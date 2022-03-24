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Окупанти обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 6 мирних жителів загинули, 15 - поранені (оновлено). ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові російсько-окупаційні війська обстріляли цивільних, які стояли в черзі по гуманітарну допомогу. Попередньо, є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Унаслідок обстрілу Харкова 24 березня є поранені серед людей, які стояли у черзі по гуманітарну допомогу", - пише видання з посиланням на власні джерела у місцевій владі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, окупанти вдарили "Градами" по черзі людей у районі Салтівки.

"На Салтівці вдарили градом по черзі, що стояла по гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Війська РФ обстріляли центр Харкова "Калібрами", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ, - Синєгубов

Як уточнив пізніше в телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, уХаркові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу.

Окупанти обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 6 мирних жителів загинули, 15 - поранені 01

"За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 - поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється. Це черговий військовий злочин російських окупантів!", - йдеться у повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
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24.03.2022 14:15
+11
это точно местная гнида
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24.03.2022 14:22
+9
****** кацапські....ваші козломорді душі (чи що там у вас) навіть в пекло не заслуговують потрапити....
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24.03.2022 14:17
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24.03.2022 14:15 Відповісти
это точно местная гнида
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24.03.2022 14:22 Відповісти
Кожен наркоман на іглі це потенційний навідник, думаю так.
Кацапи таких віднаходять, або у Телезі пропонують премію,
а нарікам все одно... свої, чужі. Отака смердюча правда
життя. Звісно бувають навідник і не наркомани, но то вже
кончені ідейні сепарські, таких топити у нужниках треба.
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24.03.2022 18:33 Відповісти
****** кацапські....ваші козломорді душі (чи що там у вас) навіть в пекло не заслуговують потрапити....
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24.03.2022 14:17 Відповісти
Очень смешно когда они рассказывают что не сражаются с мирным населением. Но вот надо фиксировать это всё с очевидцами, фото и прочее. Для Гааги.
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24.03.2022 15:42 Відповісти
клали вони на гаагу - тільки мертвий кацап "адекватний" кацап ...
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24.03.2022 17:27 Відповісти
Главное делать свое. Всё будет.
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24.03.2022 17:53 Відповісти
Біля Таргета розтріляли суки, навідників треба крюками рвати за таке.
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24.03.2022 18:30 Відповісти
За версією, котру запропоновував академік Д. Яворницький, «кацап» має тюркське походження: тур., крим.-тат., азерб. kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - караїмською означає «кат»; «хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» і т. д.[9]. «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"»[10].
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24.03.2022 21:10 Відповісти

Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:43 Відповісти
 
 