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армія РФ (13489) війна (56511) Росія (47229) Подоляк Михайло (296)

Через великі втрати та відсутність значущого просування Росія намагається перевести війну у частково "затяжну фазу", - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Росіяни намагаються перевести війну у частково "затяжну фазу".

Про це повідомив у телеграмі радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, причина - надто високі втрати в особовому складі та техніці, а також - відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках.

"Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", - зауважив Подоляк.

"Саме ця потреба – скоротити всі види втрат і спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення) росіяни намагаються запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику. Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк - країнам-партнерам: Потрібні лише чотири кроки - сучасна ППО, крилаті ракети, жорстке нафтове ембарго та тотальне закриття портів для російських кораблів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Хто такий подоляк? Це начальник Генштабу України?
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24.03.2022 13:02
+5
Это болтун с непонятными полномочиями и видом деятельности за деньги налогоплатильщиков. Есть военные, пусть они и профессионально информируют, + прихотерапевт всея страны месье Арестович. Да к нет же, всякая шушера вылазит и начинает от себя кукарекать
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24.03.2022 13:12
+5
К сожалению, наша нынешняя власть стала героически известной не благодаря, а вопреки. Но приходится терпеть и не делать междуусобиц. А после войны каждому заработавшему свой каштан будет обеспечен. И оркам и нашим гнидам.
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24.03.2022 13:16
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Хто такий подоляк? Це начальник Генштабу України?
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24.03.2022 13:02 Відповісти
Это болтун с непонятными полномочиями и видом деятельности за деньги налогоплатильщиков. Есть военные, пусть они и профессионально информируют, + прихотерапевт всея страны месье Арестович. Да к нет же, всякая шушера вылазит и начинает от себя кукарекать
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24.03.2022 13:12 Відповісти
К сожалению, наша нынешняя власть стала героически известной не благодаря, а вопреки. Но приходится терпеть и не делать междуусобиц. А после войны каждому заработавшему свой каштан будет обеспечен. И оркам и нашим гнидам.
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24.03.2022 13:16 Відповісти
Надо отдать справедливость, в последнее время Подоляк приятно удивляет. Или реально поумнел, или указивку получил, хотя больше похоже на первое.
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24.03.2022 13:13 Відповісти
Кукуха давно злетіла?
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24.03.2022 13:22 Відповісти
Читайте Вікіпедію. Тільки виберайте попередні версії, бо подоляки постійно підчищают.
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24.03.2022 13:15 Відповісти
Отлично!!!выбить за это время и пипец!!!санкции уничтожат полностью поРашу!!!
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24.03.2022 13:05 Відповісти
Ну а мы что? Будем констатировать этот факт и оставим на очередные восемь лет текущую ситуацию? Зачем нам такая урезанная Украина.
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24.03.2022 13:13 Відповісти
Перехід в позиційну затяжну війну більше на користь України ніж росії.
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24.03.2022 13:18 Відповісти
Ти ж паскуда це і робиш.
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24.03.2022 13:21 Відповісти
Раша пытается закрепиться на оккупированых территориях -это Подоляк понимает ???

какая фаза ? Подтянут обоз и опять полезут . Желательно утилизировать их сейчас, пока они слабы !!
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24.03.2022 13:23 Відповісти
Від коли пропогандос став великим аналітиком.
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24.03.2022 13:32 Відповісти
ЦЕ В НАС ЯКІЙСЯ НОВИЙ ВОЄННИЙ СТРАТЕГ?
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24.03.2022 13:39 Відповісти
Хай базікає , гічого військовим язиком працювать , а тим більше допускати до справи таких "корисних ідіотів"
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24.03.2022 13:58 Відповісти
Верно…эта тактика не только разрушает ,но и выматывает истощает украинскую армию и население..Не нужно останавливаться…шаг за шагом рашистов просто выдавливать..ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ..
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24.03.2022 14:07 Відповісти
що значить "частково затяжна" вiйна? досить цих "частково", "ПРИзупинено"
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24.03.2022 14:27 Відповісти
 
 