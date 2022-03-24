Українські військові збили ворожий літак і крилату ракету, яка летіла в бік Кривого Рогу, - Кім
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Українські військові знищили ворожий літак, а також крилату ракету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Сьогодні вночі збили один літак і одну крилату ракету. Летіла не до нас, а в бік Кривого Рогу. Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували", - сказав він.
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