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Зеленський - НАТО: Більше ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

За цей місяць українська армія чітко продемонструвала, на що здатна. А НАТО ще має показати, що альянс може зробити для порятунку людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Після місяця війни проти РФ прошу - більше ніколи, прошу вас, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі", - зазначив глава держави. 

Зеленський впевнений, що захисники України вже продемонстрували, як багато можуть зробити для захисту від агресії проти всього, що цінує український народ.

" Але НАТО ще належить показати, що альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. І світ чекає. Україна дуже чекає, чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри. Пропозиції всі на столі, наші потреби на столі. Мир потрібен нам негайно. Відповіді тільки за вами!", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібна військова допомога без обмежень, - Зеленський на саміті НАТО. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
Не забывай ЗЕ,кто нам поставил и поставляет Стингеры ?Джевелины и так далее.
Шашлыками на 9 мая и ******** танки не подобьешь.
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24.03.2022 13:18
+41
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка. ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
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24.03.2022 13:20
+38






Dead Astronaut



Підсумуємо здобутки зеленського під час війни, за які "ним пишається увесь світ":
1. Він не втік.
2. Він не голиться (але борідка фігурна).
3. Він робить (з його слів) за день до 20 дзвінків.
4. Дуже суворий з НАТО.
5. Попросив Байдена виключити абрамовича з санкційного списку.
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24.03.2022 13:18
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👌🏼 Уничтоженный ВС Украины российский «Орск».
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24.03.2022 13:31 Відповісти
...прочитав "Орк"...
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24.03.2022 13:44 Відповісти
і Ви не помилися)
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24.03.2022 18:34 Відповісти
Вообще-то, говоря о "не соответствии стандартам НАТО", они просто пытались дипломатично сохранить лицо власти Украины. Для того чтобы не говорить открыто: Мы не можем принять в НАТО страну, где от коррупции сгнило всё. И с этой коррупцией никто не боролся, не борется и не собирается бороться"
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24.03.2022 13:31 Відповісти
Греция, Румыния, Болгария...там нет коррупции??? Да вы похоже олигофрен батенька.
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24.03.2022 15:30 Відповісти
Для имбицилов поясню
1. Коррупция есть везде. Такой как в Украине нет нигде в Европе
2. "Греция, Румыния, Болгария ..." им ********* не угрожает 8 лет (тем более они в НАТО). Они там могут хоть легализовать коррупцию - их дело. Украине коррупция обошлась в потерю обороноспособности страны, оккупацию территорий, тысячам жертв и разрушений. Противник мог быть остановлен на приграничных рубежах, если бы мы все 8 лет готовились к нападению *********.
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24.03.2022 16:14 Відповісти
Специально для гуманоидов сельского периода.

1. Кто-то мычал про то что они просто пытались дипломатично сохранить лицо власти Украины. Для того чтобы не говорить открыто: Мы не можем принять в НАТО страну, где от коррупции сгнило всё.

Для таких совсем далёких как вы специально поясняю - в той же Болгарии от коррупции на момент принятия в НАТО тоже сгнило все. Было даже хуже чем в Украине.

2. То есть вы таки признаете что основание для того что бы нас не принять были таки не коррупция только и не столько, а страх перед роиськой?

