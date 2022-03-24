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Від початку війни в Україні російські окупанти вбили п'ятеро журналістів, щонайменше семеро отримали поранення, - ІМІ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

журналистика

Від початку війни в Україні російські окупанти вчинили 148 злочинів проти журналістів і медіа, загинуло п'ятеро осіб, щонайменше семеро отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Інституту масової інформації у фейсбуку.

"Протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито п’ятеро журналістів під час виконання професійних обов'язків", – йдеться у повідомленні.

Загинули оператор телеканалу LIVE Євген Сакун, екс-кореспондент The New York Times Брент Рено, оператор Fox News П'єр Закжевскі, фіксерка Олександра Кувшинова та журналістка російського The Insider Оксана Бауліна. Ще три журналісти загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів – Ділєрбек Шакіров, Віктор Дудар і Віктор Дєдов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістка The Insider Бауліна загинула у Києві в результаті обстрілу російськими окупантами

Невідомою також залишається доля фотокореспондента Максима Левіна, який висвітлював бойові події під Києвом та зник 13 березня.

Поранення внаслідок обстрілів російських окупантів отримали щонайменше семеро журналістів.

Від початку війни в Україні російські окупанти вбили пятеро журналістів, щонайменше семеро отримали поранення, - ІМІ 01
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Оleksа_UA@Oleksa_UA66



Ольга Скабеева.
Девять лет назад.
В начале сраных дел...

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24.03.2022 13:42 Відповісти
но Діанє нє свєзло

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24.03.2022 13:46 Відповісти
А сколько убили рашисты жителей Бучи, Мариуполя, Гостомеля, Чернигова? Почему про жизни несколько журналистов говорят все кому не лень но мало говорят про остальных? Разве в первой случае это не военное преступление?
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24.03.2022 13:43 Відповісти
ЯКОСЬ ДИВНО! А ЩО, МИ ТЕПЕР БУДЕМО ОКРЕМО ЖУРНАЛІСТІВ РАХУВАТИ, ОКРЕМО ЛІКАРІВ, ОКРЕМО САНТЕХНІКІВ, ОКРЕМО СЛЮСАРІВ, ОКРЕМО ПОВАРІВ...
У ЧОМУ ЦІННІСТЬ ЦІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ?
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24.03.2022 13:45 Відповісти
Журналисты для РАБссии враги номер 1,,,Ольга ********* о прочая моцкалькая шушера не в счет..
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24.03.2022 14:12 Відповісти
Та різні є журналісти.
На "Україна 24" є Дмитро Співак та Тигран Мартиросян...
Якщо щось, то їх теж будемо рахувати?
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24.03.2022 14:53 Відповісти
 
 