Суд у Москві визнав плакат "Фашизм не пройдет" дискредитацією збройних сил РФ

Протестувальниці Ганні Кречетовій, яка тримала в руках плакат з написом "Фашизм не пройдет", присудили штраф у 50 тис. рублів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "ОВД-Инфо".

Відповідне рішення ухвалив Тверський райсуд Москви. Кречетову оштрафували за адміністративною статтею про дискредитацію російських військовослужбовців (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

"Зміст наочної агітації явно виражений негативним ставленням до Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться у матеріалах справи.

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Суд своїм рішенням також визнав вираз "фашизм не пройде" "публічним закликом до перешкоджання використанню ЗС РФ із зазначеними цілями, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення Верховного головнокомандувача ЗС РФ".