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Військово-політичне керівництво РФ корегує плани з ведення подальших бойових дій на території України, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 24 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Триває двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжується повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Ворог продовжує нести суттєві втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 24.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, для їх поповнення російські загарбники здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов’язаних. Зберігається практика залучення найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії.

З метою відновлення боєздатності, керівництвом збройних сил російської федерації прийнято низку рішень про зняття зі зберігання та направлення до військових частин, що відновлюють боєздатність, застарілої бронетехніки.

"На тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що за отриманою інформацією, військово-політичним керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо корегування планів з ведення подальших бойових дій на території України у зв’язку з тим, що цілі поставлені перед початком війни з Україною не були виконані у встановлені терміни.

"Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу російської федерації були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві "Вимпєл", - додають у Генштабі.

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Разом з тим, російське військове керівництво здійснює перекидання на територію білорусі та тимчасово окупованої АР Крим озброєння та військової техніки з військових округів. Мета - здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.

Російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій.

"На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках противник змушений відмовитися від ведення наступальних дій, здійснює перегруповування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. Проводить заходи щодо введення наших підрозділів в оману та продовжує вести розвідку", - сказано у зведенні.

Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону.

Підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити місто Славутич, мети не досягли.

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На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокування міста Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста.

Генштаб інформує, що на Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, з кінцевою метою здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник займає оборону, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Також нагадується, що підрозділами Збройних Сил України нанесено удар по великих десантних кораблях, що перебували у порту Бердяська. Внаслідок цього виникла пожежа на великому десантному кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією боєкомплекту (втрати противника уточнюються). Сильні разом! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Бойцы Вооруженных сил Украины, помимо уничтожение военного корабля оккупантов "Орск", повредили еще два других вражеских судна. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свои источники в Запорожской областной военно-гражданской администрации.

По их словам, кроме кораблей, бойцами ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива вместимостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба пока уточняются.

Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль "Орск".

"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/24/460464/
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24.03.2022 13:32
+9
в нас наразі немає можливості їх гнати. ми покищо можемо лише стримувати та здійснювати не далекі контрвипади. просування далеко вперед може призвести до наслідків типу Іловайска. Джавеліни, Стінгери та Байрактари, це не наступальна зброя і жертви в наступаючих завжди на багато більші за обороняючихся. не радьте нашим військовим бо не розумієте про що говорите. усішні дії нашої армії хвалять світові спеціалісти.
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24.03.2022 13:42
+8
Оleksа_UA@Oleksa_UA66



Російсько-український олігарх Павло Фукс напередодні відкритого вторгнення росії платив місцевим жителям Харкова за малювання свастики на стінах - джерела.
Про це пише американське видання Rolling Stone з посиланням на кілька джерел в американській розвідці та в Україні. За інформацією видання, Фукс платив через посередників від 500 до 1500 доларів за малювання нацистських графіті.
Це мало створити правильний інформаційний фон перед вторгненням і довести "нацифікованість" України. Rolling Stone нагадує, що Фукс - єврей і є одним з основних спонсорів побудови Меморіалу жертвам Голокосту в Києві. Однак, ймовірно, це не завадило йому одночасно стати спонсором вигаданої росією "нацифікації" України.

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24.03.2022 13:36
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Бойцы Вооруженных сил Украины, помимо уничтожение военного корабля оккупантов "Орск", повредили еще два других вражеских судна. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свои источники в Запорожской областной военно-гражданской администрации.

По их словам, кроме кораблей, бойцами ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива вместимостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба пока уточняются.

Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль "Орск".

