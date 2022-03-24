Суд у Москві визнав плакат "Фашизм не пройдет" дискредитацією збройних сил РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Протестувальниці Ганні Кречетовій, яка тримала в руках плакат з написом "Фашизм не пройдет", присудили штраф у 50 тис. рублів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "ОВД-Инфо".
Відповідне рішення ухвалив Тверський райсуд Москви. Кречетову оштрафували за адміністративною статтею про дискредитацію російських військовослужбовців (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).
"Зміст наочної агітації явно виражений негативним ставленням до Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться у матеріалах справи.
Суд своїм рішенням також визнав вираз "фашизм не пройде" "публічним закликом до перешкоджання використанню ЗС РФ із зазначеними цілями, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення Верховного головнокомандувача ЗС РФ".
Будь ласка, зачекайте...
🔻 Понад 20 російських підприємств воєнно-промислового комплексу (ВПК) рф повністю або частково призупинили свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей.
🔻 Зокрема, зупинилось виробництво авіаційних ракет на науково-виробничому підприємстві «Вимпєл».
🔻 22 березня у рф призупинили діяльність підприємства корпорації «Уралвагонзавод» та Челябінського тракторного заводу. На них виготовляють та ремонтують танки та іншу броньовану техніку.
🔻 Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції щодо 60 провідних компаній російського ВПК, літакобудівних та кораблебудівних компаній. Обмежувальні заходи введено проти «Оборонпрому» та «Рособоронекспорту».
🔻 Крім іншого, у чорному списку ЄС опинилися авіабудівні компанії «Сухий» та «Туполєв», ракетно-космічний центр «Прогрес» та інші.
Стріляти собі в ногу - всенаціональне хобі в росіян.
https://t.me/spravdi/3359
✔️Уже завершили роботи біля пам'ятника Самсону. Завершують захист пам'ятника Володимиру. Днями розпочнуть роботи біля пам'ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому.
✔️Далі триватимуть роботи на пам'ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права. Також Департамент вишукує варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам'яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.
🙏🏻Місто дякує громадськості, яка долучається до захисту пам'яток та культурних об'єктів від можливого знищення російськими окупантами. Зокрема, силами активістів здійснені роботи в Театрі на Подолі, захищено мозаїки на фунікулері.
❗️Київ звертається до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу із проханням долучитися до захисту пам'яток Києва.
✔️Зокрема, серед нагальних потреб:
▪️фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора
▪️ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка
▪️дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.
📞Ті, хто має можливість допомогти за цими пунктами, можуть звернутися за телефоном: 098-689-63-22.
І цитаделі-міста запалюють пекло мостів і трас.
А навкруги скрізь щілини лізуть тавровані в лоб раби,
Щоби звільнити від волі доволі упертих нас.
Мріяли - квіти, привіти, діти несуть хліб-сіль,
А батальйони кинувши зброю чекають на милість ниць.
А вийшло, що кожна молекула простору має конкретну ціль,
І кожен черпає сили з тисяч бездонних криниць.
Що там у наступі? Кома? Втома, пауза, або смерть?
Як тобі, у розкислому полі чекати, коли полягти?
А ми повертаємо жорна, що з хрускотом змелють тебе на дерть,
Крутимо м'ясорубку, в яку тебе сунуть чорти.
Жалості просиш? Сумуєш? Кажеш, "мамо, хочу назад"?
Що ж ти цю жалість гуслями танків різав, немов ножем?
Жалість загинула, разом із дітьми, у домі, що знищив Град.
Ти тепер, курво, пекла не бійся. Бо у пеклі ти вже.
Виходу в тебе немає, бо тебе вже кинули на самоті,
Хоч віддають ще команди, і кажуть - служи, тваринко, служи!
Все закінчиться ганьбою повернення на брудному щиті.
Або у тихому рві при дорозі. Біжи, якщо встигнеш . Біжи…
Гліб Бабич
https://www.youtube.com/watch?v=u75d2um_2qg&t=110s
П.С. А фашизм, як і рашизм, точно не пройдуть.
Гы!