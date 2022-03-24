УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17060 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 628 51
армія РФ (13489) війна (56511) Маріуполь (2820) Росія (47229) евакуація (1928)

Прямо зараз окупанти насильно вивозять мешканців Лівобережного району Маріуполя в Росію, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Прямо зараз російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії! Йдеться про мешканців Лівобережного району міста. Загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси", - йдеться в повідомленні.

Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу.

"Вивезених людей спершу доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта", - інформують в міськраді.

Крім того, акцентується увага, що окупанти всіляко перешкоджають евакуації маріупольців на підконтрольну Україні територію.

"Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей. Зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Попри те, що саме цього хочуть жителі українського міста", - зауважили в міськраді.

Читайте також: "Ми жили в прекрасному місті. Ви прийшли на територію вільної, квітучої України і все розбомбили", - мешканка Маріуполя - кремлівському пропагандисту. ВIДЕО

"Те, що роблять російські окупанти не піддається жодному поясненню. Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів - рашисти. Наразі ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їх поверненням в Україну", - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Фашисти.
показати весь коментар
24.03.2022 12:12
+15
Олександр Турчинов доповів, що у випадку нападу з боку Криму саме Нептуном
буде ліквідований той кримський міст.

А дехто інший зруйнував ту ракетну програму.

Зрештою, ще дехто наказав розмінувати мости й дамбу на шляху з Криму до Херсону й багато чого іншого.

показати весь коментар
24.03.2022 12:17
+13
Рашисты грёбаные .
показати весь коментар
24.03.2022 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фашисти.
показати весь коментар
24.03.2022 12:12 Відповісти
Рашисты грёбаные .
показати весь коментар
24.03.2022 12:20 Відповісти
Сталіністи.
показати весь коментар
24.03.2022 12:22 Відповісти
Це не фашисти. Цьому "явищу" навіть ще підходящої назви немає.
показати весь коментар
24.03.2022 12:23 Відповісти
Рашисти
показати весь коментар
24.03.2022 12:28 Відповісти
Є, КАЦАПИ!!!
показати весь коментар
24.03.2022 12:34 Відповісти
Я порівнюю то як стихійне лихо, вулкан, лізе і лізе з тої ями і ніяк не зупиниться
показати весь коментар
24.03.2022 13:15 Відповісти
Ви помиляєтеся: вже багато ознак, що це є не просто фашизм, а його найгірша форма - нацизм. Аргументи все частіше лунають від науковців і дослідників, які є фахівцями з історії фашизму.
показати весь коментар
24.03.2022 12:35 Відповісти
Фашисти були в Італії.
Яким боком італійські фашисти до нинішніх злочинів в Україні?
показати весь коментар
24.03.2022 12:36 Відповісти
Не ведіть деструктивні твердження. Справа не в італійцях, а в суті дій.
показати весь коментар
24.03.2022 12:40 Відповісти
Кацапізм явище називається.
А ви якраз і вводите деструктивні твердження соромлячись визнати кацапів винними у злочинах проти України, переводячи стрілки то на бурятів то на кадирівців то на якихось хвашистів.
Соромитесь образити "братній" народ?
КАЦАПИ творять всі злочини зараз!
"Русский мир" ідеологія злочинців!
А фашисти зникли як явище ще у сорокових роках минулого сторіччя.
Не повторюйте кацапські наративи.
показати весь коментар
24.03.2022 12:55 Відповісти
В Украине нужно срочно ввести закон о конфискации паспорта граждан Украины у лиц не владеющих знаниями украинского языка как минимум на 80%
Это позволит выкинуть всю путинскую нечисть с оккупированных территорий.
показати весь коментар
24.03.2022 12:13 Відповісти
кхм ... і пише російською ... якийсь йолоп
показати весь коментар
24.03.2022 12:21 Відповісти
А тупе підстільне БИДЛО ще й плюсіки ставить... Хоча, иам зміст такий, що воно висіти має на шнурку!!! ЯК з окупованих земель пропукінців виженеш? Ми окупанти "там"?! ЦІКАВО, чи помітить ГНИДУ цю іпануту адмін?
показати весь коментар
24.03.2022 12:26 Відповісти
я смотрю что здесь собрались фсбшники которые против украинского языка но пишут на украинском. вата палится дико.
показати весь коментар
24.03.2022 12:36 Відповісти
Воно із. запоребрику строч
показати весь коментар
24.03.2022 12:28 Відповісти
кто тебе чухонсу ватному сказал что фсб не могут писать на чисто украинском?
показати весь коментар
24.03.2022 12:33 Відповісти
Не меліть дурниць, достатньо заборонити навчання в школах та вузах російською, ну і державні роботи і все само собою стане на місця. Не треба зайвого радикализму.
показати весь коментар
24.03.2022 12:43 Відповісти
Кто скажет что сейчас на дворе не 41-й год?
показати весь коментар
24.03.2022 12:13 Відповісти
39-й, а не 41-й... А якшо розумніше, то най-найстрашніше від 22.06.1944-го, якшо 20-ті роки з 33-34-ми не враховувати...
показати весь коментар
24.03.2022 12:24 Відповісти
А далі в Сибір.
показати весь коментар
24.03.2022 12:14 Відповісти
А далі своїх з Росії будуть завозити. Таке вже було.
показати весь коментар
24.03.2022 12:50 Відповісти
Депортованим до рф українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні

