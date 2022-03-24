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Джонсон порівняв Зеленського зі своїм кумиром Черчиллем: "Український народ є левом, і він виявляє його волю та почуття непокори"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

черчилль

Прем’єр Британії Борис Джонсон порівняв українського лідера Володимира Зеленського зі своїм політичним героєм Вінстоном Черчиллем.

Джонсон сказав, що його український колега став голосом свого народу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я думаю, що президент Зеленський виявився досить чудовим лідером свого народу – він згуртував його і став його голосом", – сказав він.

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"Він знає, як Черчилль говорив про себе, що, можливо, він не є левом, але він має привілей рикати. Це український народ є левом, і він (Зеленський) виявляє його волю та почуття непокори", - заявив прем’єр Британії.

Він також повідомив, що "невдовзі" зустрінеться з Володимиром Зеленським, хоча неясно, особисто чи ні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон може здійснити візит до Києва, хоча британські спецслужби не підтримують цю ідею через загрози для безпеки прем'єра.
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Топ коментарі
+30
Його змушує те, що Українці леви, так.
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24.03.2022 11:54
+28
*** токо не это. Нельзя сравнивать.
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24.03.2022 11:53
+17
Зе змушений.
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24.03.2022 11:55
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Тупість і житрожопість західних лідерів просто безмежна...
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24.03.2022 12:19 Відповісти
******.....
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24.03.2022 12:20 Відповісти
Скоріше треба порівнювати з Трампом - теж став президентом завдяки телевізору та тупорилому бидлу, так само мастурбує на встрєчу с путєним, і повністю залежний від прокремльовських радників, бо свого розуму не має.
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24.03.2022 12:21 Відповісти
Він актор - згоден з цим, то як він зачитує з листка перед світом, просто недорозуміння якесь))) Будем надіятись шо він не буде палки у колеса україни встромлять, та привиде до перемоги.
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24.03.2022 12:54 Відповісти
Не важливо як зачитує, важливо яка **** кремлядьська ото усе йому пише!
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24.03.2022 13:30 Відповісти
У мне немає підгрунтя такої недовіри до нього, тому я не зовсім розділяю твоє бачення. В нас певно ще багато лазутчиків при владі, він не може їх швидко прибрати бо гадаю що вони його вбють
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24.03.2022 14:01 Відповісти
Якщо навіть не намагатися прибирати кацапів з влади (а при нинішньому президенті їх лише побільшало), то звісно ніякого прогресу не буде.
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24.03.2022 14:04 Відповісти
Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Джерело: https://censor.net/ua/n3328025
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24.03.2022 12:23 Відповісти
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24.03.2022 12:26 Відповісти
Джонсон правильно каже. Український народ є левом, а не зеленський.

"Він знає, як Черчилль говорив про себе, що, можливо, він не є левом, але він має привілей рикати.
Це український народ є левом, і він (Зеленський) виявляє його волю та почуття непокори", - заявив прем'єр Британії."

Джерело: https://censor.net/ua/n3328171
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24.03.2022 12:27 Відповісти
багато написав, іди передихни, з'їж шоколадку. А по суті то і ВСУ підготував, і тероборону як таку зорганізував, і зброї завчасно напросив, і не заспокоював давайте без пострілу. Військовий стан навіть ввів під-час війни, а не просто перед виборами
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24.03.2022 12:38 Відповісти
НЕ СОТВОРи СЕБЕ КУМИРА
в нас вже був такий іуда ющенко...
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24.03.2022 12:34 Відповісти
Президент ,який не втік з країни та робить багато правильних промов,не герой,а лише виконує свої президентські обов'язки. Колишній актор комедійного жанру ,президент Зеленський продовжує грати роль президента Голобордько тільки вже в трагічному геополітичному реаліті-шоу.Який з нього герой,коли він ігнорує зраду на Півдні,коли російським війскам з Криму відкрили ворота для захоплення Півдня України,а тут ще Головнокомандувач Залужний:"Не кртикуйте політиків",але пан Залужний,а що президент Зеленський зробив перед війною для підвищення обороноздатності України? Майже нічого.
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24.03.2022 12:40 Відповісти
"Грає роль"?? ну так так, вот яби ті "знатоки" шо були при владі хоч на половину так свою роль грали то може зараз Зеленський і дальше б займався улюбленою справою і смішив людей. Весь світ зараз згуртований з нами завдяки цьому, але вам хоч в очі плюй.
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24.03.2022 12:49 Відповісти
Поясніть хтось Борису, що український народ згуртувався не завдяки зеленському, а всупереч.
Україна не росія (с).
У українців царя немає, вони гуртуються навколо вільної, самостійної України.
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24.03.2022 12:45 Відповісти
Лев - это весь Украинский народ! Великобритания радует, мне нравится, что Украина настолько сблизилась с Великобританией!
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24.03.2022 12:45 Відповісти
Это очередная величайшая ошибка некоторых лидеров - попытка слепить из говна пулю... Они по ошибке путают украинский народ и украинскую Армию с тем убогим недоразумением, которое своей многолетней бездеятельностью, а иногда откровенным саботажем в части обороны страны, дало повод ***** начать полномасштабный беспредел именно сейчас, а не в 2014 году ...
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24.03.2022 13:03 Відповісти
Х@й з пальцем порівняв. Ну та ладно. Аби кацапи здохли скоріше.
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24.03.2022 13:09 Відповісти
Абсолютно согласен
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24.03.2022 13:14 Відповісти
Український народ є левом...але під керуванням осла
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24.03.2022 13:27 Відповісти
Одно радует,вас прибабаханых всё меньше и меньше.
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25.03.2022 09:29 Відповісти
погоджуюсь , прибабаханих стає менше, бо коли летить рашистский снаряд вiн попадає i в прибабаханих виборцiв зеленого осла!
а вiдсоток зебiлiв серед мешканцiв схiдних i пiвденних областей ой який високий!!!!
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25.03.2022 09:45 Відповісти
Джонсон дурниці каже. Українці згуртувалися для подолання загального ворога а не хтось їх згуртував.
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24.03.2022 13:32 Відповісти
Проще публично подлизать дурачку, чем реально помочь стране.
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24.03.2022 13:53 Відповісти
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