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мародерство (313) СБУ (10039) перехоплення (328)

"Я щас пойду нах#й квартиры взрывать, взламывать, высоток дох#я 10-этажных", - СБУ перехопила розмову окупанта-мародера. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти розглядають облогу Києва як можливість забезпечити собі "безбідне" життя. Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.

Чергову розмову окупанта-мародера перехопила та оприлюднила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми. Ось цей "вояка" просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципе, эта командировка меня окупила". Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору. Йому ніколи, бо попереду багато роботи: треба встигнути "заробити" на безбідне життя. "Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома".

Також дивіться: "Хорошая новость есть, мы уходим назад, в тыл", - перехоплення розмови російського військового з дружиною. АУДIО

Заспокоюючи дружину, яка з *башат с минометов".

"Хоча окупанту пора згадати, що "двохсотим" награбовані речі не знадобляться", - зазначають у Службі безпеки України.
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Топ коментарі
+40
Безмозглий орк. Zа200сотиться надіюсь скоро
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24.03.2022 11:53
+36
Вбийте того підараса кацапського ! Дякую 🤚
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24.03.2022 11:54
+34
Бомжи рузькие.
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24.03.2022 11:53
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Бомжи рузькие.
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24.03.2022 11:53 Відповісти
Безмозглий орк. Zа200сотиться надіюсь скоро
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24.03.2022 11:53 Відповісти
Вбийте того підараса кацапського ! Дякую 🤚
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24.03.2022 11:54 Відповісти
Ці виродки розповзлись по хатах і квартирах, мародерів на місці.
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24.03.2022 11:55 Відповісти
Они сами себя расчеловечивают. Шимпанзе никак за человека считать нельзя, при всем желании. Так же и русские.
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24.03.2022 11:57 Відповісти
шимпанзе при всій його нелюдській суті миролюбна досить тварина

а рашанє просто збочені гопники-мародери, які вирішили, що їм все можна
а як попадеться цей урод у полон - буде сцятися і мамку просити
і казати, що шубу/унітаз/мобілку йому подарували місцеві
замість паляниці
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24.03.2022 12:05 Відповісти
Так виродка по карті і опізнають.Вони ще думають що повернуться додому.
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24.03.2022 11:58 Відповісти
о жахіття, відчуваєте різницю, шо за бомжобидлота у тому фашистському мордорі існує, ********* це просто огидно... кацапофашистські виродки реально((( горіть в пеклі мразопаскуди
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24.03.2022 11:58 Відповісти
А якщо б в українців була зброя ситуація була б зовсім іншою! Тих хто був проти продажу зброї громадянам потрібно судити!
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24.03.2022 11:59 Відповісти
Ты мог приобрести оружие когда угодно, чего не приобрел? Там документики собрать - 2 дня.
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24.03.2022 12:17 Відповісти
вы слабо знакомы "с реалиями"
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24.03.2022 12:37 Відповісти
Из реалий только конченые цены. И все. А собирал все бумажки дня 2 реально, включая экзамен по теории и стрельбу в ибисе. Какие такие реалии?
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24.03.2022 13:18 Відповісти
у полон їх не беріть, зробіть ласку
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24.03.2022 12:00 Відповісти
Щось мені підказує, що у прибутку залишаться тільки хробаки...
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24.03.2022 12:01 Відповісти
орда есть орда, только это не монголы, у тех боевой дух был, это какие-то половцы
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24.03.2022 12:01 Відповісти
Не повторюйте спотворену москалями історію. Половці - це були не якісь дикі кочивники і наші вороги, а в якомусь сенсі вони приймали участь і в нашому етногенезі, в тому числі мають стосунок і до вивникнення козацтва у "Дикому полі". Там була складна історія взаємовідносин між русичами(нами, не кацапами звісно) і половцями - ми ходили на них війною приблизно ж стільки разів, скільки вони на нас - але, як не дивно, ще більше разів робили походи в союзі між собою. В ютубі, здається на каналі братів Капранових "Імені Т.Г. Шевченка", про це дуже непогано розповідається, зокрема.
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24.03.2022 12:08 Відповісти
Вони примітивне штучне утворення, утворене примітивною штучною мовою. русскіє одним словом.
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24.03.2022 12:15 Відповісти
Мразі. Навіть визначення унтерменши для них замало
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24.03.2022 12:01 Відповісти
Никакого плена. поймать и "на кол"!
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24.03.2022 12:02 Відповісти
Жители белорусской Наровли сообщают, что уже нет больше сил терпеть оккупационные российско-фашистские войска.

«Так называемые «братья» шатаются пьяными по городу, пристают к местным жителям. Все бы ничего, но они вооружены. Говорят, что были случаи стрельбы.