3. Если бы 8 лет не готовились то вы бы сейчас писали бы совсем под другим флагом, если еще могли бы что -то писать.
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04.04.2022 16:15 Відповісти
С быдлом не общаюсь. Противно.
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04.04.2022 16:45 Відповісти
❗️Киев ведет переговоры по гарантиям безопасности с Турцией, США, Британией, Германией и Францией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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24.03.2022 13:33 Відповісти
Для того, чтобі віполнить условия нарасии о невступлении в НАТО, отказ от ЕС, и далее по списку.
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24.03.2022 13:42 Відповісти
Толья, в тебе з укр.мовою зовсім погано. У вас там в Ольгіно є курси укр.мови для співробітників ФСБ?
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24.03.2022 15:05 Відповісти
Підсумуємо здобутки зеленського під час війни, за які "ним пишається увесь світ":
1. Він не втік.
2. Він не голиться (але борідка фігурна).
3. Він робить (з його слів) за день до 20 дзвінків.
4. Дуже суворий з НАТО.
5. Попросив Байдена виключити абрамовича з санкційного списку.
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24.03.2022 13:36 Відповісти
А що він зробив для армії перед війною? Дороги виможував для ворога? А про шашлики вже забули?
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24.03.2022 13:37 Відповісти
Как там в Румынии? Наверное напередке стоишь, воин хренов?
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24.03.2022 15:31 Відповісти
А що не так він сказав. Ніхто не чесався за 19 року. На армію було забито великий болт. А коли США і Британія кричали що буде наступ, що зелене ***** казало сміючись? "Покажіть мені людину, що каже про наступ Росії на Україну, я з ним перебалакаю". Нагадати!!!???
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24.03.2022 15:43 Відповісти
Дурням і зрадофілам не раз уже казали, що про наступ знали і готувались до нього, і нічого не казали, щоб не виник неконтрольований хаос. А то "патріоти" без нападу москалів почали би штурмувати польский, руминський кордони і т.п. В листопаді минулого року москалі в Білорусі провели навчання з завезенням чотирьох тисяч нелегалів для штурмування кордонів Польщі та країн Балтії. Уявіть собі мільйони українців які в паніці штурмують кордони Європи, і ***** ще не напав....
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24.03.2022 19:59 Відповісти
стандарты бывает разными... да и уровень жизни несравнимый... и ценности отличаются...
а вот УКРАИНСКОЕ мужество, свободолюбие, стойкость, любовь к жизни и ненависть к оккупанту и брезгливость к ***** и его шобелке - это не уложить не в какие стандарты... это то, что прорастает сквозь.... сквозь гранит... (не хочу поминать святой асфальт в суе))))
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24.03.2022 13:38 Відповісти
вовочка скоро их бить начнёт..
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24.03.2022 13:44 Відповісти
Особисто не підтримував Зеленського на виборах всіх рівнів, довоєнних прорахунків зевлади дійсно багато і навіть дуже багато.
Але давайте зведемо рахунки після перемоги.
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24.03.2022 13:46 Відповісти
твой зекомандувач хочет слить Украину подпсав мирный договр с путлером
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24.03.2022 14:56 Відповісти
Слышишь ПОЦ! А кто Крым сдал? В каком полку ваюют Свинарчуки? Я нентрален но сейчас завали сое **...о!
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24.03.2022 15:05 Відповісти
ты сдал крым -потому что ты падло не воевало а вместе с твоим зе-президентом 4-е раза уклонился от повестки в армию !
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24.03.2022 15:33 Відповісти
