"Ми готові обговорювати умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - Зеленський щодо зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи готовий він та за яких умов зустрітися з очільником держави-агресора Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це очільник української держави розповів в інтерв'ю la Repubblica.

За його словами, він був готовий до цієї зустрічі протягом всіх останніх років, коли вже був президентом України. Адже війна в нашій країні триває вже 8 років.

"Протягом місяця триває широкомасштабна війна Росії проти України. Я готовий до цієї зустрічі й зараз, про що неодноразово публічно заявляв. Усім нам потрібен мир. Ми готові обговорювати умови припинення вогню, умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - наголосив Зеленський.

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