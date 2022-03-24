Зеленський - НАТО: Більше ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні!

За цей місяць українська армія чітко продемонструвала, на що здатна. А НАТО ще має показати, що альянс може зробити для порятунку людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Після місяця війни проти РФ прошу - більше ніколи, прошу вас, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі", - зазначив глава держави.

Зеленський впевнений, що захисники України вже продемонстрували, як багато можуть зробити для захисту від агресії проти всього, що цінує український народ.

" Але НАТО ще належить показати, що альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. І світ чекає. Україна дуже чекає, чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри. Пропозиції всі на столі, наші потреби на столі. Мир потрібен нам негайно. Відповіді тільки за вами!", - додав президент.

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