Орки проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до московії.
Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів.
В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема - Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості.
Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з московії протягом двох років. https://t.me/operativnoZSU/15333
показати весь коментар
24.03.2022 13:04 Відповісти
Олександр Турчинов доповів, що у випадку нападу з боку Криму саме Нептуном
буде ліквідований той кримський міст.

А дехто інший зруйнував ту ракетну програму.

Зрештою, ще дехто наказав розмінувати мости й дамбу на шляху з Криму до Херсону й багато чого іншого.

показати весь коментар
24.03.2022 12:17 Відповісти
Чі зруйнує хтось цей клятий міст ???

показати весь коментар
24.03.2022 12:29 Відповісти
Низзя. Ато путин абидется и не даст Zе заглянуть ему в глаzа
показати весь коментар
24.03.2022 12:32 Відповісти
Если в самом деле наша власть дала приказ разминировать пути к Крыму и свернуть программу Нептун, то почему никто не протестовал? Такое решение расценивается как державна зрада.
показати весь коментар
24.03.2022 13:14 Відповісти
успокойтесь уже все с нептуном-там дальность 280 км-до моста никак не достанет
показати весь коментар
24.03.2022 14:31 Відповісти
вилучають українські документи з якою метою?
показати весь коментар
24.03.2022 12:19 Відповісти
щоб було неможливо втекти з московії
показати весь коментар
24.03.2022 12:24 Відповісти
Чтобы под этими паспортами заселить Украину орками которые будут кричать что они русскоязычные украинцы. Вот почему необходимо срочно вводить закон о конфискации паспорта граждан Украины у лиц не владеющих знаниями украинского языка как минимум на 80%
показати весь коментар
24.03.2022 12:27 Відповісти
так у нас все продвинуто-пластиковые документы,дия и т.п.-а в кацапии еще совковые паспорта
показати весь коментар
24.03.2022 14:32 Відповісти
От звідки в них "полонені". Будуть міняти на своїх орків.
показати весь коментар
24.03.2022 12:22 Відповісти
15000 - это сколько автобусов ?

