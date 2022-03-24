УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18109 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
9 244 29
Росія (47229) фашизм (60)

Суд у Москві визнав плакат "Фашизм не пройдет" дискредитацією збройних сил РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фашизм

Протестувальниці Ганні Кречетовій, яка тримала в руках плакат з написом "Фашизм не пройдет", присудили штраф у 50 тис. рублів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "ОВД-Инфо".

Відповідне рішення ухвалив Тверський райсуд Москви. Кречетову оштрафували за адміністративною статтею про дискредитацію російських військовослужбовців (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

"Зміст наочної агітації явно виражений негативним ставленням до Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться у матеріалах справи.

Читайте: Сучасний рашизм в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття, - Данілов

Суд у Москві визнав плакат Фашизм не пройдет дискредитацією збройних сил РФ 01

Суд своїм рішенням також визнав вираз "фашизм не пройде" "публічним закликом до перешкоджання використанню ЗС РФ із зазначеними цілями, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення Верховного головнокомандувача ЗС РФ".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Оруэлл в шоке! Он даже подумать не мог!
показати весь коментар
24.03.2022 14:06
+26
показати весь коментар
24.03.2022 14:06
+24
Молодці, тепер вони в судовому порядку визнали, що слово фашизм - це пряма асоціація з армією оркостана.
показати весь коментар
24.03.2022 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пройдет эмбарго.
показати весь коментар
24.03.2022 14:05 Відповісти
Зупинились 20 заводів. Санкції жорстко вдарили по військово-промисловому комплексу рф - головне зі зведенння Генштабу

🔻 Понад 20 російських підприємств воєнно-промислового комплексу (ВПК) рф повністю або частково призупинили свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей.

🔻 Зокрема, зупинилось виробництво авіаційних ракет на науково-виробничому підприємстві «Вимпєл».

🔻 22 березня у рф призупинили діяльність підприємства корпорації «Уралвагонзавод» та Челябінського тракторного заводу. На них виготовляють та ремонтують танки та іншу броньовану техніку.

🔻 Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції щодо 60 провідних компаній російського ВПК, літакобудівних та кораблебудівних компаній. Обмежувальні заходи введено проти «Оборонпрому» та «Рособоронекспорту».

🔻 Крім іншого, у чорному списку ЄС опинилися авіабудівні компанії «Сухий» та «Туполєв», ракетно-космічний центр «Прогрес» та інші.

Стріляти собі в ногу - всенаціональне хобі в росіян.
https://t.me/spravdi/3359
показати весь коментар
24.03.2022 14:18 Відповісти
Оруэлл в шоке! Он даже подумать не мог!
показати весь коментар
24.03.2022 14:06 Відповісти
БІНГО! Нарешті самі призналися!
показати весь коментар
24.03.2022 14:15 Відповісти
🏛У столиці встановлюють захисні конструкції для пам'яток культурної спадщини

✔️Уже завершили роботи біля пам'ятника Самсону. Завершують захист пам'ятника Володимиру. Днями розпочнуть роботи біля пам'ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому.

✔️Далі триватимуть роботи на пам'ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права. Також Департамент вишукує варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам'яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.

🙏🏻Місто дякує громадськості, яка долучається до захисту пам'яток та культурних об'єктів від можливого знищення російськими окупантами. Зокрема, силами активістів здійснені роботи в Театрі на Подолі, захищено мозаїки на фунікулері.

❗️Київ звертається до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу із проханням долучитися до захисту пам'яток Києва.

✔️Зокрема, серед нагальних потреб:

▪️фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора

▪️ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка

▪️дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

📞Ті, хто має можливість допомогти за цими пунктами, можуть звернутися за телефоном: 098-689-63-22.
показати весь коментар
24.03.2022 14:42 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 14:06 Відповісти
Дні один-одного змінюють, наче з набоями короби,
І цитаделі-міста запалюють пекло мостів і трас.
А навкруги скрізь щілини лізуть тавровані в лоб раби,
Щоби звільнити від волі доволі упертих нас.
Мріяли - квіти, привіти, діти несуть хліб-сіль,
А батальйони кинувши зброю чекають на милість ниць.
А вийшло, що кожна молекула простору має конкретну ціль,
І кожен черпає сили з тисяч бездонних криниць.
Що там у наступі? Кома? Втома, пауза, або смерть?
Як тобі, у розкислому полі чекати, коли полягти?
А ми повертаємо жорна, що з хрускотом змелють тебе на дерть,
Крутимо м'ясорубку, в яку тебе сунуть чорти.
Жалості просиш? Сумуєш? Кажеш, "мамо, хочу назад"?
Що ж ти цю жалість гуслями танків різав, немов ножем?
Жалість загинула, разом із дітьми, у домі, що знищив Град.
Ти тепер, курво, пекла не бійся. Бо у пеклі ти вже.
Виходу в тебе немає, бо тебе вже кинули на самоті,
Хоч віддають ще команди, і кажуть - служи, тваринко, служи!
Все закінчиться ганьбою повернення на брудному щиті.
Або у тихому рві при дорозі. Біжи, якщо встигнеш . Біжи…

Гліб Бабич
https://www.youtube.com/watch?v=u75d2um_2qg&t=110s
показати весь коментар
24.03.2022 14:59 Відповісти
Кацапстан - територія навіжених нелюдей. Тепер це - факт.
показати весь коментар
24.03.2022 14:08 Відповісти
Не ну точно идиоты. А как же "дедываевали"?
показати весь коментар
24.03.2022 14:09 Відповісти
Деды? Это дедовщина, какая то .. и руССофобия ..
показати весь коментар
24.03.2022 16:03 Відповісти
ВС РФ идут на..... !
показати весь коментар
24.03.2022 14:09 Відповісти
Не стримуйся! Зараз навіть держслужбовцям дозволили використовувати цю фразу у повному обсязі!
показати весь коментар
24.03.2022 14:33 Відповісти
Знає собака чиє м"ясо з"їла.
П.С. А фашизм, як і рашизм, точно не пройдуть.
показати весь коментар
24.03.2022 14:10 Відповісти
а что вы хотите от идиотов.
показати весь коментар
24.03.2022 14:10 Відповісти
Интересно,а если теперь написать "фашизм пройдет"?
показати весь коментар
24.03.2022 14:11 Відповісти
Все одне арештують, але вже за пропаганду укробандерівців.
показати весь коментар
24.03.2022 14:12 Відповісти
Можно парировать, что под "пройдёт" имелось ввиду "закончится
показати весь коментар
24.03.2022 15:19 Відповісти
Молодці, тепер вони в судовому порядку визнали, що слово фашизм - це пряма асоціація з армією оркостана.
показати весь коментар
24.03.2022 14:11 Відповісти
Любопытно, в который раз казламордые пробили очередное днище? Так же любопытно сколько еще этих самых днищ у них осталось для пробития?
показати весь коментар
24.03.2022 14:11 Відповісти
Ніхто в світі не зрівняється з людиноподібними в успішних пошуках нового дна та вміння вислизнути від здорового глузду.
показати весь коментар
24.03.2022 14:14 Відповісти
А с каким плакатом сейчас разрешено выходить на Рашке? ФАШИЗМ ПРОЙДЕТ?
показати весь коментар
24.03.2022 14:12 Відповісти
Скоро запретят все фильмы про войну советского периода. Там такие лозунги в каждом кадре.
показати весь коментар
24.03.2022 14:19 Відповісти
Називати кацапів фашистами - це дискредитація фашистів...
показати весь коментар
24.03.2022 14:19 Відповісти
Если Украину они хотели дефашизировать вот этой типа спецоперацией. То что же это значит? То есть втайне они хотят что бы хвошиздм прошел раз слово не пройдет запрещают?
показати весь коментар
24.03.2022 14:22 Відповісти
Ну так какие проблы: пусть поменяют на "в рф фашизму - ок". Может еще медальку за "продвижение руZZкого мира" получат и апгрейд от украинской теробороны и ВСУ к этой медальке - закрутку на спине.
показати весь коментар
24.03.2022 14:32 Відповісти
фашизм не пройдет! не пройдет, как первая любовь!
показати весь коментар
24.03.2022 15:21 Відповісти
Ох не любят в московии-орде правду, ох не уважают ..
показати весь коментар
24.03.2022 16:06 Відповісти
Тверской районный суд Москвы признал РФ фашысским государством!
Гы!
показати весь коментар
24.03.2022 16:12 Відповісти
Знайшов твіт 2014 року. Але це, здається, вічна істина щодо оркостану...

показати весь коментар
24.03.2022 20:38 Відповісти
 
 