Есть непроверенная информация об обнаруженном на днях трупе с огнестрелом. Также сообщается о смерти в ДТП с участием рашистов женщины-водителя такси (на прошлой неделе)», - сообщает «Беларусь за МКАДом».
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24.03.2022 12:02 Відповісти
Надеюсь найдется добрая душа которая в своей квартире на дверь или в серванте растяжку поставила для таких мразей
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24.03.2022 12:03 Відповісти
Они видимо не понимают что на самом деле воруют у своих же олигархов. Ведь все просто - деньги конфискованные у руське олигархов будут переданы Украине в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Быдло еще не понимает какой его и его родню ждет итог.
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24.03.2022 12:08 Відповісти
успокойся мечтать... нихера ни у кого не заберут и не будет никакой передачи. опять все просрут, что "наши", что "ропейцы"...
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01.04.2022 09:35 Відповісти
Пошли їм, боженька, смерть лихую в муках надлюдських бо нелюди вони.
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24.03.2022 12:08 Відповісти
орда за эти века не изменилась, и как всегда эти обезьяны верят, что будут жить вечно
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24.03.2022 12:08 Відповісти
очередное подвтерждение - самая гнилая обоссная аморальная безмозглая нищая умственно-отсталая нация мародёров, убийц, челобитных холопов, и этих ********* ШОЛЬЦ ****** предлагает НЕ ОБИЖАТЬ, ведь виноват *****, а не они. ***** какие же европейцы тупорылые, НИХУЯ НЕ ПОНИМАЮТ О РУСНЕ, **** ПО ****** достоевским и толстым о них судят, по ****** литературе 18ого века, ну какие же тупорылые...
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24.03.2022 12:08 Відповісти
Не ритушуйте лица мародёров , убийц, насильников и оккупантов !!!!

пусть их везде узнают и убивают
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24.03.2022 12:09 Відповісти
А что вы удивляетесь как будто не знали для чего кацапская Орда захватывает другие страны? Ето Руzкая Освободительная Армия. Освобождает вас от всего до чего она дотянется
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24.03.2022 12:11 Відповісти
Всі награбовані речі нехай будуть прокляті. Нехай несуть горе і хвороби всім московським мародерам, їхнім мамкам, самкам і виплодкам...
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24.03.2022 12:13 Відповісти
вот и открылась правда про "воинов-освободителей", освободителей от имущества, а я-то думала, чего они прутся и смерти не боятся, а оказывается обыкновенные грабители, мародеры и бандиты, за 100 баксов готовы лишиться ноги, руки и головы..., суровый народ мокшане...
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24.03.2022 12:14 Відповісти
На сьогоднішній по всьому світу нараховується 800 тисяч мокшан...
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24.03.2022 12:21 Відповісти
Як я хочу побпчити цей організм розчавлений танком ...
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24.03.2022 12:19 Відповісти
Можна відро з сірчанкою над вхідними дверима підвісити - достойна смерть для ублюдка.
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24.03.2022 12:20 Відповісти
Закликаю наших солдатів, якщо знайдуть у полоненого орка щось явно не його, вбивати мародера на місці без суду і слідства.
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24.03.2022 12:24 Відповісти
Ну а чого йому переживати - навіть якщо захоплять у полон, то обігріють, вилікують і віддадуть рускай мамє, якщо вона, звісно приїде...
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24.03.2022 12:25 Відповісти
Яка мерзота, яка сволота....ото братки....
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24.03.2022 12:30 Відповісти
Убогі орки, заради цього вони прийшли вбивати жінок і дітей?

Навіщо мертвому відео карта?
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24.03.2022 12:35 Відповісти
Этот орк видимо из редких продвинутых. Знает что кроме телевизора бывают еще и компы. А то некоторые электромясорубку увидели впервые в жизни и украли, что бы это невиданное заморское чудо дома рядом со спижж... украденым ранее в Грузии унитазом в сервант поставить.
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24.03.2022 12:59 Відповісти
Молю небо щоб у КОЖНЕ мацкаляче селище прийшло все, шо вони роблять в Україні !!
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24.03.2022 13:04 Відповісти
Біба і Боба - два долбойоба.
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24.03.2022 13:07 Відповісти
Гребанные *********!!У вас дома вы пельмени с магазина жрете,уроды!Все и всю жизнь в гомне!Россия,*****!Мордва!!!Орки!!!!Когда вы уже сдохните!!!!????
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24.03.2022 21:56 Відповісти
Бомжі
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11.05.2022 20:49 Відповісти
Извините Светлана Черняховская кутафина город Ливны Орловской области, я ненавижу всех кацапов и назвать по другому не могу, пусть Ваши дети Здохнут, что бы твой ,муж миха́ил сюда не дошел. Варвары насильники убийцы ваше время-грязь больше ничего не достойны
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11.05.2022 20:55 Відповісти
 
 