Вова не будь таким нахабним , ти реально не багато зробив для армії , згадай що ти недавно ще казав , що казав таій арахамиа і д т
будь стриманішим і вдячним бо без НАТО і підтримки їх ...........
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24.03.2022 13:47 Відповісти
Між іншим, єврейське нахабство Зеленського (так звана "хуцпа") зараз цілковито працює на користь України.
Не був ніколи прихильником Зеленського, але на даний час він є корисним для України, - світовий паблік рілейшен просто неймовірний!
Будемо розбиратися з кожним після нашої перемоги!
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24.03.2022 19:11 Відповісти
придурок 73/43%-ний, де ти побачив тут касапських ботів?
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24.03.2022 14:29 Відповісти
ты конкретно говори.. а то отстутствие прямой речи тебя тебя явно не красит
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24.03.2022 15:56 Відповісти
Воистину…армия Украины даже превышает стандарты нато …она борется сякобы самой сильной армией мира,чего нато просто боится…Вот вам и стандарты..
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24.03.2022 13:59 Відповісти
как был клоуном так и остался: стандарты НАТО включают не только боеспособность,но и многое другое
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24.03.2022 14:03 Відповісти
Похвалил нашу армию - молодец. Но под стандартами НАТО они имели ввиду надлежащее финансирование и оснащение, а не мастерство офицеров, планирующих операции, и солдат, их выполняющих!
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24.03.2022 14:09 Відповісти
Без майстерності офіцерів і воїнів можуть те оснащєніє засунути собі в дупу.
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24.03.2022 14:13 Відповісти
Вибачайте, але без "оснащєнія" армія воювати не може.
Тому потрібно мати і людей, і те, що їм потрібно для виконання завдань, тобто все, від найменшого - каски, броня, стрілкова зброя, ПЗРК, ПТРК, до найбільшого - танки, БТР, ракетні комплекси для ураження різних цілей - не тільки наземних і морських, а й повітряних.
"З голою сракою" воювати теж неможливо.
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24.03.2022 14:35 Відповісти
Питання в тому, що українська армія в десять раз менша російської, тому і зброї менше. А армії країн НАТО загалом в десять раз більші від армії параші. І Україна зараз захищає не тільки свою територію, а й території країн НАТО та цінності, які на словах декларує НАТО. Тому поведінка колективного НАТО ганебна і боягузлива. Дякувати Великобританії, США та Туреччині, що дали і дають зброю. Але тільки зброї для захисту мало. Треба наступальна зброя, а кажуть що Байден блокує надання Україні наступальної зброї, бо не хоче остаточного розгрому рашистської армії і остаточного розвалу параші.
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24.03.2022 14:52 Відповісти
ты идиот твой зеленский обрезал финансирование и прямо перед войной разминировал подходы к крыму что это если не предательство?
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24.03.2022 15:01 Відповісти
Не дивую, що ти не зрозумів про що я написав, бо дебілізм на який ти страждаєш від народження і він не лікується.
А я говорив не про Зеленського, а про спільні цінності, які захищають наші воїни та про допомогу, яку вони потребують.
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24.03.2022 15:18 Відповісти
В любом случае, нужно иметь "запасное" оружие - на случай, если враг уничтожил или захватил часть нашего оружия. А у нас уже танки кончаются, "не ручных" систем ПВО почти нет, а хотя бы ракетных комплексов вроде "Гром-2" (дальность 500 км) нет вообще!
У Украины армия 200 тысяч и в резерве 250 тысяч. А по словам Арестовича, снаряжают и отправляют на фронт лишь одного из шести стоящих в очереди!
У нас даже танков сейчас не хватает для атаки.

