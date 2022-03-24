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Синєгубов спростував російський фейк про нібито взяття Ізюму під контроль військ РФ: Місто українське

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Сьогодні зранку російські ЗМІ з посиланням на Міноборони країни поширюють інформацію, що війська РФ нібито взяли під контроль населений пункт Ізюм на Харківщині. Це не відповідає дійсності.

Про це повідомив в телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів. Ізюм - українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста", - зауважив він.

За словами Синєгубова, навіть концентрація російський військ біля Ізюму не допомагає військам РФ просуватися вперед. Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі.

"Зараз тривають запеклі бої. Тому закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним Силам України!", - резюмує очільник регіону. 

Також читайте: Ворожу крилату ракету збито на Харківщині. Українська армія знищила колону окупантів та захопила трофеї на околиці Ізюма, - Синєгубов

Автор: Ірина Дашківська
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Так эти петухи точно также Марьинку "брали" 3 дня назад инфа была. А потом выяснилось, что речь шла про "за щеку".
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24.03.2022 13:56 Відповісти
не фунт ізюма і тонна навоза вам казломордим в хавальник
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24.03.2022 13:57 Відповісти
Изюм взяли..в долг у СевКореи..виноградный.
Вместо сахара...
О чем вы?))
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24.03.2022 13:58 Відповісти
: D
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24.03.2022 14:07 Відповісти
там долго они будут "брать",больше за щеку.
Переправу уже 4 раза на одном месте наводили (чернобаевка 2),даже полкан инженерных войск копыта склеил (зам начальника инженерых войск западного военного округа)-некролог есть даже у кацапчуков
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24.03.2022 14:12 Відповісти
Фух. Це дуже добре. А то писали що бої в Ізюмському районі, а за Ізюм нічого, так я переживав.
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24.03.2022 14:29 Відповісти
Ще днів десять назад соловьйовий помет говорив, що Ізюм вже у них в тилу.
Тобто 10 днів беруть його і смокчуть.
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24.03.2022 18:10 Відповісти
 
 