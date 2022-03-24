Військово-політичне керівництво РФ корегує плани з ведення подальших бойових дій на території України, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 24 березня

Триває двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжується повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Ворог продовжує нести суттєві втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 24.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, для їх поповнення російські загарбники здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов’язаних. Зберігається практика залучення найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії.

З метою відновлення боєздатності, керівництвом збройних сил російської федерації прийнято низку рішень про зняття зі зберігання та направлення до військових частин, що відновлюють боєздатність, застарілої бронетехніки.

"На тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що за отриманою інформацією, військово-політичним керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо корегування планів з ведення подальших бойових дій на території України у зв’язку з тим, що цілі поставлені перед початком війни з Україною не були виконані у встановлені терміни.

"Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу російської федерації були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві "Вимпєл", - додають у Генштабі.

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Разом з тим, російське військове керівництво здійснює перекидання на територію білорусі та тимчасово окупованої АР Крим озброєння та військової техніки з військових округів. Мета - здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.

Російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій.

"На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках противник змушений відмовитися від ведення наступальних дій, здійснює перегруповування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. Проводить заходи щодо введення наших підрозділів в оману та продовжує вести розвідку", - сказано у зведенні.

Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону.

Підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити місто Славутич, мети не досягли.

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На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокування міста Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста.

Генштаб інформує, що на Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, з кінцевою метою здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник займає оборону, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Також нагадується, що підрозділами Збройних Сил України нанесено удар по великих десантних кораблях, що перебували у порту Бердяська. Внаслідок цього виникла пожежа на великому десантному кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією боєкомплекту (втрати противника уточнюються). Сильні разом! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!