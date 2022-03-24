Прямо зараз окупанти насильно вивозять мешканців Лівобережного району Маріуполя в Росію, - міськрада

Прямо зараз російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії! Йдеться про мешканців Лівобережного району міста. Загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси", - йдеться в повідомленні.

Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу.

"Вивезених людей спершу доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта", - інформують в міськраді.

Крім того, акцентується увага, що окупанти всіляко перешкоджають евакуації маріупольців на підконтрольну Україні територію.

"Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей. Зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Попри те, що саме цього хочуть жителі українського міста", - зауважили в міськраді.

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"Те, що роблять російські окупанти не піддається жодному поясненню. Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів - рашисти. Наразі ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їх поверненням в Україну", - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.