И сколько бы "ссыкливыми" ни были НАТО и лично Байден (это ведь США огласили окончательный отказ дать нам истребители!), НАТО - оборонный блок, они не обязаны заступаться за тех, кто не в НАТО, взамен они обязаны сделать всё не только ради отбивания атак на НАТО, но и ради того, чтобы их вообще не атаковали!
И давайте откровенно - российскую армию без ядерного оружия мы сейчас видим, но против НАТО куйло при военном конфликте применит ядерное оружие вне зависимости от того, победит ли сейчас Украина.
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24.03.2022 16:22 Відповісти
‏ 26c97767

1) Благодаря кому нет "Гром-2" и вообще сорвана программа ракетного перевооружения?
2) "взамен они обязаны" может хватит тут транслировать дешевую брехню вполне определенных "деятелей"?
НАТО нам ничего не должно и не обязано, хотя подарило и поставило оружия не на один млрд. $ еще до 24 февраля.
3) "по словам Арестовича, снаряжают и отправляют на фронт лишь одного из шести стоящих в очереди!"
слушай больше абДрестовича, он тебе еще и не такую лапшу на уши повесит.
4) "против НАТО куйло при военном конфликте применит ядерное оружие"
лично )(уйло доложило? А знаешь сколько десятков исполнителей находится между )(уйлом и условной кнопкой пуска ЯО, причем точно знающих, что при таком раскладе они и их семьи точно погибнут, в отличии от бункерной крысы?
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24.03.2022 17:53 Відповісти
а борьбу с коррупцией и независмымые суды - который зе-команда провалила специально
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24.03.2022 14:57 Відповісти
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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24.03.2022 20:18 Відповісти
Послати б з їх стандартами, та не прийшов час.
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24.03.2022 14:15 Відповісти
тебя кацап быстрее пошлют
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24.03.2022 15:02 Відповісти
А он знает стандарты НАТО?
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24.03.2022 14:32 Відповісти
Ну так он же юрыст.
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24.03.2022 15:09 Відповісти
Стандарти НАТО не тільки вміння воювати, а й ******* зброя, логістика, відсутність тіньових схем і зрадників
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24.03.2022 14:34 Відповісти
Под стандартами НАТО подразумевались восстановление округов зон ответственности ПВО и современных истребителей, которые могла купить Украина на разворованные за 30 лет деньги. В одном только Кривом Рогу за пару лет украдено десятки млрд гривен. Это данные ДБР. Можно было купить десяток современных истребителей.
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24.03.2022 14:38 Відповісти
Стандарти НАТО - бздливе фуфло для викачки грошей у її ЧЛЕНІВ ! А от Збройні Сили України - оце стандарт !!! Вам ще всратися до того, що наші хлопці і терроборона робе !
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24.03.2022 14:39 Відповісти
идиот ватный
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24.03.2022 14:59 Відповісти
ти тут яким боком? ти в цю армію ні копійкі не вклав і до єї рівню не маєшь ніякого відношення. ти будував дороги. та про шашликі розсказував "на день пабеди"
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24.03.2022 14:45 Відповісти
В НАТО нас не берут потому, что у нас отсутствует эшелонированная система ПВО по сотовому принципу. Ею нужно было заниматься с 1991 года, а не покупать хатынки в Швейцарии и раздаривать заводы пинчукам и уничтожать ракеты паприколу. Вооружение НАТО здесь понесёт большие риски, как сносят наши города сейчас.
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24.03.2022 14:52 Відповісти
https://t.me/Nasobin

Хроники Грядущего, [24.03.2022 14:19]

Расклад по переговорам:

Вариантов всего три:

1/ Переговоры не приводят к соглашению.

2/ Переговоры приводят с соглашению, и для этого требуется пойти на компромисс

3/ Переговоры приводят к бескомпромиссной победе Украины.

Если произойдет

Вариант 1:

Зачем тогда Украине Абрамович и его сохраненные наворованные миллиарды? Война идет, Украина истекает кровью, а кацапский жид на этом богатеет.

Вариант 2:

Любые компромиссы на переговорах со стороны Украины будут оценены как "зрада" и гешефт со стороны украинской власти. Тем более что в "переговорах" участвует одиозный жид Абрамович.

Вариант 3:

Переговоры приводят к бескомпроимссной победе Украины.

Но причем здесь Абрамович тогда? )) За что ему платить?

Напомню, что мы рассмотрели все варианты. Других вариантов нет.

Вывод: Оффис Зеленского не способен просчитать ситуацию даже на два шага вперед, и потому переговоры Зеленскому доверять нельзя. Никаких "один на один с Путиным". Не потому что "зрада", а хотя бы потому что чел не соображает что делает.

Снимать санкции (не вводить санкции) авансом жидку Абрамовичу - это запредельная финансово/коммерческо/торговая неграмотность. Ну кто же платит вперед в таких случаях, Зеленский?

ПЦ, просто.
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24.03.2022 15:00 Відповісти
Радует в его видосах только стабильность - с утра - на в НАТО, к обеду в НАТО, к вечеру не в НАТО.
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24.03.2022 15:12 Відповісти
Увы, это не благодаря, это вопреки. А на что способны стандарта НАТО показывает Азов.
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24.03.2022 15:29 Відповісти
Армія відповідає, але ти й твоя шобла ні.
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24.03.2022 15:51 Відповісти
Хочу увидеть армию НАТО в реальном бою, тогда можно будет говорить о том, насколько соответствие мифическим "стандартам НАТО" делает армию той или иной страны крутой или эффективной.
На данный момент фактом есть то, что вооруженные силы нашей страны уничтожают 2 или 3 армию мира (русских тварей) без соответствия "стандартам НАТО".
НАТО - ссыкуны. После нашей победы над кацапской нежитью они будут соревноваться за то, чтобы вступить в военный альянс с Украиной.
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24.03.2022 17:15 Відповісти
Какой ужас он даже не понимает о чем говорит((((
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26.03.2022 15:15 Відповісти
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