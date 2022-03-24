УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18063 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 485 6
авто (2016) війна (56511) Луцьк (363) водії (355) штраф (705)

У Луцьку знову штрафуватимуть водіїв за порушення правил зупинки, стоянки та паркування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

парковка

З 24 березня працівники департаменту муніципальної варти Луцька штрафуватимуть водіїв за порушення правил зупинки, стоянки та паркування.

Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу департаменту Тетяна Головій, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне доручення працівникам муніципальної варти видав Луцький міський голова. Воно пов'язане з тим, що в обласному центрі збільшилась кількість машин з інших регіонів України.

"Водії порушують правила паркування, зупинки та стоянки. Багато звернень зі скаргами від лучан надходить на лінію міської ради та до муніципальної варти міста", — каже Тетяна Головій.

З 24 лютого працівники муніципальної варти не здійснювали відповідний контроль. Нині ж нагадують водіям, що зупинку та стоянку заборонено:

  • в зоні дії дорожніх знаків 3.34 "Зупинка заборонена" та 3.35 "Стоянка заборонена";
  • на газоні (зеленій зоні);
  • стоянка транспортного засобу не таким чином, як зображено на табличці 7.6.1-7.6.4 - п. 15.6 ПДР України;
  • ближче 5 м від контейнерних майданчиків або контейнерів для збирання побутових відходів.

Також читайте: Водії, плануйте маршрут не більше 300 км на день, тримайте запас палива, їдьте регіональними дорогами, - Найєм

За порушення цих правил водіям загрожує штраф у сумі 340 гривень, згідно з ч.1 ст.122 КУпАП.

Також зупинка та стоянка заборонена:

  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків;
  • на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини;
  • ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
  • ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
  • на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м.

За порушення цих правил передбачений штраф у сумі 680 гривень, згідно з ч.3 ст.122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Станом на 13:00 підрахунок скільки штрафів уклали працівники муніципальної варти ще у Луцьку не провели.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ЛУЦЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З'ЯВИЛОСЬ БАГАТО ВІЛЬНОГО ЧАСУ?
В ТРОСТЯНЦІ СУМСЬКОЇ ТАНКИСТИ ОРКІВ ЇЗДЯТЬ ПО МІСТУ НЕПРИСТЬОБНУТИМИ! МОЖЕ ТУДИ?
ПАРУ ПРОТОКОЛІВ?
показати весь коментар
24.03.2022 14:37 Відповісти
мудаки міські райці.
показати весь коментар
24.03.2022 14:46 Відповісти
Це все для того, що коли білоруські танки попроться на Луцьк, ДАЇшники сміливо могли їх штрафувати
показати весь коментар
24.03.2022 14:48 Відповісти
А що, треба херити правила і їздити, як заманеться, бо тут не гаряча точка?!
Так швидше переможемо?! Порядок та взаємоповага теж важливі для Перемоги! Я такої їзди і паркування тут за останні 8 років просто не бачив
показати весь коментар
24.03.2022 16:54 Відповісти
Люди заспокійтесь, насправді вони вже так ставлять свої корита, що ні автобус не може проїхати, ні швидка чи пожежна машина.
показати весь коментар
24.03.2022 14:56 Відповісти
Дивлячись на той жах, який створили бидловодії на дорогах України (особливо це стосується вузьких місць спровокованих блокпостами), було б доречно вилучати ТЗ на потреби ЗСУ.
показати весь коментар
24.03.2022 16:01 Відповісти
 
 