"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/24/460464/
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24.03.2022 13:32 Відповісти
Путлер - капут!!! Московские фашисты будут уничтожены!!!
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24.03.2022 13:43 Відповісти
Поки вороги видохлись, не потрібно давати їм передишку, а гнати далі від Києва.
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24.03.2022 13:34 Відповісти
в нас наразі немає можливості їх гнати. ми покищо можемо лише стримувати та здійснювати не далекі контрвипади. просування далеко вперед може призвести до наслідків типу Іловайска. Джавеліни, Стінгери та Байрактари, це не наступальна зброя і жертви в наступаючих завжди на багато більші за обороняючихся. не радьте нашим військовим бо не розумієте про що говорите. усішні дії нашої армії хвалять світові спеціалісти.
показати весь коментар
24.03.2022 13:42 Відповісти
Я поради не даю, просто так хочеться, щоб було.
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24.03.2022 14:01 Відповісти
Оleksа_UA@Oleksa_UA66



Російсько-український олігарх Павло Фукс напередодні відкритого вторгнення росії платив місцевим жителям Харкова за малювання свастики на стінах - джерела.
Про це пише американське видання Rolling Stone з посиланням на кілька джерел в американській розвідці та в Україні. За інформацією видання, Фукс платив через посередників від 500 до 1500 доларів за малювання нацистських графіті.
Це мало створити правильний інформаційний фон перед вторгненням і довести "нацифікованість" України. Rolling Stone нагадує, що Фукс - єврей і є одним з основних спонсорів побудови Меморіалу жертвам Голокосту в Києві. Однак, ймовірно, це не завадило йому одночасно стати спонсором вигаданої росією "нацифікації" України.

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24.03.2022 13:36 Відповісти
"...Фукс - єврей і є одним з основних спонсорів побудови Меморіалу жертвам Голокосту..." ©
Якщо всередині ти - гнійний підор, то національність не має жодного значення.
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24.03.2022 14:07 Відповісти
там раніше був міша фрідман. а він поставив головою Вакарчука, там всі були, одне тільки не змогли зробити - оплатити свої забаганки за державний кошт. Так і 20 років ходять туди сюди.
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24.03.2022 20:19 Відповісти
Может терпилы сдаваться будут...
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24.03.2022 13:39 Відповісти
🔴🔴🔴 Польша заблокировала банковские счета российского посольства

Причина - «финансирование терроризма».
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24.03.2022 13:39 Відповісти
Військово-політичне керівництво РФ - будет расстреляно как военные преступнуки! Путлер - капут!
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24.03.2022 13:41 Відповісти
Дай Бог!!!
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24.03.2022 13:44 Відповісти
я до сих пор не могу понять, а почему мы не можем ********* по Белгороду Ростову?
Кто мне может объяснить?
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24.03.2022 13:45 Відповісти
Тобі це неможливо пояснити, бо ти тупий, якщо ставиш такі питання.
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24.03.2022 13:49 Відповісти
Тому, що, в разі нападу на території РФ та Білорусі, виникають формальні підстави для залучення інших членів ОДКБ. І не тільки це.
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24.03.2022 14:04 Відповісти
Да, от земляков такого не ожидал, еще чем то меня обзовешь?
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24.03.2022 14:11 Відповісти
Земляк мій воює з ордою, а ти тут ****** маєшься.
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24.03.2022 20:10 Відповісти
Про переговоры:
К сожалению, ботоксный подонок имеет химическое, биологическое и ядерное оружие.
Не применит? С чего вы взяли? Потому, что это противоречит международным законам?
А нападение на мирную страну, бомбёжка вакуумными, кассетными, фосфорными боеприпасами и "Градами" спальных районов, больниц, роддомов не противоречит международным законам, совести или морали?
И что? Его это остановило?
Нет. И не остановит.
Только переговоры на условиях приемлимых и нам и, к сожалению, бункерной крысе, только так можно остановить эту войну.
Ещё раз-к огромному сожалению !!!!
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24.03.2022 13:47 Відповісти
Руссский военный дрон, иди в кильватере руссского военного корабля.
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24.03.2022 14:06 Відповісти
Тик-токеры собрались "захватывать" Украину на "буханках" - "тигры" закончились
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24.03.2022 13:55 Відповісти
 
 