Зеленський - НАТО: Більше ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні!
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За цей місяць українська армія чітко продемонструвала, на що здатна. А НАТО ще має показати, що альянс може зробити для порятунку людей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"Після місяця війни проти РФ прошу - більше ніколи, прошу вас, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі", - зазначив глава держави.
Зеленський впевнений, що захисники України вже продемонстрували, як багато можуть зробити для захисту від агресії проти всього, що цінує український народ.
" Але НАТО ще належить показати, що альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. І світ чекає. Україна дуже чекає, чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри. Пропозиції всі на столі, наші потреби на столі. Мир потрібен нам негайно. Відповіді тільки за вами!", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
1. Коррупция есть везде. Такой как в Украине нет нигде в Европе
2. "Греция, Румыния, Болгария ..." им ********* не угрожает 8 лет (тем более они в НАТО). Они там могут хоть легализовать коррупцию - их дело. Украине коррупция обошлась в потерю обороноспособности страны, оккупацию территорий, тысячам жертв и разрушений. Противник мог быть остановлен на приграничных рубежах, если бы мы все 8 лет готовились к нападению *********.
1. Кто-то мычал про то что они просто пытались дипломатично сохранить лицо власти Украины. Для того чтобы не говорить открыто: Мы не можем принять в НАТО страну, где от коррупции сгнило всё.
Для таких совсем далёких как вы специально поясняю - в той же Болгарии от коррупции на момент принятия в НАТО тоже сгнило все. Было даже хуже чем в Украине.
2. То есть вы таки признаете что основание для того что бы нас не принять были таки не коррупция только и не столько, а страх перед роиськой?
3. Если бы 8 лет не готовились то вы бы сейчас писали бы совсем под другим флагом, если еще могли бы что -то писать.
1. Він не втік.
2. Він не голиться (але борідка фігурна).
3. Він робить (з його слів) за день до 20 дзвінків.
4. Дуже суворий з НАТО.
5. Попросив Байдена виключити абрамовича з санкційного списку.
а вот УКРАИНСКОЕ мужество, свободолюбие, стойкость, любовь к жизни и ненависть к оккупанту и брезгливость к ***** и его шобелке - это не уложить не в какие стандарты... это то, что прорастает сквозь.... сквозь гранит... (не хочу поминать святой асфальт в суе))))
Але давайте зведемо рахунки після перемоги.
будь стриманішим і вдячним бо без НАТО і підтримки їх ...........
Не був ніколи прихильником Зеленського, але на даний час він є корисним для України, - світовий паблік рілейшен просто неймовірний!
Будемо розбиратися з кожним після нашої перемоги!
Тому потрібно мати і людей, і те, що їм потрібно для виконання завдань, тобто все, від найменшого - каски, броня, стрілкова зброя, ПЗРК, ПТРК, до найбільшого - танки, БТР, ракетні комплекси для ураження різних цілей - не тільки наземних і морських, а й повітряних.
"З голою сракою" воювати теж неможливо.
А я говорив не про Зеленського, а про спільні цінності, які захищають наші воїни та про допомогу, яку вони потребують.
У Украины армия 200 тысяч и в резерве 250 тысяч. А по словам Арестовича, снаряжают и отправляют на фронт лишь одного из шести стоящих в очереди!
У нас даже танков сейчас не хватает для атаки.
И сколько бы "ссыкливыми" ни были НАТО и лично Байден (это ведь США огласили окончательный отказ дать нам истребители!), НАТО - оборонный блок, они не обязаны заступаться за тех, кто не в НАТО, взамен они обязаны сделать всё не только ради отбивания атак на НАТО, но и ради того, чтобы их вообще не атаковали!
И давайте откровенно - российскую армию без ядерного оружия мы сейчас видим, но против НАТО куйло при военном конфликте применит ядерное оружие вне зависимости от того, победит ли сейчас Украина.
1) Благодаря кому нет "Гром-2" и вообще сорвана программа ракетного перевооружения?
2) "взамен они обязаны" может хватит тут транслировать дешевую брехню вполне определенных "деятелей"?
НАТО нам ничего не должно и не обязано, хотя подарило и поставило оружия не на один млрд. $ еще до 24 февраля.
3) "по словам Арестовича, снаряжают и отправляют на фронт лишь одного из шести стоящих в очереди!"
слушай больше абДрестовича, он тебе еще и не такую лапшу на уши повесит.
4) "против НАТО куйло при военном конфликте применит ядерное оружие"
лично )(уйло доложило? А знаешь сколько десятков исполнителей находится между )(уйлом и условной кнопкой пуска ЯО, причем точно знающих, что при таком раскладе они и их семьи точно погибнут, в отличии от бункерной крысы?
Хроники Грядущего, [24.03.2022 14:19]
Расклад по переговорам:
Вариантов всего три:
1/ Переговоры не приводят к соглашению.
2/ Переговоры приводят с соглашению, и для этого требуется пойти на компромисс
3/ Переговоры приводят к бескомпромиссной победе Украины.
Если произойдет
Вариант 1:
Зачем тогда Украине Абрамович и его сохраненные наворованные миллиарды? Война идет, Украина истекает кровью, а кацапский жид на этом богатеет.
Вариант 2:
Любые компромиссы на переговорах со стороны Украины будут оценены как "зрада" и гешефт со стороны украинской власти. Тем более что в "переговорах" участвует одиозный жид Абрамович.
Вариант 3:
Переговоры приводят к бескомпроимссной победе Украины.
Но причем здесь Абрамович тогда? )) За что ему платить?
Напомню, что мы рассмотрели все варианты. Других вариантов нет.
Вывод: Оффис Зеленского не способен просчитать ситуацию даже на два шага вперед, и потому переговоры Зеленскому доверять нельзя. Никаких "один на один с Путиным". Не потому что "зрада", а хотя бы потому что чел не соображает что делает.
Снимать санкции (не вводить санкции) авансом жидку Абрамовичу - это запредельная финансово/коммерческо/торговая неграмотность. Ну кто же платит вперед в таких случаях, Зеленский?
ПЦ, просто.
На данный момент фактом есть то, что вооруженные силы нашей страны уничтожают 2 или 3 армию мира (русских тварей) без соответствия "стандартам НАТО".
НАТО - ссыкуны. После нашей победы над кацапской нежитью они будут соревноваться за то, чтобы вступить в военный альянс с Украиной.