Прямо зараз окупанти насильно вивозять мешканців Лівобережного району Маріуполя в Росію, - міськрада
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Прямо зараз російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії! Йдеться про мешканців Лівобережного району міста. Загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси", - йдеться в повідомленні.
Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу.
"Вивезених людей спершу доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта", - інформують в міськраді.
Крім того, акцентується увага, що окупанти всіляко перешкоджають евакуації маріупольців на підконтрольну Україні територію.
"Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей. Зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Попри те, що саме цього хочуть жителі українського міста", - зауважили в міськраді.
"Те, що роблять російські окупанти не піддається жодному поясненню. Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів - рашисти. Наразі ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їх поверненням в Україну", - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Будь ласка, зачекайте...
Яким боком італійські фашисти до нинішніх злочинів в Україні?
А ви якраз і вводите деструктивні твердження соромлячись визнати кацапів винними у злочинах проти України, переводячи стрілки то на бурятів то на кадирівців то на якихось хвашистів.
Соромитесь образити "братній" народ?
КАЦАПИ творять всі злочини зараз!
"Русский мир" ідеологія злочинців!
А фашисти зникли як явище ще у сорокових роках минулого сторіччя.
Не повторюйте кацапські наративи.
Это позволит выкинуть всю путинскую нечисть с оккупированных территорий.
Орки проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до московії.
Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів.
В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема - Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості.
Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з московії протягом двох років. https://t.me/operativnoZSU/15333
буде ліквідований той кримський міст.
А дехто інший зруйнував ту ракетну програму.
Зрештою, ще дехто наказав розмінувати мости й дамбу на шляху з Криму до Херсону й багато чого іншого.
это те автобусы, шо Верещук в Мариуполь отправила ?
так як звідти дістатися до Украіни просто не реально , так як дуже дорого !
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От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
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А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Фуйловці вчились в твоїх родичей???
Его подняла Армия Крайова, которая не подчинялась Сталину. Поэтому, если бы Сталин им помог, то власть в Варшаве уже была бы у временного правительства в Лондоне. А Сталину это категорически было не надо. Поэтому, он ждал, когда немцы там вырежут весь город фактически, и потом туда спокойно зашел по трупам поляков и поставил там своих марионеток.
В Мариуполе "Азов". "Азов" в гробу видал этническую еврейскую ОПГ "зеленого" Коломойского, которая у власти. Разумеется, "зеленым" выгодно, чтобы Путин утичтожил "Азов" в Марике. Иначе, после Победы с "зеленых" будет спрос по полной.
Порох скорее всего подписал втихаря какую то бумажку о не создании укрепрайона при выходе из крыма и со стороны геническа-вероятность почти 100 процентов
Зелень вообще разминировала чонгар (хотя реально надолго это бы не задержало без укрепрайона),свернула ракетную программу и сократила всу,и особенно плевала на предупреждения о нападении (можна было бы хотя бы вывести всу из баз и передислоцировать ПВО (а то разбитый с-300 на луганщине в 60 км от границы с рашкой уж сильно подтверждает внезапность нападения)
Можна было бы хотя бы сделать завалы из деревьев на дорогах в лесах севернее киева