это те автобусы, шо Верещук в Мариуполь отправила ?
показати весь коментар
24.03.2022 12:22 Відповісти
Най"цікавіше", що саме БИДЛО не бачить, як здійснюється завдяки говноZE&Ko "прорив дорогою" суто півднем, заради чого ВСЯ ЦЯ ВФЙНА на даному етапі - Крим-Південь-Придністров'я... Решта - ТУПО відволікаючі удари... І спроби не було навіть близько, поки зе-тваридло не вілізло на крісло... Його ЗАРАЗ прикопАти десь - пукіну НЕ БУДЕ, з ким балакати!!! Й його свої вмомент вдавлять, би тихенько тему закрити. Повернуть й Крим, ще й той всраний міст подарують, як соплями мастили харі після розвалу сєсєруйопаного..........
показати весь коментар
24.03.2022 13:33 Відповісти
Саме так. Автобусні маршрути в Маріуполі давно не функціонують. Ймовірно автобуси знищені
показати весь коментар
24.03.2022 13:40 Відповісти
Окупанти відправляють всіх переселенців , переважно в Якутію і Сибір ,
так як звідти дістатися до Украіни просто не реально , так як дуже дорого !
показати весь коментар
24.03.2022 12:27 Відповісти
Це називається депортація.
показати весь коментар
24.03.2022 12:43 Відповісти
Убогий "царь московский", неужели до тебя не доходит, что у украинцев не мерзнут шеи без московского ошейника? Ну ты и тупоооооой!!!
*
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
показати весь коментар
24.03.2022 12:28 Відповісти
Бойченко , тебе из ЗУ виднее конечно, что в Марике творится
показати весь коментар
24.03.2022 12:30 Відповісти
Да все понятно,рашистам нужно хотяб в глазах своей бьідломассьі оправдать уничтожение города и тьісяч мирньіх горожан,поєтому я уже просто вижу картинку на раш-тв, как сотни автобусов вьезжают в Таганрог из первого вьіскакивает какая нибудь тетка с двумя детьми на руках и с четким рязанским акцентом начинает верещать что то типа ,, ой ой ой спасибо спасители наши,к нам то Азов в квартиру ворвался, мальішей моих на подоконник поставили и из за их спин по расеянцам стрелял,а русские солдатьі не стреляли, потом азовцьі на моих глазах пошли взорвали род дом с русскоязьічньіми младенцами,а потом старший их говорит пойдемте и драм театр ***** с художественной школой" ,ну короче ничего нового
показати весь коментар
24.03.2022 12:32 Відповісти
Обездоленные ,униженные,обесправленные люди очень легко могут начать диверсионные действия внутри страны агрессора.Храни вас Бог .Аминь.
показати весь коментар
24.03.2022 12:38 Відповісти
Не могут. Их никто не будет переселять большими группами- рассеят вдалеке друг от друга без возможности контактировать. Кроме того - это обычные гражданские - тех, кто имеет какой-то военный опыт убьют в фильтрационных лагерях.
показати весь коментар
24.03.2022 12:41 Відповісти
Типичная тактика московитов - жителей оккупированных территорий, лояльности которых невозможно добиться - рассеять по рашке, а взамен завезти на место депортированных - своих мордовских орков.
показати весь коментар
24.03.2022 12:39 Відповісти
Понімаєтє... у фашистів демографічна криза - їм потрібні работніки, але такі які вже вміють читати і писати без помилок. Здорові чоловіки і здорові жінки бо алкогольні династії досягли виродження... "Что то надо решать". От і рєшают! В Бєрлін за нємкамі і нємцамі поки що нє получаєтся так хотя би в Маріуполь... Третє тисячоліття... Фашисти.
показати весь коментар
24.03.2022 12:39 Відповісти
Охренеть. Просто отлавливают себе рабов, как в своё время гитлеровцы. Адольф Алоизыч аплодирует прям из могилы.
показати весь коментар
24.03.2022 12:41 Відповісти
Гей, Меркельша!!
Фуйловці вчились в твоїх родичей???
показати весь коментар
24.03.2022 12:50 Відповісти
Трагедия Мариуполя очень похожа на трагедию варшавского восстания в 1944г https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1944)

Его подняла Армия Крайова, которая не подчинялась Сталину. Поэтому, если бы Сталин им помог, то власть в Варшаве уже была бы у временного правительства в Лондоне. А Сталину это категорически было не надо. Поэтому, он ждал, когда немцы там вырежут весь город фактически, и потом туда спокойно зашел по трупам поляков и поставил там своих марионеток.

В Мариуполе "Азов". "Азов" в гробу видал этническую еврейскую ОПГ "зеленого" Коломойского, которая у власти. Разумеется, "зеленым" выгодно, чтобы Путин утичтожил "Азов" в Марике. Иначе, после Победы с "зеленых" будет спрос по полной.
показати весь коментар
24.03.2022 12:50 Відповісти
это все очень упрощенно-в трагедии мариуполя виноваты и порох и зелень.
Порох скорее всего подписал втихаря какую то бумажку о не создании укрепрайона при выходе из крыма и со стороны геническа-вероятность почти 100 процентов
Зелень вообще разминировала чонгар (хотя реально надолго это бы не задержало без укрепрайона),свернула ракетную программу и сократила всу,и особенно плевала на предупреждения о нападении (можна было бы хотя бы вывести всу из баз и передислоцировать ПВО (а то разбитый с-300 на луганщине в 60 км от границы с рашкой уж сильно подтверждает внезапность нападения)
Можна было бы хотя бы сделать завалы из деревьев на дорогах в лесах севернее киева
показати весь коментар
24.03.2022 14:43 Відповісти
незря шойга втирал про новые города в сибири
показати весь коментар
24.03.2022 12:54 Відповісти
 
 