовець сказав, що російські військові "найменше використовують повітряні крилаті ракети", але вони все ще мають "понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення". РФ все ще має значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності, розповіли у Пентагоні.
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Что-то мне подсказывает, что у чф рф имеются ракеты гораздо более дальнобойные, потому они бы не заплывали в радиус попадания "Нептуна" и всё равно продолжали обстрелы. Чтобы "закрыть" Чёрное море, нужны ракеты с дальностью 1000 км, у нас их даже в проекте не было.
Я бы спросил "где комплексы Гром-2", они поражают наземные цели на расстоянии хотя бы 500 км. Возможно, можно было бы ими ударять по оккупантам, занявшим сухопутный коридор в Крым. В любом случае, обо всём этом во время данной войны говорить нет смысла, а то можно докатиться и до первоисточника всех наших проблем - того, кто подписал отказ от третьего в мире ядерного потенциала. Бессмысленно об этом сейчас говорить, лучше подумать, что делать дальше.
15.02.2022
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