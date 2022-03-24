"Ми готові обговорювати умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - Зеленський щодо зустрічі з Путіним
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Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи готовий він та за яких умов зустрітися з очільником держави-агресора Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це очільник української держави розповів в інтерв'ю la Repubblica.
За його словами, він був готовий до цієї зустрічі протягом всіх останніх років, коли вже був президентом України. Адже війна в нашій країні триває вже 8 років.
"Протягом місяця триває широкомасштабна війна Росії проти України. Я готовий до цієї зустрічі й зараз, про що неодноразово публічно заявляв. Усім нам потрібен мир. Ми готові обговорювати умови припинення вогню, умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+42 Green sheet
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+33 Kare Resa
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+26 Valter Valter
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Будь ласка, зачекайте...
Всі вже зрозуміли що ти "дуже мирний".
А тепер заткнись і йди ВОЮВАТИ та ПЕРЕМАГАТИ!
Эти же аналитики давали нам 48 часов..
Когда наш народ поумнеет?
Піди уже здайся параші і не мороч українцям яйця
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Как доходите дело до РФ сразу тон жертвы включается. Надо заканчивать с этим.
- Ну... ты как?
- Регулярно и с удовольствием!
В противном случае будет хуже.
Тебя терпеть нету сил.
У тех кто рядом.
Они уже готовы.
Ты доживаешь последнии дни.
К тебе ****** подкрался незаметно, хоть виден был издалека.
Он рядом с тобой.
То ли с лева, то ли с права.
Неожиданно.
А утром 1/6 суши зарыдает.
Как в марте 53-его.
И тогда наступит мир на Земле.
И заработает Nord Stream-2 в полную мощь.
Репарация и контрибуция.
И санкции снимут, и деньги потекут...
В Украину, для востановления страны.
А рашка будет пребывать в кошмарном сне.
И будет оплакивать своих детей.
И забудет: "Можем повторить", "Cпасибо деду за победу".
На веки...