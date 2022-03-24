Синєгубов спростував російський фейк про нібито взяття Ізюму під контроль військ РФ: Місто українське

Сьогодні зранку російські ЗМІ з посиланням на Міноборони країни поширюють інформацію, що війська РФ нібито взяли під контроль населений пункт Ізюм на Харківщині. Це не відповідає дійсності.

Про це повідомив в телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів. Ізюм - українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста", - зауважив він.

За словами Синєгубова, навіть концентрація російський військ біля Ізюму не допомагає військам РФ просуватися вперед. Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі.

"Зараз тривають запеклі бої. Тому закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним Силам України!", - резюмує очільник регіону.

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