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Українські військові збили ворожий літак і крилату ракету, яка летіла в бік Кривого Рогу, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Українські військові знищили ворожий літак, а також крилату ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні вночі збили один літак і одну крилату ракету. Летіла не до нас, а в бік Кривого Рогу. Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ще одну крилату ракету РФ збили на Миколаївщині. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Добра новина.
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24.03.2022 14:01
+15
я желаю, чтобы все рашистские ракеты взорвались на территории раши, боже, услышь меня, пожалуйста!
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24.03.2022 14:14
+9
🔥 Видео горящего в Бердянске российского десантного корабля.
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24.03.2022 14:18
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Добра новина.
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24.03.2022 14:01 Відповісти
Наші хлопці молодці!
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24.03.2022 14:11 Відповісти
Я дивлюся у кацапів пілоти-камікадзе. Якісь одноразові. Навіть не намагалися скористуватися протиракетним захистом. Чи може в них його вже немає. Скінчився.
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24.03.2022 14:25 Відповісти
тут теж була ця новина, але чомусь швидко видалили
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24.03.2022 15:08 Відповісти
я желаю, чтобы все рашистские ракеты взорвались на территории раши, боже, услышь меня, пожалуйста!
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24.03.2022 14:14 Відповісти
кацапи пишуть що "Саратов" всьо! а що тоді з "Орськом" ?
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24.03.2022 14:16 Відповісти
"Саратов" - один из смывшихся бдк? Тот, что горел?
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24.03.2022 15:35 Відповісти
На 1:05 цього відео ми бачимо бойових голубів
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24.03.2022 20:18 Відповісти
 
 