"Я щас пойду нах#й квартиры взрывать, взламывать, высоток дох#я 10-этажных", - СБУ перехопила розмову окупанта-мародера. АУДIО
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Російські окупанти розглядають облогу Києва як можливість забезпечити собі "безбідне" життя. Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.
Чергову розмову окупанта-мародера перехопила та оприлюднила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми. Ось цей "вояка" просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципе, эта командировка меня окупила". Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору. Йому ніколи, бо попереду багато роботи: треба встигнути "заробити" на безбідне життя. "Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома".
Заспокоюючи дружину, яка з *башат с минометов".
"Хоча окупанту пора згадати, що "двохсотим" награбовані речі не знадобляться", - зазначають у Службі безпеки України.
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а рашанє просто збочені гопники-мародери, які вирішили, що їм все можна
а як попадеться цей урод у полон - буде сцятися і мамку просити
і казати, що шубу/унітаз/мобілку йому подарували місцеві
замість паляниці
«Так называемые «братья» шатаются пьяными по городу, пристают к местным жителям. Все бы ничего, но они вооружены. Говорят, что были случаи стрельбы.
Есть непроверенная информация об обнаруженном на днях трупе с огнестрелом. Также сообщается о смерти в ДТП с участием рашистов женщины-водителя такси (на прошлой неделе)», - сообщает «Беларусь за МКАДом».
пусть их везде узнают и убивают
Навіщо мертвому відео карта?