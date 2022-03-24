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Командири двох підбитих десантних кораблів РФ у Бердянську у 2014 році зрадили Україну, перейшовши на бік окупанта, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орск,бердянськ

Командир ВДК "Саратов" капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК "Кіровоград" українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його "товариш" капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК "Новочеркаськ", на момент зради був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На "Саратові" пожежа, здетонував БК. На "Новочеркаську" 3 загиблих та 3 поранених.

Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, в 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому "професіоналізму" у рашистів ще два БДК втратили боєздатність. Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська"", - зазначили у Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів "Орск" (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня у тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі повідомили про пожежу у порту. Припускалося, що окупанти підпалили нафтобазу. Згодом виявилося, палав російський корабель.

"В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" чорноморського флоту окупантів", - повідомили у пресслужбі військово-морських сил.
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Топ коментарі
+29
****** безродні
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24.03.2022 14:48
+17
‼️Важливо! Дезінформація! ‼️

В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли.
Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.

Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло.

Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким.

Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта.
https://t.me/UkraineNow/6929
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24.03.2022 14:48
+9
Сподіваюсь вони там довго та мучительно горіли
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24.03.2022 14:51
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‼️Важливо! Дезінформація! ‼️

В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли.
Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.

Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло.

Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким.

Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта.
https://t.me/UkraineNow/6929
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24.03.2022 14:48 Відповісти
****** безродні
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24.03.2022 14:48 Відповісти
Вибачаюсь що тут, але можливо хтось підкаже. Як працює доставка зараз з Чехії до України для такого товару як тепловізор, зараз?
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24.03.2022 14:49 Відповісти
Добре працює
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24.03.2022 14:51 Відповісти
Можу домовитися з волонтерами, які з Чехії возять допомогу.
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24.03.2022 14:51 Відповісти
і на фронт. Сам ними передаю дещо.
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24.03.2022 14:52 Відповісти
Мене більше цікавить чи звичайна пошта це доставить у вказане місто (не окуповане і все працює). Бо дуже треба конкретним особам, а волонтери нажаль доставлять просто на керівництво бригади чи якось так, а там воно дивно інколи розходиться
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24.03.2022 14:56 Відповісти
Це факт. Більшість волонтерів працюють за закріпленими до них вояками. За пошту не знаю...
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24.03.2022 15:05 Відповісти
тільки як гуманітарку, інакше треба розмитнювати. але як гуманітарку можна практично все, там внесли зміни і подається декларація по спрощеній формі, хіба надішлють поштою, і вкажуть, що то гуманітарна допомога
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24.03.2022 15:06 Відповісти
Поштою теж можна. Посилали до Костянтинівки, товар був на складі в Дніпрі, а хлопці про нього приїхали. Але то довше триває.
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24.03.2022 15:37 Відповісти
А скільки по часу приблизно було?
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24.03.2022 16:09 Відповісти
Тиждень
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24.03.2022 16:48 Відповісти
Та нормально. От зараз моя жінка везе тепловізори до кордону, а там українські волонтери перевантажать в свої автівки і за два дні товар на передовій.
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24.03.2022 15:34 Відповісти
Сподіваюсь вони там довго та мучительно горіли
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24.03.2022 14:51 Відповісти
а треба було викинути за борт ще 14 році ...
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24.03.2022 14:55 Відповісти
Красота!!!
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24.03.2022 14:59 Відповісти
карма она такая... где мгновенная , а где болезненная...)))
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24.03.2022 15:06 Відповісти
Вони не дохлі? Сумно.
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24.03.2022 15:09 Відповісти
Смерть за всеми предателями гоняется..
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24.03.2022 15:09 Відповісти
...ми вам за навіть нагороду якусь дамо
поховаємо
-хорошіх зрадників у хорошіх пакетах
-поганих-у поганих
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24.03.2022 15:15 Відповісти
Воистину ..»вот ,что случается,когда на службу берут предателей»…жизнь рано или поздно предоставит счёт ,который придётся уплатить.
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24.03.2022 15:18 Відповісти
Сдохли хоть?
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24.03.2022 15:35 Відповісти
Як добре,що ******** зрадили...
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24.03.2022 16:11 Відповісти
Гниди, на корм бичкам тільки заслуговуєте!!!
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24.03.2022 16:27 Відповісти
Поделом тварям!
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24.03.2022 16:37 Відповісти
Зрадники етнічні росіяни, ще й на керівних посадах, перейшли до вмс росії?!
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24.03.2022 16:39 Відповісти
 
 