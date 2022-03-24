Українські війська успішно контратакують позиції РФ на околицях Києва, - Міноборони Британії

Українські військові проводять успішні контратаки на російські позиції на околицях столиці.

Про це свідчать останні дані британської розвідки щодо російського вторгнення в Україну, оприлюдені Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

У розвідці зазначили:

Україна посилює тиск на російські війська на північний схід від Києва. Російські війська вздовж цієї осі вже стикаються зі значними проблемами з постачанням і моральним духом. Українські війська проводять успішні контрнаступи проти російських позицій у містах на околицях столиці та, ймовірно, повернули собі Макарів та Мощун. Існує реальна ймовірність того, що українські війська тепер можуть оточити російські підрозділи в Бучі та Ірпені. Ймовірно, що успішні контратаки з боку України порушують здатність російських військ реорганізуватися та відновити власний наступ на Київ. Російські війська майже напевно зазнали тисячі втрат під час вторгнення в Україну. Росія, ймовірно, зараз прагне мобілізувати своїх резервістів та військовослужбовців, а також приватні військові компанії та іноземних найманців, щоб заповнити ці значні втрати. Незрозуміло, як ці угруповання інтегруватимуться до російських сухопутних військ в Україні та який це матиме вплив на їх боєздатність.

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