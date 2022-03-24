У Луцьку знову штрафуватимуть водіїв за порушення правил зупинки, стоянки та паркування

З 24 березня працівники департаменту муніципальної варти Луцька штрафуватимуть водіїв за порушення правил зупинки, стоянки та паркування.

Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу департаменту Тетяна Головій, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне доручення працівникам муніципальної варти видав Луцький міський голова. Воно пов'язане з тим, що в обласному центрі збільшилась кількість машин з інших регіонів України.

"Водії порушують правила паркування, зупинки та стоянки. Багато звернень зі скаргами від лучан надходить на лінію міської ради та до муніципальної варти міста", — каже Тетяна Головій.

З 24 лютого працівники муніципальної варти не здійснювали відповідний контроль. Нині ж нагадують водіям, що зупинку та стоянку заборонено:

в зоні дії дорожніх знаків 3.34 "Зупинка заборонена" та 3.35 "Стоянка заборонена";

на газоні (зеленій зоні);

стоянка транспортного засобу не таким чином, як зображено на табличці 7.6.1-7.6.4 - п. 15.6 ПДР України;

ближче 5 м від контейнерних майданчиків або контейнерів для збирання побутових відходів.

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За порушення цих правил водіям загрожує штраф у сумі 340 гривень, згідно з ч.1 ст.122 КУпАП.

Також зупинка та стоянка заборонена:

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків;

на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини;

ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м.

За порушення цих правил передбачений штраф у сумі 680 гривень, згідно з ч.3 ст.122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Станом на 13:00 підрахунок скільки штрафів уклали працівники муніципальної варти ще у Луцьку не провели.