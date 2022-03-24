Помічник Путіна Мединський закликав красти зарубіжні фільми. Кому потрібні авторські права?
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Помічник президента РФ Володимир Мединский закликав російських телевізійників показувати радянські фільми і не цуратись брати зарубіжні фільми без авторських прав.
Про це повідомляють у російських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ
Так зокрема Мединський зазначив:
"У нас є члени комісії - представники телеканалів, передаю вам поклик із місць: колеги, давайте все-таки поменше розважальних передач. Це якось виглядає досить безглуздо в наш час. Ми всі намагаємося зробити, що все по-старому, але ні "
Окрім цього колишній міністр культури Мединський порадив краще показувати "добре радянське, російське" кіно і "Навіть іноземне хороше кіно без авторських прав – кому зараз потрібні ці авторські права? Люди будуть вам вдячні".
Топ коментарі
+75 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар24.03.2022 12:57
+36 Elena Zhmariova
показати весь коментар24.03.2022 12:59
+35 Sergey Kulikov 12d7c038
показати весь коментар24.03.2022 12:59
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Будь ласка, зачекайте...
Не по скрепному!!!
Дописувач 'Михаил' має на увазі не людей з синдромом дауна , а всіх руZZкіх , які зі слів Мединского велікій народ і ' у ніх на одну хромосому ' більше , ніж у всіх інших землян .це показник тупості мединського.
І совість зовсім невісома.
"Кому потрібні авторські права?" -
Коли є зайва хромосома...
Ще до того з тим, хто признав "що у нашого народу є одна зайва хромосома"
Доктор наук, профессор, выпускник МГИМО ...
Кто мама этого гениального вундеркинда ?
Мединский занимается PR, а делает такую рекламу своему народу.