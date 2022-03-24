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Помічник Путіна Мединський закликав красти зарубіжні фільми. Кому потрібні авторські права?

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мединський

Помічник президента РФ Володимир Мединский закликав російських телевізійників показувати радянські фільми і не цуратись брати зарубіжні фільми без авторських прав.

Про це повідомляють у російських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ

Так зокрема Мединський зазначив:

"У нас є члени комісії - представники телеканалів, передаю вам поклик із місць: колеги, давайте все-таки поменше розважальних передач. Це якось виглядає досить безглуздо в наш час. Ми всі намагаємося зробити, що все по-старому, але ні "

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Окрім цього колишній міністр культури Мединський порадив краще показувати "добре радянське, російське" кіно і "Навіть іноземне хороше кіно без авторських прав – кому зараз потрібні ці авторські права? Люди будуть вам вдячні".
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Топ коментарі
+75
Вся суть рабсии - воровать и разрушать. Планете не нужен такая "нация".
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24.03.2022 12:57
+36
Правильно, КОМУ ВООБЩЕ НУЖНЫ ПРАВА в россии. Мы все знаем, что никому не нужны.
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24.03.2022 12:59
+35
Це не нація - це діагноз !
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24.03.2022 12:59
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Вся суть рабсии - воровать и разрушать. Планете не нужен такая "нация".
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24.03.2022 12:57 Відповісти
Це не нація - це діагноз !
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24.03.2022 12:59 Відповісти
ЗОЛОТАЯ ОРДА!
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24.03.2022 15:41 Відповісти
кому потрібен мединський, говорящій афєдрон?
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24.03.2022 12:59 Відповісти
Це ж той самий гандон, який зайву хромосому признав у кацапні!
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24.03.2022 13:50 Відповісти
цю саму хромосому всі касаби у путлера лобизають кажен день
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24.03.2022 13:56 Відповісти
Оцю, чи шо?

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24.03.2022 19:27 Відповісти
Правильно, КОМУ ВООБЩЕ НУЖНЫ ПРАВА в россии. Мы все знаем, что никому не нужны.
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24.03.2022 12:59 Відповісти
Як же так??? Дивитись "піндоські" фільми????
Не по скрепному!!!
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24.03.2022 13:16 Відповісти
Горить хата - гори й сарай. Орки - такі орки... Здохніть всі до одного, ********.
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24.03.2022 12:59 Відповісти
Lgatj , vorovatj i ubivatj ....vse shto oni umejut.
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24.03.2022 13:00 Відповісти
Є ні вони ще вміють публічно запихати один одному прутні в дупу та дрочити і смоктати один в одного мудя
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24.03.2022 13:13 Відповісти
da. nasilovatj tozhe mozhno dobavitj v spisok.
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24.03.2022 13:15 Відповісти
А хіба лаптеногі дикуни колись робили по іншому?!
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24.03.2022 13:00 Відповісти
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24.03.2022 13:00 Відповісти
Оґоворочка по Фрейду. 🤣
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24.03.2022 13:03 Відповісти
Эти дополнительные хромосомы им через телевизор уже давно внедрили. А они продолжают 5g боятся. Поздно.
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24.03.2022 13:04 Відповісти
Только люди имеющию лишнюю хромасому не являются агрессивными орками. Кацапы-тупиковая ветвь хомо
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24.03.2022 13:06 Відповісти


Дописувач 'Михаил' має на увазі не людей з синдромом дауна , а всіх руZZкіх , які зі слів Мединского велікій народ і ' у ніх на одну хромосому ' більше , ніж у всіх інших землян .це показник тупості мединського.
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24.03.2022 13:19 Відповісти
Це ось з оцією істотою подоляк хоче домовлятися?😮
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24.03.2022 13:00 Відповісти
Убити, вкрасти - поведінка не нова,
І совість зовсім невісома.
"Кому потрібні авторські права?" -
Коли є зайва хромосома...
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24.03.2022 13:02 Відповісти
Якщо московит щось не вкраде, то і дня не проживе.
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24.03.2022 13:02 Відповісти
ЯКІ ВОНИ ВСІ КОНЧЕНІ!
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24.03.2022 13:02 Відповісти
Мединський - історик, Шойгу - вояка, Рогозін - космонавт, Кадиров - академік ...
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24.03.2022 13:02 Відповісти
"Я нє пірат, я уважаємий пєрєгаворщік."
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24.03.2022 13:03 Відповісти
Про що з таким можна домовлятись?
Ще до того з тим, хто признав "що у нашого народу є одна зайва хромосома"
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24.03.2022 13:03 Відповісти
Они все Дети Солнца.
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24.03.2022 13:05 Відповісти
Вони діти пітьми . Не ображайте людей з синдромом дауна (це вони люди сонця )
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24.03.2022 13:42 Відповісти
Прав был один известный дядька-"россия -лишняя страна"
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24.03.2022 13:04 Відповісти
орки
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24.03.2022 13:05 Відповісти
Що воно верзе...
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24.03.2022 13:05 Відповісти
Воруй, убивай, *** гусей...
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24.03.2022 13:06 Відповісти
а гуси в чем виноваты? им бутылок и швабр достаточно.
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24.03.2022 13:15 Відповісти
Русское нашествие - страшное, угарное и лишённое любого смысла. Так было в прошлом и теперь опять то же. Разработчики "Alpha Protocol" 13 лет назад над этим постебались в виде таблички с известной надписью. С украинским гусём всё таки что то пошло не так.

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24.03.2022 16:25 Відповісти
Яка гидота!... Одним словом - россiя...
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24.03.2022 13:08 Відповісти
москальские свинособаки, так ведь у вас, ублюдков и так все украдено... начиная с вашей истории, украденной у Руси со столицей в Киеве, до фотографий американских гиперзвуковых ракет X-51, которые вы, скоты, не моргая выдаете за типа свои "цирконы", которых у вас не было и теперь уже никогда не будет...
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24.03.2022 13:10 Відповісти
Свинособака, которая не ворует - не полноценная свинособака. Дефективная.
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24.03.2022 13:10 Відповісти
Вот так вот! Цап-царапати все що створив "тлєтворний гє@@ський запад" виявляється скрєпно.
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24.03.2022 13:12 Відповісти
в смысле красть? нужно блокировать все зарубежные фильмы, вы там что совсем в нацпредатели записались?
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24.03.2022 13:12 Відповісти
а что так? Про дедовоевавшие можемповторить танки никто уже на рашке не хочет смотреть?
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24.03.2022 13:12 Відповісти
По королю и свита...
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24.03.2022 13:12 Відповісти
ДЕБИЛЕМ БЫЛ ,дебилем и остался . СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.03.2022 13:13 Відповісти
Крысы п Утлера что большнвики чЛен ина в 1917г отнять поделить взорвать или расстреляли...ничего нового ..
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24.03.2022 13:19 Відповісти
и вот с этим уголовником пришлось общаться УКРАИНСКИМ властям на переговорах!******!
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24.03.2022 13:19 Відповісти
А була альтернатива? Кого руzzіш поислав на переговори, з тим і ведуть їх . Там всі одне одного краще .
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24.03.2022 13:46 Відповісти
Мародеры и насильники
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24.03.2022 13:20 Відповісти
Смотреть голливудские фильмы сегодня для московита это не воровство,это уже чистое предательство.
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24.03.2022 13:21 Відповісти
Різниця світоглядів...

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24.03.2022 13:31 Відповісти
И вот с этим мы ведем переговоры
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24.03.2022 13:34 Відповісти
Кому нужны эти авторские права - какой умный мальчик !
Доктор наук, профессор, выпускник МГИМО ...
Кто мама этого гениального вундеркинда ?
Мединский занимается PR, а делает такую рекламу своему народу.
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24.03.2022 13:38 Відповісти
Это, я так понимаю, тот понимающий и прагматичный переговорщик, судя по словам Подоляка?
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24.03.2022 13:45 Відповісти
Нация воров.
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24.03.2022 15:40 Відповісти
То ж то "пиндоські гей фильмі з неграми", як вони ******* говорити.
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24.03.2022 16:07 Відповісти
Классику показывайте. Лебединое озеро.
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24.03.2022 16:34 Відповісти
В росии воровать это нормально и привычно! Абсолютно все воруют... ВСЕ!!!! Начиная с детей которые с детства привыкли воровать программы для компьютера и игры. И не только дети... 80% россиян пользуются ворованными программами... И они гордятся этим воровством... Ворье все... Такая уж страна... Всегда такая была...
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12.04.2022 03:18 Відповісти
 
 