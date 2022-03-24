Окупанти обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 6 мирних жителів загинули, 15 - поранені (оновлено). ФОТО

У Харкові російсько-окупаційні війська обстріляли цивільних, які стояли в черзі по гуманітарну допомогу. Попередньо, є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Унаслідок обстрілу Харкова 24 березня є поранені серед людей, які стояли у черзі по гуманітарну допомогу", - пише видання з посиланням на власні джерела у місцевій владі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, окупанти вдарили "Градами" по черзі людей у районі Салтівки.

"На Салтівці вдарили градом по черзі, що стояла по гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Як уточнив пізніше в телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, уХаркові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу.

"За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 - поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється. Це черговий військовий злочин російських окупантів!", - йдеться у